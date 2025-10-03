Der Trumpanyahu-„Friedens“-Plan und andere Anmerkungen

Die Partei, die den Völkermord begeht, ist verpflichtet, den Völkermord zu beenden. Es ist nicht die Aufgabe der Opfer des Völkermords, Abkommen zu unterzeichnen, in der Hoffnung, sich selbst vor dem Völkermord zu retten. Das ist für jeden offensichtlich, der kein Psychopath ist.

Caitlin Johnstone

❖

Die Trump-Administration treibt einen „Friedensplan“ für den Gazastreifen voran, der die Palästinenser zu einer dauerhaften Unterwerfung unter die Fuchtel Israels verdammen würde, sagen Kritiker. Der vorgeschlagene Plan sieht vor, dass Gaza von Trump und dem Kriegsverbrecher Tony Blair überwacht wird, und Netanjahu sagt bereits, dass das Abkommen den IDF erlauben wird, auf unbestimmte Zeit in dem palästinensischen Gebiet zu bleiben.

Als die USA das letzte Mal einen „Friedensplan“ zwischen Israel und der Hamas vermittelten, fackelten die USA und Israel ihn innerhalb weniger Wochen ab, belagerten die Enklave und kündigten einen Plan zur ethnischen Säuberung des Gazastreifens an. Auch ohne all die großen Probleme, die das Angebot mit sich bringt, wird es also keine große Begeisterung auslösen.

Ich höre viele angeblich pro-palästinensische Stimmen, die verkünden, dass die Hamas das Abkommen akzeptieren muss, um den Völkermord zu beenden. Ich persönlich werde den Palästinensern nie sagen, was sie tun sollen, um ihre Misshandlungen durch das Imperium zu beenden, oder welche Abkommen sie akzeptieren sollen. Meine Aufgabe als Westler ist es, mich gegen das westliche Imperium zu stellen, das sie abschlachtet, und nicht, mit dem Finger zu wedeln und die Opfer des Imperiums zu moralisieren.

Die Partei, die den Völkermord begeht, ist verpflichtet, den Völkermord zu beenden. Es ist nicht Aufgabe der Opfer des Völkermordes, Abkommen zu unterzeichnen, um sich selbst vor dem Völkermord zu retten. Das ist für jeden offensichtlich, der kein Psychopath ist.

Nun, da haben Sie es. Normalerweise müssen wir mehr als ein paar Stunden warten, bis wir die Bestätigung bekommen, dass die Israelis in Bezug auf die Waffenstillstandsverhandlungen gelogen haben.

Well there you have it. Usually we have to wait more than a few hours before confirmation that the Israelis were lying about ceasefire negotiations. https://t.co/ItvifFgyS6 — Caitlin Johnstone (@caitoz) September 30, 2025

❖

Das israelische Außenministerium versucht immer wieder zu behaupten, dass die Global Sumud Flotilla, die Hilfsgüter nach Gaza bringt, in Wirklichkeit eine Operation der Hamas ist. Der jüngste Versuch in dieser lächerlichen Kampagne war eine Erklärung, in der versucht wurde, eine Verbindung zwischen der Hamas und Personen herzustellen, die mit der Flottille in Verbindung stehen, und die bizarrerweise ein Foto des britischen Politikers George Galloway enthielt, den das Ministerium fälschlicherweise als einen britischen Palästinenser namens Zaher Birawi identifizierte.

Nicht ein einziger Mensch auf der ganzen Welt glaubt diese Darstellung. Buchstäblich niemand glaubt, dass die Gaza-Flottille irgendeine Verbindung zur Hamas hat. Es ist nur ein Gerüst, das sie in Umlauf bringen, um präventiv jegliche Grausamkeit zu rechtfertigen, die sie den Aktivisten der Flottille zufügen könnten;

Inzwischen ist die Zahl der Menschen, die in Gaza verhungert sind, auf etwa 453 angestiegen. Israel versucht, die Welt davon zu überzeugen, dass die Global Sumud Flotilla Terroristen sind, weil sie versuchen, dies zu verhindern.

Zusätzlich zu allem anderen, was dieser Völkermord war, war er auch eine einzige Beleidigung unserer Intelligenz.

❖

Soeben sind zwei verschiedene Berichte über israelische Propagandaoperationen zur Manipulation der westlichen Meinung erschienen

In einem Artikel mit dem Titel „Israel zahlt Influencern 7.000 Dollar pro Beitrag“ berichtet Nick Cleveland-Stout von Responsible Statecraft über Dokumente, aus denen hervorgeht, dass 14 bis 18 Personen eine beträchtliche Entschädigung erhalten haben, um für Plattformen wie TikTok und Instagram pro-israelische Inhalte zu erstellen;

In einem Bericht mit dem Titel „Trumps Ex-Digital-Guru arbeitet an der Bekämpfung des Antisemitismus“ berichtet O’Dwyer’s PR News, dass „die Firma von Donald Trumps ehemaligem Wahlkampfmanager Brad Parscale einen viermonatigen Vertrag über 6 Millionen Dollar für strategische Kommunikations- und Mediendienstleistungen abgeschlossen hat, um das Engagement von Havas Media in Israel zu unterstützen, eine landesweite Kampagne in den USA zur Bekämpfung des Antisemitismus zu entwickeln.“

Der Journalist Jack Paulson merkt, dass wir über Parscales sechs Millionen Dollar teuren Psyop Bescheid wissen, weil er sich als ausländischer Agent der israelischen Regierung registrieren lassen musste, und sagt, dass Parscale dafür bezahlt wurde, „die Einflussnehmer der Generation Z ausfindig zu machen und ein Narrativ über Antisemitismus in den Vereinigten Staaten zu verbreiten“.

