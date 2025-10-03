UN-Mitgliedstaaten einigten sich mit der Verabschiedung des „Paktes für die Zukunft“ auf digitale Identitäten

Von The Sociable

Einige Länder treiben die digitale Identifizierung rasch voran, während andere sich nur langsam in Richtung DPI bewegen und auf einen Regimewechsel, eine wahrgenommene Krise oder eine Aktualisierung der Politik warten, um alles online zu bringen: Perspektive

Mit der Verabschiedung des „Paktes für die Zukunft” auf dem UN-Gipfel der Zukunft im September 2024 haben sich 193 Mitgliedstaaten unverbindlich dazu verpflichtet, digitale Identitätsprogramme als Teil eines umfassenderen Plans für digitale öffentliche Infrastruktur (DPI) einzuführen.

DPI ist ein bürgerlicher Technologie-Stack, der aus drei Hauptkomponenten besteht:

Digitale Identität

Schnelle Zahlungssysteme (z. B. programmierbare digitale Zentralbankwährungssysteme [CBDC], Stablecoins, Online-Banking-Apps usw.)

Umfangreicher Datenaustausch zwischen öffentlichen und privaten Einrichtungen

Ein Jahr nach der Verabschiedung des „Paktes für die Zukunft” bewegen sich mehrere Nationen schnell in Richtung der DPI-Implementierungsphase, wobei Großbritannien zu den letzten Ländern der westlichen Welt gehört, die eine obligatorische digitale ID für alle erwachsenen Arbeitnehmer angekündigt haben.

Der „Pakt für die Zukunft“ wurde zwar von den Mitgliedsstaaten einvernehmlich beschlossen, ist jedoch eine unverbindliche Resolution, und die Länder müssen ihre Souveränität nicht aufgeben, aber viele schließen sich dem Plan trotzdem an.

Und für diejenigen Länder, die derzeit noch zögern, digitale Ausweisprogramme anzukündigen, reicht schon ein Regierungswechsel, eine Aktualisierung der Politik oder eine wahrgenommene Notlage, um den Ball wieder ins Rollen zu bringen.

„Wir verpflichten uns, bis 2030 eine Reihe von Schutzmaßnahmen für eine inklusive, verantwortungsvolle, sichere und nutzerorientierte digitale öffentliche Infrastruktur zu entwickeln und zu beschließen, die in verschiedenen Kontexten umgesetzt werden kann (SDG 16).“ Vereinte Nationen, Pakt für die Zukunft, September 2024

Im Rahmen des „Paktes für die Zukunft“ gibt es den „Global Digital Compact“, einen Anhang, der einen ganzen Abschnitt der weltweiten Förderung der DPI widmet.

Nirgendwo im gesamten Dokument tauchen die Begriffe „digitale ID“ oder „digitale Identität“ auf, obwohl sie für das gesamte Konzept der digitalen öffentlichen Infrastruktur von grundlegender Bedeutung sind.

Dennoch haben sich die UN-Mitgliedstaaten darauf geeinigt, die Einführung digitaler IDs bis 2030 zu unterstützen, indem sie sich zu folgenden Maßnahmen verpflichten:

Entwicklung und Festlegung einer Reihe von Schutzmaßnahmen für eine inklusive, verantwortungsvolle, sichere und nutzerorientierte digitale öffentliche Infrastruktur, die in verschiedenen Kontexten umgesetzt werden kann (SDG 16)

Austausch und Veröffentlichung von Best Practices und Anwendungsfällen der digitalen öffentlichen Infrastruktur, um Regierungen, den privaten Sektor und andere Interessengruppen zu informieren, aufbauend auf bestehenden Repositorien der Vereinten Nationen und anderen (SDGs 16 und 17)

Erhöhung der Investitionen und Finanzmittel für die Entwicklung digitaler öffentlicher Güter und digitaler öffentlicher Infrastruktur, insbesondere in Entwicklungsländern (SDG 17)

Förderung der Bildung von Partnerschaften, die Regierungen, den Privatsektor, die Zivilgesellschaft, technische und akademische Kreise sowie internationale und regionale Organisationen zusammenbringen, um Initiativen zu konzipieren, zu starten und zu unterstützen, die digitale öffentliche Güter und digitale öffentliche Infrastruktur nutzen, um Lösungen für die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG 17) voranzutreiben

Alles hängt mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs), auch bekannt als Agenda 2030, zusammen.

