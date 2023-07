Wie China amerikanisches Farmland vernichtet

Die Geschichte auf einen Blick

In North Carolina gibt es mehr als 2.000 große Schweinemastbetriebe, die sich vorwiegend in der ländlichen Region im Osten des Bundesstaates konzentrieren. Mehr als 200 davon gehören Smithfield Foods, dem weltweit größten Schweinefleischproduzenten, oder werden von ihm betrieben

2013 wurde Smithfield an die WH Group verkauft, ein chinesisches Schweinefleischkonglomerat, das beschuldigt wird, seine Schweine mit illegalen Chemikalien zu füttern. Die WH Group erhält ihre Anweisungen von der chinesischen Regierung, da Schweinefleisch in China als Angelegenheit der nationalen Sicherheit betrachtet wird“

Die chinesische Regierung nutzt private Unternehmen als Stellvertreter für die Staatsmacht. Im Jahr 2011 wies sie chinesische Unternehmen an, ausländische Lebensmittelproduzenten und landwirtschaftliche Flächen zu kaufen. In den folgenden zwei Jahren stiegen die chinesischen Staatsangehörigen vom Besitz amerikanischer Agrarflächen im Wert von 81 Millionen Dollar auf fast 1,4 Milliarden Dollar

Smithfield war eine attraktive Übernahme, da die Kosten für die Aufzucht von Schweinefleisch in North Carolina aufgrund des laxen Umweltschutzes nur etwa halb so hoch sind wie in China. In China müssen die Schweinezüchter für die Abwasserreinigung, für Fermentersysteme zur Umwandlung von Gülle in Erdgas und für Geruchskontrollsysteme zum Schutz der Anwohner vor dem Gestank bezahlen

Im Jahr 2014 reichten Hunderte Anwohner mehr als zwei Dutzend Klagen gegen die WH Group ein, weil die Schweinefarmen das Leben unerträglich“ machten. Smithfield verlor die fünf Vorreiterprozesse und legte die übrigen Fälle außergerichtlich bei. Dies ist zwar ein Zeichen der Unzufriedenheit, ändert aber nichts daran, wie Schweine in North Carolina oder anderswo in den USA gezüchtet werden

In North Carolina gibt es mehr als 2.000 große Schweinefarmen, die sich vor allem in der ländlichen Region im Osten des Staates konzentrieren. Wie im obigen Vox-Video zu sehen ist, fordert die Massentierhaltung von Schweinen einen enormen Tribut für die Umwelt, da die Exkremente der Schweine die Wasserwege, den Boden und die Luft verschmutzen.

Mehr als 200 dieser Schweinefarmen in North Carolina befinden sich im Besitz von Smithfield Food , dem größten Schweinefleischproduzenten der Welt, der 2013 von der WH Group aufgekauft wurde, einem chinesischen Schweinefleischkonglomerat, das zuvor beschuldigt worden war, seine Schweine mit illegalen Chemikalien zu füttern.

Wie die Zeitschrift Rolling Stone 2018 berichtete, war dies jedoch nicht das einzige Sicherheitsrisiko, das durch den Verkauf aufgeworfen wurde:

„Die chinesische Regierung hat eine Erfolgsbilanz, wenn es darum geht, nominell private Unternehmen als Stellvertreter für die Staatsmacht einzusetzen … Im Jahr 2011 … gab die Regierung einen Plan heraus, der chinesische Unternehmen anweist, ausländische Lebensmittelhersteller und Ackerland zu kaufen. Innerhalb von zwei Jahren stiegen die Anteile chinesischer Staatsangehöriger an amerikanischem Farmland im Wert von 81 Millionen Dollar auf fast 1,4 Milliarden Dollar … Die investigative Nachrichtenorganisation Reveal hat Dokumente aufgedeckt, aus denen hervorgeht, dass die WH Group Anweisungen von der Regierung erhält, was ein leitender Angestellter des Unternehmens damit begründete, dass „Schweinefleisch in China als Frage der nationalen Sicherheit betrachtet wird“ … Was das Unternehmen zu einem so attraktiven Ziel machte, ist die Tatsache, dass die Aufzucht von Schweinen in North Carolina etwa 50 % billiger ist als in China. Das liegt zum einen an den günstigeren Preisen für Schweinefutter und an den größeren Betrieben, zum anderen aber auch an den lockeren Geschäfts- und Umweltvorschriften, die die USA zu einem immer attraktiveren Ort für ausländische Unternehmen gemacht haben, um kostspielige und schädliche Geschäftspraktiken ins Ausland zu verlagern.“

