Experimentieren der schlimmsten Art! Trotz ansteigenden Fehl und Frühgeburten empfiehlt das US-amerikanische Gesundheitsministerium, dass sich Schwangere impfen lassen sollen

Die U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) empfehlen nun schwangeren Frauen den Impfstoff COVID-19, basierend auf vorläufigen Daten der Postmarketing-Überwachung

Postmarketing-Überwachungsdaten sind kein ausreichender Ersatz für randomisierte, placebokontrollierte Sicherheitsstudien

Alle Daten aus der Anwendungsbeobachtung sind vorläufig, sodass eine pauschale Empfehlung für alle schwangeren Frauen zu diesem frühen Zeitpunkt unglaublich leichtsinnig erscheint. Sie basiert außerdem ausschließlich auf freiwilligen Selbstauskünften

Am 28. Februar 2021 lag die kombinierte Fehl- und Frühgeburtenrate (per V-Safe) bei 23,3%. Am 1. April 2021 lag die Fehl- und Frühgeburtsrate (per VAERS) bei 29%. Es scheint also, dass die Rate der Fehl- und Frühgeburten steigt, je mehr Berichte eingehen

Diese Quoten sollen vergleichbar sein mit der Fehlgeburtenrate, die normalerweise bei ungeimpften Frauen auftritt. Die statistischen Daten zeigen jedoch, dass das Risiko einer Fehlgeburt von einer durchschnittlichen Risikorate von 21,3 % für die gesamte Dauer der Schwangerschaft auf nur 5 % zwischen den Wochen 6 und 7 bis hin zu 1 % zwischen den Wochen 14 und 20 abfällt

Die jenseits conflicted U.S. Centers for Disease Control and Prevention hat wieder zugeschlagen: Schwangeren Frauen wird nun dringend empfohlen, sich mit der Genmanipulationsspritze COVID-19 impfen zu lassen, basierend auf vorläufigen Ergebnissen.

Die Daten der Anwendungsbeobachtung, die im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurden, fanden „keine offensichtlichen Sicherheitssignale“ bei den 35’691 schwangeren Frauen, die zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 28. Februar 2021 entweder die Moderna- oder die Pfizer-Impfung erhielten. Das Alter der Frauen reichte von 16 bis 54 Jahren. CDC-Direktorin Dr. Rochelle Walensky gab eine Erklärung heraus, die besagt:

„Es wurden keine Sicherheitsbedenken für Personen, die im dritten Trimester geimpft wurden, oder Sicherheitsbedenken für ihre Babys beobachtet. Daher empfiehlt die CDC, dass schwangere Personen den Impfstoff COVID-19 erhalten.“

Kann man den selbstberichteten Daten trauen?

Es gibt mehr als einen Grund, um misstrauisch zu sein von dieser grün-lighting für schwangere Frauen. Zunächst einmal, wie von Jeremy Hammond in einem aktuellen Tweet angemerkt:

„Dies war KEINE randomisierte, placebokontrollierte Studie. Es gibt keine Daten aus klinischen Studien, die zeigen, dass es für schwangere Frauen sicher ist, einen COVID-19-Impfstoff zu bekommen. Postmarketing Surveillance ist KEIN ausreichender Ersatz für ordentliche Sicherheitsstudien.“

Die Autoren stellen selbst fest, dass die Daten zu mRNA-„Impfstoffen“ in der Schwangerschaft begrenzt sind und dass es ohne eine longitudinale Nachbeobachtung einer großen Anzahl von Frauen nicht möglich ist, „mütterliche, schwangere und kindliche Ergebnisse zu bestimmen“.

Zweitens sind alle Daten aus der Anwendungsbeobachtung vorläufig, sodass es unglaublich leichtsinnig erscheint, in diesem frühen Stadium eine pauschale Empfehlung für alle schwangeren Frauen auszusprechen. Drittens beruhen diese Daten ausschließlich auf freiwilligen Selbstauskünften an eine von zwei Quellen:

Das Vaccine Safe (V-Safe) After Vaccination Health Checker Programm, ein Impfstoff-Sicherheitsregister, das speziell für die Überwachung von COVID-19 „Impfstoff“-Nebenwirkungen eingerichtet wurde.

Das U.S. Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)

Durch die Verwendung von freiwilligen Selbstauskünften haben wir keine Möglichkeit zu wissen, wie viele Nebenwirkungen nicht gemeldet wurden und können nicht bestätigen, dass die Daten ein genaues Bild darstellen. Aus der Vergangenheit wissen wir, dass die freiwillige Meldung von Nebenwirkungen bei Impfstoffen zwischen weniger als 1 %6,7 und maximal 10 %8 liegt.

