Propaganda in Aktion: Wie die Medien Schädigungen durch mRNA-Impfstoffe verharmlosen

Propaganda ist die Methode der Technokraten, Verwirrung und Zweifel an einer ansonsten selbstverständlichen Realität zu säen. Manche Menschen nennen dies „Gaslighting“. Was immer Sie mit Ihren eigenen Augen sehen, wird falsch interpretiert oder falsch dargestellt, und deshalb sollten Sie die Propaganda als wahr akzeptieren. Dies ist ein eklatanter Betrug, aber die Menschen fallen immer wieder darauf herein, was der Grund dafür ist, dass die Propaganda weiterhin aus einem Feuerwehrschlauch versprüht wird. TN-Redakteur

Ich halte die Konsenswissenschaft für eine äußerst schädliche Entwicklung, die auf der Stelle gestoppt werden sollte. Historisch gesehen ist die Behauptung eines Konsenses die erste Zuflucht von Schurken; es ist ein Weg, eine Debatte zu vermeiden, indem man behauptet, die Sache sei bereits entschieden. Wann immer Sie hören, dass sich die Wissenschaftler über irgendetwas einig sind, greifen Sie zu Ihrer Brieftasche, denn Sie werden hereingelegt… Um es klar zu sagen: Die Arbeit der Wissenschaft hat nichts mit Konsens zu tun. Konsens ist das Geschäft der Politik. In der Wissenschaft hingegen braucht es nur einen Forscher, der zufällig recht hat, was bedeutet, dass er oder sie über Ergebnisse verfügt, die anhand der realen Welt überprüfbar sind. In der Wissenschaft ist der Konsens irrelevant. Was zählt, sind reproduzierbare Ergebnisse. Die historisch größten Wissenschaftler sind gerade deshalb so großartig, weil sie mit dem Konsens gebrochen haben. So etwas wie Konsenswissenschaft gibt es nicht. Wenn es einen Konsens gibt, ist es keine Wissenschaft. Wenn es Wissenschaft ist, ist es kein Konsens. Punkt. MICHAEL CRICHTON, VORTRAG AM CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, PASADENA, KALIFORNIEN, 17. JANUAR 2003.

Wenige Monate, nachdem die SARS-Cov-2-Impfstoffe Millionen von Menschen injiziert worden waren, wurden weltweit zahlreiche Arten von Nebenwirkungen gemeldet. Informationen über unerwünschte Ereignisse wurden von Regierungsbehörden und staatlich finanzierten und von Unternehmen gesponserten Medien vehement geleugnet und verschleiert, unabhängig davon, ob es sich um Gerüchte, Spekulationen von Laien oder ernsthafte wissenschaftliche Untersuchungen von qualifizierten Akademikern handelte.

Im Jahr 2023 zeigen die staatlichen Register der Impfstoffverletzungen jedoch gravierende Mängel der Impfstoffe, die zur Bekämpfung von SARS-Cov-2 entwickelt wurden. In einem Bericht, der im International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research veröffentlicht wurde, analysierten die Autoren Daten aus behördlichen Überwachungs- und Selbstauskunftssystemen in Deutschland, Israel, Schottland, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten, „um langfristige unerwünschte Ereignisse der COVID-Produkte zu finden, die bei den beschleunigten Sicherheitsanalysen nicht erfasst werden können“. In diesem Auszug aus der Zusammenfassung heißt es weiter:

Unsere Daten zeigen neben anderen Trends eine Zunahme der Berichte über unerwünschte Ereignisse, wenn wir COVID-Produkte mit Grippe- und Keuchhustenimpfstoffen vergleichen, und eine statistisch signifikant höhere Zahl von Krankenhausaufenthalten bei Militärangehörigen sowie eine Zunahme der Fälle von thromboembolischen Erkrankungen wie Menstruationsstörungen, Myokarditis und zerebrovaskulären Ereignissen nach der Einführung der COVID-Impfpflicht im Vergleich zu den vorangegangenen fünf Jahren… Unsere Meta-Analyse der nationalen und internationalen Impfstoffzwischenfälle unterstreicht die Bedeutung einer Neubewertung der öffentlichen Gesundheitspolitik, die eine allgemeine Massenimpfung und mehrfache Auffrischungen für alle demografischen Gruppen fördert. In Kombination mit informellen Berichten zuverlässiger Zeugen, den Einschränkungen der Sicherheitsstudien und der geringeren Letalität neuer Stämme zeigt unsere Untersuchung, dass die Kosten (sowohl monetär als auch humanitär) für die Injektion gesunder Menschen, insbesondere von Kindern, die behaupteten, aber nicht bestätigten Vorteile überwiegen.