China entsorgt seine landwirtschaftlichen Abfälle in den USA

In den vergangenen Jahren lagerten die USA schmutzige Industrieprozesse in ärmere Länder aus. Heute tut China dasselbe, und es behandelt die USA wie ein Entwicklungsland. Zugegeben, die Umweltpolitik der USA – die im Laufe der Zeit aufgrund der Vereinnahmung durch die Industrie immer laxer geworden ist – ermöglicht diese „feindliche Übernahme“ erst.

Ob Sie es glauben oder nicht, in China ist es nicht erlaubt, Schweineabfälle auf die Felder zu sprühen, wie es hier in den USA üblich ist. In China sind die Schweinezüchter gezwungen, viel Geld für die Abwasserbehandlung, Fermentersysteme zur Umwandlung von Gülle in Erdgas und Geruchskontrollsysteme auszugeben, um die Anwohner vor dem Gestank zu schützen.

All das macht die Produktion von Schweinefleisch in China doppelt so teuer wie in den USA. Usha Haley, eine Professorin an der Universität von West Virginia, die sich seit über zehn Jahren mit der Übernahme amerikanischer Agrarbetriebe durch China beschäftigt, sagte dem Rolling Stone:

„China wird sich nicht um die Gesundheit der Menschen kümmern, die neben den Schweinefarmen leben. China wird in seinem eigenen Interesse handeln und die Verschmutzung hier lassen, aber das wertvolle saubere Schweinefleisch zurück nach China bringen.“

Ein Jahr, nachdem Smithfield von der WH Group aufgekauft wurde, reichten 500 Anwohner mehr als zwei Dutzend Klagen gegen das Unternehmen ein, mit der Begründung, dass die Schweinefarmen „das Leben unerträglich machen“.

Bis Anfang 2020 wurden fünf dieser Klagen vor Gericht verhandelt, und Smithfield verlor sie alle. In jedem Fall kamen die Geschworenen einstimmig zu dem Schluss, dass ein „unangemessener und erheblicher Eingriff in die angemessene Nutzung des Eigentums des [Klägers]“ vorlag7

Insgesamt wurde Smithfield, das sich in chinesischem Besitz befindet, zur Zahlung von 550 Millionen Dollar Schadensersatz verurteilt, der später aufgrund einer bundesstaatlichen Obergrenze für Strafschadensersatz auf 98 Millionen Dollar reduziert wurde. Laut Corporate Crime Reporter hat Smithfield die übrigen Fälle außergerichtlich beigelegt. Dies ist zwar ein Zeichen der Unzufriedenheit, ändert aber nichts an der Art und Weise, wie Schweine in den USA aufgezogen werden.

Schweinefarmen richten Verwüstung an

Tausende von Schweinen werden in diesen industriellen „Farmen“, den so genannten „Concentrated Animal Feeding Operations“ (CAFOs), ständig in Ställen gehalten. Urin und Fäkalien werden nach draußen in eine riesige offene Lagune geleitet, und wenn die Lagune voll ist, werden die Abfälle auf die umliegenden Felder gesprüht. Wie in dem VOX-Video oben erklärt:

„Spritzen und Lagunen bergen Risiken für die Luftqualität. Wenn Bakterien den Abfall abbauen, werden Hunderte von Verbindungen wie Methan, Kohlendioxid, Ammoniak, Schwefelwasserstoff und Staub in die Luft freigesetzt. Diese können Asthma, Atemwegserkrankungen, Kopfschmerzen und Übelkeit verursachen.“

