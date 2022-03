Experten begutachteter Artikel im British Medical Journal: Die Medizin ist durch die Dominanz großer Pharmaunternehmen korrumpiert, die negative Ergebnisse unterdrücken und unerwünschte Wirkungen verheimlichen

Die evidenzbasierte Medizin ist durch Unternehmensinteressen, fehlende Regulierung und die Kommerzialisierung der Wissenschaft korrumpiert worden, die negative Studienergebnisse unterdrücken, unerwünschte Ereignisse verheimlichen und der akademischen Forschungsgemeinschaft Rohdaten vorenthalten, so ein von Experten begutachteter Artikel im British Medical Journal von Jon Jureidini von der University of Adelaide und Leemon B. McHenry von der California State University.

Die Medizin wird weitgehend von einer kleinen Zahl sehr großer Pharmaunternehmen beherrscht, die um Marktanteile konkurrieren, sich aber in ihren Bemühungen um die Ausweitung dieses Marktes praktisch einig sind. Die kurzfristigen Anreize für die biomedizinische Forschung aufgrund der Privatisierung wurden von den Verfechtern der freien Marktwirtschaft gefeiert, aber die unbeabsichtigten, langfristigen Folgen für die Medizin waren schwerwiegend. Der wissenschaftliche Fortschritt wird durch das Eigentum an Daten und Wissen behindert, weil die Industrie negative Studienergebnisse unterdrückt, unerwünschte Ereignisse nicht meldet und die Rohdaten nicht mit der akademischen Forschungsgemeinschaft teilt. Patienten sterben aufgrund der negativen Auswirkungen kommerzieller Interessen auf die Forschungsagenda, die Universitäten und die Aufsichtsbehörden.

Die Unternehmensuniversität gefährdet auch das Konzept der akademischen Führung. Dekane, die ihre Führungsposition aufgrund herausragender Beiträge zu ihren Disziplinen erreicht haben, wurden teilweise durch Geldbeschaffer und akademische Manager ersetzt, die gezwungen sind, ihre Rentabilität zu demonstrieren oder zu zeigen, wie sie Sponsoren aus der Wirtschaft anlocken können. In der Medizin sind diejenigen, die in der akademischen Welt erfolgreich sind, wahrscheinlich wichtige Meinungsführer (KOLs im Marketingjargon), deren Karriere durch die Möglichkeiten der Industrie gefördert werden kann. Potenzielle KOLs werden auf der Grundlage einer komplexen Reihe von Profiling-Aktivitäten ausgewählt, die von Unternehmen durchgeführt werden, z. B. werden Ärzte auf der Grundlage ihres Einflusses auf die Verschreibungsgewohnheiten anderer Ärzte ausgewählt. KOLs werden von der Industrie wegen dieses Einflusses und wegen des Prestiges, das ihre Zugehörigkeit zu einer Universität für das Branding der Produkte des Unternehmens mit sich bringt, gesucht. Als gut bezahlte Mitglieder von pharmazeutischen Beratungsgremien und Rednerbüros präsentieren KOLs die Ergebnisse von Studien der Industrie auf medizinischen Konferenzen und in der medizinischen Fortbildung. Anstatt als unabhängige, unparteiische Wissenschaftler zu agieren und die Leistung eines Medikaments kritisch zu bewerten, werden sie zu dem, was Marketingverantwortliche als „Product Champions“ bezeichnen.