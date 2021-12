Die besten Sportler der Welt warnen vor den Covid-Impfstoffen und Fehlgeburten und andere tragische Nebeneffekte der mRNA-Spritzen

Mercola.com

Viele Athleten verlieren jetzt ihre Karriere aufgrund von Verletzungen durch COVID-Impfungen. Florian Dagoury ist der Weltrekordhalter im statischen Freitauchen mit angehaltenem Atem. Vor den Pfizer-Impfungen konnte er 10 Minuten und 30 Sekunden lang die Luft anhalten. Nach der zweiten Dosis verringerte sich seine Tauchleistung um etwa 30 %, und bei ihm wurden Myokarditis, Perikarditis und triviale Mitralinsuffizienz diagnostiziert.

Weitere Opfer sind der Tennisspieler Jeremy Chardy und der 32-jährige Triathlet Antoine Mechin. Beide wurden durch ihre COVID-Impfung schwer verletzt. Beide bereuen jetzt, die Spritze genommen zu haben. „Gesunde Menschen zu schädigen, um die Gesundheit der Schwächsten zu erhalten“, sagt Mechin heute, „ist eine Entscheidung von rückwärtsgewandter Logik“.

Nach jedem objektiven Maßstab sind die COVID-Impfungen die gefährlichsten Medikamente, die jemals auf den Markt gebracht wurden. Das Sicherheitssignal ist absolut massiv

Eine beunruhigende Auswirkung, die nicht die Aufmerksamkeit erhält, die sie verdient, sind Fehlgeburten. Bis zum 19. November 2021 wurden dem U.S. Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) 3.071 Fehlgeburten gemeldet.

Die COVID-Impfung in den ersten 20 Wochen der Schwangerschaft ist äußerst riskant. Vorläufige Daten, die im April 2021 veröffentlicht wurden, zeigen, dass bei 82 % bis 91 % der Frauen, die die Impfung in den ersten 20 Schwangerschaftswochen erhielten, eine Fehlgeburt auftrat.

Mit jedem Tag wird die Liste der Menschen länger, die unter den tragischen Folgen der neuartigen Gentherapien leiden, die als COVID-„Impfstoffe“ vermarktet werden. In den letzten Wochen sind zahlreiche Profi- und Amateursportler zusammengebrochen und gestorben, und die Mainstream-Medien tun so, als ob diese Dinge entweder normal oder unerklärlich wären.

Sie sind weder das eine noch das andere. Sie sind abnormal und völlig erklärbar, wenn man weiß, wie die COVID-Spritze das Herz zerstört und das Blut verklumpt. Zu den jüngsten Opfern gehört Florian Dagoury, Weltrekordhalter im statischen Freitauchen mit angehaltenem Atem. Vor den Pfizer-Spritzen konnte er 10 Minuten und 30 Sekunden lang die Luft anhalten.

Nach der zweiten Dosis sank seine Tauchleistung um etwa 30 %, und es wurde eine Myokarditis, eine Perikarditis und eine triviale Mitralinsuffizienz diagnostiziert, eine Erkrankung, bei der die Mitralklappe des Herzens undicht wird, sodass das Blut in die linke Herzkammer zurückfließt.

Dagoury teilte seine Erfahrungen auf Instagram:

Nach meiner 2. Dosis habe ich bemerkt, dass meine Herzfrequenz viel höher war als normal und meine Fähigkeit, die Luft anzuhalten, deutlich gesunken ist. Während des Schlafs bin ich bei 65-70 bpm statt 37-45 bpm. Tagsüber bin ich jetzt immer über 100 bpm statt 65 bpm, selbst wenn ich mich hinsetze und entspanne. Einmal erreichte ich sogar 177 Schläge pro Minute, als ich mit Freunden zu Abend aß! Zehn Tage nach meiner 2. Impfung ging ich zu einem Kardiologen, der mir sagte, das sei eine häufige Nebenwirkung des Pfizer-Impfstoffs, kein Grund zur Sorge, ruhen Sie sich einfach aus, das geht vorbei. 40 Tage nach der 2. Impfung hatte ich keine Fortschritte gemacht, also ging ich zu einem anderen Kardiologen und bekam die Diagnose: Myokarditis und triviale Mitralinsuffizienz!

