Explodierende Sterberate trotz Massenimpfung

In der Woche, die am 12. November 2021 endete, meldete Großbritannien 2.047 mehr Todesfälle als im gleichen Zeitraum zwischen 2015 und 2019; Herzkrankheiten und Schlaganfälle scheinen für viele der überzähligen Todesfälle verantwortlich zu sein

Allein in den letzten 13 Wochen starben etwa 107.700 Senioren über der normalen Rate, trotz einer Injektionsrate von 98,7 %

In Vermont, wo die Mehrheit ebenfalls injiziert wird, ist die Zahl der überzähligen Todesfälle so hoch wie seit der Zeit vor der Pandemie nicht mehr.

Eine Untersuchung anhand offizieller Daten des NHS und des britischen Amts für nationale Statistik (ONS) ergab, dass die Zahl der Todesfälle unter Teenagern um 47 % gestiegen ist, seit sie sich COVID-19 spritzen lassen.

Die Zahl der Todesfälle durch COVID-19 stieg auch bei den 15- bis 19-Jährigen an, nachdem die Impfungen für diese Altersgruppe eingeführt worden waren.

Trotz der Massenimpfungen und der Tatsache, dass manche zwei oder sogar drei Spritzen in den Arm bekommen, steigt die Zahl der Todesfälle

Während der gesamten Pandemie wurden Masseninjektionen als Weg zurück zur Normalität angepriesen – die einzige Lösung, um die Pandemie zu beenden und Leben durch COVID-19 zu retten. Doch trotz der Masseninjektionen und der Tatsache, dass manche Menschen zwei oder sogar drei Spritzen in den Arm bekommen, steigt die Zahl der Todesfälle weiter an.

In der Woche bis zum 12. November 2021 wurden in Großbritannien 2047 mehr Todesfälle gemeldet als im gleichen Zeitraum zwischen 2015 und 2019. Allerdings kann COVID-19 nicht die alleinige Schuld daran sein, da es nur bei 1197 Menschen auf den Totenscheinen aufgeführt war. Darüber hinaus sind die Todesfälle in Großbritannien, die nicht auf COVID zurückzuführen sind, seit Juli höher als der wöchentliche Durchschnitt in den fünf Jahren vor der Pandemie.

Herzkrankheiten und Schlaganfälle scheinen die Ursache für viele der überzähligen Todesfälle zu sein, wie die Financial Times berichtet: „Die neue Phase der überzähligen Todesfälle lässt die Möglichkeit aufkommen, dass seit dem Sommer mehr Menschen ihr Leben verloren haben, weil der NHS überlastet war oder schwere Krankheiten nicht rechtzeitig erkannt wurden… „2 Ein ähnliches Szenario spielt sich in den USA ab.

Mehr Senioren sterben, trotz Masseninjektionen

Auf Twitter enthüllte der Software-Ingenieur Ben M. (@USMortality) aus dem Silicon Valley, dass allein in den letzten 13 Wochen etwa 107.700 Senioren überdurchschnittlich oft starben, obwohl die Impfquote bei 98,7 % lag. In einem anderen Beispiel zeigte er anhand von Daten der U.S. Centers for Disease Control and Prevention, census.gov und seinen eigenen Berechnungen, dass die Zahl der Todesfälle in Vermont ansteigt, obwohl die Mehrheit der Erwachsenen geimpft wurde.

„In Vermont waren bis zum 1. Juni 2021 71% der gesamten Bevölkerung geimpft“, twitterte er. „Das sind 83 % der erwachsenen Bevölkerung, und trotzdem gibt es dort jetzt die meisten Todesfälle seit der Pandemie!“

Todesfälle unter Teenagern nehmen nach Impfungen zu

Eine Untersuchung von The Exposé, die sich auf offizielle Daten des NHS und des britischen Amtes für Nationale Statistik (ONS) stützt, ergab, dass die Zahl der Todesfälle unter Teenagern um 47 % gestiegen ist, seit sie die COVID-19-Impfung erhalten. Und nicht nur das, auch die Zahl der Todesfälle durch COVID-19 stieg bei den 15- bis 19-Jährigen an, nachdem die Impfung für diese Altersgruppe eingeführt worden war.

