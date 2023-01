MK-ULTRA hat nie aufgehört – es wurde nur zum Mainstream

MK-ULTRA setzte psychoaktive Drogen, Elektroschocks, sensorischen Entzug und andere Foltermethoden ein, um die Psyche der ahnungslosen Versuchspersonen in Brei zu verwandeln und sie zu einer formbaren Schaltzentrale umzuformen. Das CIA-Programm schuf nicht den perfekten Mandschurenkandidaten, sondern nur psychisch kaputte Hirngespinste. MK-ULTRA dauerte offiziell von 1953 bis 1973. Anstatt dieses Verbrechen gegen die Menschlichkeit auf Eis zu legen, rüstete das US-Imperium es für den Massenkonsum um. MK-ULTRA hat nie aufgehört. Es wurde einfach zum Mainstream.

Um die volle Kontrolle über seine Testpersonen zu erlangen, setzte MK-ULTRA nicht nur psychologische Manipulationen auf Traumaebene ein, sondern verabreichte auch physische Wirkstoffe direkt in den Körper. Die Covid-Pandemie war die Leinwandadaption dieses Doppelspiels durch den Tiefen Staat. Ich würde es vorziehen, die Fortsetzung von Jaws II zu verpassen, aber ein Kinobesuch ist Pflicht.

In einer Artikelserie, die ihn in einer Welt ohne Fake News in die engere Auswahl für den Pulitzer-Preis gebracht hätte, hat der Technologieunternehmer, Verleger, Aktivist für die freie Meinungsäußerung, Journalist und Schriftsteller Ron Unz in brillanter Tiefe dargelegt, wie Covid ein Biowaffenangriff des Tiefen Staates gegen China war. Wie die internationale Bankenhydra hat auch Covid viele Köpfe. Diese MK-ULTRA-Virusmutation umfasst auch biometrische Ausweise, digitale NWO-Geldbörsen, Stasi-Grenzkontrolle, Entvölkerung, DNA-Hijacking, Transhumanismus und Vermögenstransfer.

Die stärkste Waffe in der kognitiven Kriegsführung ist die Angst. Covid bot reichlich davon. Ein unsichtbarer, allgegenwärtiger Krankheitserreger, der einen schnell auf die Intensivstation oder in die Leichenhalle bringt, zerrt an den Nerven der meisten Menschen. Die ständige Panikmache der Medien und die Zählung von „Ausrutschern und Stürzen“ als Covid, um die Zahlen in die Höhe zu treiben, haben die Panik noch verstärkt. Ich sage nicht, dass Covid keine echte Biowaffe ist. Ich denke schon. Aber es ist auch sehr überlebensfähig – zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Ich ziehe es vor, Covid mit natürlicher Immunität gegenüber dem DARPA-Vax zu behandeln. Wenn Sie glauben, dass Covid ein Bioangriff von Deep State/Big Pharma/DARPA/neocon/Davos war, warum sollten Sie dann denselben Einrichtungen vertrauen, die das Heilmittel anbieten? Problem-Reaktion-Lösung, um es mit David Icke zu sagen.

Bei einer klinischen Studie gibt es eine Kontrollgruppe (Placebo) und eine Behandlungsgruppe (diejenigen, die das eigentliche Medikament oder unterschiedliche Konzentrationen davon erhalten). In diesem Fall scheint es so zu sein, dass die Einführung des mRNA-Impfstoffs in der realen Welt die klinische Studie war, was bedeutet, dass es verschiedene Chargen gab. Wenn das stimmt, ist das eine gute Nachricht für einige Geimpfte. Ein gewisser Prozentsatz der Geimpften hat die Impfung auf der Stelle abgebrochen oder litt Tage oder Monate später an schweren Nebenwirkungen oder starb. Andere, die geimpft wurden, scheinen völlig gesund zu sein. Die Hypothese des Kontroll-Behandlungs-Modells würde die große Diskrepanz bei der symptomatischen Reaktion erklären.

