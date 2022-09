Japanische Studie findet In-Vitro-Beweise für antikörperabhängige Verstärkung der SARS-2-Infektion durch die Moderna mRNA-Impfstoffe

Die Studie findet auch Hinweise auf ADE durch die monoklonalen Antikörper REGEN-COV/Ronapreve

Forscher aus Kyoto und Osaka haben in der Zeitschrift Nature’s Scientific Reports eine neue Arbeit über die Antikörper-abhängige Verstärkung der Coronainfektion durch monoklonale Antikörper und mRNA-Impfung veröffentlicht. Standard-Haftungsausschlüsse: Es handelt sich um eine In-vitro-Studie, die sich nicht mit klinischen Ergebnissen befasst; Dinge, die in einer Zellkultur schlecht erscheinen, bedeuten im wirklichen Leben vielleicht nicht so viel.

Dennoch sind die Ergebnisse nicht so fantastisch.

Die Autoren befassen sich mit den monoklonalen Antikörpern Casirivimab und Imdevimab, die in Kombination unter anderem als REGEN-COV oder Ronapreve verkauft werden. Sie stellen fest, dass bei den richtigen Antikörperkonzentrationen eine verstärkte Aktivität vorliegt. Das heißt, wenn man eine Reihe von Zellen mit SARS-2 (Wildtyp) infiziert und dann die monoklonalen Antikörper in sehr niedrigen Konzentrationen zuführt, ist das so, als hätte man überhaupt keine monoklonalen Antikörper. Erhöht man die Konzentration geringfügig, wird die Replikation von SARS-2 tatsächlich verstärkt, bis man sie über dieses enge Fenster hinaus noch weiter erhöht und die Replikation gehemmt wird.

So sieht das aus:

Von links nach rechts auf der x-Achse nimmt die Konzentration der monoklonalen Antikörper zu. Die y-Achse misst, wie viel mehr Viren in den mit Antikörpern behandelten Proben vorhanden sind als in den Kontrollen ohne Antikörper. Achten Sie auf die logarithmische Skala: 1 ist der Ausgangswert ohne Antikörper, über 1 ist eine Verstärkung, unter 1 ist eine Neutralisierung. In Rot habe ich das schmale Fenster der Verdünnung eingekreist, in dem die Virusreplikation verstärkt wird.

Für eine antikörperabhängige Verstärkung benötigt man wirksame Antikörper, und da Omikron ziemlich gut darin ist, Casirivimab und Imdevimab zu umgehen, erhält es von ihnen in keiner Konzentration einen nennenswerten Schub.

Die Autoren stellen fest, dass ihre Ergebnisse „die Möglichkeit aufwerfen, dass SARS-CoV-2-mRNA-Impfstoffe, die auf das S-Protein abzielen, ebenfalls ADE-verursachende [Antikörper] sowie neutralisierende [Antikörper] induzieren“, und wiederholten daher das gleiche Grundexperiment, diesmal jedoch nicht mit monoklonalen Antikörpern, sondern mit Seren einiger geimpfter Freiwilliger.

Zunächst testeten sie, wie gut die geimpften Seren gegen den Wildtyp von SARS-2 wirkten:

In dem am 27. Tag nach der ersten Impfung entnommenen Serum wurde keine neutralisierende Aktivität festgestellt, wohl aber in der höchsten Konzentration (1/100 Verdünnung) des an den Tagen 20 und 52 nach der zweiten Impfung entnommenen Serums … Gleichzeitig wurde auch in einer verdünnten Konzentration (1/10.000 Verdünnung) des Serums eine deutliche ADE-Aktivität festgestellt. Wichtig ist, dass das am Tag 98 nach der zweiten Impfung entnommene Serum bei den untersuchten Serumverdünnungen überhaupt keine neutralisierende Aktivität aufwies, aber eine deutliche ADE-Aktivität behielt.

