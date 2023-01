Exklusivinterview mit einem Hisbollah-Kommandeur im Irak: „Die Amerikaner haben ISIS nicht bekämpft“.

The Cradle spricht mit einem hochrangigen Militärvertreter der Hisbollah im Irak über die entscheidende Rolle, die der verstorbene iranische Befehlshaber der Quds-Truppen, Generalmajor Qassem Soleimani, bei der Führung des Widerstands gegen ISIS gespielt hat.

Qassem Soleimani, der iranische Kommandeur der Elitetruppe Quds Force des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC), spielte eine wichtige Rolle bei der Einleitung des irakischen Widerstands gegen die US-Besatzung und später gegen das selbst ernannte Kalifat von ISIS.

Die Geschichte der Militäroperation, die zur Niederlage von ISIS führte, begann mit einem Treffen zwischen Soleimani und dem Generalsekretär der Hisbollah, Hassan Nasrallah, in Beirut, der beschloss, eine Gruppe von Hisbollah-Feldoffizieren aus Syrien und dem Libanon zu einem Treffen in Damaskus einzuladen. Dort sollten sie zusammenkommen, um zu entscheiden, wie sie den Irakern helfen könnten, ISIS zu besiegen.

Einer dieser Offiziere, ein ranghoher militärischer Befehlshaber der Hisbollah, der Soleimani begleitete und in vielen Schlachten an seiner Seite kämpfte, erzählte in einem Exklusivinterview mit The Cradle die Einzelheiten dieser Geschichte. Um seine Anonymität zu wahren, haben wir im Folgenden den Namen Sajed verwendet.

The Cradle: Mit dem Auftauchen von ISIS wurde Qassem Soleimanis Name sowohl weltweit als auch in der Region immer bekannter. Seine Arbeit im Irak hatte jedoch schon lange vorher begonnen. Welche Rolle spielte er im irakischen Widerstand gegen die US-Besatzung des Irak?

Sajed: Hajj Qassem ist der Kommandeur der Quds-Truppe der IRGC, er war ein Veteran des iranisch-irakischen Krieges und kannte den Irak gut. Als die Amerikaner den Irak besetzten, beschlossen einige Formationen, die gegen das Regime von Saddam Hussein aktiv waren, ihre Bemühungen auf den Widerstand gegen die Besatzung zu richten.

Sie baten Hajj Qassem um Hilfe, und er reagierte, ohne zu zögern. Er half bei der Organisation dieser Gruppen, richtete Ausbildungslager ein und überwachte persönlich die Bereitstellung von Unterstützung, Ausrüstung und Waffen für die irakischen Widerstandsgruppen.

The Cradle: Nach der Ausdehnung der ISIS-Kontrolle begann Soleimani, häufiger in der Öffentlichkeit aufzutreten. In einer seiner Reden sagte Nasrallah, die Hisbollah stehe an der Spitze derer, die mit ihm zusammenarbeiten. Welche Aufgabe hat Soleimani der Hisbollah und ihren Feldoffizieren übertragen, und welche Anweisungen und Ziele hat Nasrallah gegeben?

Sajed: Nach einem Treffen zwischen Hadsch Qassem und Sayyed Nasrallah wurde beschlossen, eine Gruppe von Hisbollah-Kadern, 12 bis 13 Personen, zu einem Treffen mit Hadsch Qassem in Damaskus einzuladen. Dort teilte er ihnen mit, dass sie in den Irak gehen würden, um unseren Brüdern im irakischen Widerstand zu helfen, indem sie die Erfahrungen weitergeben, die sie im Widerstand gegen die israelische Besatzung und im Krieg in Syrien gesammelt haben.

Sie hatten verschiedene Spezialisierungen, darunter auch Einsatzleiter. Alle waren überrascht, dass die Mission gerade erst begonnen hatte und dass sie sofort nach Bagdad reisen sollten. Einige von ihnen baten um die Möglichkeit, ihre persönlichen Sachen mitzunehmen oder sich von ihren Familien zu verabschieden, aber Hadsch Qassem bestand darauf, dass einige von ihnen noch in derselben Nacht mit ihm nach Bagdad aufbrechen würden, während die anderen ihn kurz darauf dort treffen sollten.