Ein Hinweis darauf, dass eine enorme Menge an Daten über Schwangerschaftsfolgen übersehen oder versteckt wird, ist die Tatsache, dass in der Studie nur 11% der insgesamt an V-Safe gemeldeten Schwangerschaften untersucht wurden. Während sie angeben, dass insgesamt 35.691 schwangere Frauen in die Analyse einbezogen wurden, haben sie tatsächlich nur 3.958 von ihnen untersucht. Hier ist, wie das Papier liest:

„Insgesamt 35.691 v-safe-Teilnehmerinnen im Alter von 16 bis 54 Jahren identifizierten sich als schwanger … Von den 3958 Teilnehmerinnen, die in das v-safe-Schwangerschaftsregister aufgenommen wurden, hatten 827 eine abgeschlossene Schwangerschaft, von denen 115 (13,9 %) zu einem Schwangerschaftsverlust und 712 (86,1 %) zu einer Lebendgeburt führten (meist bei Teilnehmerinnen mit Impfung im dritten Trimester).“

Wenn es 35691 schwangere V-Safe-Teilnehmerinnen gab, warum werden dann nur 11% von ihnen betrachtet?

Experimentieren der schlimmsten Art

Schwangeren Frauen nicht zugelassene und experimentelle COVID-19-Gentherapien zu verabreichen, ist verwerflich unverantwortliche Experimentalmedizin, und zu suggerieren, dass sich die Sicherheitsdaten „häufen“, ist reine Propaganda. Alles ist noch im Versuchsstadium und alle Daten sind vorläufig. Es wird Jahre dauern, bis wir ein klareres Bild davon bekommen, wie sich diese Injektionen auf junge Frauen und ihre Babys auswirken.

Eine Schwangerschaft ist eine Zeit, in der Experimente extrem gefährlich sind, denn es geht nicht nur um die möglichen Folgen für die Mutter, sondern auch für das Kind. Alles Mögliche kann schief gehen, wenn man Drogen, Chemikalien oder fremde Substanzen während der fötalen Entwicklung einführt.

Die CDC hat absolut keine Möglichkeit, die Sicherheit für schwangere Frauen und Babys zu beurteilen, und dies zu tun, ist meiner Meinung nach absolut verwerflich – vor allem, wenn man bedenkt, dass Frauen im gebärfähigen Alter praktisch kein Risiko haben, an COVID-19 zu sterben, ihr Sterberisiko liegt bei nur 0,01%.

Im Gegensatz dazu steht der potenzielle Nutzen des Impfstoffs. Sie können sich immer noch mit dem Virus anstecken, auch wenn Sie geimpft sind, und Sie können es immer noch auf andere übertragen. Alles, was der Impfstoff bewirken soll, ist die Linderung Ihrer Symptome, falls oder wenn Sie infiziert werden. Schwangere Frauen brauchen diesen Impfstoff einfach nicht, und deshalb ist das Risiko wahrscheinlich zu hoch. Ich habe wenig Zweifel, dass wir irgendwann in der Zukunft einen zweiten Nürnberger Prozess deswegen bekommen werden.

Sind diese Fehlgeburtenquoten ’normal‘?

Um auf die NEJM-Studie zurückzukommen, berichten die Autoren die folgenden Ergebnisse, die auf den von VAERS und V-Safe gesammelten Daten basieren:

„Von den 3958 Teilnehmerinnen, die in das V-Safe-Schwangerschaftsregister aufgenommen wurden, hatten 827 eine abgeschlossene Schwangerschaft, von denen 115 (13,9 %) zu einem Schwangerschaftsverlust und 712 (86,1 %) zu einer Lebendgeburt führten (meist bei Teilnehmerinnen mit Impfung im dritten Trimester). Zu den unerwünschten neonatalen Ergebnissen gehörten Frühgeburt (bei 9,4 %) und geringe Größe für das Gestationsalter (bei 3,2 %); es wurden keine neonatalen Todesfälle berichtet.

Obwohl nicht direkt vergleichbar, waren die berechneten Anteile der unerwünschten Schwangerschafts- und Neugeborenenereignisse bei Personen, die gegen COVID-19 geimpft wurden und eine abgeschlossene Schwangerschaft hatten, ähnlich der Inzidenz, die in Studien mit schwangeren Frauen berichtet wurde, die vor der COVID-19-Pandemie durchgeführt wurden.

