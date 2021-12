Wie man eine olympische Goldmedaille nicht gewinnt

Von Pepe Escobar: Er ist ein brasilianischer Journalist, der eine Kolumne, The Roving Eye, für Asia Times Online schreibt und ein Kommentator auf Russlands RT und Irans Press TV ist. Er schreibt regelmäßig für den russischen Nachrichtensender Sputnik News und verfasste zuvor viele Meinungsbeiträge für Al Jazeera.

In den Annalen der Diplomatie könnte die offizielle Bestätigung eines diplomatischen Boykotts der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking durch das Weiße Haus bestenfalls als ein von einem Bumerang getroffener Diskuswerfer bezeichnet werden.

Realpolitiker tun sich schwer, einen Sinn in dieser grundlosen Provokation zu finden, die weniger als zwei Monate vor Beginn der Spiele am 4. Februar 2022 im Vogelnest in Peking erfolgt.

In der Begründung des Weißen Hauses heißt es: „Die Regierung Biden wird angesichts des anhaltenden Völkermords und der Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Xinjiang sowie anderer Menschenrechtsverletzungen durch die VR China keine diplomatische oder offizielle Vertretung zu den Olympischen und Paralympischen Winterspielen 2022 in Peking entsenden.“

Zunächst einmal wurde niemand von Joe Bidens Handlangern in der Verwaltung oder anderen Beamten überhaupt eingeladen. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Zhao Lijian, merkte an, dass die USA „einen ‚diplomatischen Boykott‘ propagieren, ohne überhaupt zu den Spielen eingeladen zu sein“.

Zhao betonte auch, dass die Spiele „keine Bühne für politisches Gehabe“ seien, und fügte hinzu, dass die „unverhohlene politische Provokation“ eine „ernste Beleidigung für das 1,4 Milliarden Menschen zählende chinesische Volk“ darstelle. Er ließ die Möglichkeit „entschlossener Gegenmaßnahmen“ in der Luft hängen.

Das bedeutet, dass auch der jüngste virtuelle Gipfel zwischen Xi und Biden in der Luft liegt, wenn es darum geht, eine diplomatischere entente cordiale zu fördern. Vorhersehbar ist, dass die Washingtoner Politiker, die sich durchgesetzt haben, diejenigen sind, die darauf versessen sind, Peking unter dem immer wiederkehrenden Vorwand der Menschenrechte zu dämonisieren.

An erster Stelle steht der polnisch-amerikanische demokratische Senator Tom Malinowski aus New Jersey, der stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses.

Malinowski sind fragwürdige Geschäfte nicht fremd. Am 21. Oktober 2021 veröffentlichte der Ethikausschuss des Repräsentantenhauses einen Bericht, der bestätigte, dass er es versäumt hatte, seine Aktiengeschäfte seit Anfang 2020 ordnungsgemäß offenzulegen, da er

Er kaufte oder verkaufte Aktien im Wert von bis zu 1 Million Dollar von medizinischen und technischen Unternehmen, die an der Reaktion auf Covid-19 beteiligt waren. Diese Geschäfte waren nur ein Teil eines Aktienkaufs und -verkaufs im Wert von bis zu 3,2 Millionen Dollar.

Während des gesamten Jahres 2021, in dem sich mehrere Ethikbeschwerden und eine Ethikuntersuchung häuften, sah sich Malinowski gezwungen, seinen Finanzberater anzuweisen, den Börsenschwindel einzustellen, und kündigte an, einen Blind Trust für sein Vermögen einzurichten.

Malinowskis Hauptgeschäft ist jedoch die Dämonisierung Chinas.

Im Juni war Malinowski neben Mike Gallagher (R-WI), Gregory Meeks (D-NY) und Michael McCaul (R-TX) der Hauptverfasser einer Resolution, in der das Internationale Olympische Komitee (IOC) aufgefordert wurde, die Spiele 2022 nicht in Peking auszurichten, wenn die Regierung der Volksrepublik China nicht die „andauernden Verbrechen gegen das uigurische Volk“ beendet. Die Amerikaner wurden von Gesetzgebern in neun europäischen Ländern sowie dem Europäischen Parlament unterstützt.

Damals sagte Malinowski: „So etwas wie unpolitische Spiele gibt es nicht – Diktaturen wie China richten die Olympischen Spiele aus, um ihr Ansehen zu stärken… auch wenn sie weiterhin Verbrechen gegen ihr Volk begehen.

Malinowski steht der Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, sehr nahe – sie ist eine glühende Befürworterin des Boykotts. Diese Direktive kommt also von der Spitze der Demokratenführung: die Unterschrift des Weißen Hauses war nur eine Formalität.

Der „Völkermord“-Verursacher

In Anbetracht der Tatsache, dass die farbige Revolution in Hongkong ein totaler Fehlschlag war, bleiben die Menschenrechte in Xinjiang ein vorhersehbarer Vorwand bzw. ein vorhersehbares Ziel – auf Augenhöhe mit der bevorstehenden „Invasion“ Taiwans.