In dieser späten Phase des Ereignisses, das im Jahr 2020 begann, können die Regierungen und ihre verschiedenen Propaganda-Plattformen diese negativen Ereignisse nicht verbergen und befinden sich nun vielleicht in einer Phase, die man als „Abkühlung der Markierung“ der Pandemie bezeichnen kann. In einem Artikel in The New Yorker aus dem Jahr 2015 wurde dieses soziologische Phänomen diskutiert. Der Begriff wurde in einer Studie von Erving Goffman aus dem Jahr 1952 verwendet, um ein wichtiges Element der Trickbetrügerei zu beschreiben, aber er beschreibt auch allgemein jeden sozialen Mechanismus, der notwendig ist, um Menschen bei der Anpassung an materielle Verluste und Demütigungen zu helfen. Wenn ein Opfer gezwungen ist, zuzugeben, dass es betrogen oder abgezockt wurde, müssen die Täter einige Anstrengungen unternehmen, um ihm bei der Anpassung zu helfen. Andernfalls könnte das Opfer etwas „Irrationales“ tun, wie z. B. gewalttätige Rache, die Veröffentlichung in den Medien, eine Strafanzeige oder ein Gerichtsverfahren. Er muss daran erinnert werden, dass er immer noch wertvolle Dinge hat, die er verlieren könnte, also muss er den Verlust und die Demütigung einfach akzeptieren und zu seiner Frau und seinen Kindern zurückkehren. Die Regierungen machen jetzt das Gleiche: „Ja, es gab einige seltene unerwünschte Ereignisse. Stellen Sie sich an und füllen Sie dieses Formular aus, um die Ihnen gesetzlich zustehende Entschädigung zu beantragen. Wir werden uns in Kürze um Sie kümmern.“

Bei einigen der Nebenwirkungen handelt es sich um leichte Reaktionen wie Ohnmacht, Schwindel, Müdigkeit und grippeähnliches Unwohlsein, das einige Tage anhält – genau wie die Virusinfektion selbst, ironischerweise. Menschen unter siebzig Jahren, die eine 99,9 %ige Chance hatten, sich schnell von der Infektion zu erholen, haben sich stattdessen dafür entschieden, dieses Unwohlsein zu ertragen, indem sie dem sozialen Zwang nachgaben und die unbekannten Risiken der Impfung in Kauf nahmen. Als ob es sich um eine geplante Wahloperation handelte, wählten sie einfach den Zeitpunkt, an dem sie sich schrecklich fühlen würden – z. B. „Ich sollte das jetzt vor meinem Urlaub hinter mich bringen.“

Die weniger milden Reaktionen sind Herzinfarkt, Herzmuskelentzündung, Herzbeutelentzündung, Herzrasen, Schlaganfall, Blutgerinnsel (Embolie), Aneurysma, Tinnitus, Glockenlähmung, Guillain-Barré-Syndrom, transversale Myelitis, Krebs, starke Blutungen, Menstruationsunregelmäßigkeiten, Fehlgeburt, neurologische Symptome, Störungen des Immunsystems, Hautausschlag, starke Schmerzen und Taubheitsgefühle, Gedächtnisverlust, „Gehirnnebel“ und „unerklärlicher“ plötzlicher Tod. Diese Zustände können vorübergehend oder, wie der letzte auf der Liste, dauerhaft sein.

Es ist leicht, von Experten begutachtete Forschungsarbeiten zu finden, die die erhöhten Raten dieser unerwünschten gesundheitlichen Ereignisse nach einer Impfung bestätigen, doch das Merkwürdige daran ist, dass sie oft sehr zaghaft enden und einen Satz wie den im folgenden Auszug enthalten:

Die Zahl der gemeldeten Fälle ist im Verhältnis zu den Hunderten von Millionen von Impfungen relativ gering, und der Schutz, den die COVID-19-Impfung bietet, überwiegt die Risiken bei weitem.

