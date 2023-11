Es besteht die Gefahr, dass die neue polnische Regierung diese Unterdrückungspolitik einfach durchwinkt, meint der Wirtschaftsjournalist Dariusz Matuszak.

Die Einigung zwischen dem Europäischen Parlament und dem Rat der Europäischen Union über den digitalen EU-Ausweis ist missbrauchsanfällig und gibt Brüssel die Möglichkeit, die Bürger zu entmündigen und zu kontrollieren.

Nach der neuen EU-Gesetzgebung sollen die zunächst freiwilligen Ausweise digitale Versionen aller Personalausweise, Führerscheine, Zeugnisse und medizinischen Dokumente enthalten.

Die Europäische Kommission betont, dass das System sicher sein wird, und die derzeitige spanische EU-Ratspräsidentschaft sagt, dass die EU damit weltweit eine digitale Führungsrolle beim Schutz demokratischer Werte einnehmen wird, aber was hat die Digitalisierung mit europäischen Werten zu tun?

Im Gegenteil, sie bedroht die europäischen Werte, wie 504 Wissenschaftler und Experten aus 39 Ländern in einem offenen Brief vor den Gefahren für die Sicherheit und Freiheit der Menschen im Internet warnen.

Die Pandemie hat uns in diese Richtung geführt, als die Covid-19-Impfpässe eingeführt wurden und die Reisefreiheit einschränkten. Die neue Brieftasche wird uns noch weiter in diese Richtung führen.

Alle Dokumente an einem Ort zu haben bedeutet, dass sie mit einem Klick konfisziert werden können. Das hat die Regierung Trudeau in Kanada getan, als sie während der Covid-Affäre Impfverweigerern den Zugang zu ihren Konten verweigerte und später Autofahrern, die an der Protestblockade der Hauptstadt Ottawa teilgenommen hatten, die Versicherung entzog.

Es bedeutet auch, dass die Mitgliedstaaten das ausschließliche Recht verlieren, die ausgestellten Dokumente zu widerrufen. Brüssel wird dies ebenfalls tun können. Brüssel und Kommissar Thierry Breton wollen noch weiter gehen und eine digitale Euro-Währung einführen, während Breton der Kommissar ist, der die sozialen Medien zensieren will.

Wenn finanzielle Angelegenheiten ihren Weg in diese Geldbörse finden, wird die Kontrolle über das Leben der Menschen durch die Möglichkeit der Einführung eines Systems von Sozialkrediten oder der elektronischen Bestrafung von Personen, die an Protesten teilnehmen, erleichtert. Ein solches System wird es den Behörden auch ermöglichen, zu kontrollieren, wie die Menschen ihr Geld ausgeben, wie es in Kanada und Brasilien geschehen ist. Digitale Währungen erleichtern den Handel, aber sie sind auch ein Instrument, um unser Recht auf Privatsphäre auszuhebeln.

Der Chef der polnischen Zentralbank, Adam Glapiński, sagt, dass die Verbraucher nicht wollen, dass ihre Bank über alle ihre Transaktionen Bescheid weiß, und die vollständige digitale Zentralisierung von Transaktionen dieses Recht auf Anonymität aufhebt.

Dieser jüngste Schritt der EU steht auch im Zusammenhang mit den vorgeschlagenen Vertragsänderungen, die die schrittweise Abschaffung aller nationalen Währungen zugunsten des Euro vorsehen. Damit würde Polen nicht nur das Recht auf eine eigene Geldpolitik genommen, sondern die EU würde auch die Geldbörsen der polnischen Bürger kontrollieren.

Banken in Kanada und Australien haben bereits damit begonnen, den CO2-Fußabdruck der Einkäufe ihrer Kunden zu zählen. Das ist nur ein Schritt, um ihnen bestimmte Transaktionen zu verbieten, wenn bestimmte Grenzwerte überschritten werden.

Aber es ist die EU, die zusammen mit China führend ist, wenn es darum geht, ihre Bürger an die elektronische Leine zu legen. Die digitale Transformation der Post-Pandemie-Fonds sollte Europa helfen, ebenfalls in diese Richtung zu gehen.

Ironischerweise könnte dieser ganze Prozess in der EU durch den schlechten Zustand der digitalen Wirtschaft in Deutschland abgewürgt werden. Das Land hinkt beim Zugang zu Breitband und Glasfaserkabeln weit hinterher, und ohne diese wird es schwierig sein, die damit verbundenen Datenmengen zu übertragen. Es ist schwierig, über digitale Währungen oder digitale Pässe in einem Land zu sprechen, in dem es immer noch Probleme mit Online-Diensten und Online-Kartentransaktionen gibt.

Die Haltung der polnischen Regierung zu diesem Thema ist unklar, und das Treffen der Europäischen Kommission am 28. November, auf dem das Thema diskutiert werden soll, rückt näher. Es besteht die Gefahr, dass die neue polnische Regierung die Angelegenheit einfach aussitzt.

Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass die Eurokraten ein liberales Regime schaffen wollen, in dem die Bürger immer stärker von den Brüsseler Behörden kontrolliert werden.