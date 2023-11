Bill Gates lacht über Vorwürfe, er habe einen „bösen Plan“ geschmiedet, um Impfstoffe zu fördern

Der Mitbegründer von Microsoft, Bill Gates, hat Behauptungen zurückgewiesen, er habe einen „bösen Plan“ ausgeheckt, um der Öffentlichkeit Covid-Impfstoffe aufzudrängen.

Bei einem Auftritt am Dienstag in Trevor Noahs Podcast „What Now?“ machte sich Gates über die „wilden“ Theorien lustig, die ihn mit den mRNA-Injektionen in Verbindung bringen.

Gates argumentierte, dass die Kombination aus der Covid-Pandemie und den sozialen Medien zu einem „verrückten“ und „verwirrenden“ Diskurs geführt habe.

Einige der „verrückten“ Theorien, auf die er anspielte, unterstellten Gates, er sei in eine globale Verschwörung verwickelt, um die menschliche Bevölkerung zu seinem eigenen Vorteil zu schädigen.

Noah fragte Gates, ob diese negativen Meinungen seinen „Appetit“ oder seine Fähigkeit, sich erfolgreich philanthropisch zu engagieren, verändert hätten.

Gates antwortete mit einer Geschichte über eine Frau, die ihn in den Straßen von Seattle ansprach.

Die Frau, die er als „wilde Verschwörungstheoretikerin“ bezeichnete, habe Gates beschuldigt, ihr einen Sender in den Körper implantiert zu haben.

„Ich sah sie an und sagte: ‚Mensch, ich muss dich wirklich nicht verfolgen, es tut mir leid. Lass mich den Chip rausnehmen“, sagte Gates, während er und Noah in Gelächter ausbrachen.

Gates ging dann auf die Vorwürfe ein, er propagiere Impfstoffe als Teil einer globalistischen Verschwörung, um die Erde zu entvölkern, die Bürger zu überwachen und ihre DNA zu verändern.

Er schien sich auch auf „The Real Anthony Fauci“ zu beziehen, das Bestseller-Buch des Präsidentschaftskandidaten Robert F. Kennedy Jr.

„Die Tatsache, dass ein Buch, in dem Fauci und ich eine böse Verschwörung schmieden, um Millionen von Kindern mit Impfstoffen zu töten, sich so gut verkauft, war für mich eine weitere Überraschung über die menschliche Natur und eine zu einfache Erklärung für das, was geschah und warum, das war irgendwie schockierend“, sagte Gates.

Er fügte hinzu, dass er nicht unbedingt besorgt sei über die Haltung, die ihm gegenüber eingenommen wurde.

Gates sagte, er sei besorgt über die Einstellung gegenüber Impfstoffen, die er als „verheerend“ bezeichnete.

„Kinder dazu zu bringen, sich gegen Masern impfen zu lassen, ist in vielen Ländern sehr wichtig“, sagte Gates.

„Sie wissen, dass es um Leben und Tod geht.

„Die Skepsis gegenüber Impfstoffen oder Medikamenten ist riesengroß, und das macht unsere Arbeit im Gesundheitsbereich sehr viel schwieriger.“

Ähnlich äußerte sich Gates im Mai in einem Interview mit der BBC.

„Man muss fast lachen, weil es so verrückt ist“, sagte Gates über die gegen ihn erhobenen Vorwürfe.

Gates hat Impfstoff-Theorien in Medieninterviews wiederholt zurückgewiesen.

Eine YouGov/Yahoo-Umfrage vom Mai 2020 ergab jedoch, dass fast jeder dritte Erwachsene in den USA an die Mikrochip-Theorie glaubt.

Ein Jahr später ergab eine weitere YouGov-Umfrage, dass jeder fünfte Amerikaner glaubt, dass die US-Regierung die COVID-19-Impfung vorantreibt, um Menschen mit Mikrochips auszustatten.

Gates und andere weisen diese Theorie oft mit dem Argument zurück, dass ein Mikrochip in Impfstoffen nicht möglich sei.

Die Verfolgung des Impfstatus von Menschen durch Impfpässe, die sich zu „digitalen Ausweisen“ entwickelt haben, wurde jedoch bereits eingeführt.

Gates selbst habe sich dafür eingesetzt, dass jeder Mensch auf der Welt seine Identität mit einer „digitalen ID“ nachweisen könne, berichtete Slay News.

„Ich meine, will ich wirklich Menschen verfolgen?“, sagte Gates in dem BBC-Interview.

„Ich gebe Milliarden für Impfstoffe aus, ich verdiene kein Geld mit Impfstoffen“, behauptete er fälschlicherweise.

„Impfstoffe retten Leben, sie töten nicht.

„Man muss sagen, dass es eine etwas seltsame Welt ist, in der Kanäle für diese [Theorie] so viel Interesse wecken.