Dabei handelt es sich im Grunde um eine Entzündung der Herzmuskeln, die durch das Immunsystem verursacht wird, und um einige winzige Blutlecks in den Klappen, die nicht mehr richtig schließen. Ich kämpfe jetzt damit, 8 Minuten die Luft anzuhalten, 150m dyn[amic apnea freediving] zu erreichen, und ich habe sogar einen starken Drang, bei 40m-Tauchgängen zu atmen[e]. Meine Tauchleistung hat sich um etwa 30 % verringert.

Viele Athleten müssen ihre Karriere aufgeben

Zu den anderen Profisportlern, deren Karrieren nun auf Eis liegen, gehört der französische Tennisspieler Jeremy Chardy, der sich zu seiner Situation äußerte:

Seit ich meinen Impfstoff hatte … habe ich zu kämpfen. Ich kann nicht trainieren. Ich kann nicht spielen … Es ist frustrierend, vor allem, weil ich keine 10 Jahre mehr habe, um zu spielen. Ich bedaure, dass ich mich habe impfen lassen, aber ich konnte nicht wissen, dass dies passieren würde … es ist schwierig, weil ich Spaß hatte und länger spielen wollte.

Ein weiterer Fall ist Antoine Mechin, ein 32-jähriger Triathlet, dessen Karriere auf unbestimmte Zeit ruht, da er nach der Einnahme seiner zweiten Moderna-Dosis eine Lungenembolie erlitt. Was die Sache noch tragischer macht, ist die Tatsache, dass Mechin nach der ersten Dosis unter Schmerzen und Kurzatmigkeit litt, ihm aber gesagt wurde, seine Symptome seien wahrscheinlich nur Stress und Müdigkeit. Er setzte die zweite Dosis fort und hat nun schwere Lungenschäden. Mechin sagte:

Gesunde Menschen zu schädigen, um die Gesundheit der Schwächsten zu erhalten, ist eine Entscheidung von rückständiger Logik. Ich würde mich nicht mehr impfen lassen, wenn ich es noch einmal tun müsste.

Größtes Alarmsignal in der Geschichte der Medizin

Nach jedem objektiven Maßstab sind die COVID-Spritzen die gefährlichsten Medikamente, die jemals auf den Markt gebracht wurden. Das Sicherheitssignal ist absolut massiv. Hier ist ein Screenshot aus dem OpenVAERS-Bericht vom 19. November 2021 (der letzte zum Zeitpunkt dieses Artikels verfügbare Bericht), in dem einige der häufigsten nach der COVID-Impfung gemeldeten Auswirkungen aufgeführt sind.

Nach Berechnungen von Steve Kirsch, dem geschäftsführenden Direktor des COVID-19 Early Treatment Fund, werden unerwünschte Ereignisse konservativ um den Faktor 41 unter erfasst, sodass wir diese Zahlen möglicherweise mit 41 multiplizieren müssen, um den Auswirkungen in der Realität näher zu kommen.

Wie gefährlich die COVID-Impfungen im Vergleich zu allen anderen auf dem Markt befindlichen Impfstoffen sind, lässt sich an dieser OpenVAERS-Grafik ablesen. Sie spricht für sich selbst.

Ignoriertes Sicherheitssignal: Fehlgeburten nach Injektionen

Während wir allmählich mehr über die Herzschäden und Schlaganfälle erfahren, die die COVID-Impfung verursacht, gibt es eine beunruhigende Auswirkung, die nicht die Aufmerksamkeit erhält, die sie verdient: Fehlgeburten. Bis zum 19. November 2021 wurden dem U.S. Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) 3.071 Fehlgeburten gemeldet. Außerdem gab es:

18.024 Fälle von Menstruationsstörungen

6.654 Fälle von vaginalen/uterinen Blutungen

1.216 Fälle von Hodenschmerzen oder -schwellungen

395 Fälle von erektiler Dysfunktion

All diese Wirkungen deuten darauf hin, dass die Schrotkugeln negative Auswirkungen auf die menschliche Fortpflanzungsgesundheit haben. Ein kürzlich in Science, Public Health Policy, and the Law veröffentlichter Artikel befasst sich mit reproduktiven Bedenken und stellt fest, dass „die Verwendung von mRNA-Impfstoffen in der Schwangerschaft inzwischen allgemein als sicher gilt … der einflussreiche, von der CDC gesponserte Artikel von Shimabukuro et. al. (2021), der zur Untermauerung dieser Idee herangezogen wird, bei näherer Betrachtung wenig Sicherheit bietet …“.