Diejenigen, die sich weigerten, haben die erste Runde des „Squid Game“ bestanden. Herzlichen Glückwunsch, Kumpel. Aber lassen Sie den Dom-Pérignon-Korken noch nicht knallen. Runde zwei wird ein echter Nitroglyzerin-Kracher. Wenn du den Impfstoff genommen hast und keine negativen Auswirkungen verspürst, hast du die Glückszahlen gezogen. Damit sind Sie für die zweite Runde qualifiziert. Machen Sie nicht zweimal den gleichen Fehler, denn beim nächsten Mal könnte die Kontrollgruppe viel kleiner sein. Für diejenigen, die das Vax genommen und sich verletzt haben, besteht die beste Hoffnung darin, dass ein eigenwilliger Wissenschaftler in seinem geheimen Untergrundlabor an einem Heilmittel arbeitet. Erwarten Sie keine Hilfe von der regulären medizinischen Industrie. Eure nächstbeste Hoffnung ist süße Rache.

Der 11. September war ein weiterer von MK-ULTRA inspirierter Trick, bei dem die Angst genutzt wurde, um die Zustimmung der Massen zu gewinnen. Indem sie den Cortisolspiegel der Nation in die Höhe trieben, brachten die Neocons die Testpersonen dazu, den permanenten Krieg als neue Normalität zu akzeptieren und ihre verfassungsmäßigen Rechte gegen den Schutz des Sicherheitsstaates einzutauschen. Wie der Mann auf der Hundertdollar-Note sagte: „Wer seine Freiheit aufgibt, um ein wenig vorübergehende Sicherheit zu erkaufen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit.“ Wenn Sie Franklins Zitat glauben, dann verdient Amerika, was auf uns zukommt.

Das Wählen in einem manipulierten Einparteiensystem ist ein weiterer MK-ULTRA-Psyop. Die Illusion einer Wahlmöglichkeit gibt der Testperson falsche Hoffnung und lenkt die Energie von sinnvollen Maßnahmen ab. Die Wähler werden zu Spielfiguren, die immer wieder ein Ritual wiederholen, das keine Ergebnisse bringt. Eine Variante des Gebets an falsche Götzen. Ich hatte nicht vor, über das Wählen zu sprechen, da ich ihm einen ganzen Artikel mit dem Titel „Die Wahlsucht durchbrechen“ gewidmet habe. RockaBoatus schrieb jedoch einen Artikel mit dem Titel „Wählen oder nicht wählen“ und erwähnte meinen Artikel. Das brachte mich dazu, etwas mehr über das Thema nachzudenken.

RockaBoatus‘ Grundhaltung war, dass das derzeitige rot-blaue System zwar korrupt ist, die Teilnahme daran aber einen strategischen Wert hat. RockaBoatus scheint mir ein ehrenwerter Mann mit guten Absichten zu sein. Ich bleibe dabei, dass die Stimmabgabe für einen roten oder blauen Kandidaten Zeitverschwendung ist und das System nur stärkt.

Ich möchte meine ursprüngliche Position durch eine Randbemerkung ergänzen. Sollte jemals eine legitime dritte Partei auftauchen, könnte ich in Betracht ziehen, sie zu unterstützen. Nachdem Ross Perot in die Nähe des Weißen Hauses gekommen war, füllte die Oligarchie das Feld mit Punji-Stick-Sprengfallen, um sicherzustellen, dass eine dritte Partei niemals an Boden gewinnt. Im derzeitigen Einparteiensystem können dritte Parteien nicht gewinnen. Was eine organisierte dritte Partei möglicherweise tun könnte, ist als Megaphon zu fungieren, um die Botschaft an die Massen zu bringen und Chaos innerhalb des Systems zu schaffen. Das könnte für ein paar Lacher gut sein.