Obwohl in dem Dokument nicht ausdrücklich namentlich erwähnt, wurde die Agenda zur Einführung globaler digitaler Identitätssysteme von den Rednern auf dem Summit of the Future ausdrücklich wiederholt.

Dort erklärte Achim Steiner, Administrator des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP), dass das UNDP eine Schlüsselrolle beim Ausbau der digitalen öffentlichen Infrastruktur für alle Menschen überall spiele.

„Denken Sie an die digitale öffentliche Infrastruktur. Jeder Mensch hat heute eine sichere digitale Identität – Sie stellen sich das Jahr 2030 vor. Dadurch wurden Dienste zugänglich, die zuvor für so viele unerreichbar waren.“ UNDP-Administrator Achim Steiner, UN-Gipfel „Future Action Day 2“, September 2024

Übersetzung von X: Im Jahr 2030: „Denken Sie an die digitale öffentliche Infrastruktur. Jeder Mensch verfügt nun über eine sichere digitale Identität (Digital ID). Dadurch wurden Dienste zugänglich, die zuvor für so viele unerreichbar waren.“ UNDP-Administrator Achim Steiner, Summit of the Future Action Day 2 https://webtv.un.org/en/asset/k1y/k

Laut Steiner eröffnet die digitale Identität Zugang zu Dienstleistungen, die zuvor unerreichbar waren

Steiner stellte sich eine Zukunft mit DPI im Jahr 2030 vor und fantasierte: „Als die Initiative für digitale Identitäten eine junge Mutter erreichte, verschaffte sie ihr nicht nur Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung, sondern sie sagte auch: ‚Zum ersten Mal fühle ich mich gesehen.‘

Und genau darum geht es bei digitalen Identitätssystemen – dass ein Leben ohne sie fast unmöglich wird.

Da so viele Dienste, Zugangsdaten und Dokumente in einem interoperablen System zentralisiert und miteinander verbunden sind, wird die digitale Identität zu einem Instrument zur vollständigen Kontrolle über eine Person, indem menschliches Verhalten durch Anreize, Zwang oder andere Manipulationen beeinflusst wird.

Das ist unser „digitales Schicksal“.

„Dies ist der Moment, unser digitales Schicksal neu zu definieren […] Teil des Versprechens der Vereinten Nationen […] ist es, den Fortschritt im Bereich der digitalen öffentlichen Infrastruktur voranzutreiben […] Das Mittel zum Zweck“ UNDP-Administrator Achim Steiner, UN-Gipfel „Future Action Day 2“, September 2024

Übersetzung von „X“: „Dies ist der Moment, unser digitales Schicksal neu zu definieren. Teil des Versprechens der Vereinten Nationen ist es, Fortschritte in den Bereichen digitale öffentliche Infrastruktur, Kapazitätsaufbau und Finanzierung voranzutreiben – DIE MITTEL ZUM ZIEL“: UNDP-Administrator Achim Steiner UN-Gipfel der Zukunft Aktionstag 2 https://webtv.un.org/en/asset/k1y/k

„Menschenorientierte Smart Cities benötigen eine zugängliche, sichere und faire digitale öffentliche Infrastruktur, die digitale Dienste ermöglicht und sicherstellt, dass alle Menschen die gleichen Chancen haben, uneingeschränkt am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.“ Vereinte Nationen, Leitfaden zum Aufbau und zur Sicherung einer digitalen öffentlichen Infrastruktur, Juni 2022

Um keinen Zweifel daran zu lassen, dass die digitale Identität der Dreh- und Angelpunkt der DPI ist, heißt es im Handbuch der Vereinten Nationen zur digitalen öffentlichen Infrastruktur, dass die digitale Identität die Grundlage der DPI bildet: „Im Großen und Ganzen gibt es drei Haupttypen von Protokollen, die die digitale öffentliche Infrastruktur ermöglichen: digitale Identität, digitale Zahlungen und Datenaustausch.

