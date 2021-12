Was steckt hinter der anfänglichen Aufregung über die Gefahren des Omicron Strain?

In den letzten Tagen haben die Medien und das politische Establishment in vielen Ländern über das Auftreten der Coronavirus-Variante Omicron und die Verstärkung des Kampfes gegen ihre Verbreitung diskutiert.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation weist der neue Coronavirus-Stamm zahlreiche Mutationen auf, von denen einige als besorgniserregende Variante (VOC) eingestuft werden. Diesbezüglich erklärte die WHO, dass vorläufige Daten auf ein erhöhtes Risiko einer Reinfektion im Vergleich zu anderen Varianten hinweisen. Aufgewühlt von dieser Erkenntnis gaben Wissenschaftler in verschiedenen Ländern Erklärungen in den Medien ab und bezeichneten die neue Variante des Coronavirus als die schlimmste, die sie seit Beginn der Pandemie gesehen haben.

Ein neuer Omicron-Stamm könnte in den kommenden Monaten mehr als die Hälfte aller Coronavirus-Infektionen in der Europäischen Union verursachen, berichtet das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten, ECDC. „Impfungen für diejenigen, die entweder noch nicht geimpft sind oder ihre Impfung noch nicht abgeschlossen haben, und Auffrischungen für diejenigen, die älter als 40 Jahre sind, sind unbedingt erforderlich“, wird die Direktorin des ECDC, Andrea Ammon, zitiert.

Auf einem Ende November auf Initiative des Vereinigten Königreichs einberufenen Treffen erörterten die G7-Staaten die weltweite Gesundheitslage nach der Entdeckung eines neuen Omicron-Stammes in Südafrika, der von der WHO als besorgniserregende COVID-19-Mutation eingestuft wurde. Und während südafrikanische Ärzte ihre westlichen Kollegen dringend bitten, nicht in Panik zu verfallen, schränken immer mehr Länder den Flugverkehr nach Afrika ein oder stellen ihn ein. Aufgrund der Transportbeschränkungen können viele Reisende nicht mehr nach Hause zurückkehren. Der Omicron-Stamm hat bereits ein „Verkehrschaos“ in der ganzen Welt verursacht. Studien zeigen jedoch, dass es für Grenzschließungen zu spät ist: Der neue Stamm konnte Mitte November nach Europa eindringen, bevor offiziell Infektionsfälle festgestellt wurden.

Vor diesem Hintergrund verschärfen die Länder die Hygienemaßnahmen wegen der Gefahr der Ausbreitung eines neuen Omicron-Stammes. So könnte Deutschland noch vor Jahresende eine Impfpflicht beschließen und das Thema spätestens im Januar dem Parlament zur Abstimmung vorlegen.

Das Vereinigte Königreich hat beschlossen, die Auffrischungsimpfung auf alle Erwachsenen auszuweiten, und der Gesundheitspass wird an öffentlichen Orten obligatorisch sein. Premierminister Boris Johnson erklärte, dass allen Erwachsenen bis Ende Januar eine Auffrischungsimpfung angeboten werden soll.

Griechenland erhebt von ungeimpften Bürgern über 60 Jahren monatliche Geldstrafen von 113 Dollar. Nach Angaben britischer Medien sollen die Einnahmen aus den Bußgeldern für das Gesundheitssystem des Landes verwendet werden. Der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis berichtete auf einer Kabinettssitzung, dass 66 % der Bevölkerung des 11-Millionen-Einwohner-Landes vollständig geimpft seien, aber 500.000 Menschen über 60 Jahre seien noch nicht geimpft worden.

Österreich plant außerdem die Einführung von Geldstrafen für diejenigen, die eine Aufforderung zur Impfung zweimal ignorieren. Die Höchststrafe für Impfverweigerer wird 7.200 € betragen. Um die Impfkampagne nach Weihnachten fortsetzen zu können, muss das Land jedoch zusätzliche Impfstofflieferungen von Pfizer und BioNTech erhalten. Derzeit werden in Niederösterreich mehr als 130.000 Impfungen pro Woche durchgeführt, wobei es noch keinen wirklichen Impfstoffmangel gibt. Das Bundesministerium für Gesundheit weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Frage der Impfstoffversorgung aufgrund der geänderten Empfehlungen von Experten zur Wiederholungsimpfung besonders akut geworden ist. Die EU, die die Impfstoffe entsprechend der Bevölkerungszahl an die europäischen Länder verteilt, hatte ursprünglich die dritte Komponente des Impfstoffs bei Pfizer bestellt und rechnete damit, sie neun Monate nach dem Höhepunkt der Impfung mit der zweiten Komponente zu erhalten – im März, April und Mai 2022. Es stellte sich jedoch heraus, dass die Immunität bei vielen Menschen schneller abnimmt, so dass eine Auffrischungsimpfung im Dezember 2021 dringend erforderlich ist. Die EU hat eine zusätzliche Bestellung aufgegeben, da das Problem mit der zusätzlich benötigten Menge an Impfstoffen in den kommenden Tagen viele Länder betreffen könnte.

