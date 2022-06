Experten warnen, dass Kinder aufgrund ihres geschwächten Immunsystems mit bis zu drei Viren auf einmal infiziert werden

Kinder tauchen in Arztpraxen auf, die mit bis zu drei verschiedenen Viren infiziert sind. Experten glauben, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass ihr Immunsystem durch zwei Jahre Covid-Sperren geschwächt ist. MailOnline berichtet:

Das medizinische Personal hat sich darauf eingestellt, dass die Zahl der Grippefälle und schweren Erkältungen im Winter zunehmen wird. Aber sie berichten, dass es nicht den üblichen Rückgang gibt, wenn der Sommer naht – und sie vermuten, dass dies an den strengen Pandemiepraktiken liegen könnte. Darüber hinaus scheinen einige der verbreiteten Grippestämme verschwunden zu sein, was die Wissenschaftler verblüfft.

Auch andere seltsame Muster sind aufgetaucht. Das Rhinovirus, auch bekannt als Erkältung, ist normalerweise nicht so schwerwiegend, dass Menschen ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen – jetzt aber schon. Das RSV-Virus und die Grippe lassen normalerweise bei wärmerem Wetter nach, aber das ist nicht der Fall. Und der Yamagata-Stamm der Grippe wurde seit Anfang 2020 nicht mehr gesehen – was nach Ansicht der Forscher daran liegen könnte, dass er ausgestorben ist oder vielleicht nur schlummert und auf den richtigen Moment wartet, um zurückzukehren.

Mina fügte hinzu, dass die Verschiebung der Jahreszeit, in der die Amerikaner Infektionen erleben, wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass die Bevölkerung nicht mehr so oft mit den einst verbreiteten Viren in Berührung kommt – was uns anfällig macht, wenn sie zurückkehren.

„Wenn es viele Menschen gibt, die nicht immun sind, ist der Einfluss der Saison geringer. Es ist wie ein freier Lauf“, sagte er. Das Virus kann daher „saisonale Barrieren überwinden“.