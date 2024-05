Experten kritisieren CDC für die Schwärzung aller 148 Seiten an Informationen über Myokarditis nach COVID-Spritzen

Analyse von Dr. Joseph Mercola

Die Geschichte auf einen Blick

Die Epoch Times richtete eine FOIA-Anfrage an die CDC, um einen 148-seitigen Bericht über Myokarditis nach COVID-19-Injektion zu untersuchen

Als Antwort schickte die CDC eine vollständig geschwärzte Kopie, zusammen mit einem zweiten Dokument, das “größtenteils geschwärzt” war

The Vigilant Fox twitterte: “Es gibt offensichtlich etwas sehr Belastendes, das sie zu verbergen versuchen”

Project Veritas hatte zuvor über durchgesickerte interne Pfizer-Dokumente berichtet, aus denen hervorging, dass Pfizer wusste, dass Menschen, die eine COVID-19-Spritze erhalten, ein erhöhtes Risiko für Myokarditis haben

In einer Studie wurde festgestellt, dass die Zahl der Myokarditis-Fälle bei Personen, die eine COVID-19-Spritze erhielten, 71,7-mal so hoch war wie bei Personen, die wegen COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden

Bei Personen, die eine COVID-19-Impfung erhalten haben, besteht ein erhöhtes Risiko für Myokarditis, d. h. eine Entzündung des Herzmuskels, und Perikarditis, d. h. eine Entzündung der äußeren Auskleidung des Herzens. Die US-amerikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) erklären, dass sie die Berichte über Myokarditis und Perikarditis nach der COVID-19-Impfung aktiv überwachen” und die langfristigen Auswirkungen untersuchen.

Die Öffentlichkeit verdient es, die Wahrheit darüber zu erfahren, wie häufig Myokarditis, die zu Herzversagen, Herzrhythmusstörungen und plötzlichem Tod führen kann, nach einer COVID-19-Impfung auftritt. Die CDC ist jedoch nicht bereit, diese wichtigen Daten weiterzugeben. Als Antwort auf eine Anfrage nach dem Freedom of Information Act (FOIA) schickte die Gesundheitsbehörde ein vollständig redigiertes Dokument zurück.

CDC schwärzt 148-seitigen Bericht über Myokarditis nach Injektion vollständig ab

Die Epoch Times richtete eine FOIA-Anfrage an die CDC, um einen 148-seitigen Bericht über Myokarditis nach einer COVID-19-Injektion zu untersuchen. Als Antwort schickte die CDC eine vollständig geschwärzte Kopie sowie ein zweites Dokument, das “größtenteils geschwärzt” war.

In einem Tweet, der ein Bild des leeren Dokuments enthielt, schrieb Epoch Times-Reporter Zachary Stieber sarkastisch: “Aufgeregt, in eine neue FOIA über die CDC-Langzeitstudie über Myokarditis nach COVID-19-Impfung einzutauchen.” The Vigilant Fox fügte hinzu: “Es gibt offensichtlich etwas sehr Belastendes, das sie zu verbergen versuchen.”

Andere äußerten sich ebenfalls schockiert und bestürzt darüber, dass die CDC, die sich selbst als “die führende wissenschaftsbasierte, datengesteuerte Dienstleistungsorganisation der Nation, die die Gesundheit der Öffentlichkeit schützt” bezeichnet, so offenkundig irreführend sein würde. Der unabhängige Präsidentschaftskandidat Robert Kennedy Jr. tweetete:

“Das Ausmaß an Arroganz und Verachtung für die Öffentlichkeit bei der Freigabe eines zu 100 % geschwärzten Dokuments ist erschütternd. Die CDC rümpft die Nase über den Freedom of Information Act. Ohne Transparenz gibt es so etwas wie Demokratie nicht. Wenn ich Präsident bin, wird die CDC nicht mehr entscheiden können, was die Öffentlichkeit sehen kann. Alles wird öffentlich zugänglich sein, und man wird keinen FOIA-Antrag brauchen, um von Steuerzahlern finanzierte Daten zu lesen.”