Diese Tendenz wurde auch in der jüngsten Cochrane-Studie über die Wirksamkeit des Tragens von Masken festgestellt. Anstatt mit Nachdruck darauf hinzuweisen, dass es in zahlreichen Studien keine Belege für einen Nutzen des Tragens von Masken gibt, haben die Autoren abschließend alle Möglichkeiten aufgezählt, wie die von ihnen geprüften Studien unentdeckte Fehler enthalten könnten. Es war, als hätten sie Angst, eine wichtige Entdeckung gemacht zu haben, die die Regierungspolitik ändern sollte.

Verharmlosung, Übertreibung, Ablenkung und Ablenkung in Massenmedien und wissenschaftlichen Fachzeitschriften

Beispiel 1: Positive Darstellung von durch Impfung verursachtem Krebs

Ein weiteres Beispiel, diesmal in der Boulevardpresse, war die Geschichte über den Immunologen Dr. Michel Goldman in The Atlantic im September 2022. Als Befürworter vieler Impfstoffe im Laufe seiner Karriere und insbesondere als Anhänger der heilsamen Wirkung der mRNA-Impfstoffe wurde er mit den Bildern eines CT-Scans konfrontiert, die zeigten, dass sich kurz nach seinen mRNA-Impfungen Lymphdrüsenkrebs aggressiv in seinem Körper ausbreitete, sowohl nach den ersten beiden Impfungen als auch nach einer Auffrischungsimpfung einige Monate später. Der Zusammenhang zwischen dem Krebs und den Spritzen war schwer zu leugnen, da das aggressive Wachstum extrem selten war und die ersten Spritzen in den linken Arm gegeben wurden und der Krebs in der linken Achselhöhle auftrat. Die Auffrischungsimpfung wurde in den rechten Arm gespritzt, und der Krebs trat dann auf der rechten Seite auf.

Wäre das Thema nicht so düster, würde der Artikel wie eine Satire auf Menschen wirken, die nicht logisch denken oder ihre Ansichten ändern können, wenn sie mit neuen Fakten konfrontiert werden. Die Autorin, Roxanne Khamsi, gibt sich große Mühe, den Kampf zu beschreiben, den sie hatte, um die Geschichte so zu schreiben, dass sie nicht diejenigen unterstützt, die „Anti-Impf-Desinformation“ verbreiten. Dr. Goldman war ebenso entschlossen und bereit, sich selbst als einen der wenigen Unglücklichen zu sehen, die leiden müssen, damit so viele andere durch diese vermeintlich wundersamen neuen Medikamente gerettet werden können.

Wie wir aus Piers Robinsons Lektionen über Propaganda gelernt haben, lügt der Propagandist nicht direkt. Propaganda funktioniert durch Übertreibung, Auslassung, Anreize und Zwang, und diese sind in The Atlantic, in diesem Artikel und in der gesamten Berichterstattung über die Pandemie zu finden. Roxanne Khamsi konzentriert sich selektiv auf die übertriebensten Reaktionen der „Angstmacher [die] das Problem noch verschlimmert haben, indem sie beängstigend klingende Daten aus dem Vaccine Adverse Event Reporting System … ohne ausreichenden Kontext zitiert haben“. Sie musste auch erwähnen, dass in Polen ein Impfzentrum in Brand gesteckt wurde. Nirgendwo in dem langen Artikel werden weniger radikale Reaktionen erwähnt, wie etwa die Hunderte von wissenschaftlichen Arbeiten, in denen unerwünschte Ereignisse beschrieben werden – Studien, die von nüchtern denkenden Wissenschaftlern verfasst wurden, die keine Angst haben. Durch solche Übertreibungen und Auslassungen wird der Leser dazu gebracht, die Notwendigkeit von Massenimpfungen zu akzeptieren.

