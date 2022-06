Kinderarzt verrät: „In Patenten wird die Injektion als Biowaffe bezeichnet“.

Durch diese Injektion erhalten Sie nicht unbedingt Antikörper gegen das Virus. Diese Injektion schützt Sie nicht unbedingt vor einer Infektion. Diese Injektion schützt nicht vor schwerer Krankheit und Tod. Das sagte der Kinderarzt Lawrence Palevsky im Gespräch mit Elizabeth von Refuge of Sinners.

Sie sagen ganz offen, dass der Impfstoff nicht verhindert, dass man das Virus in sich trägt oder die Krankheit überträgt. Es handelt sich also per Definition nicht um einen Impfstoff, betonte Palevsky.

Was ist es also? Es gibt nur wenige Menschen auf der Welt, die das Patent der Unternehmen, die diese Injektionen hergestellt haben, tatsächlich gelesen haben. „Sie nennen es eine Gentherapie. Sie nennen es ein Betriebssystem“.

Der Kinderarzt sagte, einige Kollegen hätten entdeckt, dass die Impfstoffhersteller die Injektion in den Patenten als Biowaffe bezeichnen.

Im November 2020 wurde Palevsky in einem Podcast gefragt, was er von den Injektionen hält, die damals in der Entwicklung waren. „Ich nannte es eine Mordwaffe“, sagte der Kinderarzt.

Laut Palevsky ist das Spike-Protein, das der Körper nach der Impfung bildet, der Übeltäter. Er sagt, der Impfstoff könne zu Blutgerinnungsproblemen, Todesfällen, Fehlgeburten, Unfruchtbarkeit, Schlaganfällen, Herzinfarkten und Autoimmunerkrankungen führen.

Immer mehr ungeimpfte Menschen bekommen Symptome, nachdem sie mit geimpften Menschen in Kontakt gekommen sind. Dr. Palevsky erklärt, dass geimpfte Menschen ihre Spike-Proteine auf ungeimpfte Menschen übertragen und auch bei ihnen tödliche Nebenwirkungen hervorrufen können.