8 Top-Aktionäre von Pfizer und Moderna um 10 Milliarden Dollar reicher, nachdem die Medien die Omicron-Befürchtungen hochgespielt haben

childrenshealthdefense.org: Global Justice Now veröffentlichte am Samstag Daten, die zeigen, dass „nur acht Top-Aktionäre von Pfizer und Moderna“ und ihre CEOs 10,31 Milliarden Dollar verdient haben, seit die neue COVID-Variante, Omicron, aufgetaucht ist, aber der Arzt, der sie entdeckt hat, sagt, dass sie mild ist und sogar nützlich sein kann.

In der Woche, nachdem die Nachricht von der Omicron-Variante in die Schlagzeilen geriet, verdienten die Vorstandsvorsitzenden und Großaktionäre von Moderna und Pfizer zusammen 10,31 Milliarden Dollar, wie aus den Daten hervorgeht, die von der in Großbritannien ansässigen Organisation Global Justice Now zusammengestellt wurden.

Die Aktien von Moderna stiegen zwischen dem 24. November und dem 1. Dezember um 13,61 % – von 273,39 $ auf 310,61 $ -, während die Aktien von Pfizer um 7,41 % – von 50,91 $ auf 54,68 $ – stiegen, wie Common Dreams berichtet.

Die Aktien von Moderna-CEO Stéphane Bancel stiegen von 6,1 Milliarden Dollar auf 6,9 Milliarden Dollar, was einem Gewinn von 824 Millionen Dollar entspricht. Albert Bourla, CEO von Pfizer, verzeichnete einen Gewinn von 339.291 Dollar.

Zusammen mit den CEOs verdienten die vier Top-Aktionäre von Moderna und Pfizer etwa 5,16 $, berichtete die Daily Mail.

Zu den Top-Aktionären von Pfizer gehören die Vanguard Group (1,72 Milliarden Dollar), Blackrock (1,46 Milliarden Dollar), State Street Corp. (1,1 Mrd. USD) und Capital World Investors (909 Mio. USD).

Die größten Aktionäre von Moderna sind Baillie Gifford & Co. (1,59 Milliarden Dollar), Vanguard Group (1 Milliarde Dollar), Blackrock (999,1 Millionen Dollar) und Flagship Pioneering (653,7 Millionen Dollar).

Wie The Defender am 30. November berichtete, ließen frühe Nachrichten über Omicron die Aktien von Impfstoffherstellern in die Höhe schnellen, nachdem Moderna und Pfizer erklärt hatten, sie würden sich mit der Entwicklung von Impfstoffen gegen die neue Variante beeilen.

Die Aktien von Moderna stiegen am Freitag nach Thanksgiving – einem kurzen Handelstag – um 20 %, während Pfizer und sein Impfstoffpartner BioNTech Gewinne von 6 % bzw. 14 % verzeichneten.

Keine Beweise, dass wir einen Impfstoff gegen Omicron brauchen, aber Pfizer wirbt trotzdem dafür

Global Justice Now beschuldigt Big Pharma, für die Entstehung von Omicron verantwortlich zu sein, weil es mit dem Verkauf von Impfstoffen an reiche Länder Gewinne einfährt, während es sich weigert, Patente zu teilen und dafür zu sorgen, dass Länder mit niedrigem Einkommen Zugang zu COVID-Impfstoffen erhalten.

Tim Bierley, der Pharmakampagnenleiter der Organisation, sagte:

„Die Pharmaunternehmen wussten, dass die groteske Ungleichheit bei den Impfstoffen beste Voraussetzungen für das Auftreten neuer Varianten schaffen würde. Sie ließen zu, dass sich COVID-19 in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen ungehindert ausbreiten konnte. Und jetzt verdienen dieselben Pharmakonzerne und Aktionäre an einer Krise, die sie mit verursacht haben. Das ist schlichtweg obszön.“

Aber nicht alle sind der Meinung, dass die Nichtimpfung zur Entstehung neuer Varianten führt oder dass Omicron gefährlich ist.

Dr. Angelique Coetzee, der die Entdeckung der Omicron-Variante zugeschrieben wird, sagte, sie glaube, dass die Variante zu einer Herdenimmunität beitragen könne.

Coetzee, die den Vorsitz der Südafrikanischen Ärztekammer innehat und seit 33 Jahren Allgemeinmedizinerin ist, sagte, dass die Omicron-Symptome bisher geringfügig seien.

Coetzee schrieb für The Daily Mail:

„Es ist niemand hier in Südafrika bekannt, der mit der Omicron-Variante ins Krankenhaus eingeliefert wurde, noch wird angenommen, dass jemand hier ernsthaft daran erkrankt ist … Die einfache Wahrheit ist: Wir wissen noch nicht annähernd genug über Omicron, um solche Urteile zu fällen oder solche Maßnahmen zu ergreifen … Wenn sich Omicron, wie einige Anzeichen vermuten lassen, als ein sich schnell ausbreitendes Virus mit meist milden Symptomen für die Mehrheit der Menschen, die sich anstecken, herausstellt, wäre das ein nützlicher Schritt auf dem Weg zur Herdenimmunität.“

Erste Daten bestätigen Coetzees Beobachtung, dass Omicron zwar hoch ansteckend, aber nicht hoch gefährlich ist.

Laut CNBC hat der südafrikanische medizinische Forschungsrat in einem am Samstag veröffentlichten Bericht festgestellt, dass die meisten Patienten, die mit COVID in ein Krankenhaus in Pretoria eingeliefert wurden, keinen zusätzlichen Sauerstoff benötigten.

In dem Bericht wird auch darauf hingewiesen, dass viele Patienten aus anderen medizinischen Gründen eingeliefert wurden und sich dann herausstellte, dass sie COVID hatten.Pfizer-CEO Bourla reagierte auf diese Nachricht mit einer Aussage gegenüber dem Wall Street Journal:

„Ich glaube nicht, dass es eine gute Nachricht ist, wenn sich etwas schnell ausbreitet. Schnelle Ausbreitung bedeutet, dass es bei Milliarden von Menschen vorkommt und eine weitere Mutation auftreten kann. Das will man nicht.“

Obwohl nicht klar ist, ob eine neue Impfung notwendig ist, kann Pfizer bis März 2022 einen Impfstoff entwickeln, der gegen Omicron wirkt, so Bourla.

Es wird ein paar Wochen dauern, um festzustellen, ob die derzeitigen Impfstoffe ausreichend Schutz gegen die Variante bieten, sagte Bourla.