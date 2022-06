Lagarde kapituliert vor der Spaltung der Euro-Zone

Ich weiß, dass Sie es wahrscheinlich leid sind, dass ich das sage, aber die Eurozone steuert auf eine massive Krise zu. Am Donnerstag, den 9. Juni, veröffentlichte die EZB ihre Erklärung zur Geldpolitik, weniger als eine Woche vor der nächsten FOMC-Sitzung (14. Juni).

Es war ein Paukenschlag. Christine Lagarde versuchte schon früh, die beruhigende Gelassenheit auszustrahlen, die Zentralbanker eigentlich ausstrahlen sollten, selbst wenn alles um sie herum zusammenbricht.

Aber dies war wirklich Lagardes „Bagdad Bob“-Moment. Sie stand da oben und las die Erklärung der EZB vom Teleprompter ab, als ob ihr etwas im Hals stecken geblieben wäre, wahrscheinlich die Überreste dessen, was von ihrem Gewissen übrig geblieben ist, denn nicht einmal sie konnte den Schwachsinn schlucken, den sie da von sich gab.

Wir haben die Inflation unter Kontrolle. Wir werden auch 2022 noch wachsen (BUAHAHAHA!) und das Wachstum wird sich 2023 und 2024 beschleunigen. Diese Leute haben seit … Ewigkeiten keine einzige vierteljährliche Vorhersage mehr richtig gemacht, und dennoch behaupten sie, sie hätten eine Ahnung, wie das BIP-Wachstum im Jahr 2024 aussehen wird?

Aber, wie Zerohedge hervorhob, machte Lagarde dann während der Pressekonferenz eine Kehrtwende und versuchte, den Geist von Mario Draghi wiederzubeleben, indem sie sagte, sie sei bereit, alles zu tun, was nötig sei, um die Situation zu stabilisieren.

Aus ZH:

Sie weist darauf hin, dass es im Rahmen des PEPP bestehende Instrumente mit der Fähigkeit zur Reinvestition gibt. Und wenn es nötig ist, werden wir, wie wir in der Vergangenheit hinreichend bewiesen haben, entweder bestehende oder neue Instrumente einsetzen, die zur Verfügung gestellt werden.

Lagarde erklärt, dass „wir im Rahmen unseres Mandats verpflichtet sind, Fragmentierungsrisiken innerhalb des Euroraums zu verhindern. Also eine Art Ankaufprogramm für die Peripherie? Die Vagheit ist beabsichtigt, denn es scheint, dass Lagarde versucht, einen Draghi’schen „Whatever it takes“-Moment herbeizuführen, während sie gleichzeitig den Fuß auf dem hawkischen Pedal hält.

Wie Robin Brooks vom IIF anmerkte:

Wenn die EZB den Märkten sagt: „Wir werden Italiens Spread verteidigen“, werden die Märkte diese Aussage mit Sicherheit prüfen. Was die EZB also heute getan hat, besteht darin, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass die Märkte versuchen, die EZB unter Druck zu setzen, was vermeidbar wäre. Keine Zinserhöhung. Die Eurozone wird in eine Rezession geraten…

Das Endergebnis war für jeden, der Ohren hat, offensichtlich: Wir folgen nur widerwillig dem Beispiel der Fed und beenden das QE in der Hoffnung, dass irgendjemand immer noch glaubt, dass italienische BTPs, die 65 Basispunkte über US-Staatsanleihen mit derselben Laufzeit gehandelt werden, ein „gutes Geschäft“ sind, und in ein Land investiert, das jetzt ein zunehmendes Redenominierungsrisiko trägt.

Wenn es nicht so übertrieben schwachsinnig wäre, wäre es lustig. Jetzt, da die schrecklichen US-VPI-Daten vielen Anlegern klar machen, dass die Fed grünes Licht für eine noch restriktivere Politik hat, wird wie wild überlegt, wo das Geld geparkt werden soll, das durch die Clownshow der US-Innenpolitik eingefroren wurde.

Die Fed hat hier die Kontrolle, aber nicht so, wie viele Leute denken. Die nächste Einsicht, die sich durchsetzen sollte, insbesondere wenn der nächste CPI-Druck ebenso schrecklich ausfällt, wird das sein, was ich schon seit einem Jahr sage….

Die Fed erhöht die Zinsen nicht, um die Inflation zu bekämpfen. Die Fed erhöht die Zinsen, um die EZB und Davos zu brechen.