Es ist nicht das erste Mal, dass eine Regierungsbehörde versucht, die Öffentlichkeit über die COVID-19-Spritze im Unklaren zu lassen. Die U.S. Food and Drug Administration (FDA) und Pfizer versuchten 75 Jahre lang, die Daten der klinischen Studien zur COVID-19-Spritze zu verheimlichen, aber die FDA wurde vom U.S. District Court for the Northern District of Texas angewiesen, geschwärzte Versionen der Studiendokumente in einem viel schnelleren Zeitplan zu veröffentlichen.

Im Rahmen der gerichtlichen Anordnung wurden am 1. Juni 2022 80.000 Seiten an Dokumenten im Zusammenhang mit der FDA-Zulassung der COVID-19-Impfung von Pfizer freigegeben. Unter diesen Dokumenten befanden sich Fallberichtsformulare, aus denen hervorging, dass es während der Phase-3-Studien zu Todesfällen und schweren unerwünschten Ereignissen kam, aber, wie Children’s Health Defense berichtet, Pfizer “eine Tendenz hatte, fast alle unerwünschten Ereignisse – und insbesondere schwere unerwünschte Ereignisse – als ‘nicht mit dem Impfstoff zusammenhängend’ einzustufen.”

120 FOIA-Anfragen – Impfstoffdaten von 10 Millionen Menschen werden immer noch geheim gehalten

Mangelnde Transparenz ist ein roter Faden bei allen Impfstoffen, nicht nur bei COVID-19-Injektionen. Eine von Senator Ron Johnson geleitete Diskussionsrunde im US-Senat befasste sich mit dem Tabuthema und der Frage, warum die Gesundheitsbehörden die gesundheitlichen Folgen von geimpften und ungeimpften Kindern nicht untersucht haben und sich weigern, der Öffentlichkeit Daten zu diesem Thema zur Verfügung zu stellen.

“Sie veröffentlichen die Ergebnisse nicht und lassen auch keine unabhängigen Wissenschaftler zu, die sich die Informationen ansehen”, sagte Brian Hooker, wissenschaftlicher Leiter von Children’s Health Defense. “Sie weigern sich, die Ergebnisse zu veröffentlichen, und sie wissen genau, warum. Das liegt daran, dass der aufgeblähte Impfplan verantwortlich ist, und ich würde sagen, dass er zum Teil für die Epidemie chronischer Erkrankungen verantwortlich ist, die wir bei Kindern in den USA sehen.

Hooker sagte aus, dass der National Childhood Vaccine Injury Act von 1986 das US-Gesundheitsministerium (HHS) verpflichtet, dem Kongress alle zwei Jahre über den Stand der Impfstoffsicherheit in den USA zu berichten”. Er sagte jedoch, dass das HHS “dem Kongress noch nie einen Bericht über die Sicherheit von Impfstoffen vorgelegt hat”.

Hooker berichtete auch, dass die Gesundheitsbehörden über Daten zu den gesundheitlichen Folgen von geimpften und ungeimpften Kindern verfügen, sich aber weigern, diese zu veröffentlichen. Diese Daten, die Informationen aus fast 30 Jahren über mehr als 10 Millionen Menschen enthalten, sind in einer Datenbank namens Vaccine Safety Datalink gespeichert.

Obwohl Hooker mehr als 120 Anträge auf Informationsfreiheit (Freedom of Information Act, FOIA) gestellt hat und sich an Vertreter des Kongresses gewandt hat, um den Vaccine Safety Datalink selbst zu erhalten”, sagt er: “Das wollen sie einfach nicht tun”. Er glaubt, dass finanzielle Interessenkonflikte der Grund dafür sind:

“Die CDC kauft und verkauft Impfstoffe im Wert von 5 Milliarden Dollar pro Jahr über das Programm “Impfungen für Kinder”. Sie geben auch eine halbe Milliarde Dollar pro Jahr aus … für Werbung und Öffentlichkeitskampagnen für Impfungen im Allgemeinen, verglichen mit einem kläglichen Budget von 50 Millionen Dollar, das jedes Jahr für die Impfstoffsicherheit verwendet wird.”