Eine weitere Facette dieser Propaganda ist die Verwendung dessen, was man als „The New Yorker“ Genre des Journalismus bezeichnen könnte. Es handelt sich um einen „Long Read“-Beitrag (4.000 Wörter), der mit den Methoden der fiktionalen Literatur erzählt wird. Er dramatisiert die Geschichte einer Person und geht dabei tief in ihre biografischen Details, Gedanken und Gefühle ein. Dies ist das Genre, das von der gebildeten, professionellen Klasse von Menschen erwartet wird, die am Sonntagmorgen aufwachen und etwas Ernstes zum Lesen suchen, etwas, das ihnen das Gefühl gibt, klug zu sein, bevor sie sich am nächsten Tag wieder in den Alltag stürzen. Es ist auch ein Genre, das von Dokumentarfilmemachern verwendet wird. Auch wenn sie ein wichtiges gesellschaftliches Problem aufdecken wollen, müssen sie eine Person finden, die im Mittelpunkt steht, und eine Geschichte erzählen. Sonst schaltet das Publikum ab. Die TED-Vorträge sagen uns, dass dies in unserem Gehirn fest verdrahtet ist. Der Mensch ist ein Geschichtenerzähler.

Das Genre des New Yorker gibt der gebildeten Klasse das Gefühl, informiert und seriös zu sein: 4.000 Wörter, eine tiefgehende Lektüre, nicht das oberflächliche Zeug, das die Bedauernswerten in der New York Post lesen! Die Länge des Textes macht es wahrscheinlich, dass die Leser ihre Zeit nicht nutzen, um etwas anderes zu lesen. Vor allem aber lenkt die Verwendung dieses Genres von der Notwendigkeit eines objektiven Verständnisses eines Phänomens ab, das Milliarden von Opfern betrifft. Der Autor und sein Thema, Dr. Goldman, sagen viel über die Notwendigkeit, die Wissenschaft zu verstehen und keine radikalen Reaktionen der so genannten „Low-Information-Typen“ hervorzurufen, aber dieses Genre ist selbst unwissenschaftlich, subjektiv, sentimental und engstirnig in seinem Umfang.

Das verblüffendste Versäumnis des Artikels ist, dass weder der Autor noch Dr. Goldman die logische Schlussfolgerung ziehen, dass angesichts der offensichtlichen und noch unbekannten Risiken eine Zwangsimpfung unethisch ist, insbesondere bei einer Virusinfektion, die 99,9 % der Menschen unter siebzig Jahren überleben können. Nachdem sie erfahren haben, was Dr. Goldberg widerfahren ist, würden sich gesunde Menschen, wenn sie nicht durch Propaganda eines Besseren belehrt werden, logischerweise dafür entscheiden, das Risiko einer Infektion einzugehen, die in ein paar Tagen vorüber ist. Dies gilt insbesondere für Menschen, die im Gegensatz zu Dr. Goldman keinen Bruder haben, der Leiter der Nuklearmedizin an einem Universitätskrankenhaus ist, und die möglicherweise keinen rechtzeitigen Zugang zu der hochwertigen medizinischen Versorgung haben, die Dr. Goldman hatte.

Der Artikel schließt mit den folgenden Worten:

Und als langjähriger Immunologe und medizinischer Innovator denkt er immer noch über die Frage nach, ob ein Impfstoff, der jedes Jahr Dutzende von Millionen von Menschenleben rettet, sein eigenes in Gefahr gebracht haben könnte. Er ist nach wie vor der Meinung, dass COVID-19-Impfstoffe für die große Mehrheit der Menschen notwendig und nützlich sind.

Viele würden dem widersprechen und sagen, dass die Impfstoffe bestenfalls für die nicht allzu große Minderheit der Hochrisikopersonen geeignet sind, die sie mit informierter Zustimmung akzeptieren. Trotz seiner eigenen Erfahrung mit einem durch den Impfstoff ausgelösten aggressiven Lymphom ist Dr. Goldman der Meinung, dass die große Mehrheit der Menschen sich dem Risiko aussetzen sollte, das gleiche Schicksal zu erleiden. Im September 2022, dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Studie, war offiziell anerkannt worden, dass die mRNA-Impfungen die Ausbreitung des Virus nicht gestoppt, keine dauerhafte Immunität erzeugt und die Sterblichkeitsrate der Krankheit möglicherweise nicht gesenkt hatten. Andere mögliche Erklärungen:

(1) Das Virus hat den größten Teil der gefährdeten Bevölkerung geschädigt, bevor die Impfstoffe verfügbar waren.

