Sasha Latypova: ERGEBEN SIE SICH DEM NICHT, was als Nächstes passiert

Von Creative Destruction Media

Niemand wird kommen, um Sie zu retten, Ihr Überleben und das Ihrer Kinder liegt allein in Ihren Händen.

Gastbeitrag von Sasha Latypova

Die allgemeine Charakterisierung dessen, was vor sich geht: Die Bundes- und die meisten Landesregierungen sind weg und gefangen. Was auch immer die Bundesbehörden (z. B. HHS) leitet, will Sie wirklich töten oder zumindest erheblich verletzen, Ihre Fortpflanzungsfähigkeit schädigen und dabei Ihr Vermögen beschlagnahmen.

Das Ziel ist es, die Bevölkerung zu reduzieren und die Überlebenden so weit zu terrorisieren, dass eine totalitäre Kontrolle über einen Großteil des Weltgebiets möglich wird. Niemand wird kommen, um Sie zu retten, Ihr Überleben und das Ihrer Kinder liegt allein in Ihren Händen. Ergeben Sie sich nicht.

Nun zu den Einzelheiten:

Das meiste, was ich zu diesen Themen schreibe, sollte in Verbindung mit der rechtshistorischen Forschung von Katherine Watt verstanden werden. Ich erkläre, welche Regeln und Vorschriften vom HHS/FDA/allen Akteuren des öffentlichen Gesundheitswesens gebrochen werden, und Katherine hat herausgefunden, wie unsere Gesetze im Laufe der Zeit unterwandert wurden, um dies zu ermöglichen. Vor kurzem hat Katherine eine ausgezeichnete zusammenfassende Präsentation für eine Konferenz in Irland zusammengestellt, die einen hervorragenden Ausgangspunkt darstellt: Notfälle im Bereich der öffentlichen Gesundheit sind getarnte Machtergreifungen.Orientierung für neue Leser…Katherine Watt Wir befinden uns in den USA und weltweit im Krieg. Notfälle im Bereich der öffentlichen Gesundheit haben weitgehend denselben rechtlichen Status wie Kriegserklärungen (nationaler Notstand). PHEIC-Erklärungen setzen die Verfassung außer Kraft, lassen die Exekutive (einschließlich des Verteidigungsministeriums und des Gesundheitsministeriums) die Macht an sich reißen und kastrieren die Legislative und Judikative der Regierung. Einmal in Gang gesetzt, gibt es kein Halten mehr. Siehe auch “Legal Walls, Kurzfassung” von Katherine Watt. Die Erklärungen des HHS-Ministers zum PREP-Gesetz können als Ankündigung des Einsatzes bestimmter Waffentypen sowie als Bereitstellung einer Haftpflichtversicherung für diejenigen angesehen werden, die sie einsetzen (größtenteils über das Gesundheitssystem), so wie Militärs in Kampfgebieten von Verletzungsansprüchen derjenigen befreit sind, die sie als feindliche Kämpfer töten und verletzen. Der Einsatz von biochemischen Giften, die als “Impfstoffe” oder andere medizinische Gegenmaßnahmen (für Covid oder eine andere erfundene “Pandemie”) beworben werden, unterliegt nicht den pharmazeutischen Vorschriften des Bundes oder der Länder und auch nicht dem Schutz von Verbrauchern oder Versuchspersonen, wie z. B. der Einwilligung nach Aufklärung. Ich erkläre dies hier, in der Präsentation auf der Konferenz des schwedischen Parlaments. Daher sind alle Aktivitäten, die als “klinische Versuche” oder behördliche Maßnahmen im Zusammenhang mit diesen biochemischen Stoffen beworben werden, nur Theater, um der Öffentlichkeit und vor allem den Fachleuten vorzugaukeln, dass es sich um ein Gesundheitsereignis handelt und dass sie Behandlungen erhalten (oder verabreichen). Dies wird in diesem Beitrag – Absicht zu schaden – ausführlicher erläutert. Biochemische Gifte, die als “Impfstoffe” beworben wurden, wurden der ahnungslosen Öffentlichkeit und den getäuschten Fachleuten im Rahmen eines “Lockvogels” untergeschoben, bei dem die FDA-Zulassung (BLA) eine Täuschung war und das tatsächlich gelieferte Produkt immer (mit Ausnahme einer winzigen Menge von 35K Dosen) durch die für Notfälle zugelassene Version des Produkts ersetzt wurde. Dies wird in diesem Beitrag im Detail erläutert, ebenso wie die Vorwürfe in dieser wichtigen Klage. Die Rolle des US-Verteidigungsministeriums: Alle Covid-Gegenmaßnahmen wurden vom US-Verteidigungsministerium (DOD) in Auftrag gegeben, in der Regel als “Demonstrationsversuche” und “Prototypen” im Rahmen von Verträgen mit anderen Transaktionsbehörden. Das Verteidigungsministerium ging eine Partnerschaft mit dem Gesundheitsministerium ein, um die OTA-Beschränkungen sowohl des Verteidigungsministeriums als auch des Gesundheitsministeriums aufzuheben. Das Verteidigungsministerium beaufsichtigte die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb der Gegenmaßnahmen. Hunderte von Verträgen für Covid-Gegenmaßnahmen wurden über FOIA und SEC-Offenlegungen in teilweise redigierter Form zugänglich. Die Verträge beinhalten die Aufhebung jeglicher Haftung für die Hersteller und alle Auftragnehmer