Explodierende Pager könnten einen Krieg im Nahen Osten auslösen

Die vom Iran unterstützte Hisbollah kündigt Vergeltungsmaßnahmen gegen Israel für einen spektakulären Tech-Angriff an und bereitet damit den Weg für einen ausgewachsenen Krieg

Der angebliche israelische Angriff auf Hisbollah-Mitglieder über deren Pager ist eine weitere bedrohliche Entwicklung, die den Nahen Osten auf einen umfassenden regionalen Krieg zusteuert. Der Hisbollah bleibt nichts anderes übrig, als mit der vollen Unterstützung der vom Iran geführten “Achse des Widerstands” zurückzuschlagen.

Die Raffinesse und die Auswirkungen des Angriffs auf die Pager sind beispiellos. Der Angriff forderte mindestens 11 Todesopfer, darunter einige Hisbollah-Kämpfer, und bis zu 3.000 Verletzte.

Das Hauptziel des Angriffs, der nach Angaben von US-Beamten von Israel ausgeführt wurde, bestand darin, die Kommunikationsmittel der Hisbollah sowie ihr Kommando- und Kontrollsystem im Libanon zu stören.

Da die Hisbollah die Verwendung von Mobiltelefonen durch ihre Streitkräfte eingeschränkt hat, weil Israel sie leicht aufspüren und ins Visier nehmen kann, sind Pager zunehmend zum bevorzugten Nachrichtenübermittlungsgerät innerhalb der Gruppe geworden.

Der Anschlag könnte auch darauf abzielen, Panik innerhalb der Gruppe und in der libanesischen Öffentlichkeit auszulösen, von denen viele die Hisbollah angesichts der politischen Spaltung des Landes nicht unterstützen.

Seit den Angriffen der Hamas auf den Süden Israels am 7. Oktober hat die israelische Führung unter Premierminister Benjamin Netanjahu wiederholt erklärt, sie sei entschlossen, die Bedrohung durch die Hisbollah zu beseitigen, die in Solidarität mit der Hamas operiert.

Stunden vor dem Pager-Angriff stellte die Regierung Netanjahu klar, dass Israels Kriegsziele auch die Rückkehr Zehntausender Bewohner in ihre Häuser im Norden Israels umfassen würden, aus denen sie wegen des ständigen Raketenbeschusses durch die Hisbollah geflohen sind. Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant erklärte, dass dies nur durch militärische Maßnahmen möglich sei.

Die gleichzeitigen Pager-Explosionen am Dienstag könnten also der Auftakt zu einer israelischen Großoffensive gegen die Hisbollah sein.

Die Folgen eines Krieges mit der Hisbollah

Die Hisbollah hat bereits erklärt, dass sie Vergeltung üben wird. In welcher Form dies geschehen wird, bleibt abzuwarten. Die Gruppe verfügt über massive militärische Kapazitäten, um nicht nur den Norden Israels mit Drohnen und Raketen zu beschießen, sondern auch andere Teile des jüdischen Staates anzugreifen, darunter stark bevölkerte Städte wie Tel Aviv.

Die Hisbollah hat diese Fähigkeit 2006 in ihrem Krieg mit Israel unter Beweis gestellt. Der Krieg dauerte 34 Tage, in denen 165 Israelis getötet wurden (121 IDF-Soldaten und 44 Zivilisten) und Israels Wirtschaft und Tourismusindustrie erheblichen Schaden erlitten. Die Verluste der Hisbollah und der Libanesen waren mit mindestens 1.100 Toten weitaus höher. Den israelischen Verteidigungskräften (IDF) gelang es jedoch nicht, die Gruppe zu zerstören oder handlungsunfähig zu machen.

Jeder erfolgreiche Vergeltungsangriff auf israelische Städte könnte zu schweren zivilen Opfern führen und Israel einen weiteren Vorwand liefern, um sein seit Langem verfolgtes Ziel zu verfolgen, die Hisbollah zu vernichten und ihren wichtigsten Unterstützer, die Islamische Republik Iran, zu bestrafen.

In einem umfassenderen Konflikt sind die Vereinigten Staaten verpflichtet, Israel zu verteidigen, während der Iran die Hisbollah auf jede erdenkliche Weise unterstützen würde. Wenn die israelische und die US-amerikanische Führung glauben, dass der Iran auch weiterhin alles unterlassen wird, was ihn in einen Krieg mit Israel und den USA treiben könnte, dann irren sie sich.

Die Hisbollah ist ein zentrales Element im nationalen und regionalen Sicherheitsparadigma des Regimes. Teheran hat zusammen mit anderen regionalen Verbündeten – insbesondere irakischen Milizen, den jemenitischen Houthis und dem syrischen Regime von Bashar al-Assad – massiv in die Gruppe investiert. Ziel dieser “Achse des Widerstands” war es, eine starke Abschreckung gegen Israel und die USA aufzubauen.

Seit seiner Gründung vor 45 Jahren betrachtet das iranische Regime Israel und seinen wichtigsten Unterstützer, die USA, als existenzielle Bedrohung, so wie Israel den Iran in gleicher Weise betrachtet.

Zu diesem Zweck hat das Regime seine Außenbeziehungen auf Amerikas Hauptgegner, vornehmlich Russland und China, ausgerichtet. Die militärische Zusammenarbeit zwischen Russland und dem Iran ist so eng geworden, dass Moskau kaum zögern wird, den Iran und seine Verbündeten in einem Krieg zu unterstützen.

Teheran ist sich der nuklearen Fähigkeiten Israels voll bewusst. Um sich dagegen zu schützen, hat der Iran sein eigenes Atomprogramm bis zur Schwelle zur Entwicklung einer Waffe entwickelt. Möglicherweise hat die iranische Führung auch die Zusicherung Russlands erhalten, dass es den Iran bei der Verteidigung unterstützen würde, sollte Israel auf seine Atomwaffen zurückgreifen.

In der Zwischenzeit ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass es Israel nach fast einem Jahr der Zerstörung des Gazastreifens und der Verwüstung seiner Bewohner nicht gelungen ist, die Hamas auszulöschen.

Ihre eigenen Handlungen sprechen dafür. Sie hat die Bewohner des Gazastreifens ständig gezwungen, umzuziehen, damit die IDF-Soldaten in Gebieten operieren können, die sie zuvor für kampffrei erklärt hatten.

Die Aufgabe, die Hisbollah und ihre Unterstützer zu besiegen, wäre ein weitaus größeres Ziel, das es zu erreichen gilt. Sie birgt die ernste Gefahr eines Krieges, den alle Parteien nicht wollen, auf den sich aber alle vorbereiten.

Der Pager-Angriff ist nur die jüngste in einer Reihe von Aktionen, die die Chancen auf einen dauerhaften Waffenstillstand im Gazastreifen gefährden, der die Region stabilisieren und zum Frieden statt zum Krieg beitragen könnte.

*

Amin Saikal ist emeritierter Professor für Nahost- und Zentralasienstudien an der Australian National University