Das passiert, wenn ein Staat weder Fakten noch Vernunft oder Moral auf seiner Seite hat, aber über unbegrenzte Mittel verfügt.

❖

Es ist lächerlich, wie die Leute es „das Heilige Land“ nennen. Wenn das Land heilig wäre, hätte es die Israelis zu anständigen Menschen gemacht.

❖

Eines der vielen hässlichen Dinge in der Trump-Ära war es, zu beobachten, wie sich so viele Hippie-Woo-Woo-Spiritualisten in durchgeknallte transphobe QAnoners verwandelten, denn das waren meine Leute. Es ist an dieser Stelle ein etwas peinliches Eingeständnis, aber sie waren es.

Ich bin nicht durch die Lektüre von Lenin oder Gespräche mit Marxisten zu meinem ideologischen Standpunkt gelangt, sondern weil ich viel innere Arbeit geleistet und einige transformative Erfahrungen gemacht habe und auf der anderen Seite mit einer tiefen Liebe für diesen schönen Planeten und für die seltsamen nackten Affenmutanten, die ihn bevölkern, und mit der Sehnsucht, eine gesunde Welt zu schaffen, herausgekommen bin. Ich habe mich als barfüßige Hippie-Erd-Mama, die ich bin, einfach durch die menschliche Erfahrung gefühlt, und das hat mich zu einem klaren intuitiven Verständnis gebracht, dass das westliche Imperium enden muss und dass der Kapitalismus unsere Spezies nicht in die Zukunft tragen kann.

Und ich hatte einfach angenommen, dass die Leute, die so aussahen und sprachen wie ich, die ganze Zeit auf einem ähnlichen Weg waren. Vor einem Jahrzehnt sah es für eine heiße Minute so aus, als wir uns alle über Bernie Sanders und die Möglichkeit einer echten sozialistischen Bewegung in der westlichen Welt aufregten, aber danach wurde es wirklich seltsam und widerlich. Ich begann zu beobachten, wie viele der linksgerichteten spirituellen Typen, mit denen ich 2015 und 2016 in Kontakt gekommen war, in die Trump’sche Weltanschauung hineingesogen wurden und mit QAnon und all den damit verbundenen Psyops immer verrückter wurden, bis sie von amerikanischen Konservativen nicht mehr zu unterscheiden waren.

Ich erinnere mich an einen Bernie-Typen, mit dem ich mich 2016 angefreundet hatte, der mich 2020 anschrie und mir vorwarf, mich wie ein iranischer Mullah zu verhalten, als ich Trumps Ermordung von Qassem Soleimani kritisierte. Mein Facebook-Feed wandelte sich zunehmend von Bernie-Sanders-Zeug zu Jill-Stein-Zeug zu Pro-Trump-Zeug, und dann wurden mit Covid viele von ihnen zu Vollidioten und fingen an, verrückten rechten Scheiß über Trans-Menschen und Muslime und Immigranten und China zu posten. Ich habe gesehen, wie sich Leute, die ich mein ganzes Leben lang persönlich kannte, in nur wenigen Jahren von den barfüßigen Pazifisten, die ich immer kannte, in spießige Reaktionäre verwandelten.

Wenn ich ihnen sagte, dass sie sich in Republikaner verwandelt hätten, wurden sie in der Regel wütend und entrüstet und behaupteten, sie seien genau wie ich, frei denkende linke Dissidenten, die das falsche Zweiparteiensystem ablehnen. Aber da standen sie nun und kauften sich voll und ganz in die Weltanschauung einer dieser Parteien ein – und es war diejenige, die weiter rechts steht.

Und ich fand die ganze Sache einfach verwirrend. Ich meine, warum haben sich diese Leute überhaupt zur Linken hingezogen gefühlt? Hatten sie keine Werte? Wenn sie welche hatten, was ist dann mit ihnen passiert? Wie konnten sie nicht erkennen, dass sie dazu verleitet wurden, sich hinter das Establishment zu stellen, das sie früher ablehnten? Was ist mit ihrer geistigen Einsicht geschehen? Ihre Intuition? Ihre Aufmüpfigkeit? Wo ist ihre Verbindung zur Natur und zum Herzen geblieben, die sie früher veranlasst hatte, für Frieden und Liebe einzutreten?

Und schließlich lernte ich, dass es für die meisten Menschen nur ein Schauspiel war. Für die meisten Menschen ist Spiritualität nur ein Accessoire für ihr Ego, und Hippie zu sein ist nur ein modisches Statement, mit dem sie sich wohlfühlen. Sie beschäftigen sich nicht mit der Art von rigoroser innerer Erkundung und rücksichtsloser Selbstehrlichkeit, die sie vor den imperialen Psyops geschützt hätte, die ihre politische Energie zurück in die Mainstream-Herde treiben sollten. Sie mögen einfach, wie sich Gras anfühlt und genießen die Kunst von Alex Grey. Sie tragen Spiritualität, aber sie haben sie nie gelebt.

Das fühlt sich wie ein Geständnis an, weil ich zugebe, naiv gewesen zu sein in Bezug auf etwas, das viele von Ihnen wahrscheinlich schon lange wussten, aber es ist einfach die Wahrheit. Ich war naiv. Ich bin in diese Kommentartätigkeit hineingestolpert, nachdem ich mich jahrelang fast ausschließlich auf Spiritualität und innere Arbeit konzentriert hatte, ohne groß darauf zu achten, was andere Leute tun. Ich habe einen Abschluss in Journalismus und war ein Nachrichtenjunkie, als ich jünger war, aber dann fiel ich in den Kaninchenbau der inneren Erforschung und verlor den Blick für die äußere Welt. Es hat eine Weile gedauert, bis ich wieder den Durchblick hatte, als ich mich wieder einklinkte.

Es war eine Reise, Mann.