entlang der Liefer- und Vertriebskette im Rahmen des PREP-Gesetzes von 2005 und damit zusammenhängender Bundesgesetze, außer im Falle eines vorsätzlichen Fehlverhaltens. Die DOD/BARDA-Verträge über Gegenmaßnahmen beziehen sich zwar auf die Sicherheits- und Wirksamkeitsanforderungen für Impfstoffe und erwähnen die Einhaltung der aktuellen guten Herstellungspraktiken (cGMP), aber diese Vertragsklausel soll den Leser täuschen, da sie in Wirklichkeit nicht durchsetzbar ist. Weitere Informationen über Impfstoffverträge mit dem Verteidigungsministerium finden Sie hier, hier, hier, hier und hier. Bis heute (2024) ist kein einziger Rechtsstreit gegen Impfstoffhersteller unter Berufung auf die vertragliche Verpflichtung zur Lieferung sicherer und wirksamer Impfstoffe erfolgreich gewesen. Die Einhaltung der Vorschriften ist ausdrücklich als “nicht im Vertragsumfang” enthalten und wird von der US-Regierung weder bezahlt noch angeordnet. Richter Truncale stimmte dieser Auslegung zu, als er die Klage von Brook Jackson gegen Pfizer nach dem False Claims Act abwies. Gegen den Fall wird nun Berufung eingelegt. Das Justizministerium beantragte die Abweisung von Brook Jacksons Klage mit der Begründung, dass die FDA von Todesfällen und Verletzungen durch die Impfstoffe wusste und dass diese Produkte nicht dem Arzneimittelrecht unterliegen (da sie den Status von EUA Countermeasures haben). Sie beantragten jedoch, die Klage abzuweisen, weil die Erörterung dieser Informationen vor Gericht gegen die “öffentliche Gesundheitspolitik der Vereinigten Staaten” verstoßen würde. Dies bestätigte meine und Katherine Watts Position, dass die Todesfälle und Verletzungen durch die Giftspritzen vorsätzlich herbeigeführt werden und dass die US-Regierung hinter dieser Absicht, der Bevölkerung zu schaden, steht. Die Verwendung von Gegenmaßnahmen, die im Rahmen eines für die öffentliche Gesundheit ausgerufenen Notfalls genehmigt wurden (Emergency Use Authorized, EUA), kann keine klinische Prüfung darstellen (21 USC 360bbb-3(k)). Daher konnten diese Gegenmaßnahmen nicht gemäß den US-Gesetzen (21 CFR 312 und 21 CFR 601) auf Sicherheit oder Wirksamkeit getestet werden, und die FDA konnte auch nicht die Einhaltung der geltenden guten Herstellungspraktiken (cGMP) oder der guten Vertriebspraktiken (GxP im Allgemeinen) durchsetzen. Diese rechtliche Tatsache war hochrangigen FDA-Beamten, Beamten des Verteidigungsministeriums und der BARDA sowie den Pharmaunternehmen, die diese Verträge unterzeichneten, bekannt. Diese Tatsache war der Öffentlichkeit, den klinischen Prüfern, den Probanden der klinischen Versuche und den untergeordneten Mitarbeitern der Pharmaunternehmen und der US-Regierung nicht bekannt. Siehe kurze Zeugenaussage mit Links. EUA-Gegenmaßnahmen im Rahmen des öffentlichen Gesundheitsnotstands sind weder Prüfungs- noch Versuchsmaßnahmen! Die Bundesregierung hat einen Weg gefunden, den FD&C Act zu brechen, indem sie einen separaten Abschnitt (Kapitel 564) geschaffen und einen neuen “regulatorischen” Weg eingerichtet hat, der völlig außerhalb aller pharmazeutischen Vorschriften liegt: KEIN Untersuchungsausschuss, KEINE informierte Zustimmung und KEINE cGMP-Konformität gelten für Dinge, die als “EUA-Gegenmaßnahmen im Rahmen eines öffentlichen Gesundheitsnotfalls” bezeichnet werden. Egal wie verfälscht oder falsch gekennzeichnet (mit Gift gefüllt und in ein falsches Etikett verpackt) – das US-Gesetz besagt, dass dies völlig in Ordnung und erlaubt ist, weil der HHS-Sekretär es so sagt. Das EUA-Gesetz wird in diesem Memo ausführlich erläutert, das Sie verwenden können, um mit Gesundheitsdienstleistern und anderen, die Ihnen und Ihren Kindern diese Gifte aufdrängen, zu kommunizieren. Die Auswirkungen der obigen Ausführungen können nicht hoch genug eingeschätzt werden. Hochrangige Beamte der US-Regierung haben den Einsatz von biochemischen Giften an Amerikanern und anderen Personen genehmigt und finanziert, ohne ihren rechtlichen Status als “Prototyp” und “Großdemonstration” zu klären, wodurch die Materialien nicht der normalen behördlichen Aufsicht unterliegen, während sie wissentlich und vorsätzlich eine betrügerische pseudo-“behördliche” Darstellung gegenüber der Öffentlichkeit aufrechterhalten. Diese Gifte haben Amerikaner und andere Menschen auf der ganzen Welt geschädigt und getötet und werden es auch weiterhin tun. Das Programm für den Einsatz von Covid-Gegenmaßnahmen wurde zum Teil über die quasi-staatliche Public Health Emergency Medical Countermeasures Enterprise (PHEMCE) und über mehrere andere öffentliche, private, hybride und quasi-staatliche Einrichtungen koordiniert, darunter unter anderem