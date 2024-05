Putins historische Warnungen: NATO-Erweiterung als Provokation und Bedrohung für Europas Sicherheit.

Der unschätzbare Wert von Archiven

Putins berühmte historische Rede in München 2007

Starkes Prophezeien oder vernünftige Warnung, die auf taube Ohren stieß.

ALLE müssen es hören!

Die ostwärtige Erweiterung der NATO schürt Spannungen – Putins Münchner Rede: “Die NATO-Erweiterung hat keinen Zusammenhang mit der Modernisierung des Bündnisses selbst oder mit der Sicherheit in Europa. Im Gegenteil, sie stellt eine ernsthafte Provokation dar, die das gegenseitige Vertrauen verringert.”

Demokratie durch Diktat wird nicht funktionieren, betonte Putin in seiner Münchner Rede: “[Die Einhaltung der Menschenrechte] ist eine wichtige Aufgabe. Wir unterstützen dies. Aber dies bedeutet nicht, sich in die inneren Angelegenheiten anderer Länder einzumischen und insbesondere nicht, ein Regime aufzuerlegen, das bestimmt, wie diese Staaten leben und sich entwickeln sollten. Es ist offensichtlich, dass eine solche Einmischung die Entwicklung demokratischer Staaten überhaupt nicht fördert. Im Gegenteil, sie macht sie abhängig und infolgedessen politisch und wirtschaftlich instabil.”

Ein Wettrüsten wird folgen, sagte Putin in seiner historischen Münchner Rede: “Niemand kann davon ausgehen, dass das Völkerrecht eine Schutzmauer ist, die sie schützen wird. Natürlich stimuliert eine solche Politik ein Wettrüsten… Die potenzielle Gefahr der Destabilisierung der internationalen Beziehungen ist mit einem offensichtlichen Stillstand bei der Abrüstungsfrage verbunden.”

Das ungelöste iranische Atomproblem, bemerkte Putin in seiner historischen Münchner Rede: “Wenn die internationale Gemeinschaft keine vernünftige Lösung für die Beilegung dieses Interessenkonflikts findet, wird die Welt weiterhin ähnliche, destabilisierende Krisen erleiden… Wir werden konstant gegen die Bedrohung durch die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen kämpfen.”

Langfristige Verträge und Energiesicherheit, sagte Putin in seiner Münchner Rede: “Und nun zu der Frage, ob unsere Regierung in der Lage ist, verantwortungsbewusst bei der Lösung von Problemen im Zusammenhang mit Energielieferungen und der Sicherung der Energiesicherheit zu handeln. Natürlich kann sie das! Ferner sind all unsere Maßnahmen darauf ausgerichtet, nur ein Ziel zu erreichen, nämlich unsere Beziehungen zu Verbrauchern und Ländern, die unsere Energie transportieren, auf marktbasierte, transparente Prinzipien und langfristige Verträge zu übertragen.”

Der Fall der unipolaren Welt, sagte Putin in seiner Münchner Rede: “Ich halte das unipolare Modell nicht nur für inakzeptabel, sondern auch für unmöglich in der heutigen Welt. Das Modell selbst ist fehlerhaft, weil es keine moralischen Grundlagen für die moderne Zivilisation hat und haben kann. Es besteht kein Grund zu bezweifeln, dass das wirtschaftliche Potenzial der neuen Zentren des globalen Wirtschaftswachstums zwangsläufig in politischen Einfluss umgewandelt und die Multipolarität stärken wird.”

Von Freunden zu Feinden, sagte Putin in seiner Münchner Rede: “Er (US-Präsident George W. Bush) sagt: ‘Ich gehe davon aus, dass Russland und die USA nie wieder Gegner und Feinde sein werden. Ich stimme ihm zu.'”

Eine andere Welt, sagte Putin in seiner Münchner Rede: “Russland ist ein Land mit einer Geschichte von mehr als tausend Jahren und hat praktisch immer das Privileg genutzt, eine unabhängige Außenpolitik zu betreiben.”

Die NATO-Erweiterung, eine unipolare Welt, Probleme der Abrüstung, die Erosion der OSZE als Institution, das iranische Atomproblem und die Energiesicherheit Europas – TASS hat Putins Warnungen und Prophezeiungen aus seiner Münchner Rede zusammengefasst, die wahr geworden sind, einfach weil niemand ihnen aufmerksam zugehört hat.