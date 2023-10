5 Wissenswertes zum Pfizergate-Verfahren von Ursula von der Leyen

Die Entscheidung des obersten EU-Gerichts über den Zugang zu Textnachrichten zwischen Ursula von der Leyen und Albert Bourla wird kurz vor der Europawahl fallen.

Ursula von der Leyens Lippen sind seit mehr als zwei Jahren versiegelt.

Doch das macht die Frage nicht weniger interessant: Was genau stand in den Textnachrichten, die sie mit Pfizer-Chef Albert Bourla ausgetauscht haben soll, bevor die EU ihren größten Impfstoffdeal COVID mit dem Unternehmen unterzeichnete?

Auch wenn die Kommissionspräsidentin das Thema gerne vom Tisch hätte, ist es wichtig – nicht nur, weil es berechtigte Zweifel an der Art und Weise aufwirft, wie der Impfstoffvertrag ausgehandelt wurde.

Es wirft auch die Frage auf, ob die Textnachrichten der Kommissare Teil der offiziellen Kommunikation sind, die genauso wie andere Dokumente aufbewahrt und abgerufen werden müssen.

Eine Antwort werden wir Anfang 2024 erhalten, wenn das höchste europäische Gericht über eine Klage der New York Times gegen die Europäische Kommission entscheiden wird, weil diese den Zugang zu den Textnachrichten verweigert hat.

„Der Öffentlichkeit werden weiterhin Informationen über die Bedingungen eines der größten Verträge in der Geschichte der EU vorenthalten“, sagte Nicole Taylor, Sprecherin der New York Times. „Beamte sollten sich nicht der Kontrolle entziehen können, indem sie Informationen nicht aufbewahren oder alternative Kommunikationsformen nutzen, um eine Offenlegung zu vermeiden“, fügte sie hinzu.

Dieser Fall wirft unangenehme Fragen auf. Werden wir endlich die Texte sehen können? Was bedeutet das für die privaten Nachrichten der Kommissare in der Zukunft? Und welche politischen Folgen hat die Affäre für von der Leyen nur wenige Monate vor den Europawahlen?

Hier sind fünf Dinge, die Sie wissen müssen.

1: Die New York Times hat gute Erfolgschancen

Die Erfolgsaussichten der New York Times sind gut, sagt Yoann Boubacir, Anwalt und Experte für Europarecht, und verweist auf eine EU-Verordnung aus dem Jahr 2001, die besagt, dass „EU-Bürger das Recht auf Zugang zu allen Inhalten unabhängig von der Form des Mediums (auf Papier oder in elektronischer Form, Ton-, Bild- oder audiovisuelle Aufzeichnungen)“ haben sollen. Dies könnte auch Texte einschließen.

Ursprünglich hatte die Kommission den Zugang zu den Nachrichten mit der Begründung verweigert, dass es keine derartigen Dokumente in ihrer Datenbank gebe. Die Institution scheine jedoch „die Gründe für ihre Entscheidung übersehen zu haben“, Textnachrichten nicht als Dokumente zu betrachten, die aufbewahrt und verbreitet werden könnten, so Boubacir.

Die Richter des Gerichts, das für Streitigkeiten über Entscheidungen der EU-Institutionen zuständig ist, werden auch das Rechtsprinzip der Demokratie prüfen. Dabei handelt es sich um ein Grundprinzip des EU-Rechts, das Institutionen wie Journalisten, Gewerkschaften, das Europäische Parlament und Einrichtungen der Zivilgesellschaft dazu ermutigt, sich an Entscheidungsprozessen zu beteiligen.

„Bei der Anwendung des Demokratieprinzips … ist es wichtig, dass die Medien Zugang zu diesen Dokumenten haben“, sagte Vincent Couronne, Europarechtler am Forschungszentrum für öffentliche Institutionen in Versailles.

Aber es kann sein, dass die Dinge nicht so glatt laufen.

Die Richter werden auch das EU-Grundrecht auf Privatsphäre berücksichtigen, das nur dann verletzt werden darf, „wenn es sich um einen gesetzlich vorgesehenen Eingriff handelt, der in einem angemessenen Verhältnis zu dem verfolgten Ziel steht und einem dringenden gesellschaftlichen Bedürfnis entspricht“, so Amélie Bellezza, Leiterin der Abteilung Unternehmensethik und Schutz der finanziellen Interessen der EU an der juristischen Fakultät der Universität Lothringen in Frankreich.

Die Dringlichkeit sei klar, so Bellezza, da die Impfung als Reaktion auf die Pandemie im öffentlichen Interesse liege.

Schwieriger könnte es mit der Verhältnismäßigkeit werden: Bedeutet dies, dass die Öffentlichkeit Zugang zu allen privaten Kommunikationen eines Politikers haben sollte?

Die Richter werden wahrscheinlich einen nuancierteren Ansatz wählen als eine einfache Ja-oder-Nein-Antwort. „Vielleicht gewährt das Gericht Zugang zu den Texten, aber nur, wenn nachgewiesen werden kann, dass die SMS die endgültige Entscheidung beeinflusst haben“, sagt Couronne.

Dies liegt daran, dass sich die Richter bei ihrer Entscheidung an der ursprünglichen Intention des Gesetzes orientieren, was als teleologische Auslegung bezeichnet wird. Vor diesem Hintergrund ist es unwahrscheinlich, dass der Gesetzgeber eine vollständige Überarbeitung der Datenschutzbestimmungen beabsichtigt hat.

