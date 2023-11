Island stellt leise (sehr leise) die Covid-Impfstoffe ein. Für den Moment.

Anfang Oktober fand in Reykjavik, Island, eine Konferenz mit dem Titel „Let the Science Speak“ statt. Die Redner auf der Konferenz sprachen über die Schäden der Covid-Injektionen und die Machtübernahme durch die Weltgesundheitsorganisation. Sasha Latypova war eine der sechs Redner auf der Veranstaltung. Ein Video der Veranstaltung ist HIER verfügbar.

Sechs Wochen später teilten die Organisatoren der Konferenz Latypova mit, dass die isländische Regierung bekannt gegeben hat, dass Covid-Injektionen in Island ab nächster Woche nicht mehr erhältlich sein werden.

„Es waren mehr als 200 Leute in einem überfüllten Konferenzraum [in Island] und mehr als 300 über den Livestream … Das war eine große Teilnehmerzahl für eine Live-Veranstaltung in Island zu einem Thema, das stark zensiert wird … Sogar die staatlichen Medien waren kurz anwesend (wahrscheinlich um alle Teilnehmer für eine spätere Überwachung zu filmen). Aber das macht nichts. In einem winzigen Land kennt jeder jeden, und uns wurde gesagt, dass die Spitzenbeamten jetzt extrem nervös sind“, sagte Latypova, als sie einige Wochen später über die Veranstaltung schrieb.

„Es scheint, dass die Organisatoren als direkte Folge dieser öffentlichen Veranstaltung nun ein Folgetreffen mit dem isländischen Gesundheitsministerium anberaumt haben“, fügte sie hinzu.

Gestern wurde Latypova von den Organisatoren der Konferenz in Island darüber informiert, dass am 17. November eine Ankündigung in der isländischen Tageszeitung Morgunbladid erschienen sei. Der Artikel endet: „Nächste Woche kann sich die Öffentlichkeit im Gesundheitszentrum gegen Grippe impfen lassen, aber vorerst nicht gegen Covid“.

Der folgende Text ist eine Übersetzung des Morgunbladid-Artikels mit Kommentaren von Latypova.

Die isländische Regierung zieht den Covid-Impfstoff still (sehr still) zurück. Vorläufig.

Von Sasha Latypova

Übersetzung des Morgunbladid-Artikels mit [weiteren Kommentaren]:

Laut Ragnheiður Óskar Erlendsdóttir, Leiterin des Pflegedienstes der Gesundheitsbehörde der Hauptstadtregion, hat die Zahl der Atemwegsinfektionen in letzter Zeit stark zugenommen. [Nationaler Gesundheitsdienst, der für die gesamte Hauptstadtregion und die umliegenden Städte zuständig ist]. Wir haben eine hohe Inanspruchnahme der Sprechstunde festgestellt“, sagt sie. Es ist klar, dass Covid-19 zusammen mit anderen Krankheiten in der Gesellschaft weitverbreitet ist.

Nun, Covid ist wie jede andere Grippe, aber wie bei jeder anderen Grippe möchten wir die Menschen bitten, eine Pause einzulegen, solange die Symptome schwer sind, und sich in der Infektionsprävention zu üben“. (Im vorigen Satz ist es eine Seuche, hier ist es nur eine Grippe, und wir möchten, dass Sie einfach zu Hause bleiben, damit wir nicht mit den Folgen einer Massenvergiftung konfrontiert werden, die wir durch „sichere und wirksame“ Elixiere verursacht haben).

Seit dem 18. Oktober können sich Menschen ab 60 Jahren und Menschen mit Grunderkrankungen gegen Covid und Influenza impfen lassen, aber Ragnheiður sagt, dass die Teilnahme mäßig war. Ab nächster Woche kann man sich im Gesundheitszentrum gegen Grippe impfen lassen, aber nicht gegen Covid. [Hervorhebung hinzugefügt]

Moment, was?

Ein lokaler Journalist, der ein paar Anrufe gemacht hat, sagt mir, dass niemand erklären kann, warum es keine Covid-Injektionen gibt.

Aber … wenn du wirklich darauf bestehst, kannst du den Impfstoff in einer einzigen Apotheke im ganzen Land bekommen …

Also gut!

Ich erkläre, dass wir in Island bis zum Beweis des Gegenteils gewonnen haben.

Der Sieg kommt nach dem massiven Schaden durch die Vergiftung von 80% der Bevölkerung:

Dieses Diagramm zeigt optimal, dass es in Island nie eine Pandemie gegeben hat und die gesamte überhöhte Sterblichkeitsrate erst auftrat, nachdem das injizierbare Gift auf den Weg und eingesetzt worden war.

Das Monster wird seine Niederlage nicht zugeben. Es wird es unter den Teppich kehren und winzige, obskure Ankündigungen machen, von denen es hofft, dass sie niemand bemerkt, so wie es in Island und anderswo – zum Beispiel in Australien – geschieht.

Sie werden vortäuschen, als hätten tapfere Gesundheitsbeamte die Pest bekämpft und dabei einige Fehler gemacht, aber das war das Beste, was diese Idioten tun konnten. Sie werden eine „Anhörung“ darüber vortäuschen, wie zukünftige Pandemien verhindert werden können – eine Anhörung, die schon immer eine Fälschung war, siehe HIER und HIER.

Sie werden unter keinen Umständen zugeben, dass die aktuellen Gesetze in den USA und der EU den Massengenozid an Menschen durch die Regierung völlig legal erlauben, solange sie das biochemische Gift, das allen aufgezwungen wird, als „EUA-Gegenmaßnahme unter Public Health Emergency“ bezeichnen.

Deshalb will man, dass Sie an Pandemien oder zumindest an Epidemien glauben, und vor allem an das Märchen, dass künstliche Viren, die eine echte Gefahr für Millionen, wenn nicht Milliarden von Menschen darstellen, leicht von Studenten in Garagen mit bei Amazon gekauften Komponenten hergestellt werden können.

Aber es ist Ihnen nicht erlaubt, das Virus Research Center („VRC“) der US Centers for Disease Control and Prevention („CDC“) zu fragen, ob sie ein biologisches Gift hergestellt und es „Impfstoff“ genannt haben, denn die Wissenschaftler des CDC VRC sind sowohl gut als auch dumm – sie würden niemals verstehen, wie so etwas möglich ist … Ich tue es schon wieder, ich muss mit diesem Hass und dieser Übertreibung aufhören.