Thema heute: „Covid-19 – Impfung in der Schwangerschaft – Höchste Alarmstufe?“

In einer wissenschaftlichen Veröffentlichung von Frühjahr 2023 schlugen, Clair Rogers, Michael Deskevich, Stewart Tanersley, Albert Benavides, Megan Redshaw und Peter McCullough ALARM in „COVID-19 Vaccines: The Impact on Pregnancy Outcomes and Menstrual Function“. Hier zu finden.

In der Zusammenfassung der Studie heißt es:

„Diese bevölkerungsbezogene, retrospektive Kohortenstudie bewertet die Raten unerwünschter Ereignisse (AE) nach COVID-19-Impfstoffen bei Frauen im gebärfähigen Alter, mit Schwerpunkt auf Schwangerschaft und Menstruation, anhand von Daten, die in der VAERS-Datenbank (Vaccine Adverse Events Reporting System) vom 1. Januar 1998 bis zum 30. Juni 2022 gesammelt wurden. Das proportionale Meldeverhältnis, das die nach COVID-19-Impfstoffen gemeldeten Nebenwirkungen mit denen nach Grippeimpfstoffen vergleicht, ist für COVID-19-Impfstoffe signifikant erhöht (≥ 2. 0) für COVID-19-Impfstoff bei Menstruationsanomalien, Fehlgeburten, fetalen Chromosomenanomalien, fetalen Missbildungen, fetalen zystischen Hygromen, fetalen Herzstörungen, fetalen Herzstillständen, fetalen Arrhythmien, fetalen Gefäßfehlbildungen, fetale Wachstumsanomalien, fetale Überwachungsstörungen, Plazentatrombose, fetaler Tod/Stillgeburt, Fruchtwasserarmut, Präeklampsie, Frühgeburt, vorzeitiger Membranbruch und vorzeitiger Kindstod. Wenn man sie auf die verfügbare Zeit, die verabreichten Dosen oder die Anzahl der geimpften Personen umrechnet, übersteigen alle Nebenwirkungen des COVID-19-Impfstoffs bei Weitem das Sicherheitssignal für alle anerkannten Schwellenwerte.

Diese Ergebnisse machen ein weltweites Moratorium für die Verwendung von COVID-19-Impfstoffen in der Schwangerschaft erforderlich.“

Weitere Literatur zu dem Thema ist auch sehr erhellend.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37451876/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35961858/

https://science.org/doi/10.1126/sciadv.adg1391

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36406341/

Das expose hat die Studien zu dem Thema zusammengefasst: https://expose-news.com/2023/09/28/abnormal-vaginal-bleeding-post-covid-mrna-vaccine-a-review/

Wer die wissenschaftlichen Ausführungen ernst nimmt, muss für Schwangere die höchste Alarmstufe ausrufen.