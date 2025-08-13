EXKLUSIV: Von RFK Jr. unterstützter „sicherer“ Impfstoff verbirgt gefährliches Geheimnis | Daily Pulse

Von The Vigilant Fox

Wenn man erst einmal sieht, wer mit diesem Impfstoff in Verbindung steht, kann man es nicht mehr ignorieren.

RFK Jr. gab bekannt, dass das NIH einen „universellen Impfstoff“ entwickelt, der „die natürliche Immunität nachahmt“.

Als jedoch die Gegenreaktion einsetzte, löschte der offizielle MAHA-Account, der die Nachricht geteilt hatte, den Beitrag stillschweigend.

Vielleicht haben Sie diese Woche die Ankündigung von RFK Jr. und dem MAHA Action-Account auf X über einen neuen universellen Impfstoff gehört, der mit seiner Zustimmung entwickelt wird. Falls nicht, liegt das möglicherweise daran, dass MAHA Action den Beitrag nach fast einer halben Million Aufrufen und einer enormen Gegenreaktion gelöscht hat.

Das ist seltsam. Hier ist die Ankündigung, die sie nicht online lassen wollten:

„Derzeit entwickeln wir am NIH einen universellen Impfstoff, der gegen die gesamte Virusgattung wirkt. Dieser Impfstoff ahmt die natürliche Immunität nach und ist gegen jede Art von Mutation wirksam, sodass er das Virus nicht zur Mutation zwingt und somit effektiv sein könnte. Wir glauben, dass er nicht nur gegen Coronaviren, sondern auch gegen Grippe wirksam sein wird. Und es wird ein viel sichererer und wirksamerer Impfstoff sein.“ – RFK Jr.

Die Gegenreaktion war heftig. Mehr Impfstoffe sind eindeutig nicht das, was die Öffentlichkeit will. Die Kommentare kritisierten die Ankündigung, und der Beitrag wurde gelöscht.

Abgesehen von der seltsamen Zusage von RFK Jr., nach jahrelangen Warnungen vor den Gefahren von Impfstoffen nun doch mehr Impfstoffe einzuführen, birgt diese Ankündigung noch weitere Überraschungen.

Wenn man genauer hinschaut, könnte man entsetzt sein über das, was man findet. Die Spur führt zu einem Produkt, das bereits als „vernünftigerweise als krebserregend für den Menschen einzustufen“ gelistet ist – was mehr Krebs bedeutet. Ein Produkt, das von niemand anderem als Bill Gates finanziert wird und mit Anthony Fauci in Verbindung steht.

Maria begann die Folge, indem sie die Zuschauer zurück zu RFK Jr.s vernichtendem Buch „The Real Anthony Fauci“ führte, in dem er Fauci vorwarf, gegen Bundesgesetze verstoßen zu haben, indem er Kinder für gefährliche Arzneimitteltests missbraucht habe.

Erinnern Sie sich an seine Beschreibung des Moments im Jahr 2000, als Fauci Bill Gates in dessen 140 Millionen Dollar teurer Villa die Hand schüttelte – ein Treffen, das laut Kennedy einen Plan zur Kontrolle eines 60 Milliarden Dollar schweren Impfstoffimperiums besiegelte.

Nun, als HHS-Minister, sagen Kritiker, dass Kennedys Handlungen nicht den umfassenden Reformen entsprechen, die er einst versprochen hatte. Einige Impfstoffe, die mit Todesfällen in Verbindung gebracht werden, wurden zurückgezogen, aber andere werden für Säuglinge zugelassen, und von Gates unterstützte Lebensmittelprodukte kommen auf den Markt.

Die Ironie dabei, warnte Maria, sei, dass RFK Jr. oft mit genau den Leuten auf einer Linie zu stehen scheint, die er einst zu entlarven versuchte.

@zeee_media opened the episode by taking viewers back to RFK Jr.’s blistering book The Real Anthony Fauci, where he accused Fauci of violating federal law by using children in dangerous drug experiments.



