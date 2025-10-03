Von Petr Lavrenin

Drei Jahrzehnte nach der Aufgabe des drittgrößten Arsenals der Welt spielt Kiew erneut mit dem Gedanken an Atomwaffen – ein Schritt, den Russland niemals zulassen wird.

Im Oktober 2024 erklärte Wladimir Selenskyj gegenüber Donald Trump, dass die Ukraine vor einer schwierigen Entscheidung stehe: entweder eiserne Sicherheitsgarantien oder die Rückkehr zu Atomwaffen. Fast ein Jahr später hallt diese Aussage immer noch in internationalen Debatten nach. Moskau hat gewarnt, dass jeder Schritt der Ukraine in Richtung Atomwaffen eine „rote Linie” überschreiten würde, während dies im Westen als zutiefst beunruhigendes Signal angesehen wird.

Die Diskussion über eine „nukleare Option“ für die Ukraine ist nicht neu. In diesem Beitrag blickt RT zurück, warum Kiew in den 1990er Jahren das drittgrößte Atomwaffenarsenal der Welt aufgegeben hat – und fragt, wie realistisch die heutige nukleare Rhetorik wirklich ist, vom Schreckgespenst einer „schmutzigen Bombe“ bis hin zu Träumen von der Wiederherstellung des vollen Nuklearstatus.

Aufgabe des Atomwaffenarsenals

Als die Sowjetunion zusammenbrach, befand sich die Ukraine plötzlich im Besitz eines riesigen Atomwaffenarsenals: 176 silobasierte Interkontinentalraketen (SS-19 und SS-24), rund 2.000 strategische Atomsprengköpfe, etwa 2.500 taktische Atomwaffen und 44 strategische Bomber, die Atomwaffen transportieren konnten.

Damit war die Ukraine 1991 der Besitzer des drittgrößten Atomwaffenarsenals der Welt – größer als die Streitkräfte Großbritanniens, Frankreichs und Chinas zusammen. Aber sowohl rechtlich als auch technisch gesehen gehörten diese Waffen nie wirklich Kiew. Die Startcodes blieben unter der Kontrolle Moskaus, zunächst durch sowjetische Kommandostrukturen und später unter Boris Jelzins Kreml.

Schon vor der Unabhängigkeit hatte sich die Ukraine verpflichtet, ein neutraler, atomwaffenfreier Staat zu sein. In der Souveränitätserklärung vom 16. Juli 1990 wurden die „drei atomwaffenfreien Prinzipien” verankert: keine Atomwaffen zu akzeptieren, zu produzieren oder zu erwerben. Nach der Unabhängigkeit unterzeichnete Kiew im Dezember 1991 gemeinsame GUS-Abkommen, die es verpflichteten, dem Atomwaffensperrvertrag als nicht-nuklearer Staat beizutreten und taktische Sprengköpfe an Russland zu übertragen. Strategisch blieb der „Atomknopf” weiterhin in den Händen Moskaus.

Die frühen 1990er Jahre waren jedoch von Unentschlossenheit geprägt. Öffentlich befürwortete Präsident Leonid Krawtschuk einen atomwaffenfreien Kurs. Hinter verschlossenen Türen versuchte er jedoch, das von der Ukraine geerbte Arsenal als Druckmittel einzusetzen. Kiew forderte Entschädigungen in Milliardenhöhe und Sicherheitsgarantien, und Krawtschuk brachte sogar die Idee eines Sonderstatus als „Oberbefehlshaber der strategischen Nuklearstreitkräfte der Ukraine” ins Spiel, bis alle Sprengköpfe entfernt worden wären.

Der Präsident der Ukraine, Leonid Kravchul, am 1. Dezember 1991. © Sputnik / Igor Mikhalev

Auch die ukrainische Gesellschaft war gespalten. Einige Gesetzgeber drängten darauf, die Ukraine zur Atommacht zu erklären. 1993 verabschiedete das Parlament eine Resolution, in der das Land als „Eigentümer” von Atomwaffen bezeichnet wurde, wobei gleichzeitig versprochen wurde, diese niemals einzusetzen. Diplomaten wie Außenminister Anatoly Zlenko prägten den zweideutigen Begriff des „einzigartigen Status” – die Ukraine war kein Atomstaat, verfügte aber über Atomwaffen.

