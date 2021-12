Spezialist für Atemwegserkrankungen: Ärzte werden gezwungen, „giftige Medikamente“ zur Behandlung von COVID einzusetzen

Die Menschen in diesem Land müssen wissen, wie wir von diesen sehr mächtigen Kräften in Geiselhaft genommen werden, sagte Dr. Paul Marik auf der heutigen Konferenz „Fired for Freedom“.

Einem Arzt wurde die Zulassung zur Behandlung von Patienten entzogen, nachdem er als Pionier ein krankenhausinternes COVID-19-Behandlungsprotokoll unter Verwendung von FDA-zugelassenen Generika eingeführt hatte.

Der Lungenarzt Dr. Paul Marik sprach mit dem CEO der Truth for Health Foundation, Dr. Lee Vliet, auf der Konferenz „Fired for Freedom“, die am 7. Dezember 2021 stattfand. Marik ist Mitbegründer der Frontline Critical Care COVID Alliance, einer der ersten Organisationen, die ein erfolgreiches multimediales Protokoll zur Behandlung von COVID-19-Patienten auf der Intensivstation entwickelt hat.

Als Leiter der Abteilung für Lungen- und Intensivmedizin an der Eastern Virginia Medical School und Arzt am Sentara Norfolk General Hospital war Marik der erste Referent auf der Konferenz.

Die Rede von Dr. Paul Marik beginnt bei 21:58 auf dem untenstehenden Video

Marik sagte, dass seine Gruppe das Protokoll mit dem Namen MATH+ im März 2020 entwickelt hat, zu einer Zeit, als es eine „völlige Leere“ an verfügbaren Behandlungsmöglichkeiten gab.

„Das NIH, die CDC und die WHO sagten, es gäbe keine Behandlung. Es ist eine unterstützende Behandlung. Das war völlig absurd“, sagte er. „Die Patienten wurden also in ein New Yorker Krankenhaus eingeliefert, wo sie an ein Beatmungsgerät angeschlossen wurden. Sie erhielten keine spezifische Behandlung. Und dann lag die Sterblichkeit bei 90 Prozent.“

Der Arzt sagte, das Protokoll, das er im letzten Jahr entwickelt habe, bestehe aus einer Reihe von FDA-zugelassenen Medikamenten, darunter Methylprednisolon, Ascorbinsäure und gerinnungshemmendes Heparin, und sei im Laufe der Zeit „auf der Grundlage der besten sich entwickelnden Wissenschaft“ um Antiandrogentherapie, Vitamin C, Ivermectin und Fluvoxamin erweitert worden.

Obwohl er in seinem Krankenhaus nie Ivermectin verwenden durfte, sagte Marik, dass er die anderen Medikamente verwenden durfte und damit erfolgreich war.

„Er fügte hinzu, dass ein in Houston ansässiger Kollege, der das Protokoll befolgte, ihm berichtete, dass er bei COVID-Patienten, die mit der Multimedikation behandelt wurden, eine Sterblichkeitsrate von weniger als 10 % verzeichnete.

„Und dann, unerklärlicherweise, am 5. Oktober, verschickte mein Krankenhaussystem, das Sentara Health Care System, ein systemweites Memorandum, das im Wesentlichen auf mich persönlich abzielte und die Verwendung von Ivermectin, Fluvoxamin, Antiandrogentherapie verbot und von der Verwendung von Vitamin C abriet“, sagte Marik.

Stattdessen, so Marik, habe man ihn gedrängt, Remdesivir zu verwenden, ein Medikament, das seiner Meinung nach „das Risiko eines Nieren- und Leberversagens erhöht“.

Marik sagte, er sei „gezwungen worden, dieses giftige Medikament zu verwenden“, anstatt „die Medikamente, von denen ich wusste, dass sie sicher, wirksam und billig sind“, und fügte hinzu, dass er in der Woche nach Inkrafttreten des Memorandums sieben COVID-Patienten behandelte, die an „COVID-Pneumonie“ litten, und dass er die Medikamente, die er sonst verschrieben hätte, nicht verwenden durfte.

„Alle sieben Patienten starben“, sagte er. „Es war eine absolute Schande, darunter eine 32-jährige Frau und ein 40-jähriger Mann, und ich musste tatenlos zusehen, wie diese Patienten starben. Es brach mir das Herz, und ich war am Boden zerstört, so dass ich wirklich keine andere Wahl hatte. Ich musste entweder kündigen oder eine einstweilige Verfügung gegen das Krankenhaus einreichen.