Insbesondere die COVID-Impfung in den ersten 20 Schwangerschaftswochen ist extrem risikoreich – das Risiko einer Fehlgeburt liegt zwischen 82 % und 91 % -, aber Shimabukuro et. al. haben diese verblüffende Erkenntnis in ihrem Artikel verschwiegen. Und so haben sie es gemacht.

Wie Shimabukuro et. al. ein massives Sicherheitssignal verbargen

Nach Angaben von Shimabukuro et al. lag die Fehlgeburtenrate innerhalb der ersten 20 Schwangerschaftswochen bei 12,6 % (104 Fehlgeburten bei 827 Schwangerschaften), was nur geringfügig über dem normalen Durchschnitt von 10 % liegt. Allerdings gibt es ein deutliches Problem mit dieser Berechnung. Wie in dem Papier Wissenschaft, Gesundheitspolitik und Recht erläutert:

… eine genauere Betrachtung der 827 Frauen im Nenner dieser Berechnung zeigt, dass zwischen 700 und 713 Frauen dem Impfstoff ausgesetzt waren, nachdem der Zeitrahmen für die Erfassung des Ergebnisses verstrichen war (bis zu 20 Schwangerschaftswochen).

Zur Verdeutlichung: Shimabukuro et. al. schlossen in die Gruppe der 827 Frauen Frauen ein, die in den ersten 20 Schwangerschaftswochen nicht geimpft wurden. Da sie die Spritze erst später in der Schwangerschaft erhielten, bestand für sie im ersten Trimester kein Risiko für eine Fehlgeburt.

Anders ausgedrückt: Da das dritte Trimester nach der 20. Woche liegt, sollten Sie Frauen, die die Spritze im dritten Trimester erhalten haben, nicht mit einbeziehen, wenn Sie versuchen, die Fehlgeburtenrate bei denjenigen zu ermitteln, die die Spritze VOR der 20. Ich hoffe, das ist klar.

Wenn man nur die Frauen einbezieht, die in den ersten 20 Wochen ein Risiko für Nebenwirkungen hatten, weil sie die Spritze in diesen ersten 20 Wochen bekommen haben, dann bleiben nur noch 114 oder höchstens 127 von ihnen in dieser Gruppe übrig. Und das ändert die Berechnung erheblich! In Wirklichkeit haben wir 104 Fehlgeburten von 127, was 82 % entspricht, oder möglicherweise sogar 104 von 114, was 91 % entspricht.

Von diesen 104 Fehlgeburten ereigneten sich 96 vor der 13. Schwangerschaftswoche, was stark darauf hindeutet, dass eine COVID-Impfung im ersten Trimester ein absolutes Rezept für eine Katastrophe ist.

In der Studie „Science, Public Health Policy, and the Law“ wird auf mehrere andere Probleme mit Shimabukuros Analyse hingewiesen, die die Verwirrung noch verstärken, darunter die Tatsache, dass sie sich überschneidende Zeiträume für die Exposition und das Ergebnis verwendeten:

Die Exposition gegenüber dem Impfstoff wurde nach Trimester definiert (Perikonzeption, erstes, zweites und drittes Trimester). Die Ergebnisse wurden definiert als Frauen, die dem mRNA-Impfstoff erstmals vor der 20. Schwangerschaftswoche ausgesetzt waren, und Frauen, die dem Impfstoff erstmals ab der 20. Der Säugling wurde während der perinatalen Periode (Geburt-28 Tage) 28 Tage lang beobachtet.

Dies scheint mir eine absichtliche Irreführungsstrategie zu sein, um zu verwirren und zu verschleiern. Man hätte einfach dieselben Zeiträume für die Exposition und das Ergebnis verwenden können, entweder die drei Trimester oder die Wochen 1 bis 20 und 21 bis 40.

Zu den weiteren unerwünschten Ereignissen gehörten eine Frühgeburtenrate von 9,4 % (60 von 636 Geburten), eine 3,2 %ige Inzidenz einer geringen Größe für das Gestationsalter und eine 2,2 %ige Inzidenz von Geburtsfehlern (16 von 724 Geburten).

