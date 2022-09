Explosionsartige Zunahme von riesigen Obdachlosenlagern in den USA und organisierte Einzelhandelskriminelle entfesseln koordinierte Massendiebstähle und Gewalt.

Die sich verschlimmernde Inflation (die aus dem endlosen Drucken von Fiat-Währungen resultiert) führt dazu, dass Lebensmittel, Energie und Wohnraum für Millionen von Amerikanern unerschwinglich werden und sie in die Obdachlosigkeit und das Elend treiben.

In Städten wie Los Angeles, Atlanta, Philadelphia und Oakland nehmen die Obdachlosensiedlungen zu. Die Situation wird sich noch weiter verschlimmern, wenn die Inflation ansteigt und die Menschen aufgrund des Einbruchs der Wirtschaftstätigkeit erwerbslos werden, während die Hersteller ihre Betriebe verkleinern.

In ganz Amerika ziehen die Menschen derzeit aus (unbezahlbaren) Wohnungen und Mietshäusern aus und ziehen in Wohnmobile oder Wohnwagen um. Viele dieser Menschen haben zwar Arbeit, können es sich aber trotzdem nicht leisten, genug Geld für eine Anzahlung auf ein Haus zu sparen. Wenn sich die wirtschaftlichen Bedingungen verschlechtern, ziehen viele dieser Menschen vom Wohnmobil in ein Auto oder einen Lastwagen um… und dann schließlich in Zelte auf der Straße. Dort werden sie von genau denselben Bürokraten vergessen, die ihnen Arbeitsplätze und staatliche Unterstützung versprochen haben. Das sind auch dieselben Bürokraten, die genau die Probleme geschaffen haben, die überhaupt erst zur Obdachlosigkeit führen, wie die Verschlimmerung der Inflation durch die Verteilung von Konjunkturgeldern… oder die Schließung von Kleinbetrieben aufgrund von „Covid“-Ansprüchen zu erzwingen.

Die kontrollierte Zerstörung Amerikas ist in vollem Gange.

Die meisten Obdachlosen sind zwar nicht gewalttätig und versuchen lediglich, in einer zusammenbrechenden Zivilisation zu überleben, doch Probleme wie Drogenabhängigkeit, Geisteskrankheiten, Verstöße gegen die öffentliche Gesundheit und Gewalt sind in den Obdachlosenlagern an der Tagesordnung. Bei diesen Zeltstädten handelt es sich fast immer um dreckige, mit Netzen und Fäkalien verseuchte Barackensiedlungen, die nach Müll und Verzweiflung stinken. Da sie immer größer und zahlreicher werden, stellen sie eine erhebliche Herausforderung für den Betrieb ganzer Städte dar, zumal diese Lager ihre eigenen Regeln, eine eigene Führung und eine eigene Schattenwirtschaft haben. Sie halten sich nicht an die Regeln der Mehrheitsgesellschaft, und außer in seltenen Fällen tun die örtliche Polizei und die Mitglieder des Stadtrats so, als gäbe es diese Obdachlosenlager nicht. Sie sind in der Tat „No-Go-Zonen“ für Polizei und Rettungskräfte, außer in den seltenen Fällen, in denen die Oberen er Stadt beschließen, alle Zelte und den Müll zu „räumen“, was die Obdachlosen, die dort lebten, in eine noch verzweifeltere Lage stürzt.

Machen Sie einen Rundgang durch die Obdachlosenlager in Oakland, Kalifornien, in diesem Video von Brighteon.com:

Viele Obdachlose überleben durch Diebstahl im Einzelhandel

Angesichts des Zusammenbruchs der US-Wirtschaft wird Obdachlosigkeit für Millionen von Amerikanern zum Alltag werden. Um zu überleben, wenden sich viele dieser Menschen dem Ladendiebstahl zu und stehlen alle möglichen Waren (einschließlich Lebensmittel) aus örtlichen Einzelhandelsgeschäften.

Die Epoch Times berichtet über „Die wachsende Bedrohung durch die organisierte Einzelhandelskriminalität“ und beruft sich dabei auf sogenannte „ORC-Ringe“ (Organized Retail Crime = ORC), die in Städten in ganz Amerika immer zahlreicher und mächtiger werden:

Die massive Welle von Einzelhandelsdiebstählen in den Vereinigten Staaten in den letzten zwei Jahren ist zu einer großen Herausforderung sowohl für den Einzelhandel als auch für die Strafverfolgungsbehörden geworden.

