Warum stornieren Walmart und andere große US-Einzelhändler zum Ende des Sommers Bestellungen in Milliardenhöhe?

Wissen sie etwas, das sie uns nicht sagen? Wie Sie weiter unten sehen werden, stornieren Walmart, Target und andere große US-Einzelhändler Bestellungen in Höhe von Milliarden von Dollar vor der kommenden Urlaubssaison. Ich habe noch nie davon gehört, dass so etwas passiert, und unter normalen Umständen würde es auch überhaupt keinen Sinn ergeben. Die Weihnachtszeit ist für die Einzelhändler in der Regel die geschäftigste Zeit des Jahres, und zu diesem Zeitpunkt im Jahr 2021 war die Sorge groß, dass es aufgrund von Problemen in der globalen Lieferkette nicht genügend Lagerbestände geben würde. Aber jetzt hat sich alles geändert. Plötzlich stornieren die großen Einzelhändler fieberhaft Bestellungen, was nur Sinn ergeben würde, wenn ein schwerer wirtschaftlicher Abschwung bevorstünde.

So gibt Walmart beispielsweise zu, dass es „Bestellungen in Milliardenhöhe“ storniert hat, während wir uns der bevorstehenden Urlaubssaison nähern…

John David Rainey, EVP und CFO von Walmart, sagte, das Unternehmen habe den Großteil der Sommerbestände abgebaut, reduziere das Engagement in den Bereichen Elektronik, Heim- und Sportartikel und storniere „Aufträge in Milliardenhöhe“, um die Lagerbestände neu auszurichten. Er sagte: „Unsere Maßnahmen im dritten Quartal werden es uns ermöglichen, erhebliche Fortschritte bei der Rationalisierung der absoluten Bestände und des Sortimentsmixes zu machen, was es unseren Geschäften ermöglichen wird, vor der Urlaubssaison gut aufgestellt zu sein.“

Es ist äußerst merkwürdig, dass Walmart sich zu einem solchen Schritt entschließt.

Kürzlich hatte ich die Gelegenheit, durch einen Walmart zu schlendern, und es gab jede Menge Inventurlöcher.

Was sollte sie also dazu bewegen, plötzlich Bestellungen in Milliardenhöhe“ zu stornieren, die sie für das Weihnachtsgeschäft zu benötigen glaubten?

Vielleicht wird ein unternehmungslustiger Reporter bereit sein, ihnen diese Frage zu stellen.

In der Zwischenzeit haben wir gerade erfahren, dass Target ebenfalls „mehr als 1,5 Milliarden Dollar“ an Aufträgen storniert hat…

Target sagte, es habe sein „Bestandsrisiko in diskretionären Kategorien“ im 2. Quartal reduziert, indem es Bestellungen in diesen Kategorien im Wert von mehr als 1,5 Milliarden Dollar storniert und Produkte herabgesetzt hat.

Target ist viel kleiner als Walmart, so dass die Stornierung so vieler Bestellungen für Target eine wirklich große Sache ist.

Und es stellt sich heraus, dass auch Kohl’s und Under Armour eine große Anzahl von Bestellungen storniert haben…

Kohl’s hat ebenfalls die Bestelleingänge zurückgefahren und die Werbeaktionen erhöht, um der Bestandsschwemme Herr zu werden. „Wir haben Maßnahmen ergriffen, um die Lagerbestände zu reduzieren, einschließlich verstärkter Werbeaktionen, aggressivem Abbau überschüssiger Bestände und Zurückfahren der Auftragseingänge“, sagte Jill Timm, CFO von Kohl’s, in einer Telefonkonferenz mit Investoren.

Under Armour sagte ebenfalls, dass es einige proaktive Stornierungen aufgrund von Einschränkungen in der Lieferkette vorgenommen hat, um sicherzustellen, dass „das richtige Inventar zur richtigen Zeit eintrifft“, sagte Interimspräsident und CEO Colin Browne in einer Telefonkonferenz mit Investoren.

Diese Einzelhändler haben offensichtlich Angst, dass sie am Ende mit riesigen Lagerbeständen dastehen, die sie nicht verkaufen können.

Glauben sie, dass die Wirtschaftstätigkeit in den kommenden Monaten viel schwächer sein wird, als sie ursprünglich erwartet hatten?