Ein weiteres Problem mit Shimabukuros Arbeit

Ein weiteres kleines Detail in Shimabukuros Arbeit deutet darauf hin, dass versucht wird, das Fehlgeburtsrisiko herunterzuspielen und zu verbergen. Die Autoren behaupten, dass die normale Fehlgeburtsrate in der veröffentlichten Literatur zwischen 10 % und 26 % liegt.

Die 26 % umfassen jedoch auch klinisch nicht erkannte Schwangerschaften, und da die untersuchte Kohorte nur klinisch rekognoszierte Schwangerschaften umfasste – d. h. Frauen, die wussten, dass sie schwanger waren – trifft diese 26 %-Statistik nicht zu. Im Grunde genommen soll damit der Eindruck erweckt werden, dass die Zahl der Fehlgeburten viel höher ist, als sie tatsächlich ist.

Betrachtet man die statistischen Daten, so sinkt das Risiko einer Fehlgeburt von einem durchschnittlichen Gesamtrisiko von 21,3 % während der gesamten Schwangerschaft auf nur 5 % zwischen der 6. und 7. Woche und auf 1 % zwischen der 14. und 20.

Wenn man also bedenkt, dass das normale Risiko für eine Fehlgeburt in der 6. Woche bei nur 5 % liegt (und viele Frauen vor diesem Zeitpunkt noch nicht einmal wissen, dass sie schwanger sind), ist ein Anstieg des Fehlgeburtsrisikos von 82 % auf 91 % nicht unerheblich. Dies sollte auch jedem klar machen, dass die Empfehlung dieser Injektion an schwangere Frauen ein verwerfliches Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist.

Schwangeren Frauen experimentelle Gentherapien zu verabreichen, ist verwerflich, unverantwortlich, und zu behaupten, dass sich die Sicherheitsdaten „häufen“, ist reine Propaganda. Alles befindet sich noch im Versuchsstadium und alle Daten sind vorläufig. Es wird Jahre dauern, bis man sich ein klareres Bild davon machen kann, wie sich diese Injektionen auf junge Frauen und ihre Babys auswirken.

In Anbetracht der hier vorgelegten Beweise empfehlen wir die sofortige Einstellung der Verwendung von mRNA-Impfstoffen in der Schwangerschaft (Kategorie X) und in der Stillzeit sowie die Einstellung der Verwendung von mRNA-Impfstoffen für Kinder oder Personen im gebärfähigen Alter in der Allgemeinbevölkerung … ~ Wissenschaft, öffentliche Gesundheitspolitik und Recht, November 2021

Stillende Frauen müssen sich auch darüber im Klaren sein, dass die mRNA in der COVID-Spritze ebenso wie das Spike-Protein in die Muttermilch übergehen kann. Dies ist ein weiterer Weg, auf dem Säuglinge einem Risiko für akute und/oder längerfristige Gesundheitsprobleme ausgesetzt sein können. Wenn Sie also nach der Geburt eine COVID-Impfung erhalten haben, sollten Sie wissen, dass Sie keine schützenden Antikörper übertragen.

Sie übertragen den Impfstoff selbst und das toxische Spike-Protein, das Ihr Körper produziert, auf Ihr Baby. Im März 2020 starb ein 5 Monate alter Säugling an thrombotischer Thrombozytopenie purpura, wenige Tage nachdem seine Mutter ihre zweite Dosis des Impfstoffs von Pfizer erhalten hatte. Neben diesem tödlichen Fall gibt es mindestens 72 weitere Fälle, in denen Kleinkinder eine unerwünschte Reaktion auf die Muttermilch einer geimpften Mutter zeigten.

Es gibt reichlich Anlass zur Besorgnis

Abschließend möchte ich Sie bitten, die folgenden ausgewählten Punkte aus dem Dokument „Science, Public Health Policy, and the Law“ zu lesen:

Die pauschalen Schlussfolgerungen zur Sicherheit, die Shimabukuro et al. (2021) ziehen, sind nicht überzeugend … Zu den Mechanismen, die durch die Injektion gestört werden könnten, gehört Syncytin-1 (syn1), ein fusogenes Protein retroviralen Ursprungs, das für die Zellfusion und die Entwicklung der Plazenta wichtig ist. Es sind Studien erforderlich, um festzustellen, ob das mRNA-kodierte Spike (S)-Protein HR1 (oder HR1a28) oder HR2 in der Lage ist, syn1 unbeabsichtigt zu hemmen, wodurch die für die Plazentaanhaftung erforderliche Zellfusion verhindert wird, was zu einem Schwangerschaftsverlust führt.