2: Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir die Texte sehen werden.

Das Gericht wird darüber entscheiden, ob die Begründung der Kommission für die Verweigerung des Zugangs zur New York Times stichhaltig ist und ob Textnachrichten als Dokumente anzusehen sind, die gespeichert werden und den Bürgern zugänglich bleiben sollten.

Selbst wenn das Urteil die Entscheidung der Kommission, den Zugang zu verweigern, aufheben sollte, könnte die Kommission theoretisch den Zugang erneut verweigern – dann allerdings mit einer anderen Begründung.

Ob die Texte jemals das Licht der Welt erblicken werden, hängt auch davon ab, ob es technische und rechtliche Möglichkeiten gibt, sie einzusehen. Die Hypothese einer „Beschlagnahmung“ durch die Polizei bleibe nach europäischem Recht unwahrscheinlich, aber das belgische Strafrecht könnte eine solche Maßnahme eventuell rechtfertigen, fügte Boubacir hinzu.

Obwohl eine EU-Richtlinie den Telekommunikationsanbietern erlaubt, bestimmte Metadaten von Texten für Ermittlungszwecke zu speichern, würden die Bestimmungen zum Schutz der Privatsphäre der Bürger die Chancen verringern, jemals den Inhalt der Texte selbst zu sehen.

Aber es gibt auch ein existenzielles Problem: Existieren die Nachrichten überhaupt noch?

„In diesem Fall ist niemand an das Unmögliche gebunden, und die Kommission könnte den Konsequenzen einer Annullierung entgehen“, sagt Boubacir.

3: Timing könnte alles sein … oder auch nicht

Das EuGH-Urteil wird für Anfang 2024 erwartet, genau dann, wenn der Europawahlkampf auf Hochtouren läuft. Für von der Leyen, die sich möglicherweise um eine weitere fünfjährige Amtszeit als Kommissionspräsidentin – oder einen anderen Spitzenposten – bewirbt, könnte das Urteil einen hohen politischen Preis haben.

Wie auch immer das Urteil ausfällt, es wird unerwünschte Aufmerksamkeit auf die Methoden der EU-Chefin lenken. Es wird die Kommission auch dem Vorwurf der Intransparenz aussetzen – kein gutes Zeichen nach dem Qatargate-Skandal im Europäischen Parlament, bei dem es um Geld für Einflussnahme ging.

Verliert die Kommission jedoch, hat sie mindestens zwei Monate Zeit, um Berufung einzulegen. Und in der Regel dauert es mindestens neun Monate, bis der EuGH ein neues Urteil fällt – was den Fall bis 2025 verzögern könnte.

4: Es könnte den Umgang der EU-Beamten mit Textnachrichten verändern.

Der Fall dreht sich um die Frage, ob Bürger Zugang zu entscheidungsrelevanten Dokumenten haben sollten – einschließlich flüchtiger digitaler Nachrichten – und in dieser Hinsicht könnte das Urteil einen Präzedenzfall für Transparenzfragen innerhalb der EU schaffen.

„Der Gerichtshof wird aufgefordert werden zu klären, was als Dokument gilt, zu dem die Bürger Zugang verlangen können“, sagte Bellezza.

Couronne sagte, ein positives Urteil würde die Gesetzgeber wahrscheinlich dazu veranlassen, Bestimmungen zu erlassen, die hochrangige EU-Politiker (und sie selbst) davor schützen, vollen Zugang zu ihren Texten zu gewähren. „Wenn wir davon ausgehen, dass Textnachrichten übertragbar sind, dann könnten alle Nachrichten von Kommissionsmitgliedern und warum nicht auch von Verwaltungsbeamten und [Mitgliedern des Europäischen Parlaments] bis zu einem gewissen Grad übertragbar sein.

Dies könnte ein jahrelanger Kampf werden“, fügte Bellezza hinzu und sagte, dass diese Art von Rechtsstreitigkeiten über den Schutz der Privatsphäre zu den verwirrendsten in der Geschichte gehörten.

5: Selbst wenn die Kommission gewinnt, ist von der Leyen noch nicht aus dem Schneider.

Neben der Entscheidung der New York Times sind noch drei weitere Verfahren im Zusammenhang mit den EU-Impfstoffverträgen anhängig.

Die Europäische Staatsanwaltschaft – deren Aufgabe es ist, „Verbrechen gegen die finanziellen Interessen der EU“ zu untersuchen, zu verfolgen und vor Gericht zu bringen – hat eine offene Untersuchung zu den Impfstoffkäufen der EU, deren Details nicht veröffentlicht wurden. Ein EPPO-Beamter sagte, die Staatsanwälte hofften, den Fall bis Ende des Jahres abschließen zu können.

Der belgische Lobbyist Frédéric Baldan hatte im April in Belgien Strafanzeige gegen von der Leyen wegen Korruption und Vernichtung von Dokumenten erstattet. Seine Anwältin Diane Protat vertritt auch die impfskeptische französische Organisation BonSens, die bereits gegen die COVID-19-Reaktion lobbyiert hatte.

BonSens kündigte an, auch in den USA und in Frankreich rechtliche Schritte einzuleiten; in den USA, um die Textnachrichten zu erhalten, und in Frankreich, um die COVID-19-Impfstoffverträge zwischen der EU und Pfizer zu annullieren.

Es sieht also so aus, als würden die Fragen rund um die Impfstoffverhandlungen trotz aller Sprachregelungen in nächster Zeit nicht verschwinden.