Hooker war auch nicht überrascht, als die CDC das vollständig redigierte Dokument über Myokarditis und COVID-19-Injektionen veröffentlichte, und bezeichnete es als “sehr typisch für die CDC, die seit dem Tuskegee-Experiment und davor lügt und sich versteckt”. Er erklärte:

“Ihr Verhältnis zur Wahrheit ist bestenfalls zweifelhaft, und sie sind bestrebt, den sehr offensichtlichen Zusammenhang zwischen COVID-19-Impfstoffen und Myokarditis zu verbergen, wie sie es von Beginn der Einführung des Impfstoffs an getan haben. Die CDC wusste bereits im Januar 2021, nur wenige Wochen nach der Freigabe des Impfstoffs, von diesem Zusammenhang und hat ihn nie offengelegt. Es ist kriminell, dass sie die amerikanische Öffentlichkeit weiterhin betrügen.”

Pfizer und CDC wussten, dass COVID-Impfungen das Myokarditis-Risiko erhöhen, halten aber Daten zurück

Project Veritas berichtete auch über durchgesickerte interne Pfizer-Dokumente, die von acht Wissenschaftlern der Abteilung für Arzneimittelsicherheitsforschung und -entwicklung von Pfizer verfasst wurden. Die Papiere enthüllten, dass Pfizer wusste, dass Menschen, die eine COVID-19-Spritze erhalten, einem erhöhten Myokarditis-Risiko ausgesetzt sind, und erklärten:

“Der Ausbruch erfolgte typischerweise innerhalb weniger Tage nach der mRNA-COVID-19-Impfung (von Pfizer oder Moderna), und die Fälle traten häufiger nach der zweiten als nach der ersten Dosis auf … Seit April 2021 wurden in den Vereinigten Staaten vermehrt Fälle von Myokarditis und Perikarditis nach der mRNA-COVID-19-Impfung (Pfizer-BioNTech und Moderna) gemeldet, insbesondere bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen (CDC 2021). Das Muster der Fälle entspricht, wie auf dem Etikett angegeben, einem Muster von Myokarditisfällen, die bei der Mehrheit der jungen Männer unter 29 Jahren innerhalb der ersten zwei Wochen nach der Impfung auftreten. Die Gründe für die überwiegend männliche Inzidenz von Myokarditis- und Perikarditisfällen nach der COVID-19-Impfung bleiben unbekannt.”

Pfizer sagte, dass der Mechanismus hinter dem erhöhten Myokarditis-Risiko bei Männern nicht sicher sei, aber laut Children’s Health Defense wurden folgende Möglichkeiten identifiziert:

Direkte Kardiotoxizität

Akute/aktive virale Infektion

Genetische Veranlagung und Vorerkrankungen

Myokarditis in der Vorgeschichte

Immunvermittelte Mechanismen und impfstoffassoziierte Autoimmunität

Molekulare Mimikry des Spike-Proteins

Geschlechtsspezifische Auswirkungen

Children’s Health Defense berichtet weiter, dass ein weiterer Satz von CDC-Dokumenten darauf hindeutet, dass Daten über Myokarditis nach der Impfung zurückgehalten wurden: “Stark redigierte CDC-Dokumente, die Children’s Health Defense (CHD) über eine Anfrage nach dem Freedom of Information Act (FOIA) erhalten hat, deuten darauf hin, dass die Behörde dem israelischen Gesundheitsministerium Anfang 2021 eine zu niedrige Zahl von Myokarditis-Fällen nach der COVID-19-Impfung gemeldet hat.”

Was sagt die Wissenschaft über Myokarditis nach COVID-Impfungen?