Tatsächlich sind mehrere Studien zu dem Schluss gekommen, dass sich das Leben in der Nähe von CAFOs nachteilig auf die Gesundheit auswirkt. Eine Studie der Duke University aus dem Jahr 2018 ergab beispielsweise, dass Menschen, die in unmittelbarer Nähe von CAFOs leben, anfälliger sind:

Höhere Gesamtmortalität

Höhere Säuglingssterblichkeit und niedriges Geburtsgewicht

Höhere Sterblichkeit aufgrund von Anämie, Nierenerkrankungen, Tuberkulose und Septikämie

Die riesigen Mengen an Schweineabfällen, die in diesen Betrieben anfallen, verschmutzen auch Brunnen- und Oberflächenwasser mit Nitraten, Phosphor und Fäkalbakterien, was wiederum zu Algenblüten beiträgt, die Fische töten und beim Menschen lebensbedrohliche Krankheiten verursachen können.

Die größte Ansammlung von Schweinefarmen in den USA liegt außerdem in einem Überschwemmungsgebiet an der Küste, was das Risiko der Wasserverschmutzung noch erhöht, da die Abfälle der Schweine bei Sturmfluten in das umliegende Ökosystem gespült werden.

Anwohner von Schweinefarmen müssen sich auch mit toten Schweinekadavern auseinandersetzen, die Fliegen und Bussarde anlocken. Wie der Corporate Crime Reporter feststellte, ist die billigste Art, Schweine zu entsorgen, sie in die heiße Luft hinauszuwerfen. Und genau das tun die meisten von ihnen.

Manchmal befinden sich diese temporären Entsorgungsplätze direkt neben einem Privathaus. Alle paar Tage kommt ein Lastwagen vorbei und holt die Kadaver ab, die dann zu Verarbeitungsbetrieben transportiert werden, die sie zu Hundefutter und anderen Produkten verarbeiten.

Ökologische Diskriminierung

Etwa 56 % bis 69 % der Einwohner in diesem Gebiet des Bundesstaates NC sind farbig, und bis zu 64,5 % leben in Armut. Nach Ansicht der Einwohner ist die Verschmutzung durch die Schweinefarmen daher nicht nur ein Umweltproblem. Sie ist auch eine Frage der Bürgerrechte. Wie von Vox im April 2022 berichtet:

„Im Januar leitete die US-Umweltschutzbehörde (EPA) eine Untersuchung zu einer Diskriminierungsklage ein, die von einer Nichtregierungsorganisation (NRO) eingereicht wurde, die mehrere Gemeindegruppen vertritt. Mit der Untersuchung soll geklärt werden, ob die Umweltbehörde des Bundesstaates die Anwohner rassistisch diskriminiert hat, als sie mehreren Schweinezuchtbetrieben die Umwandlung ihrer Abfälle in Brennstoffe genehmigte. Die Untersuchung der EPA ist die jüngste Entwicklung in einem jahrzehntelangen Kampf in North Carolina gegen das, was Anwohner, die von der Verschmutzung durch Fabrikfarmen betroffen sind, als eine Form von „Umweltrassismus“ bezeichnen, ein Begriff, der verwendet wird, um die unverhältnismäßigen Auswirkungen der Verschmutzung – sei es durch die Landwirtschaft oder städtische Kraftwerke – auf farbige Gemeinschaften zu beschreiben.“

Biogas-Genehmigungen werden unterprivilegierte Einwohner weiter belasten

Man könnte meinen, dass diese Art der Verschmutzung durch das Bundesgesetz über sauberes Wasser und andere Umweltvorschriften eingedämmt wird, aber das ist nicht der Fall. Wie Vox feststellt, reguliert die EPA in erster Linie nur die größten Kraftfutterbetriebe (CAFOs).

Außerdem ist das Beseitigen von Schweineabfällen durch das Besprühen von Feldern völlig legal, auch wenn die Anwohner regelmäßig mit Fäkalien überschüttet werden und ihre Fenster oder sogar ihren Mund nicht öffnen können, wenn der Wind in ihre Richtung bläst. Und jetzt könnte sich ihre Situation noch verschlimmern.