Verbreitung Eagled ECB

Vor zwei Monaten wurden italienische Staatsanleihen dank Lagardes Lügen und der Tatsache, dass alle ihre Geschäfte vorweggenommen haben, mit einem Aufschlag gegenüber US-Schulden gehandelt. Chrissy, der Spread gegenüber US-Schuldtiteln muss eher 650 Basispunkte (6,5 %) als 65 betragen, wenn Sie derzeit auch nur einen durchschnittlichen NFT-Anleger anlocken wollen.

Die Anleihemärkte wenden sich nun alle von den geldpolitischen Experimenten ab, die Lagarde von Mario Draghi geerbt hat, und sie hat weder die Erfahrung noch das Ansehen, um diese Scharade noch länger durchzuziehen.

Die große Erkenntnis und der Grund, warum der Euro am Donnerstagmorgen einen leichten Anfall von Herzmuskelentzündung hatte, bevor er auf dem Weg zur Toilette zusammenbrach, ist, dass Lagarde offen dafür ist, in der Zukunft ein neues, verbessertes QQEternity-Buchstabensuppenprogramm zu schaffen, wenn dieses letzte QE-„Experiment“ nicht funktioniert.

Da die Fed nun sicher in ihrer Rolle als europäischer Liquidationsagent ist, kann Lagarde nichts anderes tun, als dem gelben Ziegelsteinweg zu folgen und das Beste aus einer schrecklichen Situation zu machen, die sich von Tag zu Tag verschlimmert.

Davon abgesehen muss ich die ernsthafte Frage stellen, ob sie sich zu diesem Zeitpunkt wirklich Sorgen um Italien machen? Es ist ja nicht so, dass die Leute in der Davoser Zentrale die italienische politische Szene nicht manipuliert hätten, um genau diesen Zustand zu erreichen. Ich glaube also ehrlich gesagt nicht, dass sie sich überhaupt Sorgen um Italien machen.

Ich würde sogar behaupten, dass es ihnen lieber wäre, wenn Mario Draghi Italien in den Abgrund reiten und das Land in eine rauchende Ruine verwandeln würde, in der Hoffnung, den nordeuropäischen Währungsblock zu retten.

Der ganze Sinn, Draghi die Verantwortung zu übertragen, bestand darin, Italien zu liquidieren. Die finanzielle Implosion Italiens wäre genau der Anlass, den Celibre Davos zu schaffen versucht, um die Macht innerhalb der EZB zu konsolidieren, indem er die vollständige Kontrolle über das Bankensystem übernimmt, wenn alle Banken zusammenbrechen.

Denken Sie an die Implosion der Banco Popular, die von Draghi in seiner Zeit als EZB-Präsident zwangsliquidiert und für 1 Dollar an Santander verkauft wurde. Und es war ein Warnschuss an die Anleger, dass niemandes Geld vor den Kommissaren der EZB sicher ist.

Während Draghi die Dinge durch starkes Einschüchtern und – zu dieser Zeit – durch einen wohlwollenden Offenmarktausschuss mit Janet Yellen an der Spitze zusammenhielt, wurde damals der Präzedenzfall geschaffen, dass die EZB Macht über ihre Mitgliedsbanken hat, die die Fed nicht hat. Wenn ich mir die Situation heute anschaue, würde ich sagen, dass dies eine sehr gute Sache ist.

Das wird sich in Europa noch oft wiederholen, und zu viele Kommentatoren sind nicht auf die Idee vorbereitet, dass das alles mit Absicht geschieht.

Es ist nicht der Plan, den sie wollten, nämlich dass der Zusammenbruch der Euro-Zone nach ihrem Zeitplan und nicht nach dem der Märkte erfolgt, aber es ist trotzdem der Plan. Sie hofften auf eine willfährige Fed, die den New Yorker Banken zu verstehen gibt, dass sie keine Freunde mehr haben.

Davos mag hier improvisieren, weil die Fed sie mit dem Austrocknen der Eurodollarmärkte eindeutig über den Tisch zieht, aber sie versuchen trotzdem, das Beste aus einer schlechten Situation zu machen.

Und deshalb hat Lagarde versucht, den Markt zu beruhigen, indem sie sagte: „Wir haben alles unter Kontrolle und verfügen immer noch über Instrumente“. Das ist alles, was man von diesen Zentralbankern hört, obwohl sie in Wirklichkeit genauso wenig Ahnung haben wie wir.