Allerdings sind die Impfraten selbst in Europa unterschiedlich. Während in den wohlhabenden Gebieten Belgiens die Durchimpfungsrate bei über 80 % liegt, haben in den ärmeren Vororten von Brüssel nur etwa 20 % zumindest die erste Dosis des Impfstoffs erhalten. Der Bürgermeister von Saint-Josse, das in der Nähe der EU-Institutionen liegt, wo die meisten Migranten leben und die Bevölkerung unter Armut leidet, überzeugt die Menschen persönlich davon, sich impfen zu lassen und verteilt Gutscheine für PCR-Tests, berichtet Euronews.

In Frankreich stoßen die Apotheken an ihre Grenzen: Nachdem der PCR-Test auf 24 Stunden verkürzt wurde, hat der Zustrom von Menschen, die sich testen lassen wollen, dramatisch zugenommen. Gleichzeitig müssen einige Apotheker diejenigen, die eine Auffrischungsdosis des Impfstoffs wünschen, nach Feierabend annehmen, berichtet BFM TV. Französischen Medienberichten zufolge hat die Coronavirus-Epidemie die in Frankreich erzielten Fortschritte bei der Prävention und Bekämpfung von AIDS zunichte gemacht. Die Zahl der HIV-Tests ist im vergangenen Jahr um 14 % zurückgegangen, und die Verbände zur Bekämpfung der Krankheit befürchten einen Anstieg der Infektionen, insbesondere bei Risikogruppen wie Migranten, Sexarbeitern und schwulen Männern.

Laut einer Pressemitteilung des Weißen Hauses verstärken die USA ihren Kampf gegen das Coronavirus mit Protokollen für Tests vor der Ausreise. Alle einreisenden internationalen Reisenden müssen sich innerhalb eines Tages vor der Abreise testen lassen, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit oder ihrem Impfstatus. Kämpfer der US-Nationalgarde, die sich geweigert haben, sich impfen zu lassen, bekommen ihr Gehalt nicht ausgezahlt, schreibt die Washington Times unter Berufung auf eine interne Anordnung des Pentagon.

Die derzeitige Immunität gegen das Coronavirus beim Menschen verringert die von Omicron ausgehenden Risiken, aber man sollte nicht davon ausgehen, dass der neue Stamm keine schwerwiegenden Auswirkungen der Krankheit verursacht, sagte Anna Popova, Leiterin von Rospotrebnadzor. „Selbst wenn dieses neue Virus die bereits gebildete Immunität irgendwie umgehen kann, wird es keine 100%ige Umgehung sein. Die Immunität, die sich nach der vorherigen Krankheit und nach Impfungen gebildet hat, wird das Gesundheitsrisiko durch dieses neue Virus immer noch sehr gering halten“, so Popova. Die Leiterin von Rospotrebnadzor sagte auch, dass das Coronavirus seine Saisonalität gewinnt und wie andere saisonale Viren zu uns kommt.

