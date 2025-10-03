Alexander Dugin

Die neue multipolare Weltordnung ist nicht in Stein gemeisselt und wird kaum friedlich akzeptiert, sondern wird vielmehr durch eskalierte Konflikte geformt werden – so wie historische Umbrüche sich im unvorhersehbaren Verlauf von Kriegen entscheiden.

Ein Wandel der Weltordnung erfolgt in der Regel durch Krieg. Nur selten kommen diejenigen vor, die globale Macht ausüben, bereit, diese freiwillig abzugeben. Sie halten bis zum bitteren Ende daran fest – bis sie zerstört und zu Ruinen reduziert sind. Dasselbe gilt zweifellos auch heute.

Natürlich gibt es unterschiedliche Wendungen in der Geschichte. Man könnte also hypothetisch erwarten, hoffen oder sich zumindest wünschen, dass westliche Führer ihre Hegemonie freiwillig aufgeben. Aber irgendetwas sagt mir, dass dies kaum passieren wird. Und wenn es nicht passiert, dann wird es Krieg geben. Dieser Krieg ist bereits im Gange: der Krieg in der Ukraine, die Kriege im Nahen Osten. Aber er ist bislang nicht in voller Stärke entfesselt. Bisher ist er nur ein Vorbote des großen, fundamentalen Krieges, der um die Neuverteilung realer Souveränität zwischen den Kräften geführt werden wird, die sich heute abgrenzen.

Heutzutage hört man oft: Schaut, die multipolare Welt ist da, die Welt ist nicht mehr unipolar, es gibt BRICS, es gibt die „größere Menschheit“ und so weiter. Doch wir sehen, dass die Hegemonie des unipolaren Systems immer noch stark ist. Trotz der Tatsache, dass sie tatsächlich im Niedergang begriffen ist, und trotz der Tatsache, dass ihre kolossale innere Krise – das Implodieren statt Explodieren der westlichen Gesellschaft und der gesamten westlichen Zivilisation – sich deutlich anbahnt. Aber in gewissem Sinne ist die westliche Hegemonie trotz dieser abwärts gerichteten Welle noch immer stärker als die Multipolarität.

Seien wir ehrlich: Sie ist immer noch in der Lage, unter anderem die Lage und das Kräftegleichgewicht im postsowjetischen Raum neu zu gestalten. Wir wissen, dass die Globalisten seit drei Jahrzehnten in der Ukraine, in Moldawien, im Südkaukasus und in Zentralasien operieren. Aber wir haben es ihnen erlaubt. Und nun, selbst trotz der Spaltung des Westens in zwei oder sogar drei Kräfte – die Globalisten, die EU, Trump und MAGA – haben sie es dennoch geschafft, Wahlen in Rumänien zu manipulieren, Kandidaten auszutauschen, die den Globalisten unerwünscht waren, mehrere Dutzend Kandidaten der AfD zu töten und es als „Unfälle“ zu tarnen, und schließlich haben sie es geschafft, Wahlen in Moldawien zu beeinflussen. Gleichzeitig geht der Krieg in der Ukraine weiter. Der Westen zieht sich nicht zurück, und es ist für uns sehr schwierig, einen entscheidenden Sieg zu erringen.

Es ist zu früh zu sagen, dass die westliche unipolare Welt nicht mehr existiert. Sie existiert, wenn auch in Agonie.

Und natürlich ist es sehr wahrscheinlich, dass, wenn die unipolare Welt nicht einfach in naher Zukunft zusammenbricht, all dies in einen großen Krieg übergehen wird.

Ich bin mir nicht sicher, wo dieser Krieg stattfinden wird – ob im Pazifik gegen China oder gegen Indien, im Nahen Osten, oder ob er uns direkt einbeziehen wird.

Es ist durchaus möglich, dass er mit uns beginnt. Daher könnte das, was in der Ukraine passiert, der Anfang eines größeren, gewaltigen Krieges sein.

Mit unseren Nuklearwaffen, unseren Territorien, unserer historischen Identität und unserer Fähigkeit, Weltprozesse zu konzeptualisieren, ist Russland China ein paar Schritte voraus. China wird erst jetzt zu einer wirklichen Weltmacht. Das ist eine neue Qualität, ein neuer Zustand für das Land. Es gibt keine Garantie, dass die Chinesen damit umgehen können. Wir waren im 20. Jahrhundert eine große Weltmacht (eine von zweien) und im 19. Jahrhundert (eine von mehreren). Chinas Größe lag in der Antike. Ohne Zweifel ist China jetzt einer der wichtigsten Staaten erster Ordnung, einer der zwei oder drei, die die Welt beherrschen. Aber das ist für das moderne China eine neue Erfahrung. Es muss sich noch darauf vorbereiten, und es können hier viele Fehler gemacht werden. Wir haben damit sehr lebendige Erfahrungen, und deshalb ist Russland das Haupthindernis für die Globalisten und ihr Hauptfeind. Deshalb sind wir, und niemand sonst, die Hauptakteure in diesem Krieg, die Hauptträger des leuchtenden Strahls der Weltgeschichte. Wir sind es, die die multipolare Welt aufbauen.

Ob ein Dritter Weltkrieg unter diesen Umständen vermieden werden kann, ist eine große Frage. Gegenwärtig ist die einzige Option, die dafür vorgeschlagen wird, dass wir kapitulieren – also den Krieg bewusst vorzeitig beenden, indem wir die weiße Fahne hissen und uns dem Siegermitleid überlassen. Aber die bewusste Anerkennung der Niederlage bedeutet nicht das Ende des Krieges. Wir sind immer noch voller Wille und Kräfte und gehen auf Sieg zu, nicht auf Niederlage. Daher gilt: Wenn ein großer Krieg nur durch Niederlage vermieden werden kann, dann ist das nicht unser Fall – und in einem solchen Fall kann Krieg nicht vermieden werden. Doch ob es Krieg geben wird, hängt nicht von uns ab. Es hängt davon ab, wie die unipolare Welt, die ihn organisiert, sich für die neue Eskalationsstufe entscheidet.

Im Großen und Ganzen stimme ich der Analyse zu, dass wir einen großen Weltkrieg nicht vermeiden können. Ein solcher Krieg wird China hineinziehen, höchstwahrscheinlich auch Indien, den gesamten Nahen Osten, die islamische Welt. Gleichzeitig wird er natürlich in Afrika und Lateinamerika widerhallen, wo sich ebenfalls zwei Koalitionen herausbilden: die einen, die für Unipolarität sind, und die anderen, die für Multipolarität stehen.

So stehen der Menschheit monströse Prüfungen bevor. Sie finden bereits statt, wir sind schon mittendrin. Was wir jetzt erleben, wird wie ein Kinderspiel erscheinen im Vergleich zu dem, was uns bevorsteht. Natürlich freue ich mich nicht darüber, wie jeder normale Mensch. Aber Kriege passieren praktisch immer dann, wenn die Menschen sagen, sie wollen keinen Krieg. Kriege hängen nicht davon ab, ob die Menschen sie wollen oder nicht. Es gibt eine gewisse Logik der Geschichte, der man sich praktisch nicht entziehen kann.