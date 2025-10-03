Big Alcohol nutzt das Tabak-Playbook, um Wissenschaft umzuschreiben und Reformen zu blockieren

Alkohol ist eine der Hauptursachen für vermeidbare Krankheiten und Todesfälle, verursacht jedes Jahr Millionen von Todesfällen und treibt Zweitschäden durch Gewalt bis hin zu Verkehrsunfällen an. Doch Studien zeigen, dass die Alkoholindustrie – unter Anwendung von Taktiken, die von Big Tobacco entwickelt wurden – die Wissenschaft verzerrt, Reformen blockiert und Profite über die öffentliche Gesundheit stellt.

Pamela Ferdinand

Dringendes Handeln ist erforderlich, um die öffentliche Gesundheit vor dem Einfluss der Alkoholindustrie zu schützen und alkoholbedingte Krankheiten und Todesfälle einzudämmen, sagen internationale Forscher.

„Die Alkoholindustrie hat einen ernsten und gefährlichen Interessenkonflikt zwischen ihren gesundheitsbezogenen Bildungs- und Politikaktivitäten und ihren kommerziellen Prioritäten“, heißt es.

Diese Warnung findet sich in einer Reihe von Berichten, die dieses Jahr in Future Healthcare, The Lancet Public Health, Addiction und anderen Fachzeitschriften veröffentlicht wurden – und alle kommen zu demselben Schluss: Alkohol ist weltweit einer der führenden Treiber vermeidbarer Krankheiten, doch die Taktiken der Industrie verzögern oder schwächen systematisch Gesundheitsschutzmaßnahmen, um den Absatz und die Gewinne zu maximieren.

Die Zahlen sind eindeutig. 2019 war Alkoholkonsum für 2,6 Millionen Todesfälle weltweit verantwortlich. Zudem wurde kürzlich nachgewiesen, dass Alkohol das Risiko für mindestens sieben Krebsarten erhöht: Mund, Rachen, Kehlkopf, Speiseröhre, Leber, Darm und weibliche Brust.

Die Folgen reichen weit über einzelne Konsumenten hinaus. Wie Tabak verursacht auch die Alkoholindustrie weitreichende „Passivschäden“ auf Bevölkerungsebene, darunter Verletzungen und Todesfälle.

Diese Auswirkungen seien bisher aufgrund fehlender Daten und moderner Analysemethoden stark unterschätzt worden, schreiben Forscher in The Lancet Public Health.

Beispiel: Eine aktuelle britische Studie mit neuen Methoden zur Untersuchung der globalen Krankheitslast von Alkohol fand fast 300.000 Todesfälle durch Verkehrsunfälle im Jahr 2019, die auf Alkoholkonsum zurückzuführen waren – weit mehr als die bisherigen Global-Burden-of-Disease-Schätzungen von 45.400.

Partnerschaftsgewalt, fetales Alkoholsyndrom, Entwicklungsstörungen und steigende Raten psychischer Belastungen sind alle mit Alkoholkonsum verbunden und betreffen Millionen von Menschen, die selbst gar nicht trinken.

Würden Studien auch alkoholbedingte Schäden für andere berücksichtigen, würden die Belastungen insbesondere für Frauen und Kinder deutlich höher ausfallen, betonen die Forscher.

Eine globale Gesundheitskrise, angetrieben von der Getränkeindustrie

Während junge Menschen und Bevölkerungen in Osteuropa sowie in Zentral- und Südafrika überproportional betroffen sind, unterstreichen die Forscher, dass die Risiken ebenso in reichen Ländern wie den USA drängend sind, wo sich die Zahl der alkoholbedingten Todesfälle in den letzten 25 Jahren nahezu verdoppelt hat.

In den USA sind die Konsumraten zuletzt auf historische Tiefststände gefallen, da das Bewusstsein für die Gefahren von Alkohol wächst. Dennoch zog die Bundesregierung eine lang erwartete Studie über Alkohol und Gesundheit zurück, die zeigte, dass bereits ein Drink pro Tag das Risiko für Leberzirrhose, Mund- und Speiseröhrenkrebs erhöht.