(2) Die Ärzte lernten, wie sie die Krankheit behandeln konnten, ohne auf tödliche Praktiken wie verzögerte Behandlung, Beatmungsgeräte und Remdesivir zurückgreifen zu müssen.

(3) Das Virus entwickelte sich zu weniger tödlichen Varianten.

Der angebliche Nutzen der Impfstoffe bleibt unbeweisbar, und die Erklärungen sind nach wie vor umstritten.

Beispiel 2: Die Finte nach der Ohnmacht nach der Impfung

Weitere Beispiele dieses Genres, angewandt auf das Covid-19-Ereignis, sind zahlreich und leicht in den Medien zu finden, die von der Bill and Melinda Gates Foundation finanziert oder von Pfizer und anderen versteckten Händen gesponsert wurden. Ich werde nur eine weitere beschreiben, die zeigt, dass sie im April 2023, drei Jahre später, als die offizielle Darstellung unhaltbar wurde, immer noch verwendet wurde.

Am 10. April 2023 veröffentlichte NBC News einen 3.400 Wörter langen Artikel über die „ohnmächtige Krankenschwester“ in den sozialen Medien, die im Dezember 2020 auftrat, als das Gesundheitspersonal in den USA begann, die mRNA-Impfungen zu erhalten. Die Impfung der Krankenschwester Tiffany Dover wurde von einem lokalen Fernsehteam aufgezeichnet, denn es war der große Tag, an dem die rettenden Impfstoffe eintrafen, die angeblich die Pandemie beenden sollten. Leider zeichneten die Kameras auf, wie sie kurz nach der Impfung in Ohnmacht fiel.

Der Artikel beschreibt, wie „Verschwörungstheoretiker“ eine Episode „partizipatorischer Fehlinformation“ schufen, indem sie ihre Geschichte in den sozialen Medien verbreiteten, die Bedeutung der Ohnmacht übertrieben, Gerüchte über ihren Tod verbreiteten und eine Kampagne der Belästigung (auch bekannt als Doxing) starteten. Tiffany unterstützte das Impfprogramm nach wie vor und glaubte, dass ihre Ohnmacht keine Folgen hatte. Dennoch war sie durch das Doxing traumatisiert und beschloss, zwei Jahre lang zu schweigen. Leider hat diese Entscheidung die Gerüchte über ihren Tod oder über ihr erzwungenes Schweigen nur noch verstärkt.

Meine Kritik an diesem Artikel beinhaltet keine Unterstützung für die Leute, die sich an Doxing und wilden Spekulationen beteiligen. Ich kritisiere, dass diese Art von Journalismus alle Meinungsverschiedenheiten mit den offiziellen Berichten konsequent als das Werk wilder, bedauernswerter Tyrannen darstellt. Sie ignoriert konsequent die Hunderte von Wissenschaftlern, die von Experten begutachtete Artikel über Impfschäden veröffentlichen und die Abkehr von der üblichen Gesundheitspolitik, die im Jahr 2020 begann, in Frage stellen.

Brandy Zadrozny, die Autorin dieses Artikels über Tiffany Dover, hielt es für notwendig, Tiffanys Geschichte mit anderen Fällen von gestörten Verschwörungstheorien in Verbindung zu bringen, z. B. dass die Wahl 2020 von Donald Trump gestohlen wurde und die Morde an der Sandy Hook Elementary School geleugnet werden. Hier wird also ganz bewusst impliziert, dass man sich zweimal überlegen sollte, ob man über die Anhäufung von medizinischen Zeitschriftenartikeln besorgt ist, in denen eine lange Liste von Impfschäden beschrieben wird. Sie wollen nicht als einer dieser grausamen und geistesgestörten Narren abgetan werden, die den Bezug zur Realität verloren haben. Ihre Familie, Ihre Freunde und Ihre Kollegen sind darauf trainiert, Sie wegen Ihres falschen Denkens auszugrenzen, also vergessen Sie es. Sie sind das Ziel, das abgekühlt werden muss.

