mRNA-Impfstoffe: 58 Fälle von lebensbedrohlichen Nebenwirkungen bei Säuglingen unter 3 Jahren – derzeit ist nicht sicher, ob die Babys noch leben

Von Dr. Paul Alexander: Er ist Epidemiologe für Infektionskrankheiten, COVID-Experte und hat eine Ausbildung in Bioterrorismus und Biowaffen

Aus den VAERS-Berichten geht hervor, dass im Gegensatz zum Informationsdokument der FDA 58 Personen ernsthaft geschädigt wurden; schwere Blutungen, anaphylaktischer Schock, anticholinerges Syndrom, Enzephalitis, Hypoglykämie und neuroleptisches Syndrom

Während die FDA die Zulassung des mRNA-Impfstoffs COVID-19 für Säuglinge und Kleinkinder im Alter von sechs Monaten bis vier Jahren vorbereitet und in ihrem heute veröffentlichten VRBPAC-Briefing-Dokument behauptet, dass die Mehrzahl der in der Pfizers-Studie festgestellten unerwünschten Ereignisse nicht schwerwiegend war, zeigt eine Analyse des Real-Time-Magazins, dass mindestens 58 lebensbedrohliche unerwünschte Ereignisse bei Säuglingen und Kleinkindern unter drei Jahren an VAERS gemeldet wurden.

Die häufigsten ernsten unerwünschten Ereignisse waren lebensbedrohliche Blutungen, anaphylaktischer Schock, anticholinerges Syndrom, Enzephalitis, Hypoglykämie und neuroleptisches Syndrom. In den meisten der gemeldeten Fälle handelt es sich um Multisystemschäden.

In einigen Fällen ist nicht klar, was mit den Säuglingen geschehen ist – haben sie überlebt? Und wenn ja, haben sie sich erholt?

Aus den meisten Berichten geht nicht hervor, unter welchen Umständen die Säuglinge geimpft wurden und ob sie an den klinischen Studien teilgenommen haben.

Zwar behauptet die FDA in ihrem Briefing-Dokument, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs bei Säuglingen 80,4 % beträgt, doch das Dokument offenbart, dass diese Behauptung auf insgesamt 10 symptomatischen Fällen von COVID-19 beruht, die in der Studie bei 1415 Teilnehmern festgestellt wurden – 7 davon in der Placebo-Gruppe gegenüber 3 in der Impfstoff-Gruppe.

z.B. „Brustschmerzen; Herzstillstand; Haut kalt und klamm“. Diese kurze Beschreibung eines Herzstillstands, der eine Stunde nach der Verabreichung des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer-BioNTech auftrat, stammt aus dem VAERS-System, dem US-amerikanischen Vaccine Adverse Eve Reporting System (Fallnummer 1015467), und bezieht sich weder auf eine ältere Person noch auf einen jungen Erwachsenen oder gar einen Teenager. Es ist kaum zu glauben, aber dieser Bericht bezieht sich auf ein zwei Monate altes Baby. „Ein 2 Monate alter männlicher Patient erhielt bnt162b2 (PFIZER-BioNTech COVID-19 VACCINE) Losnummer: EL 739, über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg am 02. Februar 2021 als Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung“, heißt es in dem Bericht. „Der Patient wurde geimpft, 15 Minuten lang beobachtet, verließ die Klinik und kehrte eine Stunde später, am 02. Februar 2021, mit kalter, klammer Haut und Schmerzen in der Brust zurück; es kam zu einem Herzstillstand, der Patient wurde stabilisiert und zur weiteren medizinischen Behandlung verlegt… Der Ausgang der Ereignisse war unbekannt. Dieser Fall wurde als schwerwiegend mit dem Schweregrad „lebensbedrohlich“ von HA gemeldet. Keine Folgeversuche möglich. Keine weiteren Informationen zu erwarten“.