Stattdessen kam ein konkurrierender Bericht zu dem Schluss, dass moderater Konsum gesünder sei als Abstinenz – ein Fazit, das seit Langem von der Alkoholindustrie bevorzugt wird.

Mehrere Mitglieder dieses Panels gerieten wegen finanzieller Verbindungen zu Alkoholherstellern in die Kritik, was bei Gesundheitsexperten Alarm wegen Interessenkonflikten auslöste.

Der Bericht ist einer von zwei Reviews, die in die kommenden US-amerikanischen Ernährungsrichtlinien zu Alkoholkonsum einfließen sollen.

Die Weltgesundheitsorganisation, die erklärt hat, dass es keine sichere Menge an Alkoholkonsum gibt, fordert Länder auf, den weltweiten Alkoholkonsum bis 2030 um 20 % zu senken. Doch die meisten Staaten sind auf Kurs, dieses Ziel zu verfehlen.

Regierungen hätten der Industrie zu oft erlaubt, weitgehend ungehindert zu agieren, insbesondere da sich Konsumgewohnheiten ändern und neue Märkte erschlossen werden, warnen Forscher.

Beispiel: Die Branche darf ihre Produktkennzeichnung selbst regulieren und Informations- und „Bildungskampagnen“ für die Öffentlichkeit betreiben – sogar in Schulen.

Doch Alkohol sei kein normales Konsumgut und dürfe auch nicht so behandelt werden, schreiben Professor Mark Petticrew, Dr. May van Schalkwyk und Professor Cécile Knai.

„Im Widerspruch zur Evidenz wird die Industrie von Regierung und Gesellschaft oft so behandelt, als sei sie ein legitimer Akteur in der Gesundheitspolitik, statt ein kommerzieller Produzent und Händler eines schädlichen, süchtig machenden Produkts.“

Die Taktiken der Alkoholindustrie im Fokus

Forschungen, die dieses Jahr veröffentlicht wurden, beschreiben, wie Alkoholkonzerne weltweit das bekannte Tabak-Playbook anwenden: Sie verzerren Beweise für Schäden, betreiben aggressives Lobbying gegen Reformen, finanzieren „Verantwortungskampagnen“, die Trinken normalisieren, und schieben die Schuld für Probleme den Konsumenten zu.

Diese Taktiken seien darauf ausgelegt, nicht nur Regulierung zu blockieren, sondern auch die öffentliche Wahrnehmung zu beeinflussen – um Trinken als persönliche Wahl darzustellen statt als Haupttreiber von Krankheiten.

„Verantwortungskampagnen“ – oft von der Industrie finanziert – propagieren Mäßigung, ohne die Praktiken der Branche infrage zu stellen.

Beispiele weltweit:

Philippinen : Multinationale Alkoholkonzerne nutzten Programme der „Corporate Social Responsibility“, um ihr Image zu verbessern, während sie gegen strengere Gesetze lobbyierten.

: Multinationale Alkoholkonzerne nutzten Programme der „Corporate Social Responsibility“, um ihr Image zu verbessern, während sie gegen strengere Gesetze lobbyierten. Südafrika : Mit einem der höchsten Konsumraten weltweit verhinderte die Industrie strengere Regeln, indem sie diese als Jobkiller darstellte – ein klassischer Fall von „regulatory capture“.

: Mit einem der höchsten Konsumraten weltweit verhinderte die Industrie strengere Regeln, indem sie diese als Jobkiller darstellte – ein klassischer Fall von „regulatory capture“. Portugal : Warnhinweise und bevölkerungsweite Maßnahmen wurden als unnötig oder sogar schädlich dargestellt, während Gesundheitsbefürworter als „Bad Actors“ diffamiert wurden. Schäden wurden heruntergespielt und die Schuld auf eine Minderheit unverantwortlicher Trinker abgewälzt.