Anstatt die „partizipatorische Fehlinformationskampagne“ als ein Problem der Bedauernswerten zu behandeln, das die Rechtschaffenen zu lösen haben, könnten sich die Verfasser solcher Artikel fragen, ob hinter solchen bedauerlichen Phänomenen nicht eine berechtigte Wut steckt. Es gab sehr gute Gründe, sich über ein pharmazeutisches Produkt Sorgen zu machen, das in weniger als einem Jahr auf den Markt gebracht werden sollte, insbesondere wenn es auf einer neuartigen Biotechnologie beruhte. Hinzu kommt, dass Ohnmachtsanfälle nicht immer ein harmloser Zwischenfall sind, und es ist vernünftig, darüber besorgt zu sein, dass sie so kurz nach einer medizinischen Behandlung auftreten. Außerdem wäre es nicht unvernünftig, wenn ein gesunder Mensch beschließen würde, lieber eine Infektion mit dem Virus zu riskieren, als die Nebenwirkungen eines unbewiesenen Impfstoffs zu erleiden. Nicht jeder hat das Glück, „in die Arme von zwei Ärzten in der Nähe“ zu fallen (wie die Ohnmacht in dem Artikel beschrieben wurde). Manche Menschen brechen sich die Knochen und erleiden Schädelfrakturen. Bei manchen tritt die Nebenwirkung auf, nachdem sie die Klinik verlassen haben und nach Hause fahren. Bei anderen tritt sie erst Monate später auf.

Mehr als zwei Jahre nach Beginn der Impfungen hätte klar sein müssen, dass die mRNA-Behandlungen nicht so sicher und wirksam waren wie versprochen, und dass niemand dazu gezwungen werden durfte, sie zu nehmen. Ihre massive Förderung, unterstützt durch gut finanzierte Propagandakampagnen mit Halbwahrheiten und dreisten Lügen, war unethisch, ebenso wie das Gaslighting, die Beschämung und die Meidung der Menschen, die körperliche Autonomie forderten.

Doch zu diesem späten Zeitpunkt, nachdem so viel über die negativen Auswirkungen, einschließlich der Todesfälle, offiziell zugegeben wurde, behauptet der Autor, dass Tiffanys Geschichte zu einem Sammelpunkt für diejenigen wurde, „die fälschlicherweise glauben, dass Impfstoffe Menschen in Scharen töten und verletzen.“ (Kursivschrift hinzugefügt) Die letzten beiden Worte wurden wahrscheinlich mit Bedacht gewählt, denn sonst könnte man nicht sagen, dass sie „fälschlicherweise glauben“. Es ist eine Tatsache, dass Impfstoffe Menschen töten und verletzen, aber „in Scharen“ könnte zweideutig genug sein, um die Aussage für einen wackeligen Faktenprüfer passabel zu machen. Der Satz ist jetzt „teilweise wahr“, wenn man es so sehen will.

Man kann die Zwangskampagne anprangern und Tiffany trotzdem ihren erklärten „Glauben“ an die Impfstoffe lassen. Das Problem, das diskutiert werden sollte, ist das Versagen der medizinischen Ethik in der öffentlichen Politik, das zur Verunglimpfung von Menschen führte, die eine andere Überzeugung hatten. Sie wollten sich nicht einer medizinischen Therapie unterwerfen, die in aller Eile auf den Markt gebracht worden war, ohne dass langfristige Sicherheitsdaten ihre Anwendung gestützt hätten. Trotz dieser Tatsachen bleibt dieses Thema für die Autoren, die sich auf dieses Genre spezialisiert haben, völlig unsichtbar.

