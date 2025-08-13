Putins Treffen mit Trump: Der Triumph des Wahns über die Realität

Paul Craig Roberts

Vor einigen Tagen erklärte Trump, ein Treffen mit Putin sei nicht lohnenswert, wies seine Berater jedoch plötzlich an, innerhalb einer Woche ein Treffen mit Putin zu vereinbaren. Putins Erklärung dafür lautet, Trumps Unterhändler Witcoff habe einen akzeptablen Vorschlag unterbreitet. Putins Unterhändler Kirill Dmitrijew sprach von einem „historischen Treffen, bei dem der Dialog im Vordergrund steht“. Ein Träumer verkündete, Putin und Trump könnten „die Weltordnung neu gestalten“.

Diese voreiligen Erklärungen von Übereinstimmung und Erfolg führten zu weiteren romantischen Theorien. Ein russischer Kommentator erklärte, Alaska sei für das historische Treffen ausgewählt worden, weil es „den Geist der Nachbarschaft und der für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit, der im Kalten Krieg verloren gegangen ist, so deutlich verkörpert“. Die russischen Atlantiker und Integrationisten, deren Herzen und Interessen dem Westen gelten, hoffen, dass ihre Glücksbekundungen, selbst wenn sie eine russische Kapitulation beinhalten, den russischen Nationalismus übertreffen werden.

Putins Verhandlungspartner ist beispielsweise Kirill Dmitrijew, nominell Russe, tatsächlich aber Absolvent der Stanford University und der Harvard Business School –Einsteiger ins amerikanische Establishment – und begann seine Karriere bei Goldman Sachs, einem Mitglied des Establishments. Er ist ein Young Global Leader des Weltwirtschaftsforums. Seine lange Liste an Auszeichnungen und Vorstandsposten in russischen Unternehmen wird vom WEF bereitgestellt. Derzeit ist er Chef des Russischen Direktinvestitionsfonds und Putins Sondergesandter für internationale Wirtschafts- und Investitionskooperation. Hätte Putin für die Verhandlungen mit Washington eine widersprüchlichere Person wählen können?

Wie sieht angesichts dieser und anderer hoffnungsvoller Aussagen die Realität aus? Entspricht sie den geäußerten Erwartungen?

Nein. Soweit ich das beurteilen kann, steuert Trump auf ein „historisches Treffen“ mit seinem russischen Amtskollegen zu und hat immer noch keine Ahnung, was Putins Position ist. Trump sprach zuletzt von einem Friedensabkommen auf der Grundlage eines „Gebietstauschs“, von dem Selenskyjs europäische Unterstützer behaupten, es müsse sich um einen „gegenseitigen“ Gebietstausch handeln. Selenskyjs Position ist, dass sämtliche Gebiete an die Ukraine zurückgegeben werden müssen. Putins Position ist, dass alle Gebiete, die nun der Russischen Föderation angegliedert sind, von der Ukraine und dem Westen als russisch anerkannt werden müssen. Andernfalls müsste Russland seine militärischen Siege in einem von Washington provozierten Krieg anerkennen.

Das Hauptproblem an Trumps Ansatz besteht jedoch darin, dass er das Treffen nur im eng gefassten Kontext einer Beendigung des militärischen Konflikts durch einen Landtausch betrachtet, während Putin ein gegenseitiges Sicherheitsabkommen mit Washington und der NATO anstrebt, das die NATO von Russlands Grenzen fernhält. Der Krieg, den Putin beenden will, ist die Feindseligkeit des Westens gegenüber Moskau. Den Krieg in der Ukraine kann Russland selbst in die Hand nehmen.

Putins Ziel ist höchst wünschenswert, denn die zunehmenden Provokationen Moskaus werden letztendlich zu einem Atomkrieg führen. Aber wie realistisch ist Putins Ziel?

Ich würde sagen, es ist nicht realistisch.

Erstens steht die Wolfowitz-Doktrin im Weg. Die Wolfowitz-Doktrin erklärt, das Hauptziel der US-Außenpolitik sei es, den Aufstieg jeglicher Macht zu verhindern, die den amerikanischen Unilateralismus einschränken könnte. Die Neokonservativen, die diese Doktrin begründeten, sind in den politischen Entscheidungskreisen der USA noch immer sehr einflussreich. Kein US-Präsident oder Außenminister hat sich von dieser Doktrin distanziert. Trump selbst erklärte diese Politik kürzlich mit den Worten: „Ich regiere Amerika und die Welt.“ Das ist eine hegemoniale Aussage.

