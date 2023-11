Pandemien als Katalysator für eine neue Weltordnung

Von Robert W Malone MD, MS

Ihr Ziel ist die totale Kontrolle der Welt – mit nicht gewählten Beamten am Ruder.

Von Jill Glasspool Malone, PhD

Jede Nation auf der Welt hat ihre eigene Kultur, ihre Regierungsstrukturen, ihre Traditionen, ihr Eigentum, ihre Grenzen und ihre Völker. Wir müssen die Vielfalt und Souveränität der Nationen und Kulturen bewahren.

Durch die globale Synchronisierung der Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit in den Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen wurden der UNO und ihren Organisationen neue Befugnisse auf Kosten der nationalen Souveränität übertragen. Diese universell geltenden Vorschriften und multilateralen Vereinbarungen haben einen erweiterten, globalisierten Verwaltungsstaat entstehen lassen.

Obwohl diese Machtübernahme schon seit vielen Jahrzehnten im Gange war, wirkte die COVID-Krise wie ein Beschleuniger, um internationale Vereinbarungen zu bündeln, die die UNO als Weltregierung voranbringen.

Die Vereinten Nationen haben sich zu einem Leviathan gemausert. Ihre verschiedenen Abkommen und Ziele zielen darauf ab, die Weltwirtschaft, die Migration, die „reproduktive Gesundheit„, die Geldsysteme, die digitalen Ausweise, die Umwelt, die Landwirtschaft, die Löhne, die Klimaveränderungen, die Eine-Welt-Gesundheit und andere damit verbundene globalistische Programme zentral zu diktieren.

Um es klar zu sagen: Dies sind die Ziele einer Organisation, die eine globalisierte Kommandowirtschaft anstrebt, und nicht eine Organisation, die sich auf den Weltfrieden, die Beendigung von Kriegen oder die Menschenrechte konzentriert!

Diese UNO will jede Dimension unseres persönlichen und nationalen Lebens regulieren. Sie arbeitet daran, die nationale Souveränität auf der ganzen Welt zu reduzieren und zu beseitigen und damit unsere Vielfalt, unsere Traditionen, unsere Religionen und unsere nationalen Identitäten zu verringern.

Die UNO unterhält Partnerschaften und strategische Vereinbarungen mit Mitgliedsstaaten sowie mit anderen globalistischen Organisationen wie der Bill and Melinda Gates Foundation, der Weltbank, CEPI, GAVI, der Welthandelsorganisation, der Europäischen Union und dem Weltwirtschaftsforum, bekannt als WEF.

Ein Beispiel dafür, wie die Vereinten Nationen arbeiten.

Das WEF und die UNO haben 2019 eine strategische Vereinbarung und Partnerschaft unterzeichnet. Denken Sie daran, dass sich das WEF dem „Stakeholder-Kapitalismus“ verschrieben hat, bei dem private Partnerschaften darauf hinarbeiten, Regierungen zu kontrollieren.

Das WEF entwickelte 2020 einen Plan, um die COVID-Krise zu nutzen, um die globale Regierungsführung im Hinblick auf soziale Fragen, einschließlich des Klimawandels, neu zu organisieren – dieser Plan wurde „Great Reset“ genannt.

Das WEF ist eine Handelsorganisation, die die größten Konzerne der Welt vertritt. Es macht sich immer wieder disruptive Technologien zunutze, um die wirtschaftlichen Wachstumschancen seiner Unternehmensmitglieder zu verbessern. Das WEF ist speziell darauf ausgerichtet, die wirtschaftliche Macht seiner globalen Elitemitglieder, auch bekannt als die „Milliardärsklasse“, zu fördern.

Wer verwaltet die Interessenkonflikte, die mit dieser Partnerschaft einhergehen, während der WEF den Vereinten Nationen durch sein strategisches Abkommen für 2019 Geld zuführt? Wo bleibt die Transparenz?

Die UNO hat vierzehn Sonderorganisationen unter ihrer Führung, die alle an der globalen Governance beteiligt sind, darunter die Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Keine dieser Organisationen hat etwas mit der ursprünglichen UN-Charta zu tun, die auf die Beendigung von Kriegen, die Förderung des Weltfriedens und der Menschenrechte ausgerichtet war.

Die UNO hat schon vor der Pandemie durch verschiedene Abkommen und Verträge im Stillen Macht aufgebaut. Die „Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ ist ein aktuelles Beispiel für ein solches Abkommen. Die Agenda 2030 ist ein Vertrag zur „Umgestaltung unserer Welt“ und wurde 2015 als internationales Gesetz unterzeichnet. Dieser Vertrag hat die Vereinten Nationen in die Position einer selbstsüchtigen globalen Regierungsbürokratie erhoben.