Die Grafik sieht folgendermaßen aus:

Dies ist das Serum eines einzigen Probanden, „HC2“. Aus einem Grund hat das Serum dieses Freiwilligen 98 Tage nach der Impfung nichts anderes getan, als die Virusreplikation in vitro zu steigern. Vielleicht beunruhigte dieses Ergebnis die Forscher, sodass sie einige andere Probanden aufsuchten, um zu sehen, ob deren Seren die Virusreplikation nach 98 Tagen ebenfalls verstärkten. Die Antwort lautet glücklicherweise „nein“:

In stärkerer Verdünnung zeigten sie einige schwache ADE-Effekte, wurden aber bei höheren Konzentrationen neutralisierend. Wenn man allerdings noch länger wartet, sieht die Sache nicht mehr so rosig aus. 175 Tage nach der Impfung war unser unglücklicher Proband HC2 nicht mehr der einzige, dessen Serum die Virusreplikation zu fördern schien. Ein anderer Proband, HC4, hatte sich plötzlich zu ihm gesellt:

Es ist zu beachten, dass sich das Muster geändert hat. Näher an der Impfung gab es ein Fenster der Verdünnung, in dem ADE auftrat. Bei sehr niedrigen Serumkonzentrationen könnte man genauso gut ungeimpftes Serum haben; bei hohen Konzentrationen neutralisierten die Antikörper das Virus. Nur in der Mitte verstärkten die Seren die Infektion. Sehr weit von der Impfung entfernt, ist das nicht mehr der Fall. Jetzt sind es die höchsten Serumkonzentrationen, bei denen ADE auftritt.

Die Autoren:

Zusammengenommen zeigen diese Ergebnisse, dass nach Impfungen neutralisierende Abs induziert werden und bei einigen Personen lange Zeit bestehen bleiben, dass aber auch ADE-verursachende Abs von Anfang an vorhanden sind und bei einigen Personen länger bestehen bleiben als neutralisierende Abs.

All dies ist bis zu einem gewissen Grad Geschichte; der Wildtyp von SARS-2 ist tot. Wie schlagen sich die durch den Impfstoff ausgelösten Antikörper gegen Omikron? Von den sechs Freiwilligen hatte einer – HC6, in grau – ein Serum, das die Replikation von Omikron in hoher Konzentration deutlich verstärkte:

(Die anderen Stichproben in diesem Diagramm scheinen ebenfalls auf ein geringeres Maß an ADE hinzudeuten, aber sie unterscheiden sich nicht signifikant von den Auswirkungen der Kontrollen vor der Impfung, die von denselben Freiwilligen durchgeführt wurden).

Die Autoren wiederholen: „Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die rasche Verbreitung von Omikron auf der ganzen Welt zum Teil auf die fehlende Kreuzneutralisierung gegen Omikron und eine gewisse ADE-Aktivität der Seren nach der Impfung zurückzuführen sein könnte“.

Erinnern Sie sich daran, dass überall dort, wo es zu Massenimpfungen kommt, die Infektionshäufigkeit ansteigt? Erinnern Sie sich daran, dass in den völlig unbereinigten und unzuverlässigen UKHSA-Impfstatistiken vom Anfang des Jahres die doppelt Geimpften offenbar höhere Infektions- und Sterberaten aufwiesen als die Ungeimpften? Verrückten Verschwörungstheoretikern sei verziehen, wenn sie sich fragen, ob dies die Auswirkungen einer durch Antikörper verstärkten Virusreplikation in den Lungen von Menschen sind, die mehr als sechs Monate nach ihrer zweiten Impfung geimpft wurden.

Nochmals: Wir wissen nicht, ob sich dieser Effekt klinisch bemerkbar macht; das menschliche Immunsystem besteht aus mehr als nur Antikörpern, und es ist möglich, dass Menschen mit replikationsverstärkenden Seren keine messbar anderen Erfahrungen mit SARS-2 machen als Menschen mit neutralisierenden Seren. Es liegt jedoch im Bereich des Möglichen, dass aufgrund dieser ADE-Effekte eine nicht unerhebliche Anzahl von geimpften Personen viel mehr Viren ausscheidet als ihre ungeimpften Gegenstücke.