Wenn das europäische Bankensystem in der von mir prognostizierten Weise zusammenbricht, wird dies die Eurodollar-Märkte zerstören, da die Banken, die zuvor ihre Dollarsalden gehebelt haben, keine Möglichkeit mehr haben, dies zu tun, nachdem sie von der EZB aufgefangen wurden.

Sobald dieses potenzielle Ergebnis von den Märkten wirklich verdaut wird, und ich denke, dass die ganze Scheiße vom Freitag der Anfang dieser Erkenntnis war, dann werden wir rasche Verschiebungen bei den Anleihe-Spreads, den O/N-Geldmarktsätzen und Ausbrüche bei Dingen wie dem 1-Monats- und 3-Monats-USD-LIBOR erleben.

Apropos, der SOFR/1-Monats-LIBOR-Spread hat sich am Mittwoch auf 44 Basispunkte ausgeweitet. Nach den Ergebnissen der EZB und den schlechter als erwartet ausgefallenen US-Verbraucherpreisindizes (8,6 % gegenüber 8,3 %) fällt es mir schwer zu glauben, dass die Spanne bis zur nächsten FOMC-Sitzung am Mittwoch nicht größer sein wird als die 53 Basispunkte, die wir am Tag der letzten FOMC-Sitzung gesehen haben.

Die politischen Folgen

Das Wichtigste an dieser Situation ist, dass die Entlarvung der EZB als „nicht vorhanden“ die politischen Positionen fast aller wichtigen Politiker in der Eurozone untergräbt. Es ist nicht so, dass eine Bankenkrise die Koalition von Olaf Scholz in Deutschland oder Draghis geschäftsführende Regierung in Italien stärken würde.

Diese Leute werden endlich eine echte politische Wut auf Veränderungen verspüren, da die Inflation die Mittelschicht auffrisst, die hohen Energiepreise die Unternehmensgewinne aushöhlen und die regulatorische Tyrannei aus Brüssel kein Ende nehmen wird, die jedem eine kohlenwasserstofffeindliche Agenda aufzwingen will.

Sie wissen jedoch, dass Davos versuchen wird, den Kern der EU unter Verschluss zu halten, da dieser die meiste politische Macht hat. Was sie aber nicht kontrollieren können, wenn die Sache erst einmal aus den Fugen gerät, ist das, was die so genannte Peripherie tut.

Bulgariens von Davos unterstützte Regierung hat heute Morgen einen wichtigen Partner verloren. Boris Johnson ist in Großbritannien erledigt, denn die Nacht der langen Messer der Tories ist vorbei. Niemand versteht es so gut wie die Tories, sich gegen ihre Führung zu stellen – Thatcher, May und jetzt Johnson.

Die Türkei hat Griechenland wegen Erdogans kreativer Auslegung der griechischen Souveränität fast den Krieg erklärt und wirft dem Land vor, Inseln in der Ägäis zu militarisieren. Estland hat letzte Woche seine Mehrheit wegen der Inflation verloren, die nicht durch Russland, sondern durch seine eigene grassierende Russophobie verursacht wurde.

Die wirtschaftliche Realität dessen, was Lagarde und Co. in Gang gesetzt haben, aber nicht kontrollieren können, wird in den nächsten ein bis zwei Jahren zum Zusammenbruch fast aller wichtigen Regierungen in Europa führen und Länder wie Ungarn dazu veranlassen, ihre Unabhängigkeit von Brüssel zu erklären.

Deshalb war Lagarde so eifrig bemüht, uns daran zu erinnern, dass sie sich der „Fragmentierungsrisiken“ bewusst ist und dass sie diese im Griff hat. Schade, dass dies mehr ein bockender Bronco als ein bukolischer Esel ist. Ich setze darauf, dass sie die 8 Sekunden durchhält oder nicht.

Der Schlüssel liegt darin, dass Russland weiterhin Siege in der Ostukraine erringt, während es die Zeit nutzt, um seine Positionen im Süden zu stärken und den völligen Bankrott des Westens zu offenbaren. Ich habe Ihnen gesagt, dass es sich um einen Wettlauf zum Great Reset handelt, nicht unbedingt um den von Davos, als der Krieg ausbrach.

Putin erhöht das operative Tempo auf die Neoliberalen der Davos Crowd in Europa und das Weiße Haus und ihre neokonservativen nützlichen Idioten in den außenpolitischen Kreisen der USA und Großbritanniens, im Kongress und in den Geheimdiensten, um den ultimativen geopolitischen russischen Hexenkessel für ihre Gier zu schaffen. Die Ukraine stellt für alle eine existenzielle Bedrohung dar.