Im Jahr 2021 genehmigten die Aufsichtsbehörden von North Carolina vier von Smithfield betriebenen CAFOs die Umwandlung ihrer tierischen Abfälle in Biogaskraftstoff durch die Installation von anaeroben Vergärungssystemen, ohne dass eine umfassende Folgenabschätzung durchgeführt wurde oder Auflagen zur Abschwächung der Auswirkungen auf Luft und Wasser enthalten waren.

Diese Entwicklung führte zu der jüngsten Klage nach dem Bürgerrechtsgesetz, die vom Southern Environmental Law Center (SELC) gegen das NC Department of Environmental Quality (DEQ) eingereicht wurde. Wie von NC News Online berichtet:

„SELC behauptet, dass die DEQ bei der Erteilung der allgemeinen Genehmigungen für die Smithfield-Farmen versäumt hat, die umliegenden Gemeinden vor Luft- und Wasserverschmutzung zu schützen. Ein unverhältnismäßig hoher Anteil der Hunderte von Familien, die in der Umgebung der Schweinezuchtbetriebe in Duplin und Sampson County leben, sind Schwarze und Latinos. Nach einem Bundesgesetz über Bürgerrechte, bekannt als Titel VI, dürfen Einrichtungen, die Bundesmittel erhalten, nicht aufgrund von Rasse, Hautfarbe oder nationaler Herkunft diskriminiert werden – weder absichtlich noch unabsichtlich.“

Biogas macht eine schlechte Situation noch schlimmer

Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, fordert das von der Generalversammlung von North Carolina verabschiedete Landwirtschaftsgesetz 2021 auch die Schaffung einer allgemeinen Genehmigung für die Biogaserzeugung aus CAFO-Abfällen, was es anderen Betrieben erleichtern wird, diesem Beispiel zu folgen. Und wie man es von gefangenen Gesetzgebern erwarten würde, weist der Entwurf dieser allgemeinen Genehmigung die gleichen Mängel auf wie die vier ursprünglich erteilten Einzelgenehmigungen. Wie die SELC in einem Nachtrag zu ihrer ursprünglichen Beschwerde feststellt:

„Es ist zwar nicht genau bekannt, wie viele dieser Betriebe eine Genehmigung im Rahmen der allgemeinen Genehmigung für Vergärungsanlagen beantragen werden, aber die Auswirkungen und Schäden dieser Betriebe werden wahrscheinlich unverhältnismäßig stark von den schwarzen, lateinamerikanischen und indianischen Gemeinschaften zu spüren sein, die häufiger in der Nähe von industriellen Schweinemastbetrieben leben. Wie die Einzelgenehmigungen werden auch die im Rahmen der allgemeinen Genehmigung für Schweinezuchtbetriebe genehmigten Betriebe gefährliche neue Abfallströme erzeugen, die den Anwohnern schaden werden … diese Betriebe werden die Genehmigung erhalten, neue Lagunen für Schweineabfälle auszuheben oder bestehende, nicht ausgekleidete Lagunen zu verschließen, Fermentersysteme zu installieren, Fermenterabfälle in offenen, möglicherweise nicht ausgekleideten Lagunen zu lagern und die ammoniakreichen Fermenterabfälle auf Felder im östlichen North Carolina zu versprühen. Seit der Einreichung der Beschwerdeführer im September letzten Jahres sind die Schäden, die durch die Erteilung der Einzelgenehmigungen und der allgemeinen Genehmigung durch North Carolina entstanden sind, noch deutlicher geworden. Wie in der Beschwerde der Beschwerdeführer an OECRC aus dem Jahr 2021 dargelegt, verschlimmern Faulbehälter die Umweltverschmutzung und wirken sich negativ auf die menschliche Gesundheit aus. Mehrere Studien haben gezeigt, dass Fermenterabfälle wesentlich mehr Ammoniak emittieren als Schweineabfälle aus herkömmlichen Lagunen. Eine von Dr. Viney Aneja von der North Carolina State University mitverfasste Studie ergab, dass Fermenterabfälle, die in nicht abgedeckten sekundären Lagunen gelagert werden, mehr Ammoniak pro Schwein emittieren als herkömmliche Schweineabfälle in einer Lagune … die Emissionen aus dem offenen Lagunenbereich des Schweinebetriebs stiegen im Vergleich zu herkömmlichen Lagunen um 66 %. Durch die Entfernung von Kohlenstoff aus einem Fermenter wird der verbleibende Stickstoff und Phosphor in den Fermenterabfällen löslicher und die Trockenmasse in den Abfällen sinkt, wodurch Schadstoffe leichter in den Boden einsickern und das Grundwasser verunreinigen können. Infolgedessen kann ein Leck oder ein Überlauf aus einer Lagune, in der Fermenterabfälle gelagert werden, noch verheerendere Auswirkungen auf die Umwelt haben als ein Leck oder ein Überlauf aus einer herkömmlichen Lagune. Das erhöhte Risiko der Wasserverschmutzung besteht auch dann, wenn die Fermenterabfälle nach der Lagerung in den sekundären Lagunen auf die umliegenden Felder gesprüht werden. Wenn die Abfälle mit Hochdruckschläuchen versprüht werden … verflüchtigt sich mehr Ammoniak und gelangt in die Atmosphäre, wo es die lokale Luftqualität beeinträchtigt, die Bildung von Feinstaub vorantreibt und sich schließlich in Form von Stickstoff oder Nitrat in den nahe gelegenen Gewässern ablagert.“