Maria führte die Zuschauer dann durch die Ankündigung des NIH zum Universalimpfstoff von RFK Jr. und verwies auf offizielle Dokumente, in denen dessen chemische Basis aus BPL und dessen beabsichtigte Verwendung gegen eine Vielzahl von Pandemiegefahren – von der Vogelgrippe bis hin zu Coronaviren – beschrieben wurden.

Der eigentliche Schock kam jedoch durch eine Liste klinischer Studien des Bundes: Die Bill & Melinda Gates Foundation finanzierte direkt die vorklinische Entwicklung und Herstellung des Impfstoffs.

Für Maria war der Zusammenhang unübersehbar: Dieses Vorzeigeprojekt im Gesundheitsbereich stand in Verbindung mit demselben Gates-Fauci-Netzwerk, vor dem RFK Jr. einst die Öffentlichkeit gewarnt hatte.

„Ja, meine Damen und Herren“, betonte Maria, „derselbe Bill Gates, von dem RFK Jr. uns erzählte, dass er ein 60 Milliarden Dollar schweres globales Impfstoffimperium aufgebaut hat, finanziert seinen [RFK Jr.s] Universalimpfstoff.“

Maria then walked viewers through the NIH’s own announcement for RFK Jr.’s universal vaccine, pointing to official documents that outlined its BPL chemical base and its intended use against a wide range of pandemic threats—from bird flu to coronaviruses.



Diese Enthüllung bereitete den Boden für eine noch beunruhigendere Tatsache.

Dieser angeblich „sichere” Universalimpfstoff enthält BPL – eine Chemikalie, die vom toxikologischen Programm der NIH selbst als „vernünftigerweise als krebserregend für den Menschen einzustufen” eingestuft wird.

Die Beweise gegen diesen Wirkstoff sind laut Maria eindeutig: Bei mehreren Tierarten wurden nach verschiedenen Expositionswegen Tumore festgestellt.

Doch während die OSHA Schutzausrüstung für Laboranten vorschreibt, die mit BPL umgehen, akzeptiert das HHS die direkte Injektion in die Bevölkerung.

That revelation set the stage for an even more unsettling fact.



This supposedly “safe” universal vaccine contains BPL—a chemical the NIH’s own toxicology program labels as “reasonably anticipated to be a human carcinogen.”



Von da an wurde der Bericht noch alarmierender.

Maria enthüllte, dass von den NIH finanzierte Wissenschaftler ein Vogelgrippevirus entwickelt hatten, das menschliche Lungenzellen infizieren, antiviralen Medikamenten widerstehen und mutieren kann, um Impfstoffen zu entgehen – und das alles in Labors mit geringer Sicherheitsstufe.

Sie bezeichnete dies als „Frankenstein-Wissenschaft“ und verglich es mit der gleichen Funktionsgewinnforschung, die einst in Wuhan verurteilt worden war – nur dass sie jetzt mit US-Steuergeldern finanziert wird.

From there, the report turned even more alarming.



Maria revealed that NIH-funded scientists engineered a bird flu virus able to infect human lung cells, resist antiviral drugs, and mutate to evade vaccines—all while being handled in lower-security labs.



Maria schloss mit einer deutlichen Warnung.

RFK Jr., sagte sie, genehmige nun genau die Gefahren der Biotechnologie, die er einst zu bekämpfen versprochen habe. Gates, Fauci und risikoreiche Funktionsgewinnforschung seien wieder an der Macht – mit seinem politischen Segen.

Und angesichts der unvermeidlichen Ausbreitung des Impfstoffs hielt sie sich nicht zurück: „Das sieht aus wie ein Tatort, der nur darauf wartet, entdeckt zu werden.“

Ihre abschließende Botschaft an die Zuschauer war unerschrocken: RFK Jr. muss seinen Kurs in Bezug auf diese „Frankenstein-Wissenschaft“ ändern, bevor es zu spät ist.

Maria then closed with a blunt warning.



RFK Jr., she said, is now authorizing the very biotech dangers he once vowed to fight. Gates, Fauci, and high-risk gain-of-function research are back in control—with his political blessing.



