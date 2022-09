Seit Jahren werden seltsame Lichter am Himmel beobachtet. Piloten äußern sich regelmäßig über UFOs, die sie beobachten. Sie wurden auch in der Ukraine gesichtet. Die US-Regierung hat vielfach danachn ermittelt.

Der amerikanische Kongress hat nun einen überraschenden Standpunkt eingenommen: Er geht nicht davon aus, dass alle UFOs von Menschen gemacht sind. Der Kongress hat soeben zwei schockierende Erklärungen abgegeben, die jedoch tief in einem Bericht versteckt sind.

Erstens heißt es darin, dass die Bedrohungen für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten „exponentiell zunehmen“. Zweitens will sie zwischen UFOs, die von Menschen gemacht sind, und solchen, die es nicht sind, unterscheiden.

Laut Vice ist dies schockierend, da Politiker noch nie offen behauptet haben, dass unidentifizierte Objekte außerirdisch sind oder aus einer anderen Dimension stammen. Wenn UFOs existieren, dann sind sie von Menschenhand gemacht, heißt es oft.

Obama wollte in der Late Show mit James Corden nicht sagen, ob es Außerirdische gibt, sagte aber, dass die Menschen in letzter Zeit viele seltsame Dinge am Himmel gesehen haben.

Nun scheint der Kongress also zwischen Gegenständen, die von Menschenhand geschaffen wurden, und solchen, die es nicht sind, unterscheiden zu wollen.

Bedrohungen für die nationale Sicherheit gehen von Objekten aus, die sich auf eine Art und Weise vom Wasser in die Luft und den Weltraum bewegen können, die wir nicht verstehen. Im Juli gab das Pentagon bekannt, dass es diese Bedrohungen untersucht.

Letztes Jahr wurde ein Video veröffentlicht, das ein UFO zeigt, das sich mühelos unter der Wasseroberfläche bewegt. Das Pentagon hat die Echtheit der Aufnahmen bestätigt.

Senator Marco Rubio hat offen gesagt, dass er hofft, dass die UFOs von Außerirdischen stammen und keine ausländischen Waffen sind.

Die große Frage ist natürlich, warum der Kongress dies jetzt offen zugibt. Wenn sie solche außergewöhnlichen Behauptungen aufstellt, sollte sie auch Beweise dafür haben, sagte Marik von Rennenkampff, der unter Obama im Verteidigungsministerium gearbeitet hat. „Warum sollte der Kongress UFOs untersuchen, die nicht von Menschen gemacht sind, wenn es solche Objekte nicht gibt?“

„Ein Teil der US-Regierung, der behauptet, dass UFOs einen nicht-menschlichen Ursprung haben, ist eine brisante Entwicklung“, so von Rennenkampff.