Die erste Gruppe reiste mit Hadsch Qassem mit demselben Flug nach Bagdad und verbrachte die erste Nacht im Haus von Abu Mahdi al-Muhandis (dem verstorbenen stellvertretenden Leiter der irakischen Volksmobilisierungseinheiten oder PMUs). Danach trafen die übrigen Teilnehmer ein, sodass sich die Zahl auf etwa 30 erhöhte. Hajj Qassem verteilte persönlich die Rollen und Aufgaben und sagte:

Ihr alle habt an großen Operationen gegen Israel und gegen die Takfiris in Syrien teilgenommen. Was von euch verlangt wird, ist, eure Erfahrungen an unsere irakischen Brüder weiterzugeben und ihnen denselben Geist zu zeigen, mit dem ihr die Israelis bekämpft und den Schrein von Sayyida Zainab (die Grabstätte der Enkelin des Propheten Muhammad außerhalb von Damaskus) verteidigt habt.

Das war, einfach ausgedrückt, der Auftrag.

Nach der Verteilung der Aufgaben begab sich jeder an den ihm zugewiesenen Ort. Das war vor der Fatwa der obersten schiitischen Autorität im Irak, Sayyed Ali al-Sistani, vom 13. Juni 2014, die zur Gründung der PMU führte, um der Ausbreitung von ISIS und seiner Kontrolle über große Teile des Irak entgegenzutreten.

Neben ISIS gab es damals auch andere bewaffnete Gruppierungen wie den Militärrat, dem verschiedene militante Organisationen angehörten, darunter die Zwanzigste Revolution, die Salah al-Din-Brigaden, die Brigade des Gesandten Gottes, die Al-Qaqaa-Brigaden und Gruppen der Baath-Partei. Zu dieser Zeit dehnten sie [ISIS] ihre Kontrolle hauptsächlich auf den Westen Bagdads aus, nachdem sie die Stadt Mosul erobert hatten, und näherten sich der Stadt Samarra.

The Cradle: Die Medien im Westen und am Persischen Golf verbreiteten die Behauptung, Soleimani setze im Irak eine iranische Agenda um. Sie haben eng mit ihm zusammengearbeitet. Stimmt das, und was war sein eigentliches Ziel bei der Verteidigung des Irak und dem Sieg über ISIS und andere Terrororganisationen?

Sajed: Diese Frage sollte an die Iraker gerichtet werden. Ich glaube, dass jemand, der ein privates Ziel verfolgt, nicht so weit gehen wird, sein Leben zu gefährden. Hajj Qassem stand oft an der Spitze der angreifenden Gruppen, und er hätte jeden Moment sterben können.

So saß er beispielsweise in einem der Hummer, die die Straße nach Samarra öffneten. Ich glaube nicht, dass die iranische Agenda im Irak auf der Öffnung einer Straße zu einer Stadt beruht und es erfordert, das Leben eines Führers wie Hadsch Qassem zu gefährden.

Seine Aufgabe war es, alle seine Fähigkeiten und die Fähigkeiten der Islamischen Republik Iran in den Dienst der irakischen Regierung zu stellen. Bei all seinen Treffen mit den Irakern sagte er ihnen immer:

Die Entscheidung liegt bei euch. Wir sind nur hier, um zu helfen, und jeder, der Ihre Befehle nicht befolgt, kann aufgefordert werden, sofort zu gehen.

Selbst auf der Verhaltensebene war es nicht möglich, zwischen ihm und den anderen Kämpfern zu unterscheiden.

The Cradle: Wir haben gehört, dass Soleimani der „Mann der Gräben“ genannt wird. Bedeutet das, dass er bei einigen der Kämpfe vor Ort war? Erzählen Sie uns davon.

Sajed: Ich kann sagen, dass Hadsch Qassem bei allen Gefechten persönlich anwesend war. Am 31. August 2014 war er an der Aufhebung der Belagerung der Stadt Amerli beteiligt. Die Belagerung der Stadt, die von schiitischen Turkmenen bewohnt wird, begann nach dem Fall von Mosul im Juli 2014. ISIS-Kämpfer übernahmen die Kontrolle über alle Dörfer in der Umgebung von Amerli, isolierten die Stadt und versorgten sie 80 Tage lang mit Wasser, Lebensmitteln und Medikamenten.