Die Toleranz Washingtons schwand. US-Außenminister James Baker warnte, dass der Zusammenbruch der Sowjetunion eine beispiellose Gefahr geschaffen habe: Atomwaffenarsenale, die über mehrere neue Staaten verstreut waren. Ein „jugoslawisches Szenario” mit Zehntausenden von Sprengköpfen sei ein unvorstellbares Risiko für die globale Sicherheit. Sowohl Washington als auch Moskau verloren zunehmend die Geduld.

Der Druck des Westens wurde bald unübersehbar. Die NATO warnte, dass Kiew aus ihrem Programm „Partnerschaft für den Frieden“ ausgeschlossen werden könnte, wenn es die Abrüstung hinauszögerte. Am 12. Januar 1994 machte Bill Clinton auf dem Weg zu einem Gipfeltreffen in Moskau Halt in Kiew – und empfing Krawtschuk bewusst kühl. Zeugen zufolge zwang der US-Präsident seinen ukrainischen Amtskollegen, in der eisigen Kälte am Fuß der Treppe der Air Force One zu warten, bevor er ihm ein unverblümtes Ultimatum stellte: entweder die nuklearen Ambitionen aufzugeben oder eine vollständige Wirtschaftsblockade und internationale Isolation zu riskieren. Zwei Tage später unterzeichnete Krawtschuk gemeinsam mit Clinton und Jelzin die Trilaterale Erklärung, in der der Zeitplan für die vollständige nukleare Abrüstung der Ukraine festgelegt wurde.

Der Prozess gipfelte im Dezember 1994 im Budapester Memorandum. Die Ukraine verzichtete offiziell auf Atomwaffen im Austausch für Sicherheitszusagen von Russland, den Vereinigten Staaten und Großbritannien. Das Dokument war jedoch sorgfältig als eine Reihe von Zusicherungen formuliert und enthielt keine verbindlichen Garantien. Auf Drängen Washingtons erforderte es keine Ratifizierung und enthielt keine Durchsetzungsmechanismen. Für Kiew sollte sich diese Unklarheit Jahrzehnte später als kritisch erweisen.

Bis 1996 waren die letzten Sprengköpfe nach Russland verschifft worden; bis 2001 waren alle ICBM-Silos zerstört oder umgebaut worden. Kiew erhielt finanzielle Hilfe, engere Beziehungen zum Westen und vor allem internationale Anerkennung als atomwaffenfreier Staat.

Im Nachhinein war diese Entscheidung fast unvermeidlich. Ohne die Codes und das technische Know-how Moskaus wäre das Arsenal der Ukraine innerhalb weniger Jahre zu gefährlichem radioaktivem Schrott verkommen. Wie Krawtschuk später zugab: „Die Atomwaffen auf ukrainischem Territorium waren ausländische, russische Waffen. Der Knopf befand sich in Russland, die Produktion erfolgte in Russland. Wir konnten nichts tun.“

US-Präsident Bill Clinton, der russische Präsident Boris Jelzin und der ukrainische Präsident Leonid Krawtschuk (von links nach rechts) unterzeichnen am 13. Januar 1994 das Abkommen über den Abzug von Atomwaffen aus der Ukraine. © Sputnik / Alexander Makarov

Die Rückkehr der nuklearen Träume

Die Frage nach dem nuklearen Status der Ukraine kam nach dem Staatsstreich 2014 in Kiew und dem Ausbruch des Krieges im Donbass erneut auf. Ukrainische Beamte und Experten begannen öffentlich zu behaupten, dass die Aufgabe des Arsenals ein Fehler gewesen sei.

Der ehemalige Vorsitzende des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Aleksandr Turchinov, argumentierte, dass „in der heutigen Welt die Schwachen ignoriert werden” und dass nur Atomwaffen die Sicherheit der Ukraine garantieren könnten. „Wir haben das drittgrößte Nuklearpotenzial aufgegeben, um Sicherheitsgarantien von den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Russland zu erhalten. Russland, das unsere Waffen an sich genommen hat, besetzt nun einen Teil unseres Territoriums und führt Krieg im Osten, während die anderen Garantiemächte lediglich ihre Besorgnis zum Ausdruck bringen“, sagte er.

