Die Biden-Regierung zerreißt das Bündnis zwischen den USA und Saudi-Arabien

Von Salman Rafi Sheikh: Er ist Forschungsanalyst für internationale Beziehungen und pakistanische Außen- und Innenpolitik, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Der Jahrestag der Anschläge vom 11. September 2001, der mit dem Rückzug der USA aus Afghanistan begangen wurde, bringt das Ende des längsten Krieges in der Geschichte der USA auch einige bedeutende Veränderungen in der amerikanischen Geopolitik mit sich. Insbesondere der Amtsantritt von Joe Biden im Weißen Haus hat Kräfte in Bewegung gesetzt, die die Beziehungen der USA zu einem ihrer engsten Verbündeten im „Krieg gegen den Terror“, den Saudis, dramatisch neu definieren könnten. Der heutige Zustand der Beziehungen zwischen den USA und Saudi-Arabien steht in völligem Gegensatz zu dem herzlichen Empfang, den die Saudis Donald Trump vor fast fünf Jahren bereiteten. Dies war vielleicht eine saudische Art, den neu gewählten Präsidenten zu ehren und seine Entscheidung zu erwidern, Saudi-Arabien als erstes Land zu besuchen, das er als US-Präsident besuchen wollte. Diese Begeisterung hat bereits nachgelassen. Zu den Gründen für diese dramatische Talfahrt gehören nicht nur die veränderten regionalen Prioritäten der USA und ihr Rückzug aus dem Nahen Osten und Westasien, sondern auch die wachsende allgemeine Einsicht in den USA und der Welt, dass Amerika nicht mehr in der Lage oder daran interessiert ist, den Weltpolizisten zu spielen.

Ein wichtiger Beleg für die sich ändernden Prioritäten der USA und die Abkehr von den Saudis war der kürzliche Abzug einer Reihe von fortschrittlichen US-Raketenabwehrsystemen vom Luftwaffenstützpunkt Prince Sultan, 70 Meilen südöstlich von Riad, durch die USA. Diese Systeme wurden von der Trump-Administration im Jahr 2019 entsandt und installiert, nachdem Saudi-Arabien von Raketen getroffen wurde, die aus dem Jemen kamen und saudische Öleinrichtungen zum Ziel hatten. Für die Saudis bedeutet der Rückzug der USA vor allem, dass Washington sich von seinen Verpflichtungen gegenüber Riad zum Schutz Saudi-Arabiens zurückzieht.

Der Abzug der Patriot-Raketen aus dem Königreich sei „kein Zeichen für die erklärte Absicht Amerikas, Saudi-Arabien bei der Verteidigung gegen äußere Feinde zu helfen“, sagte Prinz Al-Faisal, der frühere Geheimdienstchef Saudi-Arabiens, kürzlich in einem Interview mit amerikanischen Medien und fügte hinzu, er hoffe, dass die USA ihre Zusage, „alles Notwendige“ zu tun, um zu helfen, bekräftigen würden.

Dieser Rückzug gehört zu einer Reihe von Schritten, die die Regierung Biden in den letzten Monaten unternommen hat und die darauf hindeuten, dass das Weiße Haus entschlossen ist, seine Beziehungen zu Saudiarabien völlig neu zu gestalten. Neben der Veröffentlichung des Berichts, in dem Mohammed bin Salman eine direkte Beteiligung an der Ermordung von Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in der Türkei vorgeworfen wird, hat die Biden-Regierung auch die FBI-Untersuchung zu den Anschlägen vom 11. September veröffentlicht. Obwohl der Bericht keine direkte Beteiligung des saudischen Regimes an den Anschlägen behauptet, zeigt er doch, dass die Saudis von den Bewegungen der Al-Qaida wussten und dass die Dschihadistenorganisation mit aktiver Unterstützung der saudischen Regierung in den USA operierte.

Die saudische Reaktion auf die Schritte der Regierung Biden ist alles andere als passiv. Unmittelbar nach der Entscheidung der USA, Luftabwehrsysteme aus Saudi-Arabien abzuziehen, sagte Riad den Besuch von Lloyd Austin in Saudi-Arabien ab. Lloyd Austin, der sich auf einer Reise durch die Golfstaaten befand, um den US-Verbündeten für ihre Unterstützung in Afghanistan zu danken, wurde von den Saudis ausdrücklich gebeten, Riad nicht zu besuchen. Zwar gibt es keine Bestätigung dafür, dass der saudische Sinneswandel auf den Rückzug der USA zurückzuführen ist, doch zeigt die Entscheidung der Saudis, Austins Besuch abzusagen, wie sehr sich die bilateralen Beziehungen in letzter Zeit verschlechtert haben.