Wenn die Neocons verlieren, ist ihr Einfluss in den außenpolitischen Kreisen des Westens für immer dahin, weil es ihnen nicht gelingen wird, in die Festung Russland einzudringen.

Wenn Davos verliert, werden ihre großen Pläne für die globale Vorherrschaft bestenfalls auf die Europäische Union und einige Teile des Commonwealth reduziert. Wenn Russland verliert, kann sich der gesamte globale Süden nicht aus der auf Schulden basierenden Sklaverei des westlichen Zentralbankenkartells befreien, da sie den Fluss der russischen Bodenschätze so kontrollieren werden, dass sie nicht aufgehalten werden können. Mehr dazu später.

Nach Bojo the Bozo in Großbritannien stellt sich die große Frage, wer der Nächste ist.

Es wird viel darüber spekuliert, dass die deutsche Regierung stürzen wird, aber ich habe diese Geschichte schon einmal in Italien erlebt. Die Koalition könnte scheitern, und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeyer, ein Davos-Mann durch und durch, wird sich weigern, Neuwahlen zu genehmigen, und dürfte die Parteien zwingen, eine neue technokratische Regierung zusammenzuschustern, die sich in ihrer Politik nicht von der bisherigen unterscheiden wird.

Da die Grünen in fast allen Bundesländern im Bundesrat vertreten sind, wird es keinen wirklichen Politikwechsel geben, da sie kontrollieren, welche Gesetze tatsächlich verabschiedet werden.

Deshalb ist Scholz auch so schwach.

Da jedes Bundesland im Bundesrat als Block abstimmt, verfügen die Grünen dort über 41 der 69 Stimmen und damit über eine effektive Kontrolle der Politik. Das war Merkels größte Leistung während ihrer Kanzlerschaft. Gleichzeitig hat sie Putin vorgegaukelt, dass die Minsker Vereinbarungen nur ein Zeitvertreib waren, während die NATO die ukrainische Armee aufbaute und ausbildete, die seine Männer jetzt zu Staub zermahlen.

Das ist es, was sie mit den einzelnen Landesregierungen vereinbart hat. Indem sie die Bildung von AFD-Koalitionen in allen Bundesländern ablehnte, stellte sie sicher, dass die Revolution der Grünen in der deutschen Gesetzgebung nicht in Frage gestellt werden würde, egal was passiert.

Davos bereitet das Scheitern der deutschen Regierung vor, um sie an Brüssel auszuliefern. Wenn also die deutsche Regierung scheitert und Steinmeyer sich weigert, Neuwahlen anzustreben, dann wird die daraus resultierende Übergangsregierung noch schwächer sein als die Regierung Scholz und den vollständigen Verrat des deutschen Volkes an der EU sicherstellen.

Und das Schlimmste wird sein, dass sie immer noch das Gefühl haben werden, sie hätten die Kontrolle über das, was als Nächstes mit ihnen geschieht, weil dem deutschen Volk immer noch eingeredet wird, dass es die EU-Politik an der Spitze kontrolliert.

In Wirklichkeit wird die EU nur an der Kapitaleffizienz zerbrechen, und der Euro wird sie in den Bankrott treiben, was eine echte politische Zersplitterung erzwingen wird. Osteuropa wird in dem Moment zerbrechen, in dem die EU versucht, das Energieembargo gegen Russland durchzusetzen, insbesondere wenn Russland Odessa und den Zugang zum Donausystem erhält. Beobachten Sie Bulgarien genau, denn es wird die nächste von Soros unterstützte Junta sein, die völlig an der wirtschaftlichen Realität einer sterbenden EU scheitert.

Gut gemacht, Chrissie, du hast genau das Gegenteil von dem erreicht, was du wolltest, nämlich ein einheitliches Banken- und Politiksystem. Denn, wie immer, reagieren die Menschen auf Anreize. In den USA haben wir Nein gesagt zum Klimawandel, zu CBDCs und zur Waffenkontrolle. In Russland sagten sie Nein zu Schulden und Nazis. Und in China hat man einfach Nein zu Oligarchen gesagt, die keine Chinesen waren.

Es ist ziemlich einfach, die EUSSR unter diesem Szenario zu zerschlagen. Man kann sich leicht vorstellen, was dann passiert.