: Warnhinweise und bevölkerungsweite Maßnahmen wurden als unnötig oder sogar schädlich dargestellt, während Gesundheitsbefürworter als „Bad Actors“ diffamiert wurden. Schäden wurden heruntergespielt und die Schuld auf eine Minderheit unverantwortlicher Trinker abgewälzt. Kanada: Eine Studie zeigte, dass Alkoholkonzerne hochrangige Beamte massiv und unverhältnismäßig stark im Vergleich zu Gesundheitsorganisationen beeinflussten. Eine andere Untersuchung ergab, dass das „International Scientific Forum on Alcohol Research“ routinemäßig angebliche Vorteile des Alkohols propagierte, während Beweise für Schäden heruntergespielt wurden – unabhängig von der Qualität der Studien.

Die Parallelen zur Tabakindustrie seien offensichtlich – besonders da Tabakkonzerne neue Produkte wie Vapes, Snus und Nikotinbeutel mit denselben wissenschaftlichen und politischen Taktiken vermarkten.

„Wir haben dieses Playbook schon einmal gesehen – als die Tabakindustrie versuchte, die Wissenschaft über die Schäden des Rauchens zu diskreditieren“, sagt Dr. Tim Stockwell, Mitautor der Studie über das „International Scientific Forum on Alcohol Research“ und ehemaliger Direktor des Canadian Institute for Substance Abuse Research.

Forderungen: Alkoholindustrie aus der Gesundheitspolitik verbannen

Anfang des Jahres wurde in Amsterdam eine neue European Health Alliance on Alcohol gegründet, um gegen alkoholbedingte Krankheiten und Verletzungen zu kämpfen.

Auch die UN-Generalversammlung zu nichtübertragbaren Krankheiten am 25. September wird voraussichtlich alkoholbedingte Erkrankungen diskutieren.

Doch frühe Berichte deuten darauf hin, dass der Entwurf des Abkommens, das auf die Eindämmung von Krankheiten durch Alkohol, Tabak und ungesunde Lebensmittel abzielt, unter dem Druck der Industrie abgeschwächt wurde.

Forscher fordern, die Alkoholindustrie müsse wie andere gesundheitsgefährdende Industrien – etwa Tabak oder ultraverarbeitete Lebensmittel – behandelt werden, mit Fokus auf den Schutz von Kindern, Jugendlichen und sozial benachteiligten Gruppen.

Es sei zudem wichtig, hervorzuheben, wie Industrien, die schädliche Produkte herstellen, Studien finanzieren, Lobbyarbeit betreiben und Partnerschaften eingehen, um Beweise für die Gefährlichkeit ihrer Produkte zu bestreiten.

Gefordert werden umfassende Reformen: höhere Steuern, strengere Beschränkungen für Marketing und Verfügbarkeit sowie der Ausschluss der Alkoholindustrie aus allen Bereichen der Gesundheitspolitik.

Am wichtigsten sei, dass allgemein anerkannt werde: Die Alkoholindustrie habe keinerlei Kompetenz in Fragen der öffentlichen Gesundheit oder Bildung, betonen Petticrew und Kollegen.

„Die Beteiligung der Alkoholindustrie (sowohl der Konzerne als auch ihrer finanzierten Organisationen) an der Gestaltung von Gesundheitsstrategien oder an der Gesundheitsförderung muss als unethisch und schädlich erkannt werden“, heißt es.

Noch deutlicher formuliert es Professorin Anna Gilmore mit ihren Kollegen:

„Mit nur vier kommerziellen Produkten – Tabak, fossile Brennstoffe, ultraverarbeitete Lebensmittel und Alkohol – die schätzungsweise zwischen einem Drittel und fast zwei Dritteln aller weltweiten Todesfälle verursachen, könnte die Notwendigkeit, diese Schäden anzugehen, kaum dringlicher sein.“

Ursprünglich veröffentlicht von U.S. Right to Know.

Pamela Ferdinand ist eine preisgekrönte Journalistin und ehemalige Knight Science Journalism Fellow am MIT, die über die kommerziellen Determinanten der öffentlichen Gesundheit berichtet.