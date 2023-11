Israelischer Völkermord in Gaza: Rekordzahl an toten Journalisten angeblich durch gezielte Technik

Israels Völkermord an den Bewohnern des Gazas führt zur Rekordzahl an toten Journalisten, angeblich durch gezieltes Aufspüren mittels Technik

Mitten in seinem 44-tägigen Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen hat Israel einen Amoklauf gegen die dortigen Journalisten gestartet und gezielt Medienschaffende und Büros ins Visier genommen, um eine regelrechte und umfassende Medienblockade über den gesamten Gazastreifen zu verhängen, so Euro-Med Human Rights Monitor heute in einer Erklärung.

Bis Sonntag, den 19. November, hat das israelische Militär laut Euro-Med Monitor 59 palästinensische Journalisten getötet und Dutzende weitere verletzt. Die Organisation bezeichnete dies als die höchste Zahl von Journalisten, die jemals in einem Krieg oder Konflikt in der modernen Geschichte getötet wurden. Die getöteten Journalisten gehören alle zu Mediengruppen, die im Gazastreifen tätig sind, darunter ein Korrespondent des palästinensischen Fernsehens, Mitglieder der offiziellen palästinensischen Nachrichtenagentur und andere, die für lokale und internationale Medien und Institutionen arbeiten.

Die israelische Eskalation gegen Journalisten ging einher mit der öffentlichen Aufstachelung durch israelische Minister und Beamte, die unbegründete und unlogische Behauptungen aufstellten, dass Journalisten von dem Angriff am 7. Oktober in Südisrael gewusst hätten. Insbesondere der ehemalige israelische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Danny Danon, forderte, dass Fotojournalisten in Gaza auf die Liste der Teilnehmer an der Operation vom 7. Oktober gesetzt und von der israelischen Armee „eliminiert“ werden sollten.

Laut Euro-Med Monitor hat Israel den Journalisten in Gaza absichtlich keinen sicheren Zufluchtsort gelassen. Journalisten wurden sogar angegriffen, während sie auf dem Feld, in Pressezelten, die für die Berichterstattung in der Nähe von Krankenhäusern errichtet worden waren, oder in ihren Familienhäusern Pressewesten trugen.

Inzwischen sind mindestens 117 Pressebüros durch israelische Luft- und Artillerieangriffe ganz oder teilweise zerstört worden, und die große Mehrheit der 24 Radiostationen im Gazastreifen ist aufgrund der häufigen israelischen Angriffe und des Treibstoffmangels außer Betrieb. Israel hat auch den Betrieb von Satellitenkanälen in den besetzten palästinensischen Gebieten eingeschränkt, einschließlich des Al-Mayadeen Media Network in Palästina. Es besteht die Gefahr, dass das Al-Jazeera Network das gleiche Schicksal erleiden wird.

Euro-Med Monitor hat Berichte von mehreren Journalisten erhalten, die die gleiche Befürchtung äußern, dass die Medienausrüstung, die sie von internationalen Organisationen über Israel erhalten haben, möglicherweise Ortungs- oder Abhörgeräte enthält, was ihre jüngsten Angriffe begünstigt haben könnte.

Angriffe auf Journalisten gelten nach dem humanitären Völkerrecht als Kriegsverbrechen, so Euro-Med Monitor. Die Resolutionen 2015/2222 und 2006/1738 des UN-Sicherheitsrates verurteilen vorsätzliche Angriffe auf Journalisten, Medienschaffende und deren Mitarbeiter in bewaffneten Konflikten. Gemäß Artikel 79 des Zusatzprotokolls I zu den Genfer Konventionen, der eine Gewohnheitsregel kodifiziert, müssen Journalisten in Kriegsgebieten wie Zivilisten behandelt und als solche geschützt werden, sofern sie nicht an Feindseligkeiten teilnehmen.

Euro-Med Human Rights Monitor forderte eine unabhängige internationale Untersuchung der israelischen Verbrechen gegen Journalisten, die seit Langem immer wieder zur Zielscheibe werden, sei es in der Westbank oder während der wiederholten Militäroperationen im Gazastreifen. Die Organisation forderte die internationale Gemeinschaft auf, die Politik der Straflosigkeit zu beenden, die es Israel ermöglicht, immer mehr Journalisten zu töten.

Euro-Med Monitor verurteilte erneut Israels gezielte und wahllose Tötung von Journalisten in Konfliktgebieten, um sie an der Berichterstattung zu hindern, und forderte dringende internationale Maßnahmen, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen und die systematischen israelischen Angriffe auf Journalisten in den besetzten palästinensischen Gebieten zu beenden.