Explosives Video! Die WEF-Führer geben die Einschränkung der Produktion von Nahrung und Energie zu!

Neil McCoy-Ward analysiert ein Video einer WEF-Veranstaltung aus dem Jahre 2022, deren Teilnehmer die kommende Zukunft und unsere heutige Gegenwart besprechen. Aus den Gesprächen geht u. a. hervor, dass sie wussten, dass man durch die Ukraine-Sanktionen nicht mehr in der Lage sein würde, Dünger in Europa zu produzieren, da Düngerbestandteile nicht mehr importiert werden konnten. Und dann haben die Industrieländer neue Vereinbarungen getroffen, um die Nahrungsmittel von den Entwicklungsländern zu kaufen, wodurch die Lebensmittelpreise, Armut und der Hunger (auch) in den Entwicklungsländern in die Höhe schießen…

Die WEF-Führer geben die Einschränkung der Produktion von Nahrung und Energie zu – Neil McCoy-Ward