Wenn die dritte Partei jedoch das Niveau einer Belästigung erreicht, würden die Bundesbehörden sie schließen und alle in den Sandkasten schicken, um mit den armen Trotteln vom 6. Januar zu spielen. Um es mit den Worten von Johnny Cash auszudrücken: Um zu überleben, müsste die Drittpartei „auf der Stelle treten“ – und zwar magersüchtig. Wenn die Organisation durchhielte, bis die Geldautomaten unzuverlässig würden und die Schrauben und Muttern des Systems zu platzen begännen, wäre die Partei gerüstet und bereit, ihre Arbeit aufzunehmen. Entschuldigung für den Umweg, zurück zu MK-ULTRA.

In meinem ursprünglichen Artikel zur Wahl habe ich allgemeine Gründe für einen Boykott der Wahlfarce genannt. Ich werde meine Sichtweise etwas persönlicher gestalten, um sie besser mit dem MK-ULTRA-Thema dieses Artikels in Einklang zu bringen. Als Cortés in der Neuen Welt landete (ich billige nicht seine Behandlung der indigenen Völker), verbrannte er alle seine Schiffe. Die offensichtliche Botschaft war: „Sieg oder Tod“. Wenn eine Gruppe versucht, einen Völkermord an einem selbst zu begehen, selbst wenn dies nur schrittweise geschieht, wird die Kampf- oder Fluchtreaktion in das Neuroplastizitätsnetzwerk des Gehirns aufgenommen. Wenn Sie sich für das Überleben entscheiden, wird die Botschaft „Sieg oder Tod“ in Ihre Psyche eingepflanzt, wenn auch auf einer unbewussten Ebene. Um diese Überlebenseinstellung zu nutzen, müssen Sie einen kühlen Kopf bewahren. Die falsche Hoffnung, die das Wählen bietet, macht meinen Kopf wackelig. In der Rothschild-Rockefeller-Satanic-Matrix gibt es keine Hoffnung – es gibt nur „dies“.

Der „Kulturkrieg“ ist eine weitere MK-ULTRA-Fledermaus, die aus dem Labor entkommen ist. Die Leute werden super empfindlich, wenn es um ihre persönlichen Kulturkriegsfavoriten geht. Nichts füllt den Himmel schneller mit Hassbomben. Ich bin für Meinungsfreiheit, also sperren und laden. Wenn es um „Hassreden“ geht, tendiere ich zur Philosophie von „Stock und Stein“. Gemeine Worte stören mich nicht allzu sehr. Ein Montiereisen ist eine andere Geschichte.

Transgender-Toiletten, Homo-Ehe, Abtreibung, Flaggenverbrennung, der Krieg gegen Weihnachten. Ka-boom. Sie mögen sich über diese Themen den Kopf zerbrechen, aber Goldman Sachs und das MIC scheren sich einen feuchten Kehricht darum. Ihnen geht es nur darum, die letzten Münzen unter dem US-Sofakissen wegzusaugen und dem Konzentrationslager Amerika den letzten Schliff zu geben. Wenn die Leute genug von der „Woke“-Masche haben, kann Raytheon die #BLM- und Regenbogenflaggen-Aufkleber von ihren Raketen abziehen und sie durch das Kreuz und die amerikanische Flagge ersetzen.

Glauben Sie, dass eine Drag Queen, die in einer schwulen Spelunke Kabarett spielt, magischen Feenstaub benutzt hat, um das öffentliche Schulsystem zu übernehmen und „Drag Queen Storytime“ einzuführen? Glauben Sie, dass die Trans-Gemeinschaft, eine historisch verletzliche und marginalisierte Gruppe, genug Einfluss hat, um Raytheon zu zwingen, den „Trans-Tag“ zu feiern oder „aufgeweckte“ Eltern durch Massenhirnwäsche dazu zu bringen, chemische und chirurgische Experimente an ihren Kindern zuzulassen? Das alles ist eine Operation des Davos-Deep State. Ich gebe der organischen Schwulen- und Trans-Gemeinschaft nicht die Schuld für irgendetwas davon.