Die Zahl der immer professioneller werdenden ORC-Ringe (Organized Retail Crime) und ihre häufigen Angriffe haben ein krisenhaftes Ausmaß erreicht, so die National Retail Federation (NRF) in einem Bericht vom 14. September.

Der Artikel zitiert den Vizepräsidenten der NRF, Mark Meadows, mit den Worten: „Diese hoch entwickelten kriminellen Ringe gefährden die Sicherheit von Mitarbeitern und Kunden und stören den Geschäftsbetrieb. Einzelhändler verstärken ihre Sicherheitsmaßnahmen, um diesen zunehmend gefährlichen und aggressiven kriminellen Aktivitäten entgegenzuwirken“.

Epoch Times fügt hinzu:

Zu den von CRAVED erfassten Artikeln gehören Bekleidung, Gesundheits- und Schönheitsartikel, Elektronik/Geräte, Accessoires, Lebensmittel und Getränke, Schuhe, Einrichtungsgegenstände und Haushaltswaren, Heimwerkerbedarf, Brillen, Büroartikel, Kinderpflegeprodukte und Spielzeug.

„Wir sehen mehr und mehr, vorwiegend organisierte Einzelhandelskriminalität“, sagte Corrie Barry, CEO von Best Buy, Ende 2021 der NY Post.

„Sie können diesen Druck in unseren Finanzzahlen sehen. Und, was noch wichtiger ist, Sie können diesen Druck bei unseren Mitarbeitern sehen. Es ist traumatisierend“, sagte sie.

Die US-Handelskammer forderte Anfang des Jahres den Kongress auf, Maßnahmen gegen die Zunahme der ORC-Verbrechen zu ergreifen, und nannte sie einen „nationalen Notfall“.

Der Sheriff von Los Angeles County, Alex Villanueva, gab radikalen Demokraten und Staatsanwälten die Schuld und sagte, dass sie „in diesem ‚wachen Palast‘ leben, in dem sie nicht von der Politik betroffen sind, aber die Durchschnittsperson ist davon betroffen.“

Mit anderen Worten: Amerika erlebt gerade den Aufstieg organisierter Einzelhandelsdiebstahlringe, die immer mehr stationäre Geschäfte terrorisieren, ihre Angestellten traumatisieren und ihre Waren plündern.

Man muss kein Genie sein, um zu erkennen, dass die meisten dieser Einzelhandelsgeschäfte in diesen Gegenden ihren Betrieb einstellen werden und den Einwohnern eine karge Landschaft aus verlassenen Einzelhandelsgebäuden hinterlassen.

Die Demokraten in Illinois haben Hausbesetzungen und Hausfriedensbruch legalisiert… die Polizei wird niemanden mehr von seinem Privateigentum entfernen.

Die bürokratischen Genies in Illinois – die Kriminelle bevorzugen und die Gesetzestreuen bestrafen – haben vor ein paar Tagen das „SAFE-T-Gesetz“ verabschiedet und unterzeichnet, das die Kaution für Mord zweiten Grades, Brandstiftung, Entführung, gewalttätige Übergriffe und viele andere Serienverbrechen abschaffen würde. Im Wesentlichen erlaubt das Gesetz der Polizei, einen Mörder zu verhaften, ihm einen Strafzettel auszustellen, damit er im nächsten Jahr vor Gericht erscheinen kann, und ihn dann direkt wieder auf die Straße zu lassen, um erneut zu morden.

Senator Donald DeWitte versucht verzweifelt, dieses gefährliche, gesetzlose Gesetz, das von den Demokraten vorangetrieben wurde, aufzuheben. Von der Website von Senator DeWitte:

„Ich kann nicht die Straße entlang gehen, ohne von jemandem angehalten zu werden, der mich fragt, wie das SAFE-T Gesetz gestoppt werden kann“, sagte Senator DeWitte. Die Wähler sind besonders besorgt über die Straftaten, die ab dem 1. Januar als „nicht strafbar“ gelten werden. Die Menschen haben berechtigte Sorgen, und wir müssen die Umsetzung beschleunigen, damit die lange Liste unbeabsichtigter Folgen, die mit dem Gesetz verbunden sind, angegangen werden kann.“