Die Agenda 2030 hat 17 Ziele und 169 Vorgaben, die sich in Umfang und Thema stark unterscheiden, aber fast alle diese Ziele haben direkte Auswirkungen auf die Weltordnungspolitik.

Hier sind nur einige Beispiele aus dem Agenda 2030-Vertrag. Sollten sich die Vereinten Nationen damit befassen, oder sind diese Fragen besser in der Politik souveräner Nationen aufgehoben?

„Wir sind entschlossen, den Planeten vor Zerstörung zu schützen, unter anderem durch nachhaltigen Konsum und nachhaltige Produktion, nachhaltige Bewirtschaftung seiner natürlichen Ressourcen und dringende Maßnahmen gegen den Klimawandel. „eine produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle Frauen und Männer zu erreichen“. „diskriminierende Gesetze, Politiken und Praktiken zu beseitigen. „politische Maßnahmen, insbesondere in den Bereichen Steuern, Löhne und Sozialschutz, zu ergreifen und schrittweise eine größere Gleichstellung zu erreichen“. „Erleichterung einer geordneten, sicheren, regelmäßigen und verantwortungsvollen Migration und Mobilität von Menschen. „Bis 2030 eine legale Identität für alle schaffen, einschließlich einer Geburtsregistrierung. „Dies ist eine Agenda von noch nie dagewesener Tragweite und Bedeutung. Sie wird von allen Ländern akzeptiert und ist auf alle anwendbar…“

Die Agenda 2030 ist im Wesentlichen ein totalitäres sozialistisches Manifest. Diese und viele weitere eindringliche Aussagen über den Abbau nationaler Rechte finden sich in diesem Vertrag der Vereinten Nationen.

Die UNO hat strategische Vereinbarungen mit den größten Organisationen, Unternehmen und Weltmächten unterzeichnet, um ihre utopische Vision für die Welt zu verwirklichen.

Dies ist eine neue Weltordnung – mit nicht gewählten Beamten an der Spitze. Das bedeutet, dass Sie und ich von einer nicht-demokratischen UN-Verwaltungsbürokratie regiert werden. Dies ist eine Form des umgekehrten Totalitarismus. Eine Weltordnung, die auf einer Kommandowirtschaft basiert, die in ihrem Kern sowohl sozialistisch als auch totalitär ist.

Nun, diese Ziele und Vorgaben mögen für jede einzelne Nation in Ordnung sein, aber dies ist eine Umstrukturierung der Vereinten Nationen, die über ihre Charta hinausgeht.

Zu Beginn der Pandemie erklärten die Vereinten Nationen – über ihren Stellvertreter, die WHO -, dass ein globaler Impfpass erforderlich sei, und gaben den Mitgliedsstaaten umfassende Anleitungen zur weltweiten Standardisierung von Impfpässen.

Daraufhin gaben die Staats- und Regierungschefs der G-20 im Jahr 2022 eine Erklärung ab, in der sie die Entwicklung eines globalen Impfstandards für internationale Reisen und die Einrichtung „globaler digitaler Gesundheitsnetzwerke“ unterstützen, die auf den bestehenden digitalen COVID-19-Impfpässen aufbauen sollen.

Im Juni 2023 wurde eine neue Initiative zwischen der EU und der WHO zur strategischen Zusammenarbeit in globalen Gesundheitsfragen angekündigt. Diese Vereinbarung zielt auf Folgendes ab:

„ein robustes multilaterales System mit der Weltgesundheitsorganisation als Kernstück zu stärken, das von einer starken Europäischen Union getragen wird“.

Nachdem die WHO bei der Bewältigung der COVID-Krise versagt hat, strebt sie nun nach mehr Geld und Macht, um alle Aspekte unserer Gesundheit und unseres Lebens zu kontrollieren. Sie beabsichtigt, die Internationalen Gesundheitsvorschriften zu ändern, um die „Pandemieprävention, -vorbereitung und -reaktion“ auf künftige Ausbrüche zu regeln, was Notfälle im Bereich der öffentlichen Gesundheit jeglicher Art einschließt. Dies beinhaltet eine wichtige Rolle für die WHO bei der direkten Steuerung, im Gegensatz zu einer Rolle als Ratgeber.