Die menschliche Sexualität ist ein komplexes Thema. Ich bin zu dumm, um zu verstehen, was das alles bedeutet. Ich überlasse es den Biologen, Psychologen, Sexologen, Pornostars, Geistlichen und Liedermachern, die endgültige Gebrauchsanweisung zu erstellen. Ich verfüge jedoch über genügend neuronale Funktionen, um zu erkennen, dass der tiefe Staat die Sexualität nicht als Waffe einsetzen sollte. Meine vereinfachte Sicht auf den Morast der Sexkontroverse ist, dass ich nicht den Moralpolizisten spiele, wenn es um die persönlichen Lebensentscheidungen von mündigen Erwachsenen geht. Das liegt nicht in meinem Kodex. Ob ein einwilligender Erwachsener schwul, transsexuell oder in einem Yogi-Bär-Kostüm an einem Trapez schwingend ist, ist mir egal. Und ich ziehe deswegen bestimmt nicht in den Krieg.

Pierre-Joseph Proudons „Vereinigungsfreiheit“ regelt den Kulturkampf. Wenn jemand gerne mit einer Bienenkorbfrisur und arschfreien Chaps herumläuft, kann er das Village-People-Programm in Gayville durchführen. Für diejenigen, die diese Szene nicht mögen und ihre Kinder nicht damit konfrontieren wollen, gibt es das Norman Rockwell-Programm in Straightville. Das Problem ist, dass jeder versucht, das Programm der anderen zu machen, anstatt sein eigenes. In der muslimischen Theologie heißt das: Ihr Dschihad, oder Kampf/Ausübung. Von Punkt A nach Punkt B zu gelangen, bedeutet, Entscheidungen zu treffen. Zustimmen oder nicht zustimmen.

„Was ist mit Abtreibung?“, fragt jemand. „Ein Fötus kann nicht zustimmen, aus seinem gemütlichen Uterus herausgesaugt zu werden.“ Ein berechtigtes Argument. Ich glaube, dass die industrialisierte Massenabtreibung eine Zivilisation karmisch zum Einsturz bringt. Ich glaube aber auch, dass eine Abtreibung zu einem wohltätigen Akt wird, wenn eine Frau von feigen Asylbewerbern gruppenvergewaltigt wird. Wie auch immer Sie es sehen, machen Sie sich nicht zu viele Gedanken. Mit den mRNA-Impfstoffen, 5G, elektromagnetischen Feldern, gentechnisch veränderten Lebensmitteln, Umweltgiften und der Strahlung aus Fukushima werden die meisten Menschen im Westen bis 2030 wahrscheinlich steril sein. Das Problem ist gelöst.

Was ist mit den Kindern, die durch MK-ULTRA davon überzeugt wurden, dass sie das falsche Geschlecht haben und den Weihnachtsmann um eine Geschlechtsumwandlung gebeten haben? Jeder, der auch nur einen Funken Menschlichkeit besitzt, weiß, dass ein Minderjähriger einem lebensverändernden Eingriff dieses Ausmaßes nicht zustimmen kann. Meiner Meinung nach handelt es sich bei dem ganzen Vorstoß zur Geschlechtsumwandlung von Kindern um eine von Yuval Noah Harhari inspirierte vorausschauende Programmierung, die darauf abzielt, die Akzeptanz der Öffentlichkeit für invasive Nanotechnologie, DNA-Hijacking, Gehirnchipping und andere transhumanistische Methoden zu gewinnen. Globalisten, die Kindern ihre sexuelle Agenda aufzwingen, verdienen die gleiche Behandlung wie ein Pädophiler auf dem Spielplatz. Doch wie viele Kinder in Amerika haben sich einer geschlechtsangleichenden Operation unterzogen? 5? 500? 5000? 50,000? Ich weiß es nicht.