DeWitte fuhr fort: „Nach Aussagen von Staatsanwälten in allen Bundesstaaten wird das Gesetz es ihnen extrem erschweren, Gewaltverbrecher in Untersuchungshaft zu nehmen, auch bei so schweren Verbrechen wie Mord, wenn die beschuldigte Person keine erhebliche Gefahr mehr für eine bestimmte identifizierbare Person darstellt. Ein allgemeines Risiko reicht nicht mehr aus, und dieser erhöhte Standard wird dazu führen, dass einige sehr gefährliche Personen bereits wenige Stunden nach ihrer Verhaftung freigelassen werden.“

Dieselben Staatsanwälte haben erklärt, dass Straftaten wie Mord zweiten Grades, Brandstiftung, schwere Körperverletzung, Entführung, Einbruch, Raub, Einschüchterung, schweres Fahren unter Alkoholeinfluss, schweres Flüchten und Entkommen, Drogendelikte, Bedrohung eines Amtsträgers und drogeninduzierte Tötungsdelikte den Standard für Untersuchungshaft nicht mehr erfüllen könnten.

Was viele Menschen noch nicht wissen, ist, dass Hausfriedensbruch kein Verbrechen mehr ist, das die Strafverfolgungsbehörden verhindern können. Sie können z. B. keine Hausbesetzer festnehmen und entfernen, die sich in Ihrem Schuppen, Ihrer Garage, Ihrem Wohnmobil oder Ihrem Haus einnisten wollen.

ABC7 Chicago berichtet:

Der Sheriff von Grundy County, Ken Briley, ist besorgt, weil das Gesetz die Verhaftung von Personen, die bestimmter Vergehen beschuldigt werden, verbieten wird. Als Beispiel nannte er Hausfriedensbruch.

„Heute kann ich ihn verhaften, wenn Sie eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs unterschreiben“, sagte Briley. „Am 1. Januar werde ich das nicht mehr tun können. Das Gesetz besagt, dass ich ihm einen Strafzettel ausstellen und gehen muss.“

Mit anderen Worten: Obdachlose können bald in jedes Haus ihrer Wahl einziehen, und die Polizei wird sie nicht entfernen, selbst wenn sie unbefugt dort wohnen.

Das bedeutet, dass die Eigentümer von Privateigentum in Illinois keine rechtliche Handhabe haben, um Personen – einschließlich Drogenabhängige, Prostituierte und Gewaltverbrecher – zu entfernen, die in ihr Eigentum eindringen. Wenn Sie Ihr Haus für ein Wochenende verlassen und ein Obdachloser einbricht und Ihr Haus übernimmt, haben Sie keine rechtliche Handhabe, ihn zu entfernen.

Das bedeutet, dass Sie auf sich allein gestellt sind und entscheiden müssen, wie Sie mit einer möglicherweise großen Gruppe von Personen umgehen, die nun in Ihrer Garage oder Ihrem Haus leben. Wenn die Polizei nichts unternimmt, haben Sie dann das Recht, Ihre eigene Polizei zu sein? Welches Maß an Gewalt kann ein Privatmann anwenden, um einen Eindringling zum Gehen zu bewegen?

In den von den Demokraten regierten Städten und Bezirken ist es offensichtlich, dass private Grundstückseigentümer, die Eindringlinge mit Pistolen oder Messern bedrohen, selbst von linksradikalen Staatsanwälten verhaftet und strafrechtlich verfolgt werden. Mit anderen Worten: Wenn Sie Hausbesetzer in Ihrem Haus finden, die auf den Teppich kacken und Graffiti an die Wände sprühen, und Sie die Polizei rufen, um sie zu entfernen, wird die Polizei Ihnen sagen, dass sie nichts tun kann. Wenn Sie eine Waffe ziehen und versuchen, die Hausbesetzer zum Verlassen des Hauses zu zwingen, wird die Polizei Sie verhaften, und während Sie im Gefängnis sind, werden diese Hausbesetzer Ihr Haus in Stücke reißen und es wahrscheinlich in Brand setzen.

Dies ist Illinois unter der Kontrolle der Demokraten, und es ist ein Merkmal des Zusammenbruchs der Zivilisation, der auf jede „blaue“ Stadt und jeden „blauen“ Bezirk in ganz Amerika zukommt, wo Kriminelle geschützt und die Gesetzestreuen bestraft werden. Eine ähnliche Situation gibt es beispielsweise bereits in Oregon, wo einige Immobilienbesitzer buchstäblich Häuser zum Verkauf anbieten, die von Hausbesetzern bewohnt werden, die sich weigern, sie zu verlassen. Wie Sie sich vorstellen können, werden diese Immobilien zu enorm reduzierten Preisen angeboten, und die Käufer dürfen die Häuser nicht besichtigen, bevor sie ein Angebot machen. Das liegt daran, dass wahrscheinlich schon jemand auf den Teppich gekackt und die Tapete in Brand gesetzt hat.