Die wohl beste kontextualisierte Darstellung der tatsächlichen Situation in Xinjiang finden Sie hier. Der „Völkermord“-Trugschluss ist durch gründliche unabhängige Analysen vollständig entlarvt worden, wie hier und hier. Das Weiße Haus gibt im Wesentlichen die „Analyse“ eines rechtsextremen religiösen Spinners wieder, die zuerst von Mike „wir betrügen, wir lügen, wir stehlen“ Pompeo unterstützt wurde. So viel zur Kontinuität der Regierung.

Während des Kalten Krieges wurden die Olympischen Spiele zur Geisel eines diplomatischen Boykotts. Im Jahr 1980 brüskierten die USA unter dem damaligen Präsidenten Jimmy Carter die Olympischen Spiele in Moskau zusammen mit anderen 64 Nationen aus Protest gegen die sowjetische Invasion in Afghanistan. Die UdSSR ihrerseits boykottierte neben dem Eisernen Vorhang auch die Spiele 1984 in Los Angeles.

Was jetzt geschieht, fällt unter das Siegel des Kalten Krieges 2.0 und der Dämonisierung Chinas auf der ganzen Linie, vor allem durch Taktiken des Hybriden Krieges.

Xinjiang ist ein Hauptziel, nicht wegen der Uiguren, sondern weil es das strategische Bindeglied zwischen Westchina und den Korridoren der Belt and Road Initiative (BRI) durch Zentralasien, Südasien und Westasien bis nach Europa ist. Die BRI – das Kernstück des chinesischen außenpolitischen Konzepts für die absehbare Zukunft – ist in Washington ein absolutes Anathema.

Die Tatsache, dass die USA zahllose, kostspielige, verheerende Niederlagen des humanitären Imperialismus in muslimischen Ländern inszeniert haben, direkt und indirekt, in Afghanistan, im Irak, in Libyen, in Syrien, im Jemen und darüber hinaus, und jetzt plötzlich in Tränen ausbrechen über das Schicksal der uigurischen Muslime in Xinjiang, spricht für sich selbst.

„Rechte“ Gruppen, die kaum als CIA-Propagandafronten getarnt sind, haben vorhersehbar ununterbrochen geschrien und die „internationale Gemeinschaft“ – ein Euphemismus für die NATO – aufgefordert, die Olympischen Spiele in Peking zu boykottieren. Diese sind irrelevant. Die Regierungen sind eine ernstere Angelegenheit.

Zwanzig Nationen haben sich geweigert, den Olympischen Frieden mit China zu unterzeichnen. Diese Tradition, die ihren Ursprung im antiken Griechenland hat, sorgt dafür, dass politische Unruhen den Sport nicht beeinträchtigen. Die – westliche – Rechtfertigung für eine weitere Provokation: Wir wollen „eine Botschaft“ an Peking senden.

Im Vereinigten Königreich stellte der Vorsitzende des Unterhauses, Jacob Rees-Mogg, kürzlich fest, dass für die Olympischen Spiele „keine Tickets gebucht“ worden seien. Das Auswärtige Amt erklärte Anfang der Woche, es seien noch keine Entscheidungen über die Entsendung von Beamten nach Peking getroffen worden.

Frankreich wird sich mit anderen EU-Mitgliedern „koordinieren“, obwohl der Elysée darauf hinwies, dass „wir den Chinesen sagen, wenn wir uns Sorgen um die Menschenrechte machen… Wir haben im vergangenen März Sanktionen gegen Xinjiang beschlossen.“ Das war eine Anspielung darauf, dass die USA, das Vereinigte Königreich, die EU, Kanada und einige andere Verbündete einige chinesische Beamte wegen der eklatanten Fake News, die das Weiße Haus offiziell als „Völkermord“ bezeichnet, sanktioniert haben.

Die Befolgung der Richtlinie des Weißen Hauses im kommenden Februar wird also im Wesentlichen von den NATO-Mitgliedern und natürlich von AUKUS ausgehen. In Asien und im Globalen Süden hingegen hat das niemanden gestört. Der Sprecher des südkoreanischen Außenministeriums, Choi Yong-sam, betonte beispielsweise, dass Südkorea die Olympischen Spiele unterstützt.

Präsident Putin seinerseits hat eine persönliche Einladung von Xi Jinping angenommen und wird bei der Eröffnung dabei sein.

Während der Olympischen Spiele werden äußerst strenge Covid-19-Kontrollen durchgeführt, so dass für die Organisatoren eine geringere Anzahl westlicher offizieller Gäste, die einfliegen, in Bezug auf die Kosten eigentlich ein Vorteil ist.

Was bleibt am Ende von dieser Hysterie übrig? Elon Musk hat es diese Woche auf einem CEO Council Summit vielleicht auf den Punkt gebracht, als er bemerkte, dass Chinas Wirtschaft bald zwei- oder dreimal so groß sein könnte wie die der USA. Das tut weh. Und ein Boykott wird das Problem nicht lösen können.