„Wir haben uns entschlossen, die offiziellen Daten des Office for National Statistics (ONS) zu den wöchentlich registrierten Todesfällen zu untersuchen, um festzustellen, ob es nach der Einführung des Impfstoffs Covid-19 in dieser Altersgruppe zu einem Anstieg der Todesfälle bei den 15- bis 19-Jährigen kam“, heißt es in dem Bericht.

Zwischen der Woche, die am 26. Juni endet, und der Woche, die am 18. September 2020 endet, wurden 148 Todesfälle bei den 15- bis 19-Jährigen gemeldet. Zwischen der Woche, die am 25. Juni 2021 endete, und der Woche, die am 17. September 2021 endete, traten jedoch 217 Todesfälle unter den 15- bis 19-Jährigen auf. Laut der Untersuchung:

Daraus geht hervor, dass die Zahl der Todesfälle bei Jugendlichen ab 15 Jahren zwischen dem 19. Juni 2021 und dem 17. September 2021 um 47 % höher war als die Zahl der Todesfälle in dieser Altersgruppe im gleichen Zeitraum des Jahres 2020, und der Anstieg der Todesfälle begann genau zu dem Zeitpunkt, als die Jugendlichen mit der Covid-19-Impfung begannen. Unsere Untersuchung der ONS-Daten ergab auch weitere Bedenken hinsichtlich der Covid-19-Todesfälle bei Personen im Alter zwischen 15 und 19 Jahren. Derselbe ONS-Datensatz aus dem Jahr 2021 zeigt, dass seit Beginn der Covid-19-Impfung bei Jugendlichen in sieben der dreizehn Wochen zwischen dem 19. Juni und dem 17. September 2021 mindestens ein Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 verzeichnet wurde. Insgesamt gab es in diesem Zeitraum 8 Todesfälle.

In den fünfzehn Wochen vor der Verabreichung des Covid-19-Impfstoffs an Jugendliche über 15 Jahren wurde jedoch nur ein einziger Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 in dieser Altersgruppe verzeichnet. Korrelation ist nicht gleich Kausalität, aber es ist äußerst besorgniserregend zu sehen, dass die Zahl der Todesfälle bei Jugendlichen über 15 Jahren um 47 % gestiegen ist und auch die Zahl der Covid-19-Todesfälle in dieser Altersgruppe zugenommen hat, seit sie den Covid-19-Impfstoff erhalten, und das ist vielleicht ein Zufall zu viel.

Erhebliche Bedenken wurden z. B. im Zusammenhang mit dem Antikörper-abhängigen Enhancement (ADE) und der Möglichkeit geäußert, dass COVID-19-Impfstoffe die COVID-19-Krankheit durch ADE verschlimmern könnten.

Florida wurde heftig kritisiert – zu Unrecht

Einige Bundesstaaten haben sich dadurch hervorgetan, dass sie sich weigerten, die drakonischen Maßnahmen zur öffentlichen Gesundheit zu übernehmen, die in weiten Teilen der USA eingeführt wurden. Nach einer Abriegelung im Frühjahr 2020 öffneten Geschäfte, Schulen und Restaurants in Florida wieder, während die Maskenpflicht abgelehnt wurde.