Unter den 221 schwangerschaftsbezogenen unerwünschten Ereignissen, die dem VAERS gemeldet wurden, war das am häufigsten gemeldete Ereignis der Spontanabort (46 Fälle).“

In VAERS lag die Fehlgeburtsrate also bei 20,8% (46 von 221 Berichten), und in V-Safe (bei nur 11% der schwangeren Teilnehmerinnen) lag die Fehlgeburtsrate bei 13,9% (115 von 827). Auch diese Daten wurden zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 28. Februar 2021 gemeldet.

Die kombinierte Fehl- und Frühgeburtenrate betrug laut V-Safe 23,3% (13,9% + 9,4%). Bis zum 1. April 2021 wurden 379 VAERS-Meldungen von schwangeren Frauen eingereicht, von denen 110 eine Fehl- oder Frühgeburt betrafen, was uns eine aktualisierte Rate von 29 % gibt. Mit anderen Worten, es scheint, dass die Rate der Fehl- und Frühgeburten steigt, da mehr Berichte eingehen.

Laut den Autoren des NEJM-Berichts sind diese Raten vergleichbar mit der Fehlgeburtenrate, die normalerweise bei ungeimpften Frauen auftritt, wobei sie zugeben, dass die Daten „nicht direkt vergleichbar“ sind.

Ich finde das zweifelhaft, wenn man bedenkt, dass Quellen, die statistische Daten auswerten, betonen, dass das Risiko einer Fehlgeburt von einer allgemeinen, durchschnittlichen Risikorate von 21,3 % für die gesamte Dauer der Schwangerschaft auf nur 5 % zwischen den Wochen 6 und 7 bis hinunter zu 1 % zwischen den Wochen 14 und 20 fällt.

Und während die NEJM-Studie berichtet, dass 92,3 % der Spontanaborte vor der 13. Schwangerschaftswoche auftraten, gibt sie an, dass noch sehr wenig über die Auswirkungen der Injektionen bekannt ist, wenn sie Frauen in der Perikonzeption und im ersten und zweiten Trimester verabreicht werden, da „zum Zeitpunkt dieser Analyse nur wenige Nachuntersuchungen durchgeführt wurden.“

Wenn nun die Fehlgeburtenrate normalerweise 5% beträgt und nach der 6. Woche abnimmt, dann sind Fehlgeburtenraten von 13,9%, 20,87% oder 29% vor der 13. Woche eindeutig übertrieben. Was die Frühgeburtenrate betrifft, so scheinen 9,4 % relativ „normal“ zu sein, basierend auf historischen Daten, die 2019 je nach Region zwischen 7,28 % und 18,8 % lagen, mit einem Durchschnitt von etwa 10 %.

Die Zeit wird zeigen, ob dieser Prozentsatz innerhalb der Normen bleiben wird, wenn die Ergebnisse der schwangeren Frauen in die Datenbanken eingegeben werden. Wenn die Frühgeburtenrate über die Norm steigt, dann ist auch das ein bedeutendes Problem für die öffentliche Gesundheit, da die Auswirkungen von Frühgeburten auf die Gesellschaft mit durchschnittlich 26,2 Milliarden Dollar jährlich enorm sind.

Toxikologie-Experte fordert ein Ende des mRNA-Experiments

Das oben in diesem Artikel gezeigte Video ist die Aufzeichnung eines öffentlichen Kommentars von Janci Chunn Lindsay, Ph.D., Direktorin für Toxikologie und Molekularbiologie bei Toxicology Support Services LLC, vor dem CDC Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) am 23. April 2021.

Lindsays Fachgebiet ist die Analyse von pharmakologischen Dosis-Wirkungsbeziehungen, mechanistischer Biologie und komplexer Toxizitätsdynamik. In ihrem Kommentar beschreibt Lindsay, wie sie an der Entwicklung eines Impfstoffs mitgewirkt hat, der bei Tieren unbeabsichtigte autoimmune Zerstörungen und Sterilität verursachte, die trotz sorgfältiger Voranalyse nicht vorhergesagt worden waren.