Die Daten zur Myokarditis könnten besonders vernichtend sein, wenn die CDC das Bedürfnis gehabt hätte, jedes Wort auf 148 Seiten zu schwärzen. Derzeit gibt es eine Reihe von Studien, die versucht haben, den Schaden zu quantifizieren, mit unterschiedlichen Schätzungen darüber, wie häufig Myokarditis nach einer COVID-19-Injektion auftritt.

Eine reale Fall-Kontroll-Studie aus Israel ergab, dass die COVID-19-Impfung von Pfizer mit einem dreifach erhöhten Myokarditis-Risiko verbunden ist, das sich auf 1 bis 5 Ereignisse pro 100 000 Personen beläuft. In einer anderen Studie wurden Daten aus der BC COVID-19-Kohortenstudie verwendet, die mehr als 10,2 Millionen Dosen von mRNA-COVID-19-Impfungen umfasste, die an Personen ab 12 Jahren verabreicht wurden.

Untersucht wurden Fälle von Myokarditis, die sieben bis 21 Tage nach den Impfungen auftraten und einen Krankenhausaufenthalt erforderlich machten. Während innerhalb von sieben Tagen sieben Fälle von Myokarditis zu erwarten gewesen wären, wurden in der Studie 99 Fälle bei den Geimpften festgestellt.

Innerhalb von 21 Tagen nach der Impfung traten 141 Fälle von Myokarditis auf. Die erwartete Rate lag bei 20. Dies entspricht einer Myokarditisrate von 1,37 pro 100.000 COVID-19-Dosen, verglichen mit einer erwarteten Rate von 0,39 pro 100.000 Personen, die nicht geimpft wurden. Die Raten der Myokarditis nach COVID-19-Impfungen waren am höchsten bei:

Männer

Personen im Alter von 18 bis 29 Jahren

Personen, die eine Moderna COVID-19-Impfung erhalten haben

Personen, die zwei Dosen erhalten haben

Die Rate der Myokarditis bei Männern im Alter von 18 bis 29 Jahren, die die COVID-19-Spritze von Moderna erhielten, betrug 22,9 pro 100.000. Andere Forschungsarbeiten legen nahe, dass die Herzmuskelschäden aufgrund einer COVID-19-Infektion ohne die Verfügbarkeit der Impfung größer gewesen wären. Diese Behauptung wurde jedoch hinterfragt, da sie nur Studien betraf, in denen Patienten aufgrund von COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden.

Die Untersuchung von Daten aus Deutschland und der Schweiz über COVID-19-Infektionen und die Häufigkeit erhöhter Troponinwerte, einem Marker für Herzschäden, sowohl bei hospitalisierten als auch bei nicht hospitalisierten Personen ergab, dass das Risiko von Herzmuskelschäden durch COVID-19-Impfungen höher sein könnte als durch natürliche COVID-19-Infektionen in der Allgemeinbevölkerung.

Wie Children’s Health Defense berichtet, ergab die Studie, dass unabhängig vom Schweregrad der Myokarditis 71,7-mal so viele Myokarditis-Fälle bei den Geimpften auftraten wie bei den wegen COVID-19 ins Krankenhaus Eingelieferten”.

Die besorgniserregenden Forschungsergebnisse in Verbindung mit dem leeren Dokument der CDC als Antwort auf eine FOIA-Anfrage werden nur dazu dienen, das Vertrauen der Öffentlichkeit in die staatlichen Gesundheitsbehörden weiter zu untergraben.

Der Kardiologe Dr. Peter McCullough sagte gegenüber Children’s Health Defense: “Die CDC und die öffentlichen Gesundheitsbehörden dürfen sich nicht wundern, wenn die medizinische Gemeinschaft und die Öffentlichkeit im Allgemeinen jegliches Vertrauen in ihre Ehrlichkeit, Integrität und Kompetenz verloren haben. Die Erstellung dieses Dokuments als Antwort auf eine Anfrage ist eine Schande.”