Diese drei Protokolle sind in der Regel für die meisten digitalen Dienstleistungstransaktionen erforderlich, wie z. B. die Erteilung von Genehmigungen, die Ausstellung von Lizenzen oder die Bereitstellung von Unterlagen, die häufig eine Überprüfung der Identität des Nutzers erfordern, den Datenaustausch zwischen Behörden und Nutzern ermöglichen und schließlich Online-Zahlungen autorisieren.“

„Durch die Priorisierung dieser drei Protokolle“, so die UNO, „können lokale Behörden die Voraussetzungen für die erfolgreiche Entwicklung eines gesamten Ökosystems digitaler Dienste schaffen, das auf die besonderen Bedürfnisse ihrer Gemeinde abgestimmt ist.“

Digital legal ID is a foundational digital public infrastructure that has the potential to catalyze development opportunities across countries.



Übersetzung von „X“: Die digitale Rechtsidentität ist eine grundlegende digitale öffentliche Infrastruktur, die das Potenzial hat, Entwicklungsmöglichkeiten in verschiedenen Ländern zu fördern. Um ihre Vorteile voll auszuschöpfen, ist eine rechtsbasierte und inklusive Regierungsführung unerlässlich. Weitere Informationen

Die Vereinten Nationen sind kaum die Einzigen, die der gesamten Menschheit eine digitale Identität aufzwingen wollen.

Im Oktober 2023 gaben die UN, die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung und Partner der Rockefeller-Stiftung bekannt, dass sie ihre Kampagne „50-in-5” starten würden, um bis 2028 in 50 Ländern mindestens eine DPI-Komponente (digitale ID, digitale Zahlungen und Datenaustausch) voranzutreiben.

Die „50-in-5”-Kampagne ist eine Zusammenarbeit zwischen der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung, dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, der Digital Public Goods Alliance und Co-Develop.

Co-Develop wurde von der Rockefeller-Stiftung, der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung, Nilekani Philanthropies und dem Omidyar Network gegründet.

Die Digital Public Goods Alliance listet sowohl die Gates- als auch die Rockefeller-Stiftung in ihrer Roadmap auf, in der „Aktivitäten zur Förderung digitaler öffentlicher Güter“ vorgestellt werden, zusammen mit anderen Organisationen und mehreren Regierungen.

Gruppen wie diese sind es, die träge oder zögerliche Nationen finanzieren, aufklären und zu den Zielen der Agenda 2030 bewegen müssen.

„Bis 2028 werden mehr als 500 Millionen Menschen zusätzlich über eine digitale Identität verfügen, die ihnen einen leichteren Zugang zu Beschäftigungs- und Bildungsmöglichkeiten sowie zu Finanzdienstleistungen, Gesundheitsversorgung und staatlichen Programmen ermöglicht.“ Melinda French Gates, 50-in-5 Launch, November 2023

Übersetzung von „X“: „Bis 2028 werden mehr als 500 Millionen Menschen zusätzlich über eine digitale Identität verfügen, die ihnen einen leichteren Zugang zu Beschäftigungs- und Bildungsmöglichkeiten sowie zu Finanzdienstleistungen, Gesundheitsversorgung und staatlichen Programmen ermöglicht“: Melinda Gates, 50-in-5 DPI-Kampagne #digitalID #digitalidentity

Die Vereinten Nationen, die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung, die Rockefeller-Stiftung, die Weltbank, das Tony Blair Institute for Global Change, die G20, das Weltwirtschaftsforum (WEF) und viele weitere globalistische Organisationen haben sich in irgendeiner Form zusammengeschlossen, um sicherzustellen, dass niemand der Agenda der digitalen Identifizierung entkommen kann.