die Medical Countermeasures Initiative (MCMi) der FDA, BARDA und das Medical Chemical, Biological, Radiological, Nuclear [CBRN] Defense Consortium (MCDC)[1]. Pandemic Preparedness ist ein föderales, quasi-staatliches Erpressungsunternehmen (hier, hier und hier) und eine Massenmord-/Massenverletzungskampagne, die von der CIA, dem Verteidigungsministerium und dem Gesundheitsministerium sowie mehreren anderen Bundesbehörden orchestriert wird. Das Ziel ist es, ein globales Regierungsregime der Kontrolle und Versklavung zu errichten, das es ermöglicht, bereits gefälschte Währungen durch noch mehr gefälschte digitale Token CBDCs zu ersetzen. Dieses Ziel geht Hand in Hand mit anderen globalistischen Zielen. Zu diesen Zielen gehören die Reduzierung der Bevölkerung im Namen der “Rettung des Planeten”, die Übertragung von Vermögenswerten an Kumpane, weg vom unabhängigen Privatsektor (was auch immer davon übrig ist), die Plünderung öffentlicher Gelder, die Schaffung einer von der Regierung abhängigen und daher höchst willfährigen Sklavenklasse (abhängig von extrem teurer “Gesundheits”-Versorgung, abhängig von Sozialhilfe, psychisch krank, gezwungen, sich um geimpfte behinderte Kinder zu kümmern, einer Gehirnwäsche unterzogen zu verdorbenen, selbstzerstörerischen Ideologien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf DEI, süchtig nach Propaganda und Angst, süchtig nach Drogen, usw.) Private Pharmakonzerne werden vom PHEMCE-Kartell als Fassade benutzt, um das Gift zu waschen, das von den CIA/DOD-kontrollierten Bio-Herstellern wie Resilience, Moderna, Emergent Biosolutions und vielen anderen “Bioabwehr”-Unternehmern hergestellt wird. Pharmafirmen sind Mitverschwörer beim Massenmord, aber sie sind Firmenhüllen, die dazu benutzt werden, die Öffentlichkeit mit Markennamen und der Illusion einer geregelten, gesetzeskonformen Herstellung zu täuschen (was in Wirklichkeit überhaupt nicht der Fall ist, siehe oben) und massive Gewinne zu waschen, die aus risikolosen “Investitionen” von Milliarden von öffentlichen Geldern resultieren. Die strafrechtliche Verfolgung von Pharmaunternehmen wegen Betrugs im Rahmen der EUA-Gesetze über Gegenmaßnahmen und des PREP-Gesetzes ist in den meisten Fällen ein Irrweg, der zum Scheitern verurteilt ist. Pandemien gibt es nicht auf natürliche Weise. Es ist nicht möglich, dass sich eine natürliche Infektionskrankheit gleichzeitig auf der ganzen Welt ausbreitet. Jede örtlich übertragbare Krankheit erlischt von selbst. Bei der überwiegenden Mehrheit der Krankheiten, die der Öffentlichkeit als historische Pandemien präsentiert werden, handelt es sich um Krankheiten, die auf mangelnde Wasserhygiene durch menschliche und tierische Abfälle, Überfüllung und Befall mit Ratten, Flöhen usw. zurückzuführen sind. Dazu gehören auch Krankheiten, die auf Bakterien zurückzuführen sind – z. B. Cholera und die Pest. Die Spanische Grippe wurde jahrzehntelang als “Pandemie” falsch dargestellt. Sie wurde von der Internationalen Sanitärkonvention (Vorgängerin der WHO, 1850 – 1949) nicht als solche betrachtet, auch hier. Pandemien gibt es nicht, sie werden von den Regierungen mit verbotenen biochemischen Wirkstoffen vorgetäuscht, die unter Ausnutzung des Schlupflochs der Internationalen Biowaffenkonvention für die Erforschung von Infektionskrankheiten” hergestellt werden, sowie mit massiven Mengen an Angstpornos mit künstlichen Viren, gefälschten PCR- und Krankenhausmordprotokollen. Die US-Regierung hat eine lange, gut dokumentierte Geschichte des Einsatzes chemischer, biologischer und psychologischer Waffen auf ahnungslose Ziele und auf menschliche Subjekte ohne ordnungsgemäße Zustimmung. Die “Pandemievorbereitung” ist ein mörderischer Regierungsbetrug, aus dem eine riesige parasitäre, militaristische Industrie Profite und Macht bezieht. Dieses Kartell wird von DARPA/DTRA und dem Verteidigungsministerium angegliederten “Verteidigungs”-Konsortien geleitet, zu denen alle Bundesbehörden, die als “eine Regierung” auftreten, sowie biopharmazeutische Unternehmen, Hochschulen, Gesundheitsdienstleister und viele andere Einrichtungen gehören. Zu den verwendeten rechtlichen Rahmenbedingungen und ihrer Geschichte siehe Katherine Watts Beitrag auf Bailiwick News: Bailiwick NewsAmerican Domestic Bioterrorism ProgramResearch and organizing tool first posted April 28, 2022, subject to ongoing revision as new information comes to light. Zuletzt aktualisiert am 8. Juni 2023. Andere Formate: Sept. 2022 klein gedrucktes, mit Fußnoten versehenes PDF (67 Seiten); Sept. 2022 groß gedrucktes, mit Fußnoten versehenes PDF…Read more2 years ago – 879 likes – 427 comments – Katherine Watt