Tatsächlich ist der aktuelle militärische Konflikt in der Ukraine vollständig das Produkt der hegemonialen Außenpolitik Washingtons. Washington inszenierte die „Maidan-Revolution“, um eine russlandfreundliche demokratische Regierung zu stürzen und eine russophobe Marionette einzusetzen. Die Marionettenregierung griff daraufhin die Bevölkerung in den russischen Gebieten der Ukraine an, bis sie eine russische Intervention erzwang, nachdem der Westen das Minsker Abkommen genutzt hatte, um Putin zu täuschen, und nachdem der Westen die Bitte des Kremls um ein gegenseitiges Sicherheitsabkommen zwischen Dezember 2021 und Februar 2022 abgelehnt hatte. An diesem Punkt war Putin gezwungen einzugreifen, um das Massaker an den Russen in den unabhängigen Donbas-Republiken durch eine große, von Washington ausgebildete und ausgerüstete ukrainische Armee zu verhindern. Hätte Putin 2014 die Weitsicht gehabt, der Bitte der Donbas-Republiken nachzukommen, wie die Krim mit Russland wiedervereinigt zu werden, hätte der Krieg vermieden werden können. Doch der schlecht beratene Putin verwechselte die Verteidigung des russischen Volkes mit einer Provokation des Westens. 2014 wollten die Atlantiker-Integrationisten, deren Interessen im Westen und nicht in Russland liegen, den Kreml auf dem Bauch zurück in die westliche Akzeptanz krabbeln lassen, indem er sich als williger Untertan der Hegemonialherrschaft Washingtons erweist.

Der von Washington inszenierte Konflikt in der Ukraine diente einzig und allein der Destabilisierung Russlands. Hat Washington dieses politische Ziel aufgegeben?

Zweitens gibt es das Interesse des US-Militär- und Sicherheitskomplexes. Seine Macht und sein Profit hängen von Feinden ab. Der Zusammenbruch der Sowjetunion führte zur Entstehung der „muslimischen Bedrohung“, die genutzt wurde, um die Profite und Macht des Militär- und Sicherheitskomplexes zu sichern. Washington führte im 21. Jahrhundert Kriege, die bisher fünf muslimische Länder zerstörten und Israels Völkermord an Palästina mit Geld, Waffen und diplomatischem Schutz unterstützten. Nun verbündet sich Washington mit Israel, um den Iran zu zerstören. Vor wenigen Tagen prahlte Präsident Trump damit, er habe mit der EU ein Abkommen über den Kauf von US-Waffen im Wert von Hunderten Milliarden Dollar für die Ukraine ausgehandelt. Was passiert mit diesem Abkommen, wenn in der Ukraine Frieden herrscht? Wie betrachtet der Militär- und Sicherheitskomplex den Verlust seines russischen Feindes? Hat Trump ihm als Ersatz einen Krieg gegen den Iran und/oder einen Krieg gegen China versprochen?

Drittens: Wenn Trump Frieden mit Russland befürwortet, warum hat er dann die von Präsident Reagan abgebauten US-Mittelstreckenraketen in Europa wieder stationiert und zusätzlich zwei U-Boote mit Atomraketen näher an Russland stationiert?

Und noch wichtiger: Warum hat Washington plötzlich einen massiven Schlag gegen Russland, China und den Iran im Südkaukasus geführt, indem es sich für 99 Jahre den Sangesur-Korridor gesichert hat, der entlang der Nordgrenze des Iran zu Armenien und Aserbaidschan verläuft? Dieser Schritt des Trump-Regimes ist ein Schlag ins Herz von Chinas Neuer Seidenstraße, den BRICS-Staaten und Russlands Einfluss in den ehemaligen Sowjetprovinzen und vervollständigt Washingtons Einkreisung des Iran. Washington eröffnet weitere militärische Konfrontationspunkte mit Russland und seinen Verbündeten, während Russland sich zurückzieht und damit weitere Provokationen provoziert.

Dieser kühne Schlag Washingtons gegen Russland, den Iran und China sollte die russische Illusion zerstören, dass ein gegenseitiges Sicherheitsabkommen mit Washington erreichbar sei. Washington hat einen entscheidenden Schritt gegen drei Mächte unternommen, der zeigt, wie ernst es Washington mit seiner Hegemonie ist.

Russische Kommentatoren spielen den Verlust des Korridors herunter und versuchen, die Realität aus ihren Hoffnungen auf eine westliche Integration Russlands herauszuhalten.

Bevor Putin nach Alaska reist, sollte er Dmitrive fragen, wie Washingtons Übernahme des Sangesur-Korridors mit dem „akzeptablen amerikanischen Vorschlag“ zur Ukraine-Frage zusammenpasst.

Und irgendjemand, wenn überhaupt, sollte Putin, Xi und die Iraner fragen, warum sie wieder einmal am Schalter geschlafen haben.

Schläft Putin auch in Alaska am Schalter, eingelullt von Leuten wie Dmitrive in illusionäre Träume?

In seinen beiden meisterhaften Geschichtebüchern „Der Erste Weltkrieg“ und „Die Ursprünge des Zweiten Weltkriegs“ erklärt A.J.P. Taylor den Triumph des Wahns über die Realität, wenn Regierungen mit Konflikten konfrontiert werden. Wir erleben es gerade wieder.