Marik entschied sich, nicht zu kündigen und reichte stattdessen am 9. November eine Klage gegen das Krankenhaus ein, in der er argumentierte, dass es sich bei den Medikamenten, die er zur Behandlung der Patienten einsetzte, um „sichere, von der FDA zugelassene Medikamente“ handele.

Am selben Tag, an dem er Klage gegen Sentara einreichte, zog das Journal of Intensive Care Medicine (JICM) einen Artikel zurück, den Marik über sein MATH+-Protokoll mitverfasst hatte, und begründete dies mit „Bedenken hinsichtlich der Genauigkeit der COVID-19-Krankenhaussterblichkeitsdaten, die in dem Artikel in Bezug auf Sentara berichtet wurden.“

Der Schritt, den Artikel zurückzuziehen, erfolgte, nachdem Sentara sich an das JICM gewandt hatte, nachdem es „eine sorgfältige Überprüfung unserer Daten für Patienten mit COVID-19 vom 22. März 2020 bis zum 20. Juli 2020 durchgeführt hatte“ und zu dem Schluss gekommen war, dass der von Marik mitverfasste Artikel eine falsche Sterblichkeitsrate berechnet hatte, die es zur Untermauerung seiner Behauptung einer Risikoreduzierung durch das MATH+-Protokoll verwendete.

Rechtsanwalt Fred Taylor, Partner der Anwaltskanzlei Bush & Taylor in Virginia und Mariks Rechtsvertreter in der Klage, erklärte jedoch gegenüber MedPage Today, dass es in der Klage „nicht um einen Zeitschriftenartikel“ gehe.

„In diesem Fall geht es darum, ob eine Krankenhausverwaltung schwerkranken COVID-Patienten rechtlich verbieten kann, Informationen über sichere, von der FDA zugelassene und potenziell lebensrettende Medikamente, die von ihrem behandelnden Arzt bestimmt werden, zu erhalten – und eine Behandlung, wenn sie dies für medizinisch angemessen halten“, sagte Taylor.

Obwohl das Sentara Health System erklärt hat, dass es JICM nicht aufgefordert hat, Mariks Artikel zurückzuziehen, hat das Krankenhaussystem Marik seine Krankenhausprivilegien entzogen, eine Entscheidung, die der Arzt als „Vergeltungsmaßnahme“ bezeichnet.

„Sie verletzten im Grunde die grundlegende Beziehung zwischen Patient und Arzt“, sagte er. „Es ist der Arzt, der über die beste Behandlung für seinen Patienten entscheidet. Wir sagen den Ärzten nicht, was sie tun sollen. Es ist der Arzt, den wir wollen. Lasst die Ärzte doch Ärzte sein, lasst die Ärzte am Krankenbett über die beste Behandlung für ihre Patienten entscheiden, was auch immer das sein mag. Und leider mischen sich das Krankenhaus und die Bundesregierung jetzt in die Fähigkeit der Ärzte ein, ihre Patienten zu behandeln.“

Marik sagte, was ihm widerfahren sei, sei „keine ungewöhnliche Sache“, sondern passiere „im ganzen Land“.

„Ärzte werden ins Visier genommen“, sagte er. „Sie verlieren ihre Zulassung, weil sie sichere Off-Label-Medikamente verschreiben wollen. Und vor COVID förderte die FDA die Verwendung von FDA-zugelassenen Off-Label-Medikamenten. Sie sagte, es sei völlig in Ordnung, wenn Ärzte dies auf der Grundlage ihres klinischen Urteils tun.

Marik bezeichnete seine Bestrafung und die der Ärzte als „moralischen Skandal“ und fügte hinzu, er spreche „nicht nur für mich und meine Patienten“, sondern um einen „Dialog“ über die Behandlung von COVID-19 mit anderen Methoden als den von „mächtigen“ Interessen empfohlenen zu beginnen.

„Die Menschen in diesem Land müssen wissen, wie wir von diesen sehr mächtigen Kräften als Geiseln gehalten werden“, sagte der Arzt.

Die Konferenz fand am 80. Jahrestag des japanischen Angriffs auf Pearl Harbor statt, der die Vereinigten Staaten in den Zweiten Weltkrieg trieb.

Jahrestag des Angriffs auf Pearl Harbor statt, der die Vereinigten Staaten in den Zweiten Weltkrieg trieb. „Heute, an diesem heiligen Tag des Gedenkens an Pearl Harbor, werden wir über diesen zusätzlichen Krieg sprechen“, sagte Dr. Vliet in ihrer Einführung in die Versammlung.

„An der COVID-Front wird um Ihre medizinische Freiheit und Ihr Recht gekämpft, selbst zu entscheiden, welche Behandlungen Sie Ihrem Körper zuführen möchten.“