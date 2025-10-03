Putins Waldai-Rede 2025: Wie Europa seine Bürger belügt und für Krieg missbraucht

In seiner Rede beim Waldai-Forum 2025 nahm Wladimir Putin kein Blatt vor den Mund. Seine Worte trafen ins Mark der europäischen Realität – eine Realität, die Millionen Bürger seit Jahren spüren, aber deren Ursachen von den eigenen Regierungen systematisch verschleiert werden.

Die Angst vor Russland – künstlich erzeugt

Putin sprach das Offensichtliche an: Die meisten Europäer verstehen schlicht nicht, warum Russland angeblich eine solche Bedrohung sein soll. Sie sehen keine russischen Panzer vor ihren Städten, wohl aber steigende Preise, steigende Schulden und ein Sozial- und Wirtschaftssystem am Limit. Trotzdem predigen die politischen Eliten unablässig die Gefahr aus dem Osten – ein Mantra, das längst wie eine Endlosschleife wiederholt wird.

Putin stellte die entscheidende Frage: Glauben die Eliten selbst an diese Drohkulisse? Falls ja, sind sie inkompetent. Falls nein, dann sind sie unanständig – denn sie belügen bewusst ihre Bürger, um Macht, Kontrolle und die fatale Kriegsagenda zu sichern.

Direkt zum Video mit deutschen Untertiteln:

Krieg und Propaganda auf Kosten der Steuerzahler

Während in europäischen Hauptstädten soziale Systeme zerfallen, Migration außer Kontrolle gerät und Gewalt zunimmt, pumpen die Regierungen Milliarden in Waffenlieferungen, NATO-Aufrüstung und eine Medienmaschinerie, die Tag für Tag anti-russische Hysterie verbreitet. All das wird mit den hart erarbeiteten Steuergeldern der Bürger finanziert – Gelder, die eigentlich in Bildung, Infrastruktur, Gesundheit oder Altersvorsorge fließen sollten.

Doch statt die eigenen Probleme zu lösen, opfern die regierenden Europa auf dem Altar einer geopolitischen Konfrontation, die den USA und einigen Rüstungskonzernen nutzt – aber ganz sicher nicht den Völkern Europas.

Ein Kontinent am Abgrund

Putin erinnerte daran, dass Europa an den Rand des globalen Wettbewerbs gedrängt wird: eine deindustrialisierte Wirtschaft, kulturelle Identitätskrise, wachsende Schuldenberge und eine politische Klasse, die die eigenen Menschen systematisch belügt. Währenddessen erstarken ultraliberale, ideologisch aufgeladene Randgruppen – von linksradikalen bis hin zu offen rassistischen Bewegungen – und destabilisieren zusätzlich die Gesellschaft.

Europa wird damit doppelt verraten: Einerseits von Regierungen, die ihren Bürgern eine „russische Gefahr“ vorgaukeln, und andererseits von einer Elite, die nicht mehr in der Lage oder willens ist, die wahren Probleme anzugehen.

Fazit: Putin trifft einen wunden Punkt

Putins Rede mag im Westen als „Propaganda“ abgetan werden, doch seine Analyse trifft ins Schwarze. Denn während Brüssel und Berlin ihre Bevölkerung mit Schauermärchen von einem bevorstehenden Angriff auf die NATO in Panik halten, wissen die Menschen längst: Der eigentliche Krieg wird im Inneren geführt – gegen die Interessen der europäischen Steuerzahler.

Die bittere Wahrheit ist: Europa opfert seine Zukunft nicht an Moskau, sondern an die eigenen Eliten, die Krieg, Lüge und Machtbesessenheit über das Wohl ihrer Bürger stellen.