Laut dem Weltwirtschaftsforum bestimmt die digitale Identität nicht nur, „auf welche Produkte, Dienstleistungen und Informationen wir zugreifen können“, sondern auch, „was uns verschlossen bleibt“.

Das ist die Realität der digitalen Identität.

Bei der digitalen ID geht es nicht darum, illegale Einwanderung einzudämmen; sie hat nichts mit der Sicherung von Arbeitsplätzen zu tun und dient ganz sicher nicht dem Schutz von Jugendlichen im Internet.

Quelle: Weltwirtschaftsforum

Bei digitalen ID-Systemen geht es ausschließlich um Überwachung und Kontrolle durch Zwang und Gewalt.

Das Vereinigte Königreich hat deutlich gemacht, dass Anreize völlig ausgeschlossen sind, als es ankündigte, allen erwachsenen Arbeitnehmern eine digitale ID aufzuzwingen.

Und der britische Online Safety Act fördert bereits digitale IDs mit Internet-Pässen wie Online-Altersüberprüfungen.

Das Gleiche ist in Australien geschehen, und das Gleiche geschieht derzeit in der Europäischen Union.

Glauben Sie, dass die Vereinigten Staaten von dieser Agenda verschont bleiben? Das ist nicht der Fall.

„Wir haben uns gemeinsam mit anderen Mitgliedstaaten daran beteiligt, eine Vielzahl von Prioritäten im Pakt für die Zukunft zu formulieren und uns dazu zu verpflichten, den Digital Global Compact zu schmieden, die Erklärung zu künftigen Generationen zu unterzeichnen und die Vereinten Nationen und internationalen Institutionen in die Lage zu versetzen, besser auf Schocks wie Pandemien und Naturkatastrophen zu reagieren.“ US-Außenminister Antony Blinken, Summit of the Future Remarks, September 2024

Neben der Verpflichtung zum Pakt für die Zukunft versuchen die USA, digitale Ausweise in verschiedene Initiativen einzuführen, darunter Einwanderung und Gesundheitswesen.

US-Präsident Donald Trump befürwortet biometrische Einreise- und Ausreise-Visumsysteme unter dem Vorwand der Grenzsicherung, aber dies ist auch eine Möglichkeit, digitale Ausweise für alle reisenden Amerikaner, nicht nur für Ausländer, durch die Hintertür einzuführen.

Übersetzungen von „X“: Laut Trump wird dies auf dem Luft-, Land- und Seeweg geschehen. Das betrifft also nicht nur Einwanderer. Willkommen in Ihrer Freiheit MAGA Biometrisches Tracking-System:

Hoffentlich erkennen die Trump-Anhänger bald, dass die „virtuelle Grenzmauer”, die von Unternehmen unter der Leitung von Peter Thiel (Mitglied des Bilderberg-Lenkungsausschusses) gebaut wird, als Trojanisches Pferd für die digitale Identifizierung dienen soll, indem nicht nur Ausländer, die in die USA einreisen, sondern auch alle Amerikaner, die ins Ausland reisen, verpflichtet werden, sich einem digitalen, biometrischen Einreise-/Ausreisesystem zu unterziehen.

Das Gesundheitswesen ist ein weiterer Bereich, in dem digitale IDs in den USA eingeführt werden könnten.

Im Rahmen der Bemühungen des Weißen Hauses, das Ökosystem der Gesundheitstechnologie zu modernisieren, untersucht das US-Gesundheitsministerium (HHS), wie digitale IDs für Patienten, Anbieter und Kostenträger gefördert, vorgeschrieben und in einigen Fällen sogar verpflichtend eingeführt werden können.