Sie fordert einen sofortigen Stopp der COVID-19 mRNA- und DNA-Impfstoffe aufgrund von Sicherheitsbedenken an mehreren Fronten. Sie merkt an, dass es glaubwürdige Bedenken gibt, dass sie mit Syncytin (einem retroviralen Hüllprotein) und reproduktiven Genen in Spermien, Eizellen und Plazenta auf eine Art und Weise kreuzreagieren, die die Fruchtbarkeit und die Reproduktionsergebnisse beeinträchtigen kann.“

Ich habe dies in früheren Artikeln angesprochen, darunter „How COVID-19 Is Changing the Future of Vaccines“ und „Pfizer Bullies Nations to Put Up Collateral for Lawsuits.“ Nicht eine einzige Studie hat diese Hypothese widerlegt, stellt Lindsey fest.

Eine andere Theorie, wie diese Injektionen die Fruchtbarkeit beeinträchtigen könnten, findet sich in einer Studie aus dem Jahr 2006, die zeigte, dass Spermien fremde mRNA aufnehmen, sie in DNA umwandeln und als kleine Kügelchen (Plasmide) in das Medium um die befruchtete Eizelle abgeben können. Der Embryo nimmt dann diese Plasmide auf und trägt sie (erhält und klont sie in viele der Tochterzellen) durch sein ganzes Leben und gibt sie sogar an zukünftige Generationen weiter.

Es ist möglich, dass die Pseudo-Exosomen, die die mRNA enthalten, perfekt geeignet sind, um die Spermien mit mRNA für das Spike-Protein zu versorgen. Eine geimpfte Frau, die mit einem Embryo schwanger wird, der (über die Plasmide der Spermien) das Spike-Protein gemäß den Anweisungen im Impfstoff synthetisieren kann, hätte also möglicherweise eine Immunität, die diesen Embryo wegen des „fremden“ Proteins, das er auf seinen Zellen aufweist, angreifen würde. Dies würde dann eine Fehlgeburt verursachen.

„Wir könnten potenziell eine ganze Generation sterilisieren“, warnt Lindsey. Die Tatsache, dass es Lebendgeburten nach einer COVID-19-Impfung gegeben hat, sei kein Beweis dafür, dass diese Injektionen keinen reproduktiven Effekt haben, sagt sie.

Lindsay weist auch darauf hin, dass Berichte über Menstruationsstörungen und vaginale Blutungen bei Frauen, die die Injektionen erhalten haben, in die Tausende gehen, und auch dies deutet auf reproduktive Auswirkungen hin.

Ich stimme mit ihrer Schlussfolgerung überein, dass wir Kindern und Frauen im gebärfähigen Alter diese experimentellen Technologien einfach nicht injizieren können, bevor nicht strengere Studien durchgeführt wurden und wir ein besseres Verständnis ihrer Mechanismen haben.

Von seltene Blutgerinnungsstörungen wird berichtet

Lindsay weist auch darauf hin, dass es Hunderte von Berichten über seltene Blutgerinnungsstörungen nach allen COVID-19-„Impfungen“ bei Menschen ohne zugrundeliegende Risikofaktoren gegeben hat, einschließlich Immunthrombozytopenie (ITP), eine seltene Autoimmunerkrankung, die das Immunsystem veranlasst, die Blutplättchen (Zellen, die bei der Blutgerinnung helfen) zu zerstören, was zu Blutungen führt. Gleichzeitig treten auch schwere Blutgerinnsel auf.

Hier weist sie auf das Offensichtliche hin: Es wurde festgestellt, dass COVID-19 aufgrund des einzigartigen Spike-Proteins des Virus zu Blutgerinnungsstörungen führt. Die COVID-19-„Impfstoffe“ weisen Ihren Körper an, genau dieses Spike-Protein zu bilden. Warum sollte man annehmen, dass dieses Spike-Protein nicht ähnliche Effekte haben kann, wenn es von Ihren eigenen Zellen produziert wird?

Eine Hypothese, die vorgestellt wurde, ist, dass Thrombozyten-antagonistische Antikörper gegen das Spike-Antigen gebildet werden. Eine andere neue Hypothese ist, dass die lipidbeschichteten Nanopartikel, die die mRNA transportieren, diese mRNA in die Megakaryozyten in Ihrem Knochenmark tragen.

Megakaryozyten sind Zellen, die Blutplättchen produzieren. Nach dieser Hypothese würden die Megakaryozyten, sobald die mRNA in Ihr Knochenmark gelangt, beginnen, das SARS-CoV-2-Spike-Protein zu exprimieren, das sie für die Zerstörung durch zytotoxische T-Zellen markiert. Da Ihre Thrombozyten zerstört werden, setzt eine Thrombozytopenie ein.