Mehr als nur ein Ärgernis

Wie in dem Artikel The Outline erläutert, sind Schweinefarmen schon seit Jahrhunderten Gegenstand von Gerichtsverfahren. Schweineställe stinken, aber mit dem Aufkommen von CAFOs, in denen Tausende von Schweinen gleichzeitig gehalten werden, müssen sich die Nachbarn mit mehr als einem nicht enden wollenden Gestank auseinandersetzen.

„Mein Recht, mein Eigentum zu nutzen, endet dort, wo mein Eigentumsrecht Ihr Recht, Ihr Eigentum zu nutzen, beeinträchtigt.“ Ryke Longest, Direktor der Duke University’s Environmental Law and Policy Clinic

Letzten Endes geht es bei den meisten Klagen heute darum, dass CAFOs in ländlichen Gebieten gebaut werden, in denen die Menschen bereits leben, und damit in ihr Recht, ihre eigenen Häuser und Grundstücke zu nutzen, eingegriffen wird.

Wie Ryke Longest, Direktor der Duke University’s Environmental Law and Policy Clinic, erklärt: „Mein Recht, mein Eigentum zu nutzen, endet dort, wo mein Eigentumsrecht Ihr Recht, Ihr Eigentum zu nutzen, beeinträchtigt“.

Klagen gegen Schweinemastbetriebe werden immer als „Belästigungsklagen“ bezeichnet, aber ein Betrieb, der Flüssigmist versprüht, der sich über Ihr Haus, Ihr Auto und Ihren Hof verteilt, ist mehr als eine Belästigung. Er raubt Ihnen die Lebensqualität und kann darüber hinaus schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben.

Trotzdem hat die Legislative von North Carolina 2017 neue Regeln eingeführt, die den Schadenersatz für Belästigungen auf den Marktwert beschränken, der natürlich drastisch sinkt, sobald ein CAFO in der Nähe errichtet wird. Im selben Jahr wurde ein weiteres Gesetz verabschiedet, das Klagen wegen Belästigung auf Grundstücke im Umkreis von einer halben Meile um die Quelle beschränkt, obwohl der Geruch und der Flüssigmistnebel eines CAFO viel weiter reichen können.

Es wurden auch mehrere andere Gesetze erlassen, um Schweine-CAFOs vor Anwohnern zu schützen. So wurden z. B. Betriebsaufzeichnungen als privat und vertraulich eingestuft, um den Zugang einzuschränken, und Anti-Knebel-Gesetze machen die Weitergabe von Informationen durch Mitarbeiter von Verarbeitungsbetrieben zu einer Ordnungswidrigkeit. Andere Gesetze schränken den Einsatz von Drohnen ein und erschweren es, einen CAFO zu verklagen, wenn man wegzieht und dann zurückkommt.

