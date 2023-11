Folge dem Geld: Der WEF-Mann hinter Argentiniens neuem Präsidenten

Javier Milei ist neuer Präsident Argentiniens. Er will die schweren wirtschaftlichen Probleme Argentiniens lösen.

Hinter Milei (WEF) steht Eduardo Eurnekian (WEF), der 90-jährige Besitzer des Mischkonzerns Corporación America und viertreichste Mann Argentiniens.

Another fake leader kidding you he's anti-Establishment when the Cult owns him. https://t.co/uDR5IIinKn pic.twitter.com/ztHsur6WGk — David Icke (@davidicke) November 20, 2023

Der Wirtschaftsmagnat, der sein Geld in der Medien- und Luftfahrtbranche verdiente, war von 2008 bis 2021 Chef von Mileis. Danach wurde er Chefökonom des Unternehmens. Analysten zufolge hat Eurnekian das Unternehmen zu dem gemacht, was es heute ist.

In einem Interview mit der Financial Times sagte er, er habe volles Vertrauen in Milei: „Ich denke, Milei wäre ein hervorragender Präsident.“

Er fügte hinzu, Milei sei „ein Ökonom, ein Technokrat“.

Zu Mileis Spitzenteam gehören mehrere ehemalige Mitarbeiter Eurnekians, darunter sein künftiger Innenminister und Kabinettschef.

José Luis Espert, ein Politiker, der 2020 und 2021 derselben Partei wie Milei angehörte, nannte Eurnekian seinen „intellektuellen Vater“.

Eurnekians Unternehmen unterhält eine Partnerschaft mit dem Weltwirtschaftsforum.