Vermeiden Sie diese riskante Praxis der gemeinsamen Nutzung von Muttermilch

Frauen, die die COVID-19-Impfung erhalten haben, begehen meiner Meinung nach auch einen großen Fehler, indem sie ihre Muttermilch weitergeben, in dem irrigen Bemühen, die Babys ungeimpfter Mütter zu impfen. Wie die New York Times berichtet:

„Mehrere Studien zeigen, dass es Antikörper in der Milch einer geimpften Mutter gibt. Das hat einige Frauen dazu veranlasst, wieder mit dem Stillen zu beginnen und andere, die Milch mit den Kindern von Freunden zu teilen.“

Auch hier gibt es kaum Daten darüber, was diese Gentherapien bei Säuglingen anrichten könnten, was allein schon ein Grund ist, nicht zu experimentieren. Bislang wurde nur ein einziger Verdachtsfall, bei dem ein Säugling starb, auf das Stillen zurückgeführt. Ein 5 Monate alter Säugling starb mit der Diagnose einer thrombotischen Thrombozytopenie Purpura innerhalb weniger Tage, nachdem seine Mutter ihre zweite Dosis des Pfizer-Impfstoffs erhalten hatte.

Aber während die Faktenprüfer die Idee rundweg ablehnen, dass das Kind durch mRNA-kontaminierte Muttermilch eine Thrombozytopenie entwickelt haben könnte, ist es wichtig zu erkennen, dass sie dafür keine Beweise haben. Es ist eine reine Meinung.

Zum jetzigen Zeitpunkt können wir nur mit Sicherheit sagen, dass kurzfristige schädliche Wirkungen von COVID-19-Impfstoffen in schwindelerregender Häufigkeit gemeldet werden und dass die langfristigen Auswirkungen völlig unbekannt sind

Im Moment haben wir keine Ahnung, wie oder warum der Säugling diese seltene Blutkrankheit entwickelte, aber es wäre voreilig und unverantwortlich zu sagen, dass stillende Kinder nicht betroffen sein können und dass überhaupt kein Risiko besteht. Zusätzlich zu diesem tödlichen Fall gibt es mindestens 20 weitere Fälle, in denen Kinder eine unerwünschte Reaktion auf die Muttermilch einer geimpften Mutter hatten.

Zum jetzigen Zeitpunkt können wir nur mit Sicherheit sagen, dass kurzfristige schädliche Wirkungen von COVID-19-Impfstoffen in schwindelerregender Häufigkeit gemeldet werden und dass die langfristigen Auswirkungen völlig unbekannt sind.

Zusätzlich zu den bereits diskutierten unmittelbaren Auswirkungen gibt es Mechanismen, durch die COVID-19-„Impfstoffe“ die Krankheit bei Kontakt mit dem Wildvirus tatsächlich verschlimmern können, wie in „How COVID-19 Vaccine Can Destroy Your Immune System“, „Will Vaccinated People Be More Vulnerable to Variants?“ und mehreren anderen Artikeln beschrieben.

In einem Artikel des New England Journal of Medicine vom 4. Februar 2021, der über die Sicherheit und Wirksamkeit des von Moderna entwickelten mRNA-1273-Impfstoffs berichtet, heißt es: „Ob die mRNA-1273-Impfung langfristig zu einem erhöhten Krankheitsrisiko bei Kontakt mit dem Virus führt, ist unbekannt.“

Alle COVID-19-Impfstoff-Nebenwirkungen melden

Insgesamt verstößt die Injektion von neuartiger Gentherapie bei Schwangeren, die u.a. systemische Entzündungen, kardiale Effekte und Blutungsstörungen auslösen kann, sowohl gegen den hippokratischen Eid, der die Ärzte ermahnt, „Zuerst keinen Schaden anzurichten“, als auch gegen das Vorsorgeprinzip, das seit jeher die medizinische Versorgung von Schwangeren regelt.

In meinen Augen ist dieses Massenexperiment ein humanitäres Verbrechen. Das heißt, wenn Sie oder jemand, den Sie lieben – schwanger oder nicht – einen COVID-19-Impfstoff erhalten haben und unter Nebenwirkungen leiden, sollten Sie dies unbedingt melden, am besten an alle drei genannten Stellen. Es ist absolut wichtig, dass die Menschen ihre Erfahrungen mit diesen Impfstoffen melden, damit wir anfangen können, eine klarere Vorstellung von ihren Auswirkungen zu bekommen.