Beraubte Freiheiten

The Outline erzählt die Geschichte von Elsie Herring, die in Duplin County, North Carolina, geboren und aufgewachsen ist, einem Gebiet, in dem sich CAFOs am meisten ausgebreitet haben.

„Die Major Murray Farm, ein CAFO, wurde 1986 neben dem Land der Familie von Elsie Herring gebaut … An einem Samstag Mitte der 90er Jahre, nachdem Herring auf das Land ihrer Familie zurückgezogen war, um sich um ihre Mutter und ihren Bruder zu kümmern, sagte sie, dass ihre Familie einen Nachmittag auf der Veranda genoss, als die Schweinefarm begann, Abfälle in Richtung der nahegelegenen Häuser zu versprühen, was ihre Familie zwang, nach drinnen zu „krabbeln“, um zu entkommen. Ich bin in diesem Haus aufgewachsen, aber so etwas hatte ich noch nie erlebt. Die Abfälle hatten diesen schrecklichen, rohen, stinkenden Geruch, den wir nie zuvor erlebt hatten. Wir konnten es immer noch riechen, wenn wir drinnen waren“, erzählte Herring in ihrer Aussage vor einem Ausschuss des Kongresses … Wir kochen nicht draußen, wir sitzen nicht draußen, wir laden keine Leute ein … All diese Freiheiten wurden uns genommen … Zusätzlich zu dem Geruch sagte Herring, dass Fliegen und andere wiederkehrende Belästigungen“, die durch die Farm verursacht werden, weit verbreitet sind … einschließlich der Unfähigkeit, ihre Fenster offen zu halten, was ihre Energierechnung erheblich erhöht hat. Herring sagte auch, dass das Sprühen die finanzielle Sicherheit ihrer Familie beeinträchtigt hat. Der Wert des Landes ist gesunken“, sagte Herring. Wer würde hier in der Nähe einer Schweinemastanlage leben wollen? Das Leben in der Nähe eines Sprühfeldes kann sich auch auf die psychische Gesundheit auswirken. Man wird wütend, wenn sie dieses Zeug versprühen und es stinkt … Man kann es nicht aus dem Haus halten … Jeder hat das Recht auf Freiheit und Glück und auf eigenen Besitz … Wir wollen nichts in unserem Garten haben, was ihr nicht auch in eurem Garten haben würdet.'“

Wir brauchen einen echten Wandel

Zweifellos brauchen wir in den USA einen echten Wandel – einen Wandel, der damit aufhört, dass China unser Land als Abwasserkanal ansieht. Ein solcher Wandel wird jedoch nicht leicht zu bewerkstelligen sein, wenn man bedenkt, dass Gesetzgeber und Aufsichtsbehörden gleichermaßen in der Tasche der Industrie stecken und ihre eigene Gier über die Gesundheit und das Wohlergehen der Menschen stellen.

Wenn China Abwasserbehandlungs- und Geruchskontrollsysteme einführen kann, gibt es keinen Grund, warum wir das nicht auch können. Arme Landbewohner, von denen sich die meisten einen Umzug nicht leisten können, selbst wenn sie es wollten, sollten nicht mit ihrem Leben für billigen Speck bezahlen müssen.

Abgesehen davon sind saubere Böden und Gewässer ein Anliegen von uns allen, und beide müssen durch strenge Vorschriften vor CAFOs geschützt werden. Wir sollten auch den Verkauf von landwirtschaftlichen Vermögenswerten an Ausländer einschränken.

Abgesehen davon rate ich vom Verzehr von CAFO-Schweinefleisch ab, da die meisten Schweinefleischproduzenten mRNA-„Impfstoffe“ für ihre Herden verwenden. Konventionelles Schweinefleisch enthält außerdem einen hohen Anteil an Linolsäure, die meiner Meinung nach ein wichtiger Faktor für chronische Krankheiten ist.

