Düstere Prognose: Droht eine gezielte Dezimierung der Weltbevölkerung durch Impfungen?

Dr. Yeadon: „Ich sehe keine größere Bedrohung für die Menschheit als diesen aufziehenden Sturm. Wir werden genauso um göttliche Intervention beten müssen wie Menschen objektiv darüber informieren, was unserer Meinung nach passiert.“

Die ICMRA hat sich im Wesentlichen als „der bequem platzierte globale Aufseher für die Arzneimittelregulierung gegenüber der kommenden Weltregierung“ ernannt.

2. Updates von unserem Chef-Wissenschaftler Dr. Yeadon (ehemaliger Vizepräsident von Pfizer) zu den von Hedley Rees aufgeworfenen Schlüsselpunkten.

Wenn „gültig“ definiert ist als „auf dem neuesten Stand der von der WHO empfohlenen Impfstoffe“, werden Sie zukünftige Injektionen von mRNA-basierten Produkten, die die Pharmaindustrie als Reaktion auf die falschen Pandemien herstellen wird und die von Regierungen vorgeschrieben werden, nicht ablehnen können.

Alle mRNA-basierten Injektionen, sofern die genetische Sequenz ein nichtmenschliches Protein kodiert, werden schädigen, verstümmeln und töten. Die Toxizität ist beabsichtigt und durch Design. Covid kann als die Generalprobe für all dies betrachtet werden.

Daher sehe ich, wenn es soweit kommt, die Plausibilität der Möglichkeit endloser und völlig betrügerischer „weltweiter Krisen“, die auf diese Weise zu einer Reduzierung der Weltbevölkerung führen. Indem sie die Tödlichkeit der Injektionen anpassen, die bereits durch den Prozess der Einführung unterschiedlicher Chargen von „Impfstoffen“ seit Dezember 2020 variierte, von sehr geringer Toxizität bis miserabel, werden die satanischen Herrscher sogar das Ergebnis jeder Impfwelle vorhersagen können.

Stellen Sie sich vor, sehr viele Menschen sterben auf den Straßen in der Nähe. Die kontrollierten Medien werden es leicht haben, die Öffentlichkeit mit Geschichten über die nächste „extrem tödliche Variante“ zu verängstigen. Stimmen, die darauf hinweisen, dass es die Impfungen sind, die die Todesfälle verursachen, werden vom Lärm der Mainstream-Medien und der mittlerweile üblichen Zensur überwältigt. Ich glaube, es ist für die Pharmaindustrie nicht undenkbar, die Sequenzen so zu gestalten, dass eine Neigung zu einer ausgewählten Pathologie eingebaut werden kann. Wenn also die Erzählung von einem hämorrhagischen Fieber-Virus ist, kann die mRNA-Sequenz so abgestimmt werden, dass sie die Gerinnungs- und thrombolytischen Kaskaden negativ beeinflusst.

Beste Grüße

Mike