Die schwedische Zeitung Dagens Nyheter berichtet, dass die Ausbreitung des neuen Omicron-Stammes in der ganzen Welt heiß diskutiert wird und die Pandemie die Aufmerksamkeit auf die moderne Weltordnung gelenkt hat, in der Länder nur in ihrem eigenen Interesse handeln und auf andere spucken. Die internationale Zusammenarbeit gerät beim kleinsten Rückschlag aus den Fugen. Der Omicron-Stamm hat erneut die Kluft zwischen dem wohlhabenden Norden und dem armen Süden offenbart. Ein Kontinent wie Afrika, in dem weniger als sieben Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft sind, ist stark gefährdet, zu einer Art Treibhaus zu werden. Das Virus kann dort zu neuen, infektiöseren Varianten mutieren. Es ist viel über kleine Spenden an arme Länder geschrieben worden, Brosamen vom Tisch der Reichen, manchmal waren einige dieser gespendeten Dosen abgelaufen. Die reichen Länder haben ihre Versprechen im Rahmen von Covax, einem internationalen Gemeinschaftsprojekt, das den Zugang zu Impfstoffen erleichtern soll, nicht eingehalten. Bislang haben die USA nur 22 % der versprochenen Dosen an die armen Länder geliefert, die EU nur 15 %. Pläne, vorübergehend auf Patentierungsregeln zu verzichten, damit Impfstoffe auch in armen Ländern hergestellt werden können, sind aufgrund des Widerstands von EU-Mitgliedern wie Deutschland ins Stocken geraten.

Die internationale Zulassung und der Zugang zu dem russischen Impfstoff Sputnik V, der sich bereits gegen verschiedene Coronavirus-Stämme bewährt hat, wurde bisher aus offenbar politischen Gründen verzögert. Die Frage der Anerkennung des russischen Impfstoffs Sputnik V in Europa sei politisch und ideologisch bedingt, sagte der ungarische Außenminister Péter Szijjártó.

Die fehlende Anerkennung ist nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass westliche Kreise und vor allem die USA ein besonderes finanzielles Interesse daran haben, den Impfstoffmarkt in ihren eigenen Händen zu halten, um damit fabelhafte Gewinne zu erzielen. So gab Pfizer an, dass sein Impfstoff in den ersten drei Monaten des Jahres 2021 einen Umsatz von 3,5 Milliarden Dollar erwirtschaftet hat, und für das gesamte Jahr 2021 erwartet der Hersteller einen Umsatz von 26 Milliarden Dollar. Pfizer teilt sich die Gewinne aus dem Medikament mit BioNTech, das im ersten Quartal einen Umsatz von 2 Milliarden Euro erzielte. Der Impfstoff von AstraZeneca brachte den Herstellern im ersten Quartal 2021 Einnahmen in Höhe von 275 Millionen Dollar ein; Analysten prognostizieren für den Impfstoff COVID-19 des Unternehmens einen Umsatz von 1,9 Milliarden Dollar im Jahr 2021. Johnson & Johnson meldete, dass sein Impfstoff in den ersten drei Monaten des Jahres einen Umsatz von 100 Millionen Dollar erwirtschaftete, und laut The Guardian plant das Unternehmen, 2021 mindestens 1 Milliarde Dosen auszuliefern, was einem Umsatz von etwa 10 Milliarden Dollar entspricht. Das US-Startup Moderna erzielte im ersten Quartal 2021 einen Umsatz von 1,73 Milliarden Dollar mit Impfstoffen und gab an, dass dieser Betrag im Laufe des Jahres auf 18,4 Milliarden Dollar ansteigen würde.

Wie der Forbes-Kolumnist Joshua Cohen anmerkt, sind sich die Impfstoffhersteller der Möglichkeit von Nachimpfungen bewusst, weshalb sie ihre Einnahmen steigern wollen. Einem Morningstar-Bericht zufolge wird der COVID-19-Impfstoffmarkt im Jahr 2021 seinen Höhepunkt erreichen. Er könnte einen Wert von 67 Milliarden Dollar haben, wobei der Großteil des Umsatzes in den Jahren 2020 und 2021 von nur zwei Impfstoffen, Pfizer-BioNTech und Moderna, stammen dürfte.

Unter diesen Umständen ist nicht auszuschließen, dass der Hype, der in vielen westlichen Ländern um die Heimtücke des neuen Erregers gemacht wird, durch das gesteigerte Interesse der traditionellen westlichen Pharmaunternehmen, die Impfstoffe gegen COVID-19 herstellen, an noch höheren Gewinnen bestimmt wird. In gewisser Weise wird dies durch die jüngste Erklärung von Dr. Richard Besser auf NBC News bestätigt. Ihm zufolge gibt es im Zusammenhang mit dem neuen Omicron-Coronavirus-Stamm viele unbeantwortete Fragen, und die Wissenschaftler haben noch nicht herausgefunden, wie infektiös und tödlich der neue Stamm sein wird und ob die derzeitigen Impfstoffe in der Lage sein werden, ihn zu bekämpfen.