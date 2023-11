Neue slowakische Regierung gegen den WHO-Pandemievertrag und will Untersuchung der COVID-Maßnahmen

„Eine Studie nach der anderen bestätigt die skandalösen Folgen der Massenimpfungen“. Fico stellt Impfungen auf den Prüfstand

Die neue slowakische Regierung wird die Maßnahmen früherer Kabinette während der Coronavirus-Ära in Bezug auf Restriktionen, Impfungen mit ungeprüften Impfstoffen und den Kauf teurer medizinischer Geräte und Impfstoffe bewerten. Das sagte der Vorsitzende und Premierminister Robert Fico am Samstag auf dem Parteitag der regierenden Smer-Bewegung. Gleichzeitig kündigte er an, dass seine Partei und damit auch andere Parteien im Parlament einer Stärkung der Kompetenzen der WHO im Falle einer Pandemie nicht zustimmen werden.

Wenn jemand eine andere Meinung zum Impfen habe, sei er gefährlich für die Gesellschaft, sagte Fico über die Zeit des Covid. Die Medien hätten geschrieben, dass „jeder, der nicht geimpft ist, vor Schmerzen wie ein Schwein quieken sollte“, kritisierte Fico und fügte hinzu, dass die Medien auch gesagt hätten, dass gegen diejenigen, die sich weigerten, sich impfen zu lassen, Gewalt angewendet werden sollte. „Und heute stellt sich heraus, dass unsere freie Sicht auf die Impfung und die Maßnahmen der (damaligen) Regierung, die die Menschenrechte grob verletzt haben, richtig und gerechtfertigt war“, sagte Fico.

„Eine Studie nach der anderen bestätigt die skandalösen Folgen der Massenimpfungen mit ungeprüften experimentellen Impfstoffen“, sagte er. „Ja, ich bestätige, dass ich als Premierminister die Bemühungen einiger Politiker der Regierungskoalition unterstützen werde, die Aktivitäten der Regierung in den Jahren 2020-2021 politisch zu evaluieren und den finanziellen Aspekt der weit verbreiteten und oft sinnlosen Käufe von medizinischen Geräten und Impfstoffen zu untersuchen“, sagte der slowakische Premierminister.

Die Smer-Regierung werde auch die Stärkung der Kompetenzen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf Kosten der souveränen Staaten im Kampf gegen Pandemien nicht unterstützen. „Solch ein Unsinn kann nur von gierigen Pharmakonzernen erfunden worden sein, die den Widerstand einiger Regierungen gegen die Impfpflicht gespürt haben“, betonte Fico. Er erinnerte daran, dass nach der slowakischen Verfassung eine solche Übertragung von Befugnissen die Zustimmung des slowakischen Parlaments erfordere, und er sei überzeugt, dass die souveränen politischen Parteien diese Zustimmung nicht geben würden. Seine Partei Smer werde dies mit Sicherheit nicht tun.