Diese Änderungen setzen voraus, dass die G-20 weltweit „Impfstoffpässe“ einführen. Diese Pässe werden private Gesundheitsdaten erfassen und enthalten und die Überwachung, Verfolgung und Kontrolle von Personen und Bevölkerungen weltweit ermöglichen. Die Pässe werden nicht nur COVID-19-Impfdaten enthalten, sondern den Status aller Impfungen. Er wird zu einem digitalisierten Weltreisepass – einschließlich persönlicher Gesundheitsdaten, auf die die Vereinten Nationen keinen Zugriff haben.

Die Gemeinsame Erklärung der G20 zu Impfpässen und künftigen Pandemien ist eine Erklärung darüber, wie mit künftigen Pandemien umgegangen werden soll. Sie besagt Folgendes:

„Wir erkennen die Bedeutung gemeinsamer technischer Standards und Überprüfungsmethoden im Rahmen der IHR (2005) an, um den nahtlosen internationalen Reiseverkehr, die Interoperabilität und die Anerkennung digitaler und nicht-digitaler Lösungen, einschließlich Impfnachweisen, zu erleichtern. Wir unterstützen die Fortsetzung des internationalen Dialogs und der Zusammenarbeit bei der Einrichtung vertrauenswürdiger globaler digitaler Gesundheitsnetze als Teil der Bemühungen zur Stärkung, Prävention und Reaktion auf künftige Pandemien, die den Erfolg der bestehenden Standards und digitalen COVID-19-Zertifikate nutzen und darauf aufbauen sollten.“

Die G-20 arbeitet auch mit dem Internationalen Währungsfonds (der Finanzagentur der UNO), der Weltbank (die ein Gründungsvertragsverhältnis mit der UNO hat) und der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich zusammen, um die Verwendung von digitalen Zentralbankwährungen in Bankensystemen zu formalisieren. Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich verweist ausdrücklich auf „die durch Covid-19 verursachte Störung“ als Rechtfertigung für die Schaffung digitaler Zentralbankwährungen.

Die Pandemie hat es den Staats- und Regierungschefs der Welt ermöglicht, die globale Verwaltungsmacht unter dem Deckmantel der öffentlichen Gesundheit durch die Verwaltungsbürokratie der UNO zu bündeln. Die öffentliche Gesundheit wurde als Waffe eingesetzt, um die Kontrolle über Pässe, Reisen, Banken, die Umwelt und die internationale Wirtschaft zu erlangen. Dies ist ein grober Verstoß gegen das Recht des Einzelnen auf Privatsphäre, nationale Souveränität und die UN-Charta.

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese Impfpässe mit digitalen Währungen der Zentralbanken gekoppelt werden. Dann können die Pässe verwendet werden, um Ungeimpften oder anderen politisch Andersdenkenden den Zugang zu Reisen und die Verwendung ihres eigenen Geldes zu verwehren.

Sobald die internationalen Pässe, die digitalen Währungen der Zentralbanken, die kommandowirtschaftlichen Aspekte der Agenda 2030 der Vereinten Nationen und die WHO-Änderungen an den IHR umgesetzt sind, ist die Grundlage für eine neue Weltordnung geschaffen. Ein globaler Verwaltungsstaat, dessen Macht im Kern bei den Vereinten Nationen liegt, wird zu einem Spinnennetz aus Regeln, Vorschriften, Vereinbarungen und Verträgen, in dem Individuen und Nationen wie Fliegen gefangen sein werden.

Diese neue Weltordnungspolitik wird praktisch unzerstörbar sein. Von da an ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die nationale Souveränität obsolet wird. Dies ist Realität, wenn wir nicht dagegen ankämpfen, diesen Wahnsinn zu stoppen.

Aus diesem Grund muss die Macht der Vereinten Nationen entlarvt und beschnitten werden.

Globalisten, die ihre Ziele vorantreiben wollen, nutzen das Modell der Europäischen Union, bei dem Regeln und Vorschriften die nationale Souveränität aushebeln, um ein weltweites System der Kontrolle aufzubauen.

Alle müssen sich gegen diese Übernahme auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene wehren. Wir müssen die Gerichte, unsere Gesetzgeber, die Medien, öffentliche Proteste und die Macht unserer nationalen und staatlichen Souveränität nutzen, um dagegen vorzugehen. Wenn alles andere fehlschlägt, müssen einzelne Nationen möglicherweise aus der Neuen Weltordnung der UNO austreten, um frei zu bleiben.

Lassen Sie uns zusammenarbeiten, um unsere persönliche und nationale Souveränität für künftige Generationen zu bewahren. Eine Neue Weltordnung wird nicht gebraucht, sie ist nicht akzeptabel, und wir, das Volk und unsere souveränen Regierungen, sollten diese globalisierte Übernahme unmissverständlich ablehnen.