Die Globalisten wollen die Weltbevölkerung in den Bereich von 500 Millionen bis 1 Milliarde bringen. Mit künstlicher Intelligenz und Robotik brauchen sie keine menschliche Arbeitskraft mehr und auch keine Milliarden nutzloser Sauerstoffsauger mehr. Ich bin weder ein Bill Gates noch eine Oprah. Ich bin auch kein Big-Tech-CEO, keine Chelsea Clinton und kein EU-Technokrat. Nach Davos-Standards qualifiziere ich mich nicht für einen Platz „unter der Kuppel“. Wahrscheinlich tun Sie das auch nicht. Ich betrachte die Sache durch eine MAS*H-Einheitstriage-Linse. Wer gerettet werden kann, wird zuerst gerettet. Viele werden nicht durch den Großen Reset-Filter kommen. Sie müssen diese Daten verarbeiten, wenn Sie vorhaben, geistig und körperlich lebensfähig zu bleiben.

Manch einer mag denken, dass ich damit sagen will, dass Kultur keine Rolle spielt. Das ist falsch. Es sind die Mythen, Erzählungen und Bräuche eines Volkes, die es vor geistiger und körperlicher Dezimierung schützen. Ein wesentlicher Teil des Völkermords an den amerikanischen Ureinwohnern bestand darin, sie ihrer Sprache und Religion zu berauben. Was glauben Sie, warum die Hauptrollen der Wikinger und elisabethanischen Prinzessinnen in Netflix jetzt von People of Color gespielt werden? Sie haben das MK-ULTRA-Programm für Schwarze schon eine Weile laufen lassen. Erinnern Sie sich an das Tuskegee-Experiment? Jetzt darf jeder das Versuchskaninchen für die Wissenschaftler der Rockefeller-Stiftung spielen. Wie es in dem Niemöller-Gedicht heißt: „Zuerst kamen sie wegen der Sozialisten…“ Den Rest kennen Sie.

Wenn die Dystopie von Davos Wirklichkeit wird und Sie auf der Müllhalde der Stadt nach Lebensmitteln suchen müssen, während über Ihnen Killerdrohnen kreisen, werden die Homo-Ehe, Trans-Toiletten und der Krieg gegen Weihnachten Ihre geringsten Sorgen sein. Die Beschäftigung mit brisanten sozialen Themen ist ein Luxus für Menschen mit gefüllten Kühlschränken und funktionierenden Stromnetzen. Genießen Sie die von ZioCorp erzeugte Empörung, solange Sie können. Vor dem Krieg hat die Propaganda der Neokonservativen die Ukrainer in Aufregung versetzt. Sehen Sie, wie gut das geklappt hat.

Ich könnte einen Wälzer über den 24/7 MK-ULTRA-Angriff auf Geist und Körper schreiben. Zu den Beispielen auf kognitiver Ebene gehören Fake News, Hasbara-Troll-Kommentarspalten, Umprogrammierung öffentlicher Schulen, von der CIA geschriebene Hollywood-Superheldenfilme und Zensur durch den Google-Algorithmus. Dies ist in erster Linie ein Krieg gegen den menschlichen Verstand.

Der Stressselbstmord durch den von Fox Business News gesteuerten Knappheitskapitalismus „Nimm dich an den Stiefeln hoch, du fauler, geldgieriger Bastard“ verlagert die Dinge in den physischen Bereich. Die Sackler-Opioid-Krise, der sanfte Völkermord im Rust Belt, ist ein zusätzliches Hilfsmittel. Von dort aus geht es weiter mit übermäßig verschriebenen Psychopharmaka, Biowaffenangriffen, mRNA-Impfstoffen, Chemtrails, Unterbrechungen der globalen Versorgungskette und Monsanto-GVO-Lebensmittelmanipulationen. In nicht allzu ferner Zukunft werden die „Verbraucher“ stundenlang Schlange stehen, um die ersten Empfänger eines Gehirnchips im Apple Store zu werden.

Das Ziel von MK-ULTRA war es, die Realität der Versuchspersonen durch eine vom Arzt geschaffene Realität zu ersetzen. Sie wollen Sie so fertig machen, dass Sie lächelnd in die Todeskammer gehen und die Löschtaste drücken, während im Hintergrund Lady Gagas „Bad Romance“ läuft. Eine verrückte Fantasie? Sehen Sie sich die im achten Monat schwangere Tugendwächterin mit dem blau-gelben Flaggen-Emoji an, die für ihr 57. Social-Media-Selfie posiert.