Hajj Qassem stand an der Spitze des Angriffskonvois zur Aufhebung der Belagerung und geriet in einen Hinterhalt, als ein Sprengsatz in dem Hummer, in dem er unterwegs war, explodierte und zwei seiner Begleiter tötete und zwei weitere verletzte.

Ähnliches geschah bei der Schlacht von Jurf al-Sakhar im Oktober 2014. Dies ist ein geografisch sehr komplexes Gebiet für alle angreifenden Kräfte, da es von dichten Palmenhainen umgeben ist, die den verteidigenden Kräften als Deckung dienen. Es ist auch aus strategischer Sicht ein notwendiges Gebiet und bildete eine Enklave für den ISIS, über die er die heiligen Städte wie Karbala und Nadschaf erreichen kann.

Nach zwei Wochen Angriffen gelang es den Angreifern nicht, die Straße abzuschneiden und das Flussufer zu erreichen, bis Hajj Qassem kam. Er bat darum, mit einem gepanzerten Hummer zum etwa drei Kilometer entfernten Flussufer fahren zu dürfen. Dorthin zu gelangen, bedeutete praktisch die Befreiung des Gebiets aus dem Griff der ISIS. Er wollte die Gegend erkunden, also kletterte er auf die Böschung, die unter Beschuss durch mittlere Waffen stand.

Einer von uns sagte zu ihm: „Willst du, dass wir sterben?“ Er antwortete: „Ich will nicht, dass wir sterben, sondern dass wir den Weg frei machen.“ Da sagte der Kommandeur der Badr-Operationen, Abu Muntazer, zu ihm: „Ich werde mich um die Dinge kümmern.“ Daraufhin antwortete Hadsch Qassem: „Ich werde mit dir sein.“ Abu Muntazer bestand jedoch darauf, mit einer Gruppe von Kämpfern vorzurücken und Hajj Qassem später zu ihnen stoßen zu lassen.

Nach weniger als zehn Minuten beschloss Hadsch Qassem, aufzubrechen. Sobald wir die Straße überquert hatten, entglitt Jurf al-Sakhar wie von Zauberhand der Kontrolle der ISIS. Auch in der Schlacht von Al-Dhuluiya im Dezember 2014 bestand Hajj Qassem darauf, einen jungen Mann auf einem Motorrad zu begleiten, um das von der ISIS kontrollierte Gebiet auf eigene Faust zu erkunden. Diese Schlacht stellte einen Quantensprung im Kampf gegen ISIS dar, nachdem sie die Straße zwischen Bagdad und Samarra von den Terroristen befreit hatte.

The Cradle: Es gibt Stimmen, die behaupten, dass Soleimani an der Seite der USA kämpfte und die Amerikaner ihm Luftunterstützung gaben, während er am Boden war. Wie wahr ist diese Annahme?

Sajed: Die Amerikaner haben sich an keiner Operation zur Befreiung des Irak von ISIS beteiligt. In der Schlacht um Tikrit im März 2015 beendete die PMU ihre Vorbereitungen zur Befreiung der Stadt, aber die Amerikaner intervenierten bei der irakischen Regierung, um die PMU an der Durchführung des Angriffs zu hindern.

Premierminister Haider al-Abadi beschloss, die Anti-Terror-Kräfte und die Bundespolizei mit der Durchführung der Operation zu beauftragen, und US-Flugzeuge bombardierten Ziele in der Stadt. Als die Regierungstruppen in die Stadt eindrangen, konnten sie nicht weit vordringen, und es stellte sich heraus, dass die amerikanischen Bombardierungen dem ISIS nicht viel Schaden zufügten.

Infolgedessen wurde die Stadt erst nach der Beteiligung der PMU an der Schlacht befreit. Das US-Militär leistete weder Luftunterstützung für die Operationen der PMU noch beteiligte es sich an den Operationen zur Befreiung des Irak von ISIS.

The Cradle: Nach der Niederlage von ISIS gab es eine weitverbreitete Darstellung, die den Sieg der US-geführten Koalition zuschrieb und versuchte, Soleimani als internationalen Terroristen darzustellen. Was ist die wahre Geschichte?

