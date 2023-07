Premierminister Orbán: Wir lehnen den Plan der EU ab, „Migrantenghettos“ in Ungarn zu schaffen

Ungarn weigert sich, die EU-Pläne zur Umsiedlung von Migranten umzusetzen, wird keine verpflichtenden Quoten akzeptieren und hat keine Lust, „Migrantenghettos“ oder Migrantenlager im Land zu errichten, erklärte Premierminister Viktor Orbán am Freitag während des ungarisch-österreichisch-serbischen Migrationsgipfels in der österreichischen Hauptstadt Wien.

Wir werden weder die Zwangsquote noch die Verpflichtung zum Bau von Migrantenghettos und -lagern akzeptieren. Wir werden einen rechtlichen und politischen Weg finden, um sicherzustellen, dass Ungarn die jüngste Entscheidung aus Brüssel nicht umsetzt“, sagte Orbán auf dem Gipfel.

Die Situation ist traurig, aber Ungarn muss sich nicht nur gegen illegale Migranten und Menschenschmuggler wehren, sondern auch gegen Brüssel, und das werden wir tun“, fügte er hinzu.

Orbáns Äußerungen kommen, nachdem die EU offenbar Pläne für die obligatorische Umsiedlung von Migranten in ganz Europa vorantreiben will, wobei Mitgliedstaaten, die sich weigern, Migranten aufzunehmen, 20.000 Euro pro Migrant zahlen müssen.

Hungary will not implement Brussels' #migration decisions. We will not accept mandatory quotas and we will not build migrant ghettos. Hungary first! 🇭🇺🇭🇺🇭🇺 pic.twitter.com/7FWbDHN0Cc — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 7, 2023

Er warb auch für das ungarische Modell, das seiner Meinung nach von der EU trotz seiner Wirksamkeit bei der Reduzierung der Masseneinwanderung in den Hintergrund gedrängt wird.

Das ungarische Modell, das effektiv ist, basiert auf einer sehr einfachen Idee. Niemand darf nach Ungarn einreisen, bevor sein Asylantrag geprüft wurde. Man kann nur einreisen, wenn der eingereichte Antrag positiv beschieden worden ist. Bis dahin dürfen Sie nicht in das Land einreisen. Das ist das ungarische Modell, das funktioniert, und ich glaube, dass es von allen Ländern der Europäischen Union übernommen werden sollte“, sagte der ungarische Premierminister. Leider ist dies nicht der Fall. Jetzt wurde in Brüssel eine Verordnung verabschiedet, die verbindliche Quoten vorschreibt und die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, Flüchtlingslager und Migrantenghettos zu errichten. Das ist nicht nur für Ungarn schlecht, meine Damen und Herren, sondern auch für Sie Österreicher“, fügte er hinzu.

Orbán wies auch darauf hin, dass Ungarn mit einer enormen Zahl von Migranten an seiner Grenze konfrontiert sei, die EU aber wenig Interesse daran habe, diese Migrationsströme zu stoppen.

Wir schützen nicht nur Ungarn, wir schützen ganz Europa, einschließlich Österreich, vor illegalen Einwanderern. Vergangenes Jahr haben wir ganz Europa geschützt, entlang der gesamten europäischen Grenzen. Insgesamt wurden 330.000 illegale Einwanderer aufgehalten. Davon wurden 270.000 an der ungarisch-serbischen Grenze aufgehalten“, sagte Orbán.

Kürzlich äußerte der ungarische Ministerpräsident ähnliche Ansichten in einer Rede im Kossuth-Radio über „Migrantenghettos“. Er sagte: „Man hat uns gesagt, dass Ungarn Zehntausende von Plätzen für Migranten bereitstellen muss. Dadurch wird es zu einem Ghetto, einem Flüchtlingslager, einem Migrantenghetto werden. Ich lehne dies entschieden ab und werde alle verfügbaren Mittel dagegen nutzen. Wir haben nicht vor, diese Entscheidungen umzusetzen. Das sagen wir offen“.

Orbáns Fidesz-Partei ist nun geschlossen gegen die Migrantenquotenregelung. Der Europaabgeordnete Tamás Deutsch erklärte am Sonntag im staatlichen Radiosender Kossuth Radio, dass sein Land die von der Europäischen Union geplanten Maßnahmen zur verpflichtenden Umsiedlungsquote und zu Migrantenghettos nicht umsetzen werde.

Der Abgeordnete sagte, Brüssel missbrauche seine Macht, um Ungarn anzugreifen und alle Arten von politischen Strafmaßnahmen zu ergreifen, weil es das ungarische Modell des Umgangs mit illegalen Migranten für rechtlich fragwürdig halte. Der Abgeordnete sagte auch, dass Ungarn von Brüssel schikaniert werde.

Seit dem letzten Jahr hat Ungarn mehr als eine Viertelmillion illegaler Migranten an der serbisch-ungarischen Grenze aufgehalten, während wir im letzten halben Jahrzehnt die Einreise von 1 Million Migranten, die illegal nach Europa einreisen wollten, verhindert haben, was das Land zu einem ‚Spitzenreiter‘ gemacht hat“.

Deutsch sagte, dass „sie Ungarn eine skandalöse neue europäische Lösung aufzwingen wollen, weil die multikulturelle Ideologie in Westeuropa zusammengebrochen ist und die Willkommenskultur, die Praxis, Migranten willkommen zu heißen und der illegalen Migration grünes Licht zu geben, katastrophale Folgen hatte.“

Er fügte hinzu, dass die Europäer dies jeden Tag in Frankreich sehen, wo ein Bürgerkrieg herrscht, und erinnerte daran, dass es vor nicht allzu langer Zeit zu massenhaften sexuellen Übergriffen während der Silvesterveranstaltung vor dem Kölner Dom kam, sowie an die Terroranschläge in Brüssel und Paris.

Zu dem neuen Gesetzespaket sagte der Abgeordnete, dass illegale Migranten, die sich bereits in Westeuropa aufhalten, zwangsweise nach Ungarn umgesiedelt würden, wenn sie eine zu große Belastung darstellen. Zehntausende von Migranten pro Jahr würden mit Unterkünften und Lebensmitteln auf dem Niveau von Universitätswohnheimen versorgt, und wenn es zu viele Antragsteller an den Grenzen gäbe, würde die Bearbeitung ihrer Asylanträge unter anderem den Ungarn überlassen.

Er warnte davor, dass in den ungarischen Städten „Paks, Baja, Esztergom, drei Viertel von Dunaújváros (drei mittelgroße ungarische Städte)“ Migrantenghettos entstehen würden, die nicht geschlossen würden, was bedeute, dass die umgesiedelten Migranten sich frei bewegen könnten, was eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und die öffentliche Gesundheit darstelle.