„Hätte Florida während der Pandemie nicht schlechter abgeschnitten als der Rest des Landes, hätte das ausgereicht, um die Abriegelungsstrategie zu diskreditieren“, erklärte John Tierney, Wissenschaftskolumnist der New York Times, und stellte fest, dass der Staat als Kontrollgruppe in einem natürlichen Experiment fungierte. Im Sommer 2021 sprachen die Ergebnisse für sich selbst:

Floridas Sterblichkeitsrate durch Covid ist sowohl bei den über 65-Jährigen als auch bei den Jüngeren niedriger als der nationale Durchschnitt, sodass die altersbereinigte Covid-Sterblichkeitsrate des Bundesstaates niedriger ist als die aller anderen Bundesstaaten außer zehn. Und auch bei der wichtigsten Messgröße, der Gesamtrate der „Übersterblichkeit“ (die Zahl der Todesfälle, die über dem Normalwert liegt), schneidet Florida besser ab als der nationale Durchschnitt. Die Übersterblichkeitsrate ist deutlich niedriger als im restriktivsten Bundesstaat Kalifornien, insbesondere bei jüngeren Erwachsenen, von denen viele nicht an Covid, sondern an Ursachen starben, die mit den Abriegelungen zusammenhingen: Krebsvorsorgeuntersuchungen und -behandlungen wurden verzögert, und es gab einen starken Anstieg der Todesfälle aufgrund von Drogenüberdosierungen und Herzinfarkten, die nicht sofort behandelt wurden.

Nach einem Anstieg der Fälle im Spätsommer sanken die Raten bis zum Herbst stark ab. Ende Oktober 2021 wies Florida eine der niedrigsten durchschnittlichen COVID-19-Fallraten pro 100.000 Einwohner in den USA auf. „Ohne Mandate oder Abriegelungen sind die COVID-19-Fälle in Florida seit August um 90 % zurückgegangen“, sagte Gouverneur Ron DeSantis. „Neben den Fällen sind auch die Krankenhausaufenthalte in unserem Bundesstaat drastisch zurückgegangen.

Ebenfalls seit August sind die COVID-19-Fälle bei Kindern im schulpflichtigen Alter um 87 % zurückgegangen, während die Fälle bei jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 24 Jahren um 93 % zurückgingen. Die stellvertretende Gouverneurin Jeanette Nuñez fügte in einer Pressemitteilung hinzu: „Da Florida jetzt in Bezug auf die COVID-19-Raten pro Kopf den niedrigsten Wert in den kontinentalen USA aufweist, sind wir stolz darauf, dass wir während der gesamten Pandemie die Freiheit konsequent geschützt haben.

Ende November 2021 war Florida der einzige US-Bundesstaat, in dem die Übertragungsrate in praktisch allen Bezirken niedrig war. Während im Rest der USA eine hohe, erhebliche oder mäßige Ausbreitung zu verzeichnen war, fehlte COVID-19 im Sonnenstaat weitgehend.13 Auf Twitter schrieb Scott Ruesterholz:

Ich habe schon oft darüber gesprochen, dass COVID-Wellen eindeutig vom Wetter abhängen (der Süden kämpft im Sommer, der Norden im Winter). Dies sollte berücksichtigt werden, wenn man einem Gouverneur „Schuld“ oder „Verdienst“ zuschreibt – manche Trends haben Vorrang vor der Politik. Nichtsdestotrotz ist diese Karte etwas – Florida!

Impfungen verdoppeln Risiko für akutes Coronarsyndrom

Es ist besorgniserregend, dass herzbezogene Ereignisse anscheinend ein Hauptfaktor für die in Großbritannien zu beobachtenden übermäßigen Todesfälle sind, insbesondere wenn man bedenkt, dass Forscher herausgefunden haben, dass die mRNA-COVID-19-Spritzen von Pfizer und Moderna nach der Injektion Biomarker, die mit Thrombose, Kardiomyopathie und anderen vaskulären Ereignissen in Verbindung stehen, dramatisch erhöhen.

Die Studie, die in der Ausgabe vom 16. November 2021 der Fachzeitschrift Circulation veröffentlicht wurde, kam zu dem Schluss, dass „die mRNA-Impfungen die Entzündung des Endothels und die T-Zell-Infiltration des Herzmuskels dramatisch erhöhen und möglicherweise für die beobachtete Zunahme von Thrombose, Kardiomyopathie und anderen vaskulären Ereignissen nach der Impfung verantwortlich sind“.