Wenn Sie derzeit eine Immobilie im Bundesstaat Illinois besitzen, wird Ihr Immobilienwert demnächst in den Keller gehen.

Aus all dem ergibt sich eine sinnvolle Frage: Welchen Wert hat privates Eigentum in einem Staat, in dem die Sicherheit dieses Eigentums nicht durchgesetzt werden kann? Die Antwort lautet: Null.

Kein Haus ist etwas wert, wenn ein Flashmob von obdachlosen Plünderern jederzeit mit voller Zustimmung der linksgerichteten Gesetzgeber des Staates durch Ihr Haus randalieren kann, während die Polizei nicht bereit ist, etwas dagegen zu unternehmen (weil sie an das neue Gesetz gebunden ist).

Wenn Sie eine Immobilie in Illinois besitzen, verkaufen Sie sie vor dem 1. Januar.

Wenn Sie Ihre Immobilie nicht verkaufen und Illinois verlassen, sind Sie aufgeschmissen.

Wenn Sie im Bundesstaat Illinois leben, verlassen Sie ihn vor dem 1. Januar oder ziehen Sie in eine ländliche, konservative Gemeinde, wo Sie eine Chance haben, Strafverfolgungsbehörden, Richter und Geschworene zu finden, die noch gesunden Menschenverstand und das Recht anerkennen, Ihr eigenes Haus gegen Plünderer und Hausbesetzer zu verteidigen.

Denn denken Sie daran: Wenn die Obdachlosigkeit in ganz Amerika explodiert, werden Millionen mittelloser, verzweifelter Menschen private Häuser und Gebäude in Besitz nehmen und damit die Idee des Privateigentums für null und nichtig erklären. Jetzt ist es das Eigentum des Pöbels, und die Herrschaft des Pöbels ist genau das, was die Demokraten anstreben. Deshalb haben sie dieses Gesetz absichtlich geschrieben und verabschiedet, um das Privateigentum zu annullieren und gewalttätige Kriminelle auf die Straßen von Illinois loszulassen.

Das Chaos kommt in die blauen Städte… alles mit Absicht.

Sie werden eine Welle amerikanischer Flüchtlinge erleben, die aus den kollabierenden blauen Städten fliehen

Illinois, Kalifornien, Oregon, Washington, New York, New Jersey und andere von den Demokraten dominierte Bundesstaaten stehen kurz davor, in ein höllisches, Mad-Max-ähnliches Szenario gestürzt zu werden, in dem die Polizei machtlos ist, kriminelle Banden in der Gesellschaft ihr Unwesen treiben und gesetzestreue Bürger entweder fliehen oder vergewaltigt und ermordet werden. Es sieht so aus, als bekämen die Demokraten endlich die Gesellschaft, für die sie gestimmt haben, und in dem Maße, wie sich dies beschleunigt, werden wir eine Welle von Flüchtlingen erleben, die aus den Städten fliehen und in den roten Bundesstaaten oder im ländlichen Amerika nach Vernunft suchen, wo schnell sichere Grenzen errichtet werden, um den Zustrom von Demokraten zu stoppen, die ihre eigenen Bundesstaaten ruiniert haben und nun die gleiche Zerstörung überall sonst anrichten wollen.

Diejenigen, die zurückbleiben, werden sich im Kampf gegen Zombies und Orks wiederfinden, wie in einem Mischmasch aus Herr der Ringe und The Walking Dead. Die gute Nachricht ist, dass Munition angesichts der kollabierenden Verbrauchernachfrage bald viel erschwinglicher sein wird. (Es ist wahr. Die Verkäufe von Schusswaffen und Munition sind im Moment stark rückläufig, und Sie sollten damit rechnen, dass Munition bald zum Verkauf steht.) Wenn Sie erst einmal die Welle der Gewalt, der Gesetzlosigkeit und des Wahnsinns verstanden haben, die sich rasch nähert, werden Sie schnell erkennen, dass man nie zu viel Munition haben kann.