Abschließend ist zu erwähnen, dass dieser Artikel, wie auch der Artikel in The Atlantic, mit den Mitteln der Fiktion arbeitet. Er konzentriert sich auf den emotionalen und physischen Zustand der Probandin und führt so den Leser dazu, sich auf ihre Geschichte einzulassen. Ihre Augen sind „weit und hell und furchtbar blau“. Am Ende des Artikels werden sie erneut als „elektrisch blau“ beschrieben. Die Autorin betont dies, weil ein Foto von ihr nach der Impfung nicht gut beleuchtet war und ihre Augenfarbe nicht zu erkennen war, was Gerüchte auslöste, dass sie auf dem Foto nicht wirklich zu sehen sei. Dennoch sind die Beschreibungen unnötige Ausschmückungen. Die Leser müssen auch nicht wissen, welche Haarfarbe sie wählt, aber auch diese wurde beschrieben. Dieser Nachrichtenartikel über ein umstrittenes pharmazeutisches Produkt könnte auch ohne die begleitenden Glamour-Fotos des sehr fotogenen Opfers berichtet werden. Es gibt schließlich auch weniger glamouröse und weniger glückliche Impfopfer, die ein schlimmeres Schicksal als eine Ohnmacht erlitten haben. Tiffany ist am Leben und gesund, und sie hat sich nicht geweigert, am Tag ihrer Impfung gefilmt zu werden. Allerdings geht es hier nicht wirklich um eine Geschichte über ihre Ohnmacht und deren Folgen. Der Zweck dieses Genres ist die Täuschung – das Vortäuschen von Tatsachen und die Ablenkung von dem, worauf die Öffentlichkeit wirklich achten sollte.

Beispiel 3: Minimierung in wissenschaftlichen Zeitschriftenartikeln

Kehren wir zu den wissenschaftlichen Zeitschriftenartikeln zurück. In den Schlussbemerkungen wissenschaftlicher Arbeiten geht es nicht immer um objektive Ergebnisse. Es handelt sich um Interpretationen und Meinungen der Autoren, und sie scheinen oft in Richtung einer Verharmlosung der in der Studie aufgedeckten Probleme zu gehen. Es ist seit jeher üblich, dass Forscher die Auswirkungen ihrer Arbeit mit Bescheidenheit betrachten, denn ihre Schlussfolgerungen können durch spätere Forschungen widerlegt werden. Wenn es jedoch um Forschungen im Zusammenhang mit Covid-19 geht, sind übermäßiges Zögern und sogar Angst zu beobachten.

Aus irgendeinem Grund äußern sich die Mediziner, die diese Arbeiten verfasst haben, niemals besorgt oder schlagen vor, die Impfung von Personen zu stoppen, die ein geringes Risiko haben, durch die Virusinfektion ernsthaft geschädigt zu werden. Es sei daran erinnert, dass die infektiöse Sterblichkeitsrate bei etwa 0,1 % liegt, je nach Alter der Person mehr oder weniger. Sie ist so niedrig bei gesunden Personen und höher bei älteren und ungesunden Menschen. Wie bereits erwähnt, ging die Rate zurück, als die Ärzte lernten, die Infektion zu behandeln und auf gefährliche Eingriffe verzichteten. Ein weiterer Faktor war, dass das Virus selbst weniger tödlich war.

Die Leser könnten mir entgegenhalten, dass ich die Millionen von Fällen von „Long Covid“ ignoriere, aber ich antworte, dass es keine klinische Definition dafür gibt und dass es sich möglicherweise nicht von dem postviralen Syndrom unterscheidet, das mit der Grippe in Verbindung gebracht wird – ein Phänomen, das in der Gesellschaft vor 2020 nie Alarm ausgelöst hat. Die angeblichen Symptome von Long Covid überschneiden sich auch mit den unerwünschten Reaktionen auf den Impfstoff. Wenn wir also über Long Covid besorgt sind, müssen wir uns auch gegen die fortgesetzte Anwendung von Therapien wenden, die das Spike-Protein verwenden, um Immunität zu erzeugen. Die Ärzte entwickeln Behandlungen für Reaktionen auf das Spike-Protein, unabhängig davon, ob sie durch das Virus oder die mRNA-Impfung ausgelöst wurden. Es ist auch wahrscheinlich, dass „long covid“ eine Nebenwirkung von „long type 2 diabetes“ und verschiedenen anderen chronischen (d. h. lang andauernden) Krankheiten ist, die die Hauptursache für den Tod durch SARS-Cov-2 sind.