Wir leben in einem toxischen luziden Beta-Wellen-Traum. Die spirituellen Texte des Hinduismus bezeichnen diesen Traum als „Welt der Illusion“ oder Maya. Um einen Dokumentarfilmtitel zu zitieren: Verlassen Sie den Traum durch den Geschenkeladen. Oder brechen Sie den Traum ab. Oder Alptraum, je nach Sichtweise.

Der chinesische Fluch lautet: „Mögest du in interessanten Zeiten leben.“ Ich bin dumm. Je „interessanter“ die Zeiten werden, desto dümmer werde ich. Deshalb folge ich dem Tao. Das Tao ist einfach, weil es zu komplex ist, um es zu verstehen. Benutze das fliegende Auto, das dich am besten durch die Illusion navigiert. In Anlehnung an Guns N‘ Roses‘ „Welcome to the Jungle“ – Weißt du, wo du bist? Du bist in der Rothschild-Rockefeller-Satanic Matrix, Baby.

Für einen ausführlicheren Blick auf das ursprüngliche MK-ULTRA und verwandte CIA-Programme empfehle ich Chris Hedges‘ Artikel „Unsere unsichtbare Regierung“. Hedges‘ Bücher haben zu meinem politischen Erwachen beigetragen. Ich habe nach einem seiner Vorträge ein paar Minuten mit ihm gesprochen. Ich mag Chris.

In einer MK-ULTRA-Gesellschaft erleiden die Testpersonen unweigerlich geistige, mentale oder körperliche Zerstörung. Nach meinem Kodex ist der Versuch, mich zu „zerstören“, gleichbedeutend mit dem Versuch, mich zu töten. Egal, ob ich es mit einem frei laufenden Tiger zu tun habe, der aus dem Zoo ausgebrochen ist, oder mit einem Biowaffenangriff des Tiefen Staates unter dem Code Gelb – ich leite das Programm „Leben und Tod“. Was ist das „Leben und Tod“-Programm? Ob Sie es nun wussten oder nicht, Sie haben es wahrscheinlich schon einmal ausgeführt.

Es ist 2 Uhr morgens und Sie fahren mit dem öffentlichen Nahverkehr durch einen zwielichtigen Teil der Stadt. Nur Sie sitzen im Auto. An der nächsten Haltestelle steigt ein Raubtier ein. Kein Chomo oder Vergewaltiger, sondern einer, der dem Darwin-Code folgt. Er setzt sich dir gegenüber. Seine fleischfressenden Augäpfel treffen dich hart. Die Türen schließen sich.

Er ist solide gebaut. Nicht die Art von Körperbau, die aus dem Fitnessstudio kommt, sondern von endlosen Wiederholungen von Liegestützen und Crunches in einer Gefängniszelle. Die Zahnräder in seinem Kopf hämmern laut genug, um seine Gedanken mitzuschreiben: „Ihn, oder abwarten und auf eine weiche, saftige Gazelle warten?“

Das Raubtier hat scharfe Sinne. Er kennt Ihre Augenbewegungen, Ihre Körpersprache, Ihre Atmung und auf einer unterbewussten Ebene auch das elektrische Feld Ihres Körpers. In diesem Gebiet werden keine Waffenscheine ausgestellt, Kumpel. Wenn es zur Sache geht, wird dieser Tanz hart und schnell und hautnah und persönlich sein. Die falsche Bewegung, sogar die falsche Emotion, könnte zur Beendigung des Programms führen.

Das ist die abgespeckte Version. Bei den Globalisten geht es langsamer und schrittweiser zu. Das macht es aber nicht weniger tödlich. Führen Sie Ihr Programm aus. Befolgen Sie Ihren Code. Jeder bekommt eine Eintrittskarte für das MK-ULTRA-Spaßhaus. Nicht jeder kommt wieder heraus.