Im Juli 2025 veranstaltete das Weiße Haus eine Veranstaltung unter dem Motto „Make Health Tech Great Again”, um über den aktuellen Stand der Digitalisierung und öffentlich-privater Partnerschaften zu informieren.

„Patienten können ihren Ärzten einfach per Knopfdruck Zugriff auf ihre Unterlagen gewähren […] Dieses System wird vollständig freiwillig sein, und es wird keine zentralisierte, von der Regierung betriebene Datenbank geben.“ Präsident Donald Trump, Make Health Tech Great Again, Juli 2025

Übersetzung von „X“: „Kill the Clipboard“ = Digitale ID. Trump sagt, es werde eine „Opt-in“-Lösung sein, aber das HHS prüft bereits, wie „ein einziger Satz vertrauenswürdiger digitaler Identitätsnachweise“ gefördert, verlangt und in einigen Fällen sogar vorgeschrieben werden kann. https://federalregister.gov/documents/2025

„In Bezug auf die Implementierung digitaler Identitäten: Welche Auswirkungen hätte die obligatorische Verwendung des OpenID Connect-Identitätsprotokolls? US-Gesundheitsministerium, Informationsanfrage; Health Technology Ecosystem, Mai 2025

Präsident Donald Trump sprach über eine Initiative namens „Kill the Clipboard”, bei der Patienten ihren Gesundheitsdienstleistern einen QR-Code geben können, um sofortigen Zugriff auf ihre Unterlagen zu erhalten.

Der Präsident versicherte, dass diese Art von digitalem Identitätssystem „vollständig freiwillig“ sei.

Eine Informationsanfrage (RFI) des HHS zum „Health Technology Ecosystem“ zeigt jedoch, wie die Regierung versucht hat, die Einführung digitaler Identitätssysteme zu fördern, zu fordern und in einigen Fällen sogar vorzuschreiben.

„Wobei würden Anbieter Hilfe benötigen, um den Übergang zu einem einzigen Satz vertrauenswürdiger digitaler Identitätsnachweise für den Patienten zu beschleunigen, den dieser verfolgen kann, anstatt einen für jeden Anbieter?“ US-Gesundheitsministerium, Informationsanfrage; Gesundheitstechnologie-Ökosystem, Mai 2025

Sie bezweifeln immer noch, dass digitale IDs in den USA Einzug halten könnten?

Bedenken Sie, dass der ehemalige britische Premierminister Tony Blair sich seit Jahrzehnten für digitale IDs einsetzt.

Bedenken Sie nun, dass Larry Ellison, Mitbegründer von Oracle, einer der besten Freunde von Blair ist und beide die gemeinsame Vision haben, nationale Datenbibliotheken mit digitalen IDs zu schaffen, in denen Informationen über die Bevölkerung jedes Landes gespeichert werden.

Oracle bietet unter seiner Produktlinie „Identity and Access Management“ eine Vielzahl von Lösungen für digitale Identitäten an und engagiert sich aktiv dafür, digitale IDs zu entmystifizieren.

Übersetzung von „X“: Der Mann hinter der Einführung digitaler Ausweise ist Larry Ellison, Eigentümer von Oracle, CBS, CNN und bald auch TikTok. Er strebt nach Datenzentralisierung und totaler Überwachung. „Die Bürger werden sich von ihrer besten Seite zeigen, weil wir ständig alles beobachten und aufzeichnen, was vor sich geht.“ Erschreckend.

Ein kürzlich von The New Statesman und Democracy for Sale gemeinsam veröffentlichter Artikel im Lighthouse Report besagt, dass „Ellison zwischen 2021 und 2023 130 Millionen Dollar in das TBI [Tony Blair Institute] investiert hat und seitdem weitere 218 Millionen Dollar zugesagt hat”.