Zu den sechs wichtigsten Ermächtigungsgesetzen gehören: Titel 21 – Federal Food and Drugs Act, §360bbb et seq, “Expanded access to unapproved therapies and diagnostics”, seit 1997;Titel 42 – Public Health Service Act, §247d et seq, “Public health emergencies”, seit 1983; Titel 42 – Public Health Service Act, in §300hh et seq, “National All-Hazards Preparedness for Public Health Emergencies”, seit 2002;Titel 42 – Public Health Service Act, in §300aa-1 et seq, “Vaccines”, seit 1986;Titel 10 – Armed Forces Act, in §4021 et seq, “Research projects: Transaktionen mit Ausnahme von Verträgen und Zuschüssen”, wie 2015 für das DoD für “Prototyp”-Verträge festgelegt;Titel 50, Kapitel 32, §1511 et seq, “Chemische und biologische Kriegsführung”, wie 1969 festgelegt. Für eine zusätzliche eingehende Analyse hat Patrick Delaney von Life Site News mich und Katherine Watt interviewt und hier vier ausgezeichnete Artikel zu diesen Themen verfasst (hier).[1] 42 USC 300hh-10a. Zu den Mitgliedern von PHEMCE gehören: (1) der stellvertretende Sekretär für Bereitschaft und Reaktion; (2) der Direktor der Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention; (3) der Direktor der Nationalen Gesundheitsinstitute; (4) der Beauftragte für Lebensmittel und Medikamente; (5) der Verteidigungsminister; (6) der Minister für Innere Sicherheit; (7) der Landwirtschaftsminister; (8) der Minister für Veteranenangelegenheiten; (9) der Direktor des Nationalen Geheimdienstes; (10) Vertreter jeder anderen Bundesbehörde, einschließlich des Direktors der Biomedical Advanced Research and Development Authority, des Direktors des Strategic National Stockpile, des Direktors des National Institute of Allergy and Infectious Diseases und des Direktors des Office of Public Health Preparedness and Response, soweit der [HHS]-Sekretär dies für angemessen hält.