Sajed: Die Koalitionsstreitkräfte haben sich nicht an den Operationen gegen ISIS beteiligt. Sie hat das Ersuchen der Regierung des (ehemaligen irakischen Ministerpräsidenten) Nuri al-Maliki abgelehnt, gegen die Terrororganisation zu intervenieren, und sich geweigert, die irakische Armee mit Waffen zu versorgen. Die irakische Armee verfügte lediglich über vier Panzer ohne Munition, die lediglich als Ferngläser für die Nachtsicht verwendet wurden.

Die einzige Schlacht, an der die Amerikaner teilnahmen, war in Mosul. Für uns ist Widerstand Widerstand gegen die Besatzung, wer auch immer es sein mag. Aber für die Amerikaner ist Widerstand legitim, wenn er sich zum Beispiel gegen Präsident Bashar al-Assad richtet, und er wird zum „Terrorismus“, wenn er sich gegen Israel richtet.

The Cradle: Was war der Wendepunkt im Krieg, der den Beginn der Niederlage von ISIS markierte?

Sajed: Die Schlacht von Baiji von Ende Dezember 2014 bis Ende Oktober 2015 war die entscheidende Schlacht, die es dem Widerstand ermöglichte, die Autobahn von Bagdad nach Baiji unter seine Kontrolle zu bringen und Baiji als Basis für eine Gegenoffensive auf Mosul zu nutzen.

Der Fall von Mosul begann, als die PMU die Straße zwischen Mosul und Syrien kappte und verhinderte, dass die Terroristen in der Stadt Nachschub erhielten. Obwohl die Amerikaner zur Schlacht um Mossul beitrugen, waren sie für 99 Prozent der Verluste der Widerstandskräfte verantwortlich.

The Cradle: Inwiefern waren die USA dafür verantwortlich?

Sajed: Die meisten Verluste wurden von Selbstmordattentätern verursacht. Sie fuhren in mit Sprengstoff gefüllten Autos, die gepanzert und von allen Seiten geschlossen waren, so dass ihre Fahrer die Straße nicht sehen konnten. Es waren US-Drohnen, die ihnen den Weg wiesen, den sie nehmen sollten.

The Cradle: War die PMU nur auf Schiiten beschränkt?

Sajed: Nein, natürlich nicht. Es gab und gibt auch Sunniten, Christen und Jesiden.

The Cradle: Heute befinden sich etwa 5.000 ISIS-Mitglieder in Gefängnissen, die von den Kurden kontrolliert werden. Besteht die Möglichkeit, die Organisation wiederzubeleben, wenn man ihnen die Flucht ermöglicht?

Sajed: Wenn dies geschieht, wird das Spiel auffliegen. Aber 5.000 sind in einem Land wie dem Irak eine magere Zahl. Ich halte es für unmöglich, dass sie auch nur ein kleines Emirat bilden können.

The Cradle: Trotz der Rolle, die der Iran beim Sieg über ISIS gespielt hat, sind viele Iraker ihm gegenüber negativ eingestellt – woran liegt das?

Sajed: Der Grund ist die Medienmaschinerie, die die Islamische Republik für die weitverbreitete Korruption im Irak verantwortlich gemacht hat, einmal unter dem Vorwand ihrer Unterstützung für die Regierung von Nuri al-Maliki und dann wieder unter dem Vorwand ihrer Unterstützung für die Regierung von Haider al-Abadi.

Ja, der Iran hat die irakische Regierung unterstützt, aber er ist nicht für die Politik dieser Regierung verantwortlich. Die Anhänger der USA und ihre Gefolgsleute im Irak haben sich in den Medien sehr bemüht, den Iran für alle Fehler der irakischen Politiker verantwortlich zu machen, um die Iraker gegen die Iraner aufzubringen.

The Cradle: Was war Ihrer Meinung nach das Motiv für die Ermordung von Soleimani auf irakischem Boden?

Sajed: Sie [die USA] waren überzeugt, dass die Anwesenheit von Hadsch Qassem ein Hindernis für ihre Annahme des Sieges über ISIS sein würde. Er war ein großes Hindernis für das amerikanische Projekt in Westasien, so wie Hadsch Abu Mahdi al-Muhandis ein großes Hindernis für dasselbe Projekt im Irak war.