Während einige ehemalige und derzeitige saudische Beamte die Entscheidung der USA, sich zurückzuziehen, kritisiert haben, haben die Saudis aktiv versucht, ihre Beziehungen zu anderen Ländern zu pflegen, um ihre Beziehungen zu diversifizieren und die Abhängigkeit von den USA zu verringern.

Die Ironie des Schicksals ist, dass Riad konkrete Schritte unternommen hat, um seine militärischen Beziehungen zu Russland zu diversifizieren, einem der wichtigsten Länder der Welt, das mit dem Unilateralismus der USA konkurriert. Am 24. August unterzeichneten Saudi-Arabien und Moskau ein Abkommen, das ihre Verteidigungsbeziehungen erheblich verstärken wird. Durch die Entscheidung für eine Zusammenarbeit mit Moskau gelang es Riad zumindest symbolisch, die USA zu widerlegen. Die Botschaft war also klar: Die Unterzeichnung dieses saudi-russischen Abkommens – was auch immer es enthält – nach dem Sturz der von den USA unterstützten afghanischen Regierung und dem Wiedererstarken der Taliban in Afghanistan ist ein Zeichen dafür, dass Riad sich nicht vollständig auf Washington verlassen kann und daher bereit ist, sich mit Moskau abzusichern.

Auch wenn Riad seine Beziehungen zu Moskau nutzt, um Washington zu einer Änderung seines Verhaltens zu zwingen, so ist die Änderung der US-Position gegenüber Saudi-Arabien doch ein Hinweis auf einen umfassenderen Wandel, den die USA gerade vollziehen. Für Washington wird der Schauplatz der künftigen Rivalität nicht der Nahe Osten oder gar Europa sein. Wenn China das wichtigste Land ist, das wirklich mit Washingtons wirtschaftlicher und militärischer Macht konkurriert, dann ist der Schauplatz der Auseinandersetzung Südostasien bzw. der indopazifische Raum und nicht der Nahe Osten. Wenn sich die USA also aus dem Nahen Osten zurückziehen, so ist dies nur eine Reaktion auf die veränderten globalen geopolitischen Gegebenheiten.

Auch für die Saudis bedeuten die veränderten Prioritäten der USA, dass das Königreich Verbündete und Partner finden muss, die bereit sind, im Nahen Osten Fuß zu fassen. Dazu gehören sowohl Russland als auch China.

Für die Saudis ist es jedoch nach wie vor unerlässlich, die Haltung der USA zu ändern. Viele im Königreich sind der Meinung, dass Riad fest mit Washington verdrahtet ist, und dass es nicht einfach ist, diese Verbindung zu lösen. Zum einen sieht der militärisch-industrielle Komplex in den USA Riad als einen zu wichtigen Markt an, um ihn den Russen und Chinesen zu überlassen, auch wenn Washington gerade eine strategische Verlagerung nach Südostasien vollzieht. Für die Saudis ist es jedoch ebenso wichtig, die globalen geopolitischen Veränderungen zu erkennen und die notwendigen Anpassungen vorzunehmen, auch wenn dies den Kauf des russischen S-400-Systems beinhaltet. Der Grund für den Kauf dieses Systems liegt darin, dass es den US-Systemen nicht gelungen ist, Houthi-Raketen daran zu hindern, in den saudischen Luftraum einzudringen und dort Schaden anzurichten.

Der Aufbau strategischer Beziehungen zu Moskau ist daher für das Königreich sowohl aus militärischen/ sicherheitspolitischen als auch aus diplomatischen Gründen notwendig. Angesichts des Schadens wird es selbst für den militärisch-industriellen Komplex der USA sehr schwer sein, die Beziehungen zwischen den USA und Saudi-Arabien wieder auf den Stand zu bringen, der sie während des größten Teils der Zeit des „Kriegs gegen den Terror“ kennzeichnete.