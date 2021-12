Neue Studie: Omikron teilt genetischen Code mit Erkältung und ist dadurch ansteckender und weniger tödlich

Laut einer neuen vorläufigen Studie von Forschern von Nference könnte die neue Omicron-Variante genetisches Material von dem Virus übernommen haben, das Erkältungen verursacht. Die Forscher vermuten, dass dies der Grund ist, warum es im Vergleich zu anderen Coronavirus-Varianten eine geringere Virulenz und eine höhere Übertragungsrate aufweisen kann.

Die Forscher analysierten einen genetischen Codeschnipsel, der auch im Erkältungsvirus enthalten ist. Diese Mutation könnte bei Patienten, die mit Covid-19 infiziert sind, aufgetreten sein. Bei anderen Varianten des Coronavirus wird sie nicht entdeckt. Diese Studie (siehe hier am Ende des Artikels) wurde nicht von Experten begutachtet und befindet sich im Vorabdruck.

Die „verblüffende“ Ähnlichkeit zwischen Omicron und HCoV-229E könnte dazu geführt haben, dass sich ersteres „besser an menschliche Wirte gewöhnt“ und wahrscheinlich einigen Reaktionen des Immunsystems entgehen kann, sagte Venky Soundararajan, ein Bioingenieur, der die Studie mitverfasst hat.

„Dadurch, dass Omicron diese Einfügung angenommen hat, nimmt es im Wesentlichen ein Blatt von der Seite der saisonalen Coronaviren, was [erklärt] … wie es effizienter mit Menschen lebt und sich überträgt“, sagte er.

Die Wissenschaftler erklärten, dass SARS-CoV-2 Menschen infizieren kann, die von anderen Varianten des Coronavirus befallen sind. Soundararajan sagte, dass Magen-Darm-Systeme und Lungenzellen beide Virustypen beherbergen können.

Die US. Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (Centers for Disease Control and Prevention) sagen, dass die Forscher analysieren, wie oft Menschen an anderen Atemwegserkrankungen und Covid leiden. Die größte Sorge der Wissenschaftler ist, dass das Virus durch seine zahlreichen Mutationen übertragbarer ist als andere Coronavirus-Varianten.

Letztes Jahr haben Forscher das Coronavirus sequenziert und analysiert und festgestellt, dass sein genetischer Code ein Protein nachahmt, das den Flüssigkeits- und Salzhaushalt im Körper steuert. Diese Entwicklung half bei der Entwicklung von Medikamenten, die die Übertragung des Virus bekämpfen.

Soundararajan sagte, das Virus habe sich so entwickelt, dass es übertragbar wurde und Eigenschaften „verlor“, die Symptome verursachen können. Weitere Analysen von Omikron sind erforderlich, bevor eine endgültige Schlussfolgerung gezogen werden kann. Eine weitere Mutation des Virus könnte durch die ungleiche Verteilung von Impfstoffen auf globaler Ebene erfolgen.

Laut der Pressemitteilung der Task Force des Präsidenten von Botswana (COVID-19) waren die ersten vier Omicron-Fälle in Südafrika alle vollständig geimpfte Personen.

Auch der erste Omikron-Infektionsfall in den Vereinigten Staaten war eine vollständig geimpfte Person aus Kalifornien, die aus Südafrika zurückkehrte.

Im Gegensatz zu dem, was uns gesagt wird, führt die neue Omikron-Variante des Coronavirus nur zu einer milden Erkrankung ohne auffällige Symptome, so Angelique Coetzee, die Vorsitzende der südafrikanischen Ärztekammer.

„Es handelt sich um eine milde Erkrankung mit Symptomen wie Muskelkater und Müdigkeit für ein oder zwei Tage, in denen man sich nicht wohl fühlt. Bisher haben wir festgestellt, dass die Infizierten nicht an Geschmacks- oder Geruchsverlust leiden. Sie könnten einen leichten Husten haben. Es gibt keine auffälligen Symptome. Einige der Infizierten werden derzeit zu Hause behandelt“, so Coetzee.

Einem führenden russischen Virologen zufolge könnte die Omicron-Variante tatsächlich dazu beitragen, die Pandemie zu beenden.