Am Samstag schrieb der investigative Journalist Michael Shellenberger auf X: „Der Mann hinter der Einführung digitaler Ausweise ist Larry Ellison, Eigentümer von Oracle, CBS, CNN und bald auch TikTok. Er strebt eine Zentralisierung der Daten und eine totale Überwachung an. ‚Die Bürger werden sich von ihrer besten Seite zeigen, weil wir ständig alles beobachten und aufzeichnen, was vor sich geht.‘ Erschreckend.“

„Wenn Sie die Gesundheit der Bevölkerung verbessern wollen, müssen Sie alle Ihre Gesundheitsdaten, Ihre Diagnosedaten, Ihre elektronischen Gesundheitsakten, Ihre Genomdaten […] in eine einzige, einheitliche Datenplattform übertragen.“ Larry Ellison, Weltgipfel der Regierungen, Februar 2025

Übersetzung von „X“: Sie benötigen Gesundheitsdaten, Diagnosedaten, Genomdaten und digitale Gesundheitsakten der gesamten Bevölkerung und müssen diese „auf eine EINZIGE EINHEITLICHE DATENPLATTFORM übertragen, damit KI UNSER LAND VERSTEHEN KANN“, so Oracle-Gründer Larry Ellison auf dem World Governments Summit #WGS25 #WorldGovSummit.

Während eines Einzelgesprächs mit Blair mit dem Titel „Reimagining Technology for Government” (Technologie für Regierungen neu denken) auf dem World Governments Summit 2025 im Februar schlug Ellison vor, dass es eine einzige, einheitliche Plattform und Datenbank geben sollte, in der alle Informationen über ein Land gespeichert werden, damit Regierungen den Menschen bessere Dienstleistungen bieten können.

Ellison sprach ausführlich über Gesundheitsdaten, sagte aber auch, dass die Datenbank auch Daten zu sozialen Dienstleistungen enthalten sollte, die alle an einem einzigen Ort zugänglich sind.

„All diese [fragmentierten] Informationen, die wir über unser Land haben […] Wir müssen diese Informationen in einer einzigen Datenbank zusammenführen, damit das Datenmodell bei unseren Fragen über alle erforderlichen Informationen verfügt, um die Frage zu beantworten, Erkenntnisse zu gewinnen und Maßnahmen zu empfehlen.“ Larry Ellison, Weltgipfel der Regierungen, Februar 2025

Übersetzung von „X“: „Wir müssen alle fragmentierten [GESUNDHEITS-]DATEN, die wir über unser Land haben, zusammenführen und in einer EINZIGEN DATENBANK vereinen“, um die KI zu füttern. Oracle-Gründer Larry Ellison, Weltgipfel der Regierungen, #WGS25 #WorldGovSummit https://youtube.com/watch?v=_K1oHV

Zwei Wochen nachdem Blair mit Ellison auf dem Weltgipfel der Regierungen in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, gesprochen hatte, veröffentlichte Blairs Institut einen umfangreichen Entwurf für die Schaffung und Umsetzung einer mit digitalen IDs verknüpften nationalen Datenbibliothek.

Laut dem Bericht „Governing in the Age of AI: Building Britain’s National Data Library” (Regieren im Zeitalter der KI: Aufbau einer nationalen Datenbibliothek für Großbritannien)

„hat die nationale Datenbibliothek (NDL) das Potenzial, zu einem wichtigen Bestandteil der Infrastruktur für die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen und das Wirtschaftswachstum im Vereinigten Königreich zu werden.

„Sie soll das volle Potenzial der Daten des öffentlichen Sektors erschließen, indem sie einen sicheren, nahtlosen, schnellen und skalierbaren Zugriff auf verknüpfte Datensätze ermöglicht.”

Die Idee ist, eine einheitliche, interoperable Bibliothek zu schaffen, die Daten über praktisch alle Menschen und Dinge im Vereinigten Königreich miteinander verknüpft.

Ellison möchte dasselbe für die USA.

Und vergessen wir nicht, dass sich alle CEOs und Technokraten der großen Tech-Unternehmen seit Trumps Amtsantritt um ihn bemühen – Peter Thiel und sein Protegé JD Vance, Elon Musk, Sam Altman, Sundar Pichai, Satya Nadella, Tim Cook, Mark Zuckerberg und viele mehr – alle wollen mitmischen, wenn nicht direkt bei der digitalen ID, dann bei den KI-gestützten Diensten, die letztendlich mit der digitalen ID und DPI verknüpft werden.

„Ohne Bemühungen zur Verbesserung der allgemeinen Dateninfrastruktur, einschließlich der Interoperabilität und der digitalen Identität, wäre all dies nicht möglich.“ Tony Blair Institute for Global Change, Governing in the Age of AI: Building Britain’s National Data Library, Februar 2025

Übersetzung von „X“: Tony Blair über „Digitale IDs sind ein wesentlicher Bestandteil einer modernen digitalen Infrastruktur […] Allerdings müssen wir hier noch ein wenig Überzeugungsarbeit leisten!“ https://youtube.com/watch?v=rpLovr

Globalistische Thinktanks, große Technologieunternehmen, NGOs, Regierungen, Kreditkartenunternehmen und Großbanken unterstützen alle eine interoperable digitale öffentliche Infrastruktur.

Wie Indiens Architekt für digitale Identitäten, Nandan Nilekani, im April 2023 gegenüber dem Internationalen Währungsfonds (IWF) erklärte: „Was sind die Werkzeuge der neuen Welt? Jeder sollte eine digitale Identität haben, jeder sollte ein Bankkonto haben, jeder sollte ein Smartphone haben.“

Alles andere baut tatsächlich darauf auf.

Ihre Sozialkreditwürdigkeit, Ihre CO2-Emissionsrechte, Ihre Reisegenehmigungen, Ihr Gesundheitszustand, was Sie kaufen oder verkaufen dürfen, wo Sie Transaktionen durchführen dürfen, was Sie in den sozialen Medien sagen dürfen – alles basiert auf der digitalen ID.

Sobald jeder Bürger auf dem Planeten an eine digitale Identität gebunden ist, kann er vollständig kontrolliert werden.

Übersetzung von „X“: „Was sind die Werkzeuge der neuen Welt? Jeder sollte eine digitale ID haben, jeder sollte ein Bankkonto haben, jeder sollte ein Smartphone haben. Dann ist alles möglich. Alles andere baut darauf auf“: @NandanNilekani an @IMFNews #DigitalID #DigitalIdentity #IMFmeetings

Sofern Sie nicht aus Russland, Iran, Nicaragua, Nordkorea, Weißrussland, Syrien oder Sudan stammen, hat sich Ihre Regierung bereits unverbindlich dazu verpflichtet, bis zum Jahr 2030 digitale Ausweise, schnelle Zahlungssysteme und einen massiven Datenaustausch einzuführen.

Einige Länder und Regionen treiben die Einführung digitaler Ausweise rasch voran, während andere sich nur langsam in Richtung digitaler Sklaverei bewegen und nur auf den richtigen Regimewechsel, eine vermeintliche Krise oder eine politische Neuausrichtung warten, um alles online zu bringen.

Impfausweise und Lockdowns waren ein Testlauf. Sie schufen die technologische Grundlage und waren der Lackmustest für die Einhaltung der Vorschriften.

Jetzt wird der gesamten Bevölkerung die digitale ID aufgezwungen.

Als Nächstes wird DPI dazu verwendet werden, alles in der Natur zu überwachen, zu manipulieren und zu monetarisieren, im Namen der Erhaltung der biologischen Vielfalt.

Die digitale ID ist der Schlüssel zu allem. Totale Kontrolle über Menschen und den Planeten.

Das ist die Agenda 2030. Das ist der Great Reset.

The Sociable dokumentiert seit fast fünf Jahren digitale ID, die Agenda 2030, den Great Reset und DPI und erklärt, was auf uns alle zukommt.