Ein Unternehmensleiter, der tatsächlich öffentlich zugibt, dass er an eine Rezession glaubt, ist FedEx-CEO Raj Subramaniam…

Der CEO von FedEx, Raj Subramaniam, sagte am Donnerstag gegenüber Jim Cramer von CNBC, dass er glaubt, dass der Weltwirtschaft eine Rezession bevorsteht. „Ich denke schon. Aber wissen Sie, diese Zahlen verheißen nichts Gutes“, sagte Subramaniam als Antwort auf Cramers Frage, ob die Wirtschaft „in eine weltweite Rezession gerät“.

Der Pessimismus des CEO kam, nachdem FedEx die Schätzungen für Umsatz und Gewinn im ersten Quartal verfehlt hatte. Das Unternehmen zog auch seine Prognose für das Gesamtjahr zurück.

Traurigerweise hat er damit genau ins Schwarze getroffen.

Seit Monaten habe ich davor gewarnt, dass die Wirtschaftszahlen auf große Schwierigkeiten hinweisen, und jetzt kann es jeder sehen.

Aber anders als bei der Großen Rezession“ von 2008 und 2009 werden wir es diesmal auch mit einer rasenden Inflation zu tun haben, selbst wenn sich die Wirtschaftstätigkeit überall um uns herum verlangsamt.

Das Wall Street Journal warnt sogar davor, dass die US-Verbraucher „in diesem Winter noch mehr zahlen werden“, da die Heizkosten weiterhin auf ein absolut lächerliches Niveau ansteigen…

US-Versorgungskunden, die mit einigen ihrer höchsten Rechnungen seit Jahren konfrontiert sind, werden in diesem Winter noch mehr zahlen müssen, da die Erdgaspreise weiter steigen. Die Erdgaspreise haben sich in diesem Jahr mehr als verdoppelt, weil sich die weltweite Versorgungsknappheit durch den Krieg in der Ukraine noch verschlimmert hat, und es wird erwartet, dass sie noch monatelang hoch bleiben, da der Brennstoff im Winter zum Beleuchten und Heizen der Häuser benötigt wird. Die Versorgungsengpässe haben den Einkauf und die Produktion von Strom für die Versorgungsunternehmen erheblich verteuert, und diese Kosten werden an die Kunden weitergegeben.

Die Lebenshaltungskosten steigen schon seit geraumer Zeit viel schneller als unsere Gehaltsschecks, und es wird noch viel schmerzhafter werden.

Mir gefällt hervorragend, wie Brandon Smith kürzlich den aktuellen Zustand der US-Wirtschaft zusammenfasste…

Eine häufige Aussage von Leuten, die alternativen Ökonomen kritisch gegenüberstehen, ist, dass wir die Krise schon so lange vorhersagen, dass „wir Recht haben werden“. Das sind in der Regel Leute, die die Natur des wirtschaftlichen Niedergangs nicht verstehen – es ist wie eine Lawine, die sich mit der Zeit aufbaut, dann bricht und schnell eskaliert, während sie den Berg hinunterfließt. Was sie nicht begreifen, ist, dass sie GERADE JETZT inmitten eines wirtschaftlichen Zusammenbruchs stehen und es nur nicht sehen können, weil sie sich an die Gegenwart von Schnee und Kälte gewöhnt haben. Der wirtschaftliche Niedergang ist ein Prozess, der sich über viele Jahre hinzieht, und auch wenn es ein Ereignis wie den Börsenkrach von 1929 oder den Crash von 2008 gibt, sind diese Momente der Panik nichts anderes als die Trümmer, die die große Welle des taumelnden Eises hinterlässt, die jeder weit im Voraus hätte kommen sehen müssen, aber er hat sich geweigert.

Das ist so wahr.

Wir befinden uns bereits mitten in einer wütenden Wirtschaftskrise, aber in den kommenden Monaten und Jahren wird es noch viel schlimmer werden.

Walmart, Target und andere große Einzelhändler arbeiten hart daran, sich auf das vorzubereiten, was kommen wird.

Tun Sie das auch?

Ich hoffe es, denn jetzt sollte es jedem klar sein, dass äußerst schwierige Zeiten auf uns zukommen werden.