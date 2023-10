WHO drängt auf Ausrufung eines „globalen Gesundheitsnotstands“ wegen der „Klimakrise“!

Von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) finanzierte Wissenschaftler drängen darauf, dass der nicht gewählte Gesundheitsausschuss der Vereinten Nationen einen „globalen Gesundheitsnotstand“ ausruft.

Die Konzernmedien berichten, dass mehr als 200 Gesundheitszeitschriften die WHO auffordern, wegen der so genannten „Klimakrise“ einen „globalen Gesundheitsnotstand“ auszurufen.

Sie behaupten, dass die „globale Erwärmung“ eine „Gesundheitskrise“ verursacht hat und fordern, dass die globalistische WHO ihre Autorität nutzt, um mit der Ausrufung eines globalen Notstands einzugreifen.

Das letzte Mal, dass die WHO einen globalen Gesundheitsnotstand ausgerufen hat, war während der Vogelgrippe-Pandemie.

Was die Konzernmedien jedoch verschweigen, ist, dass die Wissenschaftler, die Druck auf die WHO ausüben, von den Vereinten Nationen finanziert werden.

Die WHO ist eine Organisation der Vereinten Nationen.

Das BMJ, eine britische medizinische Wochenzeitschrift mit Peer-Review, rief am Mittwoch zu einem „gemeinsamen Vorgehen“ gegen diese angeblichen Probleme auf.

Die Zeitschrift behauptet, dass die Unterzeichnung eines globalen Abkommens „für die Gesundheit des Planeten und der Menschen unerlässlich“ sei.

JUST IN – Scientists want WHO to declare the "climate and nature crisis" a global public health emergency. pic.twitter.com/3jtQKaFxiy — Disclose.tv (@disclosetv) October 26, 2023

Laut BMJ warnen die Forschungsgemeinschaften, die die UN-Vertragsstaatenkonferenz (COP) beraten, davor, dass „Klima und Biodiversität“ seit 2020 Themen sind, die globale Aufmerksamkeit erfordern.

Die 28. UN-Vertragsstaatenkonferenz zum Thema „Klimawandel“ findet Anfang Dezember in Dubai statt.

Die 16. Vertragsstaatenkonferenz zum Thema „Biologische Vielfalt“ wird 2024 in der Türkei stattfinden.

Im Vorfeld dieser Veranstaltungen drängen nun von der WHO finanzierte Wissenschaftler die globalistische Gruppe, den Notstand auszurufen.

Wie ein Twitter/X-Nutzer treffend bemerkte: „WHO-finanzierte Wissenschaftler wollen, dass die WHO eine „Klima- und Naturkrise“ ausruft.

„Im Grunde möchte die WHO eine Krise ausrufen“.

Correction:



WHO-funded Scientists want the WHO to declare "climate and nature crisis".



Basically, the WHO wants to declare a crisis. — Colin Talks Crypto (@ColinTCrypto) October 26, 2023

Das berichtet der öffentlich-rechtliche Sender Deutschland Funk:

Die Ausrufung eines Gesundheitsnotstands ist die höchste Alarmstufe, die die WHO ausrufen kann.

Alle Mitgliedsstaaten sind dann verpflichtet, Informationen auszutauschen, um das Problem in den Griff zu bekommen.

„Zuletzt geschah dies bei der Corona-Pandemie“.

Es ist kein Zufall, dass der Generaldirektor der WHO, Tedros Ghebreyesus, in dieser Woche zu einer raschen Ratifizierung des jüngsten WHO-Pandemievertrags aufgerufen hat.

Dr. Tedros Ghebreyesus argumentiert, dass der Vertrag so schnell wie möglich verabschiedet werden muss, um die Online-Desinformation“ zu bekämpfen, die das Vertrauen zwischen den Bürgern der Welt und ihren Regierungen untergräbt.

Die Realität sieht jedoch so aus, dass von den Bürgern gewählte Beamte Verträge unterzeichnen, die die Souveränität ihrer Nationen an eine nicht gewählte Gruppe von globalistischen Bürokraten abtreten.

NEW – Tedros claims "we must follow through with national ratification" of the WHO pandemic treaty as "disinformation" eroded "trust between people, governments and institutions."pic.twitter.com/J2WY1bJ3LM — Disclose.tv (@disclosetv) October 26, 2023

Der jüngste von der WHO vorgeschlagene Pandemievertrag fordert die teilnehmenden Länder auf, Technologien zur „globalen Überwachung“ zu integrieren.

Die Länder hätten jedoch nicht das letzte Wort bei der Gesetzgebung, da die WHO für die Initiierung der Gesetzgebung zuständig wäre.

Alle Gesetze würden auf den Forschungsergebnissen der WHO-Experten basieren.

Dieselben Leute waren es, die hinter den Covid-Blockaden, Zwangsimpfungen und anderen dystopischen Maßnahmen standen.

Alle nationalen Überwachungsdaten würden auch mit der WHO und anderen Nationen, die den Vertrag unterzeichnen, geteilt.

Artikel 12 des Vertrags beschreibt, wie die Gruppe die Überwachungsdaten zu Geld machen wird, indem sie 20 Prozent des Umsatzes von Big Pharma mit Impfstoffen erhält, die während des Notfalls verteilt werden.

Der beliebte X-Account „Escape Key“ hat den neuesten Pandemievertrag der WHO in folgendem viralen Post in den sozialen Medien aufgeschlüsselt:

There are several troubling aspects to the latest WHO Pandemic Treaty Oct 16, 2023 update. It's not just the creation of the Conference of the Parties, which work to separate people even further from levers of power. But the specifics of One Health is also troubling.… pic.twitter.com/fvq69OhMnz — _Esc (@_Escapekey_) October 26, 2023

Im folgenden Video entlarvt Dr. Meryl Nass den „sanften Putsch“, der derzeit stattfindet.

Sie stellt fest, dass die Globalisten in den Regierungen der Welt die Souveränität ihrer Nationen an die WHO/Vereinte Nationen unter dem Vorwand der Pandemievorsorge und Biosicherheit verkaufen.

Dr. Nass erklärt, dass der WHO-Vertrag den Schutz der Menschenrechte, der derzeit in internationalen Gesetzen verankert ist, aufheben, Überwachung und Zensur durchsetzen und die Redefreiheit abschaffen wird.

Dieses globalistische Abkommen wird von den Regierungen verlangen, dass sie zensieren und nur „ein Narrativ verbreiten“, während es gleichzeitig die massenhafte Verteilung von Impfstoffen erlaubt, die in weniger als 100 Tagen hergestellt wurden.

Natürlich stellt das Abkommen sicher, dass weder die Pharmaunternehmen, die die Impfstoffe herstellen, noch die Regierungen, die sie den Bürgern aufzwingen, haftbar gemacht werden können.

"We're undergoing a soft coup… under the pretext of pandemic preparedness and the biosecurity agenda."



Dr. Meryl Nass explains how the WHO's proposed pandemic treaty will enable the WHO "to take over jurisdiction of everything in the world by saying that climate change,… pic.twitter.com/fjFAJLVq6y — Wide Awake Media (@wideawake_media) October 22, 2023

Wie Slay News bereits berichtete, drängen die Vereinten Nationen langsam darauf, zu einer Eine-Welt-Regierung zu werden.

Die Unterzeichnung des WHO-Pandemievertrags wäre ein großer Schritt in diese Richtung.