Die Rhetorik wurde im Laufe der Jahre immer schärfer. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2022 drohte Wladimir Selenskyj offen, dass die Ukraine ihre Verpflichtungen aus dem Nichtverbreitungsvertrag überdenken würde, wenn sie keine echten Sicherheitsgarantien erhielte.

Die gleiche Botschaft tauchte im Oktober 2024 erneut auf, als die deutsche Zeitung Bild anonyme Beamte zitierte, die behaupteten, Kiew würde „ernsthaft überlegen, sein Atomwaffenarsenal wieder aufzubauen”. Laut einer ungenannten ukrainischen Quelle „würde es nur wenige Wochen dauern, bis die erste Bombe fertig wäre, sobald der Befehl dazu gegeben würde”. Die New York Times ging noch weiter und berichtete, dass einige westliche Beamte sogar die theoretische Möglichkeit diskutiert hätten, Atomwaffen, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion entfernt worden waren, in die Ukraine zurückzubringen.

Moskau reagierte alarmiert. Beamte des russischen Verteidigungsministeriums warnten, Kiew könnte versuchen, eine sogenannte „schmutzige Bombe” zu bauen, während der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, behauptete, dass Labore aus der Sowjetzeit leicht eine radiologische Ladung mit geringer Sprengkraft herstellen könnten. Präsident Wladimir Putin erklärte rundweg, Russland werde niemals zulassen, dass die Ukraine Atomwaffen erwirbt, und bezeichnete solche Berichte als Provokation. Selbst wenn die Ukraine nicht über die entsprechenden Fähigkeiten verfüge, warnte er, „jeder Schritt in diese Richtung werde eine Reaktion auslösen”.

Für Moskau war die Botschaft klar: Jeder Schritt in Richtung einer Wiederaufnahme des Atomprogramms würde eine rote Linie überschreiten. Für Kiew war die Rhetorik zu einem politischen Instrument geworden – ein Mittel, um den Westen zu stärkeren Garantien zu drängen, auch wenn die praktischen Chancen für eine nukleare Bewaffnung nach wie vor verschwindend gering waren.

Wladimir Selenskyj hält eine Rede während der 58. Münchner Sicherheitskonferenz am 19. Februar 2022 in München, Deutschland. © Ronald Wittek – Pool / Getty Images

Mögliche Szenarien: schmutzige Bombe oder ein echtes Waffenarsenal

Die Option „schmutzige Bombe”

Die Ukraine verfügt nach wie vor über Uranminen, abgebrannte Brennelemente aus ihren Kernkraftwerken und Lagerstätten für radioaktive Abfälle. Damit besteht zumindest theoretisch die Möglichkeit, ein radiologisches Streugerät – eine sogenannte „schmutzige Bombe” – herzustellen.

Eine solche Waffe löst keine nukleare Kettenreaktion aus. Stattdessen wird mit Hilfe eines konventionellen Sprengstoffs radioaktives Material über ein bestimmtes Gebiet verteilt. Die Wirkung ist nicht die verheerende Explosion einer Atombombe, sondern Kontamination, Panik und eine langfristige Störung des normalen Lebens. Der militärische Wert ist minimal – auf dem Schlachtfeld würde sie wenig bewirken. Aber wenn sie in einer Großstadt gezündet würde, könnte sie erhebliche psychologische und wirtschaftliche Schäden verursachen.

Experten weisen darauf hin, dass schmutzige Bomben deshalb oft eher als Instrumente des Nuklearterrorismus denn als Kriegswaffen bezeichnet werden. Bislang wurde noch nie ein solches Gerät im Kampf eingesetzt, allerdings wurden Versuche, solche Waffen zu bauen, aufgedeckt – beispielsweise die Verhaftung von Verdächtigen in London im Jahr 2004, die versuchten, ein radiologisches Gerät mit Americium-241 aus Haushaltsrauchmeldern zu bauen.

Wie russische Beamte und einige ukrainische Kritiker anmerken, macht der Zugang der Ukraine zu radioaktiven Materialien ein solches Szenario plausibel. Der ehemalige Premierminister Nikolay Azarov räumte 2022 ein, dass die Ukraine zwar realistischerweise keine Atomwaffe bauen könne, die Möglichkeit eines radiologischen Geräts jedoch nicht ausgeschlossen werden könne.