Die von Pfizer und Moderna durchgeführten Studien an Nagetieren, mit denen festgestellt werden sollte, ob es Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit und die Entwicklung geben könnte, müssen möglicherweise an Altweltprimaten wie Makaken wiederholt werden, da diese ähnliche syn1- und syn2-Proteine wie der Mensch haben, Ratten hingegen nicht. Das Vorhandensein von Autoantikörpern gegen syn1 wurde von Mattar et al. untersucht, und obwohl bei allen 15 schwangeren Frauen, die der ersten Dosis des Pfizer-BioNTech-Produkts ausgesetzt waren, eine Veränderung der Autoantikörper gegen syn1 gegenüber dem Ausgangswert auftrat, wurde die Veränderung als nicht hoch genug eingestuft, um als biologisch signifikant zu gelten.

Angesichts der geringen Stichprobengröße könnten diese Ergebnisse darauf hindeuten, dass weitere Untersuchungen erforderlich sind. Außerdem wird eine veränderte Syn1-Expression in Beobachtungsstudien mit Präeklampsie, Hämolyse, erhöhten Leberenzymen und niedrigem Thrombozyten-Syndrom, intrauteriner Wachstumsrestriktion und Schwangerschaftsdiabetes mellitus in Verbindung gebracht. Synctyin-1 ist auch für die Gametenfusion erforderlich (syn1- und ACET2-Rezeptoren in Spermien und Eizellen) und wird außerdem in Hoden und Eierstöcken gefunden. In der Packungsbeilage von Comirnaty (Pfizer/BioNTech mRNA-Impfstoff), die bei der Food and Drug Administration (FDA) eingereicht wurde, geben die Hersteller an, dass eine mögliche Beeinträchtigung der männlichen Fruchtbarkeit nicht untersucht wurde …

Wir stellen die Schlussfolgerungen der Studie von Shimabukuro et al. infrage, die den Einsatz des mRNA-Impfstoffs in der Frühschwangerschaft unterstützen … Die Annahme, dass die Exposition in der Dritttrimester-Kohorte repräsentativ für die Wirkung der Exposition während der gesamten Schwangerschaft ist, ist fragwürdig und ignoriert frühere Erfahrungen mit Arzneimitteln wie Thalidomid. Der Nachweis der Sicherheit des Produkts bei Anwendung im ersten und zweiten Trimester kann erst erbracht werden, wenn diese Kohorten mindestens bis zur Perinatalperiode weiterverfolgt wurden oder die langfristige Sicherheit für alle Babys von Müttern, die während der Schwangerschaft geimpft wurden, ermittelt wurde.

Darüber hinaus widerspricht der Hersteller des Produkts, Pfizer, diesen Zusicherungen und erklärt: „Die verfügbaren Daten zu Comirnaty, das schwangeren Frauen verabreicht wurde, sind unzureichend, um über die mit dem Impfstoff verbundenen Risiken in der Schwangerschaft zu informieren“, und „es ist nicht bekannt, ob Comirnaty in die menschliche Milch ausgeschieden wird“, da „keine Daten zur Bewertung der Auswirkungen von Comirnaty auf den gestillten Säugling vorliegen“… Aufgrund der Art der Einführung des mRNA-Impfstoffs müssen die Gesundheitsdienstleister jegliche Probleme in der Schwangerschaft melden, um die Sicherheit dieses Produkts weiter zu bestimmen …

In Anbetracht der hier vorgelegten Beweise empfehlen wir die sofortige Einstellung der Verwendung von mRNA-Impfstoffen in der Schwangerschaft (Kategorie X) und in der Stillzeit sowie die Einstellung der Verwendung von mRNA-Impfstoffen bei Kindern oder Personen im gebärfähigen Alter in der Allgemeinbevölkerung, bis überzeugendere Daten über die Sicherheit und die langfristigen Auswirkungen auf Fruchtbarkeit, Schwangerschaft und Fortpflanzung in diesen Gruppen vorliegen.

Quellen: