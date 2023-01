Russlands einheitliches biometrisches System: Mehr fragen?

Warum sind so viele „unabhängige“ Medien von den russischen Staatsmedien nicht zu unterscheiden?

Von Riley Waggaman, einem ehemaligen „Senior Editor“ (Laufbursche der Nachrichtenredaktion) bei RT

In den vergangenen zwei Wochen hat dieser bescheidene Internet-Blog über die überstürzte und problematische Verabschiedung eines höchst fragwürdigen Gesetzes zur Erfassung, Speicherung und Verwendung biometrischer Daten in Russland berichtet. (Siehe: hier, hier, hier, hier.)

In unseren Blogbeiträgen zu diesem Thema wurden zahlreiche russischsprachige Websites, Telegram-Kanäle, Aktivisten und Gesetzgeber zitiert, die den Kampf gegen die von Schwab inspirierte digitale Entartung in Russland führen.

Aber nicht so schnell!

RT.com – die Seite, die immer mehr Fragen stellt – hat offiziell bestätigt, dass dieses Gesetz großartig ist. Und warum sollten die russischen Staatsmedien die russische Innenpolitik falsch darstellen? Das wäre doch völlig verrückt.

… und Sputnik V ist sicher und wirksam (Quelle: Question More)

Wir werden auf die „Berichterstattung“ von RT zurückkommen. Doch zunächst wollen wir einen Blick darauf werfen, was die russischsprachige Mir Novostey (World of News) über diese wohlwollende Gesetzgebung schrieb, einen Tag bevor Putin sie unterzeichnete.

Die Staatsduma hat in dritter Lesung das Biometriegesetz verabschiedet

In der Tat erscheinen zwei Dokumente in der Öffentlichkeit. Das eine trägt in den offiziellen Papieren den verwirrenden Titel: „Über das staatliche Informationssystem ‚Einheitliches Informationssystem für personenbezogene Daten‘, das die Verarbeitung, einschließlich der Erfassung und Speicherung biometrischer personenbezogener Daten, ihre Überprüfung und die Übermittlung von Informationen über den Grad ihrer Übereinstimmung mit den angegebenen biometrischen personenbezogenen Daten einer Person vorsieht.“

Hinter solch absurden Formulierungen verbirgt sich in der Regel der Analphabetismus der Verfasser.

Der zweite Name ist kurz und bündig: „Das Gesetz über das Verbot der Zwangserhebung biometrischer Daten“.

Der Gesetzentwurf löste so viele Proteste und negative Kritiken aus, dass die Lobbyisten des Ministeriums für digitale Entwicklung und der Staatsduma aus Angst vor dem Zorn der Bevölkerung das Gesetz kurzerhand umbenannten.

Sagt: „Keine Sorge, Bürger, wir kümmern uns um euch! Dieses „Verkleiden“ zeigt, dass es eine Menge unehrlicher und schmutziger Dinge mit dem erwähnten Gesetz gibt. […]

Der Gesetzentwurf über ein einheitliches biometrisches System (UBS) wurde angeblich „im Zusammenhang mit der Umsetzung der staatlichen Politik im Hinblick auf die Erhöhung der Sicherheit bei der Verarbeitung biometrischer personenbezogener Daten“ entwickelt. Das Dokument legt die „Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung“ fest, erklärt aber nicht, warum sie grundsätzlich notwendig ist.

Und hier stellen sich die Fragen: Was – der aktuelle Reisepass reicht nicht aus, um die Identität eines Bürgers zu bestätigen? Was ist an diesem Dokument falsch? Nur weil es nicht die Einführung eines Systems der totalen digitalen Kontrolle über jede Person im Lande erlaubt? […]

In der Öffentlichen Kammer der Russischen Föderation fanden Anhörungen statt, bei denen den Herren Lobbyisten harte Fragen gestellt wurden. Aber sie haben sie nicht beantwortet – sie sind einfach nicht zu den Anhörungen gekommen. Sie hatten Angst vor einer direkten Diskussion mit der Öffentlichkeit. Außerdem sprachen sich alle Redner kategorisch gegen den Gesetzentwurf aus, und zwar nicht auf der Ebene der Änderungsanträge, sondern grundsätzlich.

Die meisten Teilnehmer stimmten in den wichtigsten Punkten überein, nämlich:

Der Versuch, das Projekt in der Silvesternacht durchzusetzen, wenn die Menschen schon mehr an die Feiertage denken, zeugt von den skrupellosen Manipulationen der Urheber;

die Datensicherheit ist in keiner Weise gewährleistet;

das Projekt erklärt die Freiwilligkeit, schafft aber einen rechtlichen Rahmen, um die Abgabe der biometrischen Daten im Nachhinein zu erzwingen, d.h. ohne biometrische Daten ist eine Person ein Bürger zweiter Klasse;

Das Projekt schafft die Voraussetzungen dafür, dass die Bürger ihrer Rechte beraubt werden;

die Beteiligung eines nichtstaatlichen Betreibers wird erwartet;

die Beteiligung von ausländischem Kapital wird in keiner Weise eingeschränkt;

die Zentralisierung der biometrischen Daten der Russen birgt Gefahren für die Sicherheit Russlands, wenn sie gestohlen werden, was bei Verabschiedung eines solchen Gesetzes fast unvermeidlich ist.

Es wurden wichtige Fragen gestellt: Wer ist für die Informationssicherheit des Projekts verantwortlich? Was sind die Anforderungen an diese Personen? Welchen Status haben sie? Hierüber ist nichts bekannt. Es stellt sich heraus, dass wir die Daten aller Bürger unverständlichen Strukturen anvertrauen, die keine besonderen Verpflichtungen haben. […]

Nun zum „Verbot der Zwangserhebung“. Ja, das Gesetz verbietet ausdrücklich, Menschen zu zwingen, „Bioabdrücke“ zu machen, aber einer der Artikel sieht den Zugang zu Unternehmen der Verteidigungsindustrie und kritischen Infrastrukturen durch die UBS vor. Es ist möglich, dass Mitarbeiter solcher Unternehmen ihre „Bioabdrücke“ abgeben müssen, um ihren Arbeitsplatz zu behalten. Die TIN [Steueridentifikationsnummer] zum Beispiel bleibt ebenfalls freiwillig … Und wer hat keine?

Es wird berichtet, dass alle Bioprofile, die die Banken seit 2018 angesammelt haben (einigen Schätzungen zufolge sind es etwa 70 Millionen), bis zum 30. September 2023 kostenlos und ohne Zustimmung der Menschen an die UBS übermittelt werden sollen. Von elchem für einem „freiwilligen System“ ist hier die Rede?! Die Menschen werden lediglich über die Übertragung „benachrichtigt“. „Gosuslugi“ [Russlands Online-Portal für öffentliche Dienste] wurde, wie ich mich erinnere, ebenfalls als freiwillig deklariert, aber heute kann man keinen Schritt mehr ohne sie tun.

Kurz gesagt, das in verzweifelter Eile, am Silvesterabend und unter einem unverständlichen Namen verabschiedete Gesetz ist nicht nur ungebildet, sinnlos und schädlich – es ist gefährlich! Zwar sind sich die Beamten in ihrem Bemühen, ein bequemes Instrument zur Kontrolle der Gesellschaft zu erhalten, dessen noch nicht bewusst. Aber je länger sie im Dunkeln bleiben, desto größer werden die Risiken. Quelle

Vergleichen Sie nun den obigen Artikel mit dem, was RT.com veröffentlicht hat.

Der RT-„Artikel“ geht so weit, Wjatscheslaw Wolodin, den Sprecher der Duma, als Beweis dafür zu zitieren, dass dieses Gesetz erstaunlich ist und die Privatsphäre schützt.

Ja, der Mann, der für dieses Gesetz gestimmt hat, sagt, es sei gut – schockierend.

NOOOO RT sagte, dieses Gesetz sei großartig (Nakanune.ru)

Stellen Sie sich vor, „indy media“ kopierten 2001 einen Artikel der Voice of America, in dem der US PATRIOT Act als ein Gesetz gepriesen wurde, das die Sicherheit der Amerikaner gewährleistet und mehr Patrioten schafft. Quelle: Dennis Hastert.

Genau das haben einige sogenannte „Indy“-Medien und Experten gerade getan, indem sie blindlings einen „Bericht“ der russischen Staatsmedien über ein Gesetz nachplappern, das genau das Gegenteil von dem bewirkt, als was es angepriesen wurde.

Das Kopieren heißer Töne zur russischen Innenpolitik von den RUSSISCHEN STAATSMEDIEN: Das ist es, wonach sich „indy“ Medien sehnen! (Quelle: SOTT.net)

RT leistet gute Arbeit, wenn es darum geht, Geschichten zu beleuchten, die von den westlichen Mainstream-Medien oft übersehen (oder besser gesagt, ignoriert) werden.

RT zeichnet sich auch dadurch aus, dass es den dringend benötigten Kontext zu Geschichten oder unbewiesenen Behauptungen liefert, die in den westlichen Mainstream-Medien kursieren.

Und schließlich beherbergt RT viele talentierte Autoren (fast ausschließlich unzufriedene Westler), die die Meinungsseite der Website nutzen, um ihre verdorbenen westlichen Regierungen zu kritisieren.

Es ist schön, dass RT diese Dinge tut.

Aber es gibt einige Dinge, die RT.com nicht einwandfrei macht. Zum Beispiel: die Berichterstattung über die russische Innenpolitik.

Es ist unbegreiflich, dass „indy“ Medien weiterhin RT als allwissende, allmächtige Autorität für die russische Innenpolitik zitieren. UND DAS, OHNE ÜBERHAUPT NACH NICHT STAATLICH FINANZIERTEN STANDPUNKTEN ZU SUCHEN. Seid ihr OKAY?