Die rituelle Verharmlosung von Impfschäden in den wissenschaftlichen Berichten ist offensichtlich eine notwendige Verbeugung vor der wissenschaftlichen Priesterschaft. Es ist das moderne Äquivalent zu Galilei im 17. Jahrhundert, der die Existenz und die Größe Gottes beteuerte, um hoffentlich den Heliozentrismus ernst zu nehmen. Diese Forscher mögen die Angelegenheit insgeheim als dringlich empfinden, aber sie wissen, dass sie sich der offiziellen Doktrin beugen müssen, wenn sie das Thema in einer angesehenen medizinischen Fachzeitschrift beleuchten wollen. Sie rechtfertigen dies als die einzige Möglichkeit, das Problem zu beleuchten und das System von innen heraus zu verändern. Wenn sie die Angelegenheit wirklich für so trivial hielten, würden sie sie nicht untersuchen. Das medizinische Personal könnte einfach seine Patienten behandeln, ohne sich Gedanken über die spekulative Rolle zu machen, die Impfstoffe bei deren Erkrankungen gespielt haben könnten. Ein Arzt, der eine Krebserkrankung behandelt, macht sich selten Gedanken darüber, ob diese durch den Fallout von Atomwaffentests verursacht wurde, denn die Feststellung dieser Ursache würde keinen Unterschied in der Behandlung machen. Ihre Aufgabe ist es, den Patienten zu behandeln. In den späten 1950er Jahren sahen einige Ärzte jedoch einen Grund, ihre Stimme zu erheben und den politischen Druck zu erzeugen, der 1963 zum Stopp der Atomtests in der Atmosphäre führte.

Die im Anhang zitierte Arbeit, die diesen langen Aufsatz abschließen soll, wurde als Beispiel für diese Verharmlosung gewählt. Sie befasst sich mit Lebererkrankungen nach einer Impfung. Ich bin darauf gestoßen, weil ich vor Kurzem zur Kenntnis genommen habe, dass die 15. mRNA-geimpfte Person in meinem Bekanntenkreis seit Januar 2021 eine schwere Gesundheitskrise erlitten hat. In den zwei Jahren davor war mir nur ein einziger medizinischer Notfall im Freundes-, Familien- und Kollegenkreis bekannt. Bei der 15. Person handelte es sich um einen eitrigen Leberabszess, der ihn auf die Intensivstation brachte und ihn fast tötete.

Bei Studien wie dieser, die mit einer Verharmlosung des Problems enden, ist es ein offensichtliches Problem zu sagen, dass die Zahl der Fälle „im Verhältnis zu den Hunderten von Millionen Impfungen sehr gering“ ist. Wenn man die gesamte Forschung zu unerwünschten Ereignissen in allen anderen Organsystemen betrachtet, beginnt man zu denken, wie Yogi Berra sagte: „Kleine Dinge sind groß.“ Yogi Bär war klüger als der Durchschnittsbär, und Yogi Berra, der „dumme“ Weise der Baseballlegende, war, wie es scheint, viel klüger als der Durchschnittsimmunologe. Kleine Dinge fangen an, sich zu summieren. Ein einzelner Fall von Lymphom, Ohnmacht oder Lebererkrankung mag isoliert betrachtet unbedeutend erscheinen, aber wenn man alle unerwünschten Ereignisse aus der Ferne betrachtet, zusammen mit einem starken Anstieg der Gesamtmortalität, können wir anfangen, die richtigen Fragen zu stellen (12). Sie sind vergleichbar mit den Fragen, die wir uns über die sich gegenseitig verstärkenden Auswirkungen zahlreicher Umweltgifte und -schadstoffe stellen sollten, denen die Menschen ausgesetzt sind. Eine Chemikalie mag bei einer bestimmten Exposition als unbedenklich eingestuft werden, aber wie sieht es mit der kombinierten Wirkung von Hunderten solcher Chemikalien aus? Es sieht so aus, als ob die Schäden nur dann extrem selten sind, wenn Fälle und Arten von Verletzungen isoliert untersucht werden und die Opfer ebenfalls isoliert bleiben.

Wir könnten auch Yogi Berras andere Weisheiten hinzufügen, die auf das gesamte Covid-Phänomen zutreffen. Wenn wir feststellen, dass sich seit Galilei nicht viel geändert hat, sollten wir uns daran erinnern, dass Yogi Berra sagte: „Es ist wie ein Déjà-vu“, und wenn Sie an all das denken, was seit März 2020 geschehen ist, sollten Sie sich daran erinnern, dass er sagte: „Die Zukunft ist nicht mehr das, was sie einmal war.“