Bei den geimpften Personen war das Risiko eines akuten Coronarsyndroms (ACS) mehr als doppelt so hoch wie bei den geimpften Personen. Dieser Begriff umfasst nicht nur Herzinfarkte, sondern auch eine Reihe anderer Erkrankungen, bei denen der Blutfluss zum Herzen abrupt unterbrochen wird. Die Anzeichen und Symptome eines ACS beginnen in der Regel sehr plötzlich und umfassen:

Schmerzen/Unbehagen in der Brust, die oft als Schmerzen, Druck, Engegefühl oder Brennen beschrieben werden

Schmerzen, die von der Brust in Schultern, Arme, Oberbauch, Rücken, Nacken und/oder Kiefer ausstrahlen

Übelkeit und/oder Erbrechen

Verdauungsstörungen

Kurzatmigkeit

Plötzliches starkes Schwitzen

Benommenheit, Schwindel und/oder Ohnmacht

Ungewöhnliche oder unerklärliche Müdigkeit

Bei Patienten, die zwei Dosen mRNA erhielten, war das Fünf-Jahres-ACS-Risiko mehr als doppelt so hoch und stieg von durchschnittlich 11 % auf 25 %. In einem Tweet vom 21. November 2021 schrieb der Kardiologe Dr. Aseem Malhotra:

Außergewöhnlich, beunruhigend, erschütternd. Wir haben jetzt Hinweise auf einen plausiblen biologischen Mechanismus, wie der mRNA-Impfstoff zu vermehrten kardialen Ereignissen beitragen kann. Die Zusammenfassung wurde in der wichtigsten kardiologischen Fachzeitschrift veröffentlicht, sodass wir diese Ergebnisse sehr ernst nehmen müssen

Können Sie die schädlichen Auswirkungen abmildern?

Wenn Sie nun der Meinung sind, dass die COVID-19-Impfung ein Fehler war, und Sie Ihr doppeltes Risiko für kardiale Komplikationen verringern möchten, gibt es ein paar grundlegende Strategien, die ich Ihnen empfehlen würde.

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Vitamin-D-Spiegel messen und genügend Vitamin D oral einnehmen (bei den meisten Erwachsenen etwa 8.000 Einheiten/Tag) und/oder sich ausreichend der Sonne aussetzen, um sicherzustellen, dass Ihr Spiegel bei 60 bis 80 ng/ml (150 bis 2000 nmol/l) liegt.

Verzichten Sie auf alle pflanzlichen (Samen-)Öle in Ihrer Ernährung, was bedeutet, dass Sie fast alle verarbeiteten Lebensmittel und die meisten Mahlzeiten in Restaurants meiden sollten, es sei denn, Sie überzeugen den Koch, nur mit Butter zu kochen. Vermeiden Sie alle Soßen und Salatdressings in Restaurants, da sie mit Samenölen versetzt sind. Vermeiden Sie auch Hühner- und Schweinefleisch, da sie sehr viel Linolsäure enthalten, ein Omega-6-Fett, das bei fast allen Menschen viel zu hoch ist und zu oxidativem Stress beiträgt, der Herzkrankheiten verursacht.

Erwägen Sie die Einnahme von etwa 500 Milligramm NAC pro Tag, da es zur Vorbeugung von Blutgerinnseln beiträgt und eine Vorstufe des wichtigen Antioxidans Glutathion ist.

Erwägen Sie die Einnahme von fibrinolytischen Enzymen, die das Fibrin abbauen, das zu Blutgerinnseln, Schlaganfällen und Lungenembolien führt. Die Dosis beträgt in der Regel zwei Mal täglich, muss aber auf nüchternen Magen eingenommen werden, entweder eine Stunde vor oder zwei Stunden nach einer Mahlzeit. Andernfalls verdauen die Enzyme Ihre Nahrung und nicht das Fibrin im Blutgerinnsel.