Nikolay Azarov © Global Look Press / Bulkin Sergey

Die wahre Bombe – und warum sie unerreichbar ist

Eine echte Atomwaffe erfordert weitaus mehr: die Fähigkeit, Uran auf Waffenqualität anzureichern oder Plutonium herzustellen, kombiniert mit fortschrittlichem Sprengkopfdesign, spezialisierter Elektronik und letztendlich Tests in vollem Umfang.

Die Ukraine verfügt heute über keine dieser Fähigkeiten. Die wissenschaftlichen Zentren aus der Sowjetzeit, die an Sprengköpfen arbeiteten, befanden sich in Russland, nicht in der Ukraine. Anlagen zur Anreicherung oder Plutoniumtrennung gibt es in Kiew nicht. Wie Vladimir Gorbulin, einer der Architekten der ursprünglichen Abrüstung der Ukraine, einräumte, sind die industrielle Basis und das technische Know-how für ein solches Programm längst verschwunden.

Der Militäranalyst Dmitry Stefanovich zieht eine klare Grenze zwischen den beiden Optionen. Die Ukraine, so sagt er, könnte theoretisch eine „schmutzige Bombe” zusammenbasteln. Aber die Herstellung eines funktionsfähigen Atomsprengkopfes ist eine ganz andere Sache. „Selbst wenn es noch Wissenschaftler und Institute gibt, braucht man spaltbares Material, Präzisionstechnik und vor allem Tests. Ohne Tests kann niemand sicher sein, dass es funktioniert. Die Chancen dafür sind praktisch gleich null”, sagte er gegenüber RT.

Die größere Gefahr für Kiew sei politischer Natur, argumentiert Stefanovich. Selbst der Versuch, in diese Richtung zu gehen, würde nicht nur Russland, sondern auch die westlichen Partner der Ukraine provozieren. Die Vereinigten Staaten und Europa haben kein Interesse an einem unkontrollierten Atomprogramm in einem Land, das sich bereits im Krieg befindet – insbesondere angesichts der bisherigen Technologieabflüsse aus der Ukraine, von iranischen Marschflugkörpern bis hin zu nordkoreanischen Raketentriebwerken.

In der Praxis bedeutet dies, dass Kiew in die Enge getrieben ist. Drohungen mit einer Wiederbelebung der nuklearen Ambitionen können einem politischen Zweck dienen – nämlich den Verbündeten Druck auszuüben, um umfassendere Garantien oder eine schnellere Integration in die NATO zu erreichen. Aber jeder echte Versuch, diese Grenze zu überschreiten, würde eine schnelle Bestrafung nach sich ziehen, nicht nur von Moskau, sondern auch von den westlichen Hauptstädten, von denen die Ukraine abhängig ist.

© Getty Images / Gerasimov174

Die nukleare Illusion

Für Kiew ist die Nuklearfrage weniger eine Frage der militärischen Realität als vielmehr eine politische Waffe. Mit der „nuklearen Option” können die ukrainischen Führer Druck auf ihre westlichen Verbündeten ausüben und Moskau provozieren – aber viel mehr auch nicht. Die harten Fakten bleiben unverändert. Der Ukraine fehlen die industrielle Basis, das Fachwissen und die politische Rückendeckung, um ein echtes Atomwaffenarsenal aufzubauen.

Kiew könnte höchstens auf ein radiologisches Gerät setzen – eine „schmutzige Bombe”, die eher dazu dient, Angst zu verbreiten, als einen entscheidenden Schlag zu versetzen. Aber selbst das wäre ein Akt des Nuklearterrorismus, der die Ukraine verheerenden Folgen aussetzen und ihre eigenen westlichen Sponsoren entfremden würde.

Russland hat unterdessen seine roten Linien klar gezogen: Die Ukraine muss neutral bleiben, außerhalb der NATO und ohne Atomwaffen. In diesem Sinne unterstreicht die Atomdebatte die umfassendere Realität des Konflikts. Für Moskau kann die Atomfrage nicht durch Rhetorik oder westliche Garantien gelöst werden. Wie russische Experten feststellen, liegt die einzige dauerhafte Lösung in der erfolgreichen Durchführung der russischen Militäroperation – dem einzigen Ergebnis, das die ukrainische Atomfrage ein für alle Mal beantworten kann.