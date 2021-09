Experten beschuldigen CDC der „Rosinenpickerei“ bei den Daten zur Impfstoffimmunität, um eine politische Erzählung zu unterstützen

childrenshealthdefense.org: Immer mehr Beweise zeigen, dass die natürliche Immunität gegen COVID die Impfstoffimmunität übertrumpft, aber Experten sagen, dass die CDC die seit langem bestehende Wissenschaft der natürlichen Immunität ignoriert und Daten manipuliert, um das zu unterstützen, „was sie bereits entschieden haben“.

Inzwischen gibt es immer mehr Literatur, die zeigt, dass die natürliche Immunität nicht nur einen robusten, dauerhaften und hochgradigen Schutz gegen COVID bietet, sondern auch einen besseren Schutz als die durch Impfung hervorgerufene Immunität.

Dennoch ignorieren die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) die seit langem bestehende Wissenschaft der natürlichen Immunität, wenn es um COVID geht – während sie die Vorteile der natürlichen Immunität für andere Krankheiten anerkennen – so ein Experte, der die Behörde beschuldigt, widersprüchliche, „unlogische“ COVID-Botschaften zu vermitteln.

Dr. Marty Makary, Professor für Chirurgie und Gesundheitspolitik an der John Hopkins University, beschuldigte die CDC am Dienstag, Daten „herausgepickt“ und die Leitlinien für die öffentliche Gesundheit in Bezug auf Impfstoffe und natürliche Immunität manipuliert zu haben, um eine politische Darstellung zu unterstützen.

Makary nahm an der „Clay Travis and Buck Sexton Show“ teil, um die klinischen Auswirkungen der natürlichen Immunität im Vergleich zum Impfstoff zu diskutieren.

Während der Show wies Travis darauf hin, dass die CDC-Richtlinien zu COVID nicht mit ihren Impfempfehlungen für andere ansteckende Viren wie Windpocken übereinstimmen.

Die aktuelle CDC-Anleitung für Windpocken ermutigt zum Beispiel diejenigen, die sich angesteckt haben, nicht, sich gegen das Virus zu impfen. Die CDC empfiehlt nur zwei Dosen Windpockenimpfstoff für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die noch nie Windpocken hatten.

„Warum also sagt die CDC nicht dasselbe über diejenigen von uns, die bereits COVID hatten?“ fragte Travis.

Makary nannte die widersprüchlichen Anweisungen „absolut unlogisch“ und beschuldigte die Behörde, „die natürliche Immunität zu ignorieren“.

„Es macht keinen Sinn, was sie über Windpocken herausgeben“, sagte Makary. Es ist, als ob sie das Immunsystem für ein Virus, aber nicht für ein anderes Virus angenommen haben, sagte er, und „Rosinenpicken der Daten, um zu unterstützen, was sie bereits entschieden haben.“

„Sie schneiden sie in Salamischeiben – etwas, das wir in der statistischen Technik Fishing nennen“, sagte Makary. „Das ist, wenn man nach einem winzigen Datensplitter sucht, der das unterstützt, was man bereits glaubt“.

Einem Artikel im BMJ vom 13. September zufolge war nach Schätzungen der CDC mehr als ein Viertel der Amerikaner – 91 Millionen – mit SARS-CoV-2 infiziert, als die Einführung des COVID-Impfstoffs Mitte Dezember 2020 begann.

Im Mai dieses Jahres war dieser Anteil auf mehr als ein Drittel der Bevölkerung gestiegen, darunter 44 % der Erwachsenen im Alter zwischen 18 und 59 Jahren.

Die CDC hat jedoch alle Menschen, unabhängig von einer früheren Infektion, angewiesen, sich vollständig impfen zu lassen, sobald sie dafür in Frage kommen. Auf ihrer Website begründete die Behörde im Januar ihre Empfehlung damit, dass die natürliche Immunität „von Person zu Person variiert“ und „Experten noch nicht wissen, wie lange jemand geschützt ist“.

Im Juni ergab eine Umfrage der Kaiser Family Foundation, dass 57 % der zuvor Infizierten sich impfen ließen.

Dr. Anthony Fauci, der medizinische Chefberater von Präsident Biden, wurde am 10. September von Dr. Sanjay Gupta von CNN gefragt, ob Menschen, die positiv auf das Virus getestet wurden, sich trotzdem impfen lassen sollten.

Gupta zitierte jüngste Daten aus Israel, die darauf hindeuten, dass Menschen, die sich von COVID erholt haben, einen besseren Schutz und ein geringeres Risiko haben, sich mit der Delta-Variante anzustecken, als diejenigen, die mit dem Zweidosen-Impfstoff von Pfizer-BioNTech geimpft wurden, der eine Immunität induziert.

„Darauf habe ich keine wirklich eindeutige Antwort“, sagte Fauci. „Das ist etwas, was wir im Hinblick auf die Dauerhaftigkeit der Reaktion diskutieren müssen.“

Die Forschungen aus Israel gingen nicht auf die Dauerhaftigkeit der natürlichen Immunität ein. Fauci sagte, es sei möglich, dass sich eine Person von COVID erholt und eine natürliche Immunität entwickelt, aber dieser Schutz hält möglicherweise nicht annähernd so lange an wie der Schutz durch den Impfstoff.

„Ich denke, das ist etwas, das wir ernsthaft diskutieren müssen“, sagte Fauci.

Zahlreiche Studien haben jedoch gezeigt, dass Menschen, die sich von COVID erholt haben, eine robuste, dauerhafte und lang anhaltende Immunität besitzen.

Nachweis einer natürlichen Immunität

Bereits im November 2020 zeigten wichtige Studien, dass sich als Reaktion auf eine natürliche Infektion Gedächtnis-B-Zellen und Gedächtnis-T-Zellen bilden – und Gedächtniszellen reagieren, indem sie Antikörper gegen die vorliegenden Varianten produzieren.

Eine von den National Institutes of Health finanzierte und vom La Jolla Institute for Immunology durchgeführte Studie fand bei 95 % der 200 Teilnehmer bis zu acht Monate nach der Infektion „dauerhafte Immunantworten“.

Eine der bisher umfangreichsten Studien, die im Februar 2021 in Science veröffentlicht wurde, ergab, dass die Zahl der Antikörper im Laufe von acht Monaten zwar abnahm, die Zahl der B-Gedächtniszellen jedoch zunahm, und die Halbwertszeit der CD8+ und CD4+ T-Gedächtniszellen deutet auf eine kontinuierliche Präsenz hin.

In einer Studie der New York University, die am 3. Mai veröffentlicht wurde, untersuchten die Autoren den Unterschied zwischen der Impfstoffimmunität und der Immunität aufgrund einer früheren Infektion in Bezug auf die Stimulierung der angeborenen T-Zell-Immunität – die dauerhafter ist als die adaptive Immunität durch Antikörper allein.

Die Autoren schlussfolgerten:

„Bei COVID-19-Patienten war die Immunantwort durch eine stark erhöhte Interferon-Antwort gekennzeichnet, die bei Impfstoffempfängern weitgehend fehlte. Die verstärkte Interferonsignalisierung trug wahrscheinlich zu der beobachteten dramatischen Hochregulierung zytotoxischer Gene in den peripheren T-Zellen und den angeborenen Lymphozyten der Patienten bei, nicht aber bei den geimpften Probanden“.

Weiter heißt es in der Studie:

„Die Analyse des B- und T-Zellrepertoires ergab, dass die Mehrzahl der klonalen B- und T-Zellen bei COVID-19-Patienten Effektorzellen waren, während es sich bei den Impfstoffempfängern bei den klonal expandierten Zellen hauptsächlich um zirkulierende Gedächtniszellen handelte.“

Das bedeutet, dass die natürliche Immunität viel mehr angeborene Immunität vermittelt, während der Impfstoff hauptsächlich die adaptive Immunität stimuliert – da Effektorzellen eine angeborene Reaktion auslösen, die schneller und dauerhafter ist, während die Gedächtnisreaktion einen adaptiven Modus erfordert, der langsamer reagiert.

Laut einer Längsschnittanalyse, die am 14. Juli in Cell Medicine veröffentlicht wurde, produzierten die meisten genesenen COVID-Patienten dauerhafte Antikörper, Gedächtnis-B-Zellen und dauerhafte polyfunktionale CD4- und CD8-T-Zellen, die gegen mehrere Teile des Virus gerichtet sind.

„Zusammengenommen deuten diese Ergebnisse darauf hin, dass eine breite und wirksame Immunität bei genesenen COVID-19-Patienten langfristig bestehen bleiben kann“, so die Autoren.

Mit anderen Worten: Anders als bei den Impfstoffen sind keine Auffrischungsimpfungen erforderlich, um die natürliche Immunität zu unterstützen.

In einer am 12. Mai von der University of California durchgeführten Studie stellten Forscher fest, dass die natürliche Immunität eine stärkere Immunität vermittelt als der Impfstoff.

Die Forscher schrieben:

„Bei infektionsunerfahrenen Personen steigerte die zweite [Impfstoff-]Dosis zwar die Quantität, nicht aber die Qualität der T-Zellen-Antwort, während bei Rekonvaleszenten die zweite Dosis nicht half. Spike-spezifische T-Zellen von rekonvaleszenten Geimpften unterschieden sich auffällig von denen infektions-naiver Geimpfter, mit phänotypischen Merkmalen, die auf eine überlegene Langzeitpersistenz und die Fähigkeit zur Ansiedlung in den Atemwegen, einschließlich des Nasopharynx, schließen lassen.“

Nach Angaben des BMJ haben Studien in Katar, England, Israel und den USA ergeben, dass die Infektionsraten bei vollständig geimpften Personen und bei Personen, die zuvor COVID hatten, gleich niedrig sind.

Wie The Defender im Juni berichtete, befragte die Cleveland Clinic mehr als 50.000 Angestellte, um vier Gruppen auf der Grundlage ihrer SARS-CoV-2-Infektionsgeschichte und ihres Impfstatus zu vergleichen.

Keiner der mehr als 1.300 ungeimpften Mitarbeiter, die zuvor infiziert worden waren, wurde während der fünf Monate der Studie positiv getestet. Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass die Kohorte „wahrscheinlich nicht von der COVID-19-Impfung profitieren wird“.

In der größten realen Beobachtungsstudie, in der die durch eine frühere SARS-CoV-2-Infektion erworbene natürliche Immunität mit der durch den Impfstoff von Pfizer hervorgerufenen Immunität verglichen wurde, stellten israelische Forscher fest, dass bei Personen, die sich von COVID erholten, die Wahrscheinlichkeit, an Delta zu erkranken, Symptome zu entwickeln oder ins Krankenhaus eingeliefert zu werden, deutlich geringer war als bei nie infizierten, geimpften Personen.

„Unsere Ergebnisse stellen die Notwendigkeit in Frage, zuvor infizierte Personen zu impfen“, so die Forscher.

Experten äußern sich zur natürlichen Immunität

In einem kürzlich veröffentlichten Brief an den Herausgeber von The BMJ erklärten Dr. Manish Joshi, Lungenfacharzt an der UAMS Health, Dr. Thaddeus Bartter, Lungenfacharzt an der UAMS Health, und Anita Joshi, BDS, MPH, dass die Daten sowohl einen ausreichenden als auch einen lang anhaltenden Schutz bei Personen zeigen, die sich von COVID erholt haben, während die Dauer der durch den Impfstoff hervorgerufenen Immunität nicht vollständig bekannt ist.

Die Autoren des Schreibens erklärten, dass die „SIREN“-Studie im Lancet die Beziehungen zwischen der Seropositivität bei Personen mit früherer COVID-Infektion und dem anschließenden Risiko eines schweren akuten respiratorischen Syndroms aufgrund einer SARS-CoV-2-Infektion in den darauf folgenden sieben bis zwölf Monaten untersucht hat.

Die Studie ergab, dass eine frühere Infektion das Risiko einer symptomatischen Reinfektion um 93 % senkt.

Eine große Kohortenstudie, die in der Fachzeitschrift JAMA Internal Medicine veröffentlicht wurde und 3,2 Millionen US-Patienten untersuchte, zeigte, dass das Infektionsrisiko bei seropositiven Patienten deutlich niedriger war (0,3 %) als bei seronegativen Patienten (3 %).

Eine aktuelle Studie, die im Mai in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht wurde, belegt das Vorhandensein von langlebigen Gedächtnisimmunzellen bei denjenigen, die sich von COVID-19 erholt haben, was auf eine dauerhafte und lang anhaltende Immunität schließen lässt.

„Dies impliziert eine verlängerte (vielleicht jahrelange) Fähigkeit, auf neue Infektionen mit neuen Antikörpern zu reagieren“, schreiben die Autoren.