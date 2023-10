Experte mit bemerkenswerter Theorie zu den Bränden auf Maui

Mit wachsendem Erstaunen hat der Baumologe Robert Brame die Brände auf der Insel Maui im August dieses Jahres beobachtet. Seiner Meinung nach sind die Brände nicht auf natürliche Weise entstanden, sondern durch Mikrowellen.

In einem Interview mit Michelle Melendez, das inzwischen fast eine halbe Million Mal angeklickt wurde, erzählt Brame, dass er inzwischen an 38 Orten war, an denen Brände wüteten. An all diesen Orten hat er Beweismaterial gesammelt.

Am meisten beeindruckte ihn, dass die Bäume noch standen und nicht verbrannt waren. „Und wie kam das Feuer über die Autobahn? Das ergab keinen Sinn.“

In Kalifornien habe er das schon einmal nach verheerenden Bränden erlebt. Da brennen Häuser ab und sonst nichts. Seiner Meinung nach liegt das an den Metallen darin.

Brame, der seit 48 Jahren im Geschäft ist, sagte auch, dass die Spitzenleute der Feuerwehr genau wüssten, was vor sich gehe.

Wenn Bäume nicht brennen, Häuser aber schon, dann sind das seiner Meinung nach Mikrowellenbrände.

Auch von den Autos sei fast nichts übrig geblieben. Brame wies darauf hin, dass Autoglas bei einer Temperatur von etwa 1.400 Grad Celsius schmilzt. Bei einem